Travelport e Amazon puntano sulle startup di viaggi

Travelport, in collaborazione con Amazon Web Services (AWS), sta lanciando un nuovo programma di accelerazione globale per le startup di viaggi. Ha lo scopo di affrontare le più grandi sfide di vendita al dettaglio del settore.

«Nessuna persona o azienda ha la soluzione a tutte le sfide della vendita al dettaglio dei viaggi», ha affermato Tom Kershaw, chief product & technology officer di Travelport. «Il modo più efficace per guidare l’innovazione, soprattutto a ritmo sostenuto, è unire menti brillanti provenienti da ambienti e aree geografiche diversi».

Travelport Accelerator vedrà le startup tecnologiche che cercano di entrare nello spazio dei viaggi aiutare a risolvere una serie di diverse sfide di vendita al dettaglio di viaggi, come la protezione dei dati, l’iper-personalizzazione e l’acquisizione di clienti. Una volta che la sfida è stata impostata, le aziende con tecnologia e prodotti esistenti rilevanti per la sfida sono invitate a candidarsi.

Saranno selezionate fino a 10 aziende per passare alla fase successiva, che prevede la presentazione di soluzioni a un gruppo di aziende di viaggio, tra cui American Express Global Business Travel, Priceline, Internova Travel Group, Direct Travel e Christopherson Business Travel. Verrà selezionato un gruppo di un massimo di tre partecipanti per passare alla fase finale per collaborare con Travelport e AWS. Ciascuno avrà accesso al marketplace di viaggi di Travelport.

Le start-up selezionate possono ricevere fino a 100.000 dollari in crediti AWS Activate e ogni partecipante riceverà tutoraggio da esperti in materia di viaggi e argomenti tecnici.

La prima sfida posta da Travelport e AWS consiste nell’introdurre una tecnologia di marketing digitale all’avanguardia per le aziende di viaggio, che utilizza i dati comportamentali e demografici dei viaggiatori per offrire ai clienti offerte altamente mirate e personalizzate in tempo reale.

I moduli di iscrizione sono disponibili su www.travelport.com/accelerator . La scadenza per la presentazione è la mezzanotte Pacific Daylight Time (mercoledì 22 settembre 2021.