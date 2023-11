Travel Vip Day Slovenia conferma il consueto successo Anche quest’anno il Travel Vip Day si è svolto a Lipica in Slovenia in collaborazione con l’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, coinvolgendo gli agenti di viaggio in workshop, presentazioni, escursioni, degustazioni, visite, cena di gala e nell’incredibile esperienza di un giro in carrozza con visita dal vivo dei pregiati cavalli Lipizzani. A presenziare l’evento, come di consueto, Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, che ha illustrato agli agenti di viaggio presenti l’offerta sostenibile ed esperienziale del territorio. Gli agenti hanno soggiornato presso l’Hotel Maestoso e visitato le Grotte di S.Canziano e il Castello di Stanjel.

[post_title] => Air Europa: oltre un centinaio di voli aggiuntivi per il periodo delle festività natalizie [post_date] => 2023-10-31T11:59:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698753595000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455199" align="aligncenter" width="479"] Travel Vip Day Slovenia[/caption] Anche quest’anno il Travel Vip Day si è svolto a Lipica in Slovenia in collaborazione con l’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, coinvolgendo gli agenti di viaggio in workshop, presentazioni, escursioni, degustazioni, visite, cena di gala e nell’incredibile esperienza di un giro in carrozza con visita dal vivo dei pregiati cavalli Lipizzani. [caption id="attachment_455204" align="aligncenter" width="484"] Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia[/caption] A presenziare l’evento, come di consueto, Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, che ha illustrato agli agenti di viaggio presenti l’offerta sostenibile ed esperienziale del territorio. Gli agenti hanno soggiornato presso l’Hotel Maestoso e visitato le Grotte di S.Canziano e il Castello di Stanjel. [caption id="attachment_455211" align="aligncenter" width="489"] Agenti di viaggio - Park škocjanske jame[/caption] [gallery columns="4" ids="455206,455207,455208,455209"] [caption id="attachment_455205" align="aligncenter" width="496"] Daniela Battaglioni, direttore editoriale di Travel Quotidiano[/caption] “Come ogni anno, un evento a cui teniamo molto e che riscuote grande interesse e successo sia da parte delle strutture ricettive che degli agenti di viaggio che hanno potuto conoscere l’offerta turistica del territorio – dichiara Daniela Battaglioni, direttore editoriale di Travel Quotidiano -. Ma non solo, è stata anche un’occasione per fare esperienze divertenti come la cena di gala con chef d’eccezione o la visita al casinò. Visto l’apprezzamento ripeteremo il Travel Vip Day anche il prossimo anno”. [caption id="attachment_455217" align="aligncenter" width="513"] Networking[/caption] Presentazioni ed Espositori [gallery columns="2" size="medium" ids="455213,455214"] Gli egenti di viaggio hanno incontrato Sava Hotels & Resorts, Cabo Verde Time Club & Resorts, Terme Krka, LifeClass Hotels & Spa, Msc Crociere, Thermana, Park Skocjanske jame Slovenija, Terme Vivat, Adria Ankaran Hotel & Resort, Grand Plaza, Hotel Astoria Bled, Hotel Sava Rogaska, Ribno Alpine Resort, Lipica, I Feel Slovenia, Carso e assistito alle presentazioni di Vincenzo Cellamare, sales presso Msc Crociere e Aaron Uazeua, business development e sales manager Lipica. [post_title] => Travel Vip Day Slovenia conferma il consueto successo [post_date] => 2023-10-31T11:27:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698751674000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Confermata l'intera operatività sull'Egitto per King Holidays, che anzi aggiunge nuove proposte speciali alla programmazione presentata per l’autunno. “La destinazione è regolarmente accessibile – dichiara la product manager del to, Barbara Cipolloni –. Non esistono provvedimenti di sconsiglio sulle aree a vocazione turistica. Abbiamo potenziato ulteriormente l’assistenza del nostro personale in loco e siamo a disposizione delle agenzie di viaggio, per fornire tutte le informazioni necessarie ai clienti in partenza o a coloro che desiderano prenotare. La programmazione è realizzata in collaborazione con partner locali storicamente specializzati nell’accoglienza della clientela italiana e, in quanto attori protagonisti del mercato turistico, riteniamo un dovere essere solidali e non fare mancare il nostro appoggio ai tanti lavoratori che vivono di turismo, nella speranza che la situazione si risolva nel più breve tempo possibile”. Il programma proposto da King Holidays, Magico Egitto, combina la tradizionale navigazione sul Nilo da Luxor ad Assuan con un soggiorno al Cairo, garantendo a tutti gli appassionati una serie di vantaggi esclusivi: volo da Roma a Luxor in andata, collegamenti di linea da Assuan al Cairo e dal Cairo a Roma, crociera 5 stelle lusso a bordo della nave Royal Olivia Signature con lounge bar, piscina e ampie cabine, comprese di finestre panoramiche insonorizzate, e sistemazione in hotel 5 stelle al Cairo. L’itinerario tocca tutti i grandi classici dell’Antico Egitto. Per tutta la durata del viaggio, i clienti sono inoltre accompagnati da egittologi specializzati e da assistenti, sia a bordo della crociera sia al Cairo; le quote, con volo da Roma ogni sabato fino ad aprile 2024, partono da 1.359 euro a persona, incluso il trattamento di pensione completa, visite e ingressi ai monumenti. Da segnalare anche le partenze speciali di Natale, il 23 dicembre, e Capodanno, il 30 dicembre. [post_title] => King Holidays conferma la programmazione Egitto e aggiunge le proposte speciali per le festività [post_date] => 2023-10-31T11:05:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698750327000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Milano Malpensa ha inaugurato Welcome to Italy Access Point, il primo desk informativo che fornisce indicazioni, servizi e assistenza ai viaggiatori provenienti dalla Cina. Oltre ad essere un punto di interscambio culturale, l'Access Point - realizzato congiuntamente da Sea Aeroporti di Milano, Italy China Council Foundation-Iccf e Guang Hua Cultures et Media (Italia) - rappresenta anche un'opportunità per comprendere le esigenze dei consumatori. I passeggeri avranno la possibilità di accedere alle informazioni utili riguardanti trasporti, shopping e le attrazioni della città e del territorio attraverso un QR code apposito. Questo QR code consentirà loro di accedere al canale WeChat di YesMilano, garantendo un accesso immediato a tutte le informazioni di cui hanno bisogno. "Questa nuova iniziativa conferma il nostro impegno nei confronti dei servizi rivolti al mercato cinese – dichiara Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports - Con l'arrivo di nuove compagnie e il consolidamento di quelle già presenti, Malpensa collega Milano e l'intero nord Italia alla Cina, offrendo voli diretti verso sette delle principali città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai, Wenzhou, Hong Kong, Nanchino, Shenzhen e Zhengzhou. Attualmente, operano sul nostro scalo Air China, Cathay Pacific, Juneyao Airlines, Hainan Airlines ed Eva Air col collegamento su Taipei. Inoltre, siamo l'unico aeroporto italiano con un collegamento diretto servito da un vettore italiano, Neos, offrendo così un totale di 32 frequenze settimanali. Siamo il gateway che cresce maggiormente in Europa e ci candidiamo a essere una delle porte di accesso preferite per il traffico proveniente dalla Cina". “Riteniamo questa iniziativa un servizio utile e funzionale per i turisti cinesi che, siamo certi, torneranno sempre più numerosi a visitare il nostro Paese - sottolinea Mario Boselli, presidente Italy China Council Foundation-Iccf –Le bellezze e il lifestyle italiani sono riconosciuti in tutto il mondo, e amati in particolare dai cinesi: dunque offrire loro una buona accoglienza sin dall’arrivo è sicuramente il modo migliore per far sì che la nostra penisola resti una meta desiderata, verso la quale i flussi da Oriente possano continuare a crescere costantemente”. [gallery ids="455172,455173,455174"] [post_title] => A Malpensa debutta il desk informativo per i visitatori cinesi, Welcome to Italy [post_date] => 2023-10-31T10:21:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698747710000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Medsky ha scelto Distal Gsa Italia per la gestione delle prenotazioni e servizi di biglietteria sul mercato Italia: la compagnia aerea debutterà il prossimo 1° novembre sulla rotta da Roma Fiumicino a Tripoli Mitiga (aeroporto che si trova a soli 8 km dalla capitale libica) con tre voli settimanali ogni lunedì, mercoledì e sabato. Il vettore opera con Airbus A320 di sua proprietà, con una doppia configurazione, 12 posti in Business Class e 120 in Economy che garantisce un grande spazio. Il vettore offre 'full service' a bordo con catering sia in Business class sia in Economy Class. “Dopo tanti anni di difficoltà per la Libia, sia per la pandemia sia per la situazione geopolitica, ci fa molto piacere annunciare il ritorno di voli diretti tra Roma e Tripoli operati da un vettore libico con licenza comunitaria e bandiera maltese - ha dichiarato Francesco Veneziano, vp commercial di Distal Gsa -. Gli aeromobili, perfetti e confortevoli, operano al momento tre frequenze settimanali che sono destinate a crescere vista la notevole domanda di servizi aerei tra i due paesi geograficamente e storicamente molto vicini. Un ottimo servizio di bordo, orari molto comodi e funzionali per il traffico d’affari e tariffe molto competitive (da 143 ow), sono gli ingredienti con i quali siamo convinti questa operazione Medsky Airways sarà un successo”. [post_title] => Medsky si affida a Distal Gsa in Italia. Decolla il 1° novembre la Roma-Tripoli [post_date] => 2023-10-31T09:38:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698745083000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455118 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggio in treno protagonista delle scelte dei turisti per spostarsi durante il prossimo ponte di Ognissanti: secondo i dati raccolti da Trainline quest’anno il numero di passeggeri è aumentato del 52% rispetto alla settimana precedente (il periodo considerato è quello che va dal 31 ottobre al 5 novembre 2023 rispetto a quello dal 24 al 29 ottobre 2023). In particolare, le cinque destinazioni che hanno visto il maggior incremento nel numero di passeggeri rispetto alla settimana precedente sono: Bolzano +288%, Pisa +193%, Reggio Emilia +160%, Ferrara +158% e Firenze +106%. Una menzione speciale va a Lucca che anche quest’anno ospiterà il Lucca Comics and Games (1-5 novembre). Gli appassionati di fumetti hanno scelto ancora una volta di raggiungere la cittadina toscana in treno: Trainline segnala infatti un aumento del 41% rispetto al periodo in cui si è svolta l’edizione 2022 della fiera. Non sono solo le destinazioni nazionali a riscuotere successo: la tedesca Monaco e la svizzera Zurigo sono mete sempre più ambite tra i passeggeri italiani in viaggio durante il weekend di Ognissanti. “Dopo la fine delle ferie estive, il ponte di Ognissanti rappresenta il primo momento in cui gli italiani possono godersi un attimo di relax in cui organizzare una breve vacanza, come testimoniato anche dai dati rilevati dalla nostra piattaforma - afferma Andrea Saviane, country manager di Trainline per l’Italia -. I viaggiatori che scelgono il treno come mezzo di trasporto per i ponti sono sempre di più, complice anche la comodità di raggiungere il centro delle principali città italiane ed europee. E proprio per questo la nostra mission è quella di rendere l’esperienza di viaggio quanto più semplice e rilassante possibile”. [post_title] => Trainline: prenotazioni a +52% per il ponte di Ognissanti [post_date] => 2023-10-31T09:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698743731000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455058 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' decollato ieri, 29 ottobre, il nuovo volo di Ita Airways da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro: il collegamento prevede frequenze giornaliere operate da un Airbus A330neo, completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina del vettore. A bordo del volo inaugurale anche un fam trip con vertici e top manager di alcuni dei principali gruppi del travel italiano, organizzato in collaborazione con Del Bianco Travel Experience, Setur - Secretaria de Estado de Turismo e Fairmont Hotel, che hanno offerto e curato il soggiorno e i tour a destinazione. “Rio De Janeiro è la nostra terza destinazione intercontinentale di questo 2023, che con Washington a giugno e San Francisco a luglio, è stato l’anno della maggiore crescita di Ita Airways nel mercato intercontinentale – ha dichiarato Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare – Il nostro obiettivo è quello di diventare la compagnia di riferimento per la mobilità degli italiani e per questo pianifichiamo lo sviluppo del nostro network verso i mercati maggiormente richiesti dalla nostra clientela e dove c’è una forte presenza della comunità italiana nel mondo. La destinazione Rio, oltre a ricoprire un ruolo strategico per il traffico business e cargo, rafforzerà ulteriormente la nostra espansione in Sud America, meta privilegiata per le vacanze degli italiani e casa di milioni di persone di origine italiana. Con una media di 19 voli settimanali di andata e ritorno tra il Brasile e l'Italia saranno quindi garantite connessioni per tutti coloro che vorranno spostarsi tra i due Paesi”. "Ita Airways è il nostro hub carrier nonché partner strategico” – ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – Un prodotto che andrà ad integrare ulteriormente la nostra offerta di lungo raggio, migliorando la connettività con il Sud America, un mercato fondamentale per Roma, anche in prospettiva del prossimo Giubileo. Ancora una volta, con oltre 200 destinazioni collegate e 100 compagnie aeree operative, l’hub di Fiumicino conferma il suo ruolo a favore della connettività del Paese”. [post_title] => Ita Airways operativa sulla Roma-Rio de Janeiro con voli giornalieri [post_date] => 2023-10-30T09:40:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698658858000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455040 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 27 ottobre si è svolta a Ragusa la seconda tappa siciliana del Travel Open Day Hospitality, nuovo format di incontri b2b tra ricettivo e fornitori di servizi per l’ospitalità con il Patrocinio del Comune di Ragusa e la collaborazione di Assoturismo Confesercenti e l’Associazione Startup Turismo. L’evento si è tenuto presso Palazzo Cosentini ed ha coinvolto il mondo dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera tra workshop e formazione con la presentazione di Franco Grasso. [caption id="attachment_455041" align="alignleft" width="245"] Clorinda Arezzo, direttore tecnico turistico del comune di Ragusa[/caption] "Un evento interessante ed innovativo in cui per la prima volta a Ragusa si relazionano strutture ricettive di tutte le tipologie e livelli con fornitori di servizi anche digitali - spiega Clorinda Arezzo, direttore tecnico turistico del comune di Ragusa, intervenuta all'evento -. Questo poi coincide anche con il fatto che per la prima volta Ragusa sta impostando un piano di attività strategiche di destinazione, un nuovo percorso che possa creare un gruppo coeso di operatori turistici". [caption id="attachment_455042" align="alignleft" width="249"] Daniele La Rosa, Presidente del Ccn Antica Ibla[/caption] “Un nuovo concept di evento per la prima volta a Ragusa Ibla che è andato molto bene – puntualizza Daniele La Rosa, Presidente del Ccn Antica Ibla, che rappresenta 450 posti letto sul territorio –. La Travel Open Day è riuscita a mettere insieme aziende innovative con gli operatori locali. Con molti stiamo già impostando delle importanti collaborazioni. Un inizio per un progetto più lungo; la prossima tappa ci vedrà infatti più vicini a questo format per coinvolgere più startup innovative per far diventare Ragusa un luogo di innovazione e crescita per le aziende nel sud Italia”. Per conoscere quali sono le prossime tappe ed iscriversi ai prossimi eventi in calendario clicca qui. [gallery columns="4" ids="455046,455047,455048,455049"] [post_title] => Travel Open Day Hospitality a Ragusa: startup e innovazione per lo sviluppo al Sud [post_date] => 2023-10-30T08:00:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698652857000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "travel vip day slovenia conferma consueto successo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1911,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Destagionalizzazione, restyling e rinnovamento della flotta per Moby Lines. Sono già aperte le vendite della stagione 2024, che vedrà più linee, il prolungamento della stagione e navi nuove con l’ingresso in linea anche della Moby Legacy, gemella della Fantasy, che consentirà di aumentare la capacità offerta.\r

\r

\"Proseguiamo il rinnovamento della flotta che va di pari passo con il miglioramento dei servizi e l'ampliamento dell'offerta in termini di capacità, spazi pubblici, garage e cabine. Tra le novità spiccano le rotte in Sardegna e in Corsica - spiega il direttore vendite, Alessandro Onorato -. Stiamo programmando eventi ed eductour per le agenzie per far conoscere il nuovo prodotto e i servizi. Apriremo la stagione con tariffe vantaggiose spingendo l'advanced booking o tramite classi aperte in periodi determinati. Restando linea con lo scorso anno, ma avendo più capacità, siamo certi di poter offrire più a lungo prezzi competitivi. Stiamo notando un crescente gradimento da parte dei clienti per i servizi che si possono acquistare a bordo o con tariffa flat: i dati del consumo a bordo ce lo confermano: basti pensare che sul ponte dove abbiamo ideato la cucina a vista o il dj-set si è rilevato un incremento importante. Intendiamo puntare anche su questi punti di forza per una maggiore redditività, così come sulla promozione di tariffe che possano offrire più margini\".\r

\r

La nuova programmazione vede in particolare una maggiore capacità sulla Sardegna, dove saranno disponibili le Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, Livorno-Olbia, Piombino-Olbia e Civitavecchia-Olbia. “Su quest'ultima tratta saranno operative le Moby Fantasy Legacy: le nostri navi eco-friendly che offrono ai passeggeri ancora più servizi a bordo, spazi pubblici accoglienti e un'offerta gastronomica a vista\", sottolinea Onorato.\r

\r

Investimenti anche per la Corsica, con la nuovissima Genova-Ajaccio che, con traversate notturne, permetterà di raggiungere la capitale corsa senza attraversare in auto tutta l’isola e potenzierà ulteriormente anche i collegamenti fra Corsica e Sardegna grazie al collegamento Ajaccio-Porto Torres; prevista poi la riapertura delle Piombino-Bastia, Livorno-Bastia e Genova-Bastia. “Qui opererà la Moby Orli, completamente rinnovata sia negli spazi comuni sia per quanto riguarda le 400 cabine oggetto di un importante intervento di restyling”.\r

\r

E infine partenze notturne per 365 giorni all’anno per la Civitavecchia-Olbia, con le corse che raddoppiano da giugno a settembre con anche tratte diurne; si conferma pure l'impegno per la Sicilia: sulla Napoli-Palermo ci saranno partenze 365 giorni l’anno in notturna, in entrambe le direzioni. Prossimamente saranno inoltre aperte le prenotazioni per l’isola d’Elba.","post_title":"Cresce l’offerta Moby su Sardegna e Corsica. In arrivo la Legacy, gemella della Fantasy","post_date":"2023-10-31T12:49:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698756592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa punta dritto alla stagione delle festività natalizie con un incremento del 40% del numero di posti in vendita rispetto all'analogo periodo del 2022.\r

\r

In risposta alla crescente domanda di viaggio per l'ultima parte dell'anno, la compagnia mette quindi a disposizione dei viaggiatori oltre 23.700 ulteriori posti, che con un totale di 114 voli va ad arricchire l’offerta delle rotte di corto, medio e lungo raggio. \r

\r

In particolare, il network verso le isole Canarie e Baleari conferma la maggior concentrazione di capacità, arrivando ad offrire dalla Spagna continentale rispettivamente 7.600 e 6.700 posti aggiuntivi.\r

\r

Nel dettaglio, dal 15 dicembre al 4 gennaio saranno potenziate le rotte fra Palma de Mallorca e Madrid, Barcellona, Granada e Bilbao. Per quanto attiene all’arcipelago delle Canarie, si intensificherà la programmazione sino alla fine delle festività tra Madrid e Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria.\r

\r

Anche le rotte di medio raggio verso destinazioni europee molto trafficate, quali Milano, Roma e Zurigo, potranno contare su voli addizionali schedulati. Per quanto riguarda i voli intercontinentali, i collegamenti per Punta Cana, Miami e Caracas vedono un aumento di circa 7.000 posti.","post_title":"Air Europa: oltre un centinaio di voli aggiuntivi per il periodo delle festività natalizie","post_date":"2023-10-31T11:59:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698753595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455199\" align=\"aligncenter\" width=\"479\"] Travel Vip Day Slovenia[/caption]\r

\r

Anche quest’anno il Travel Vip Day si è svolto a Lipica in Slovenia in collaborazione con l’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, coinvolgendo gli agenti di viaggio in workshop, presentazioni, escursioni, degustazioni, visite, cena di gala e nell’incredibile esperienza di un giro in carrozza con visita dal vivo dei pregiati cavalli Lipizzani.\r

\r

[caption id=\"attachment_455204\" align=\"aligncenter\" width=\"484\"] Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia[/caption]\r

\r

A presenziare l’evento, come di consueto, Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, che ha illustrato agli agenti di viaggio presenti l’offerta sostenibile ed esperienziale del territorio. Gli agenti hanno soggiornato presso l’Hotel Maestoso e visitato le Grotte di S.Canziano e il Castello di Stanjel.\r

\r

[caption id=\"attachment_455211\" align=\"aligncenter\" width=\"489\"] Agenti di viaggio - Park škocjanske jame[/caption]\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"455206,455207,455208,455209\"]\r

\r

[caption id=\"attachment_455205\" align=\"aligncenter\" width=\"496\"] Daniela Battaglioni, direttore editoriale di Travel Quotidiano[/caption]\r

\r

“Come ogni anno, un evento a cui teniamo molto e che riscuote grande interesse e successo sia da parte delle strutture ricettive che degli agenti di viaggio che hanno potuto conoscere l’offerta turistica del territorio – dichiara Daniela Battaglioni, direttore editoriale di Travel Quotidiano -. Ma non solo, è stata anche un’occasione per fare esperienze divertenti come la cena di gala con chef d’eccezione o la visita al casinò. Visto l’apprezzamento ripeteremo il Travel Vip Day anche il prossimo anno”.\r

\r

[caption id=\"attachment_455217\" align=\"aligncenter\" width=\"513\"] Networking[/caption]\r

\r

Presentazioni ed Espositori\r

\r

[gallery columns=\"2\" size=\"medium\" ids=\"455213,455214\"]\r

\r

Gli egenti di viaggio hanno incontrato Sava Hotels & Resorts, Cabo Verde Time Club & Resorts, Terme Krka, LifeClass Hotels & Spa, Msc Crociere, Thermana, Park Skocjanske jame Slovenija, Terme Vivat, Adria Ankaran Hotel & Resort, Grand Plaza, Hotel Astoria Bled, Hotel Sava Rogaska, Ribno Alpine Resort, Lipica, I Feel Slovenia, Carso e assistito alle presentazioni di Vincenzo Cellamare, sales presso Msc Crociere e Aaron Uazeua, business development e sales manager Lipica.","post_title":"Travel Vip Day Slovenia conferma il consueto successo","post_date":"2023-10-31T11:27:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1698751674000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Confermata l'intera operatività sull'Egitto per King Holidays, che anzi aggiunge nuove proposte speciali alla programmazione presentata per l’autunno. “La destinazione è regolarmente accessibile – dichiara la product manager del to, Barbara Cipolloni –. Non esistono provvedimenti di sconsiglio sulle aree a vocazione turistica. Abbiamo potenziato ulteriormente l’assistenza del nostro personale in loco e siamo a disposizione delle agenzie di viaggio, per fornire tutte le informazioni necessarie ai clienti in partenza o a coloro che desiderano prenotare. La programmazione è realizzata in collaborazione con partner locali storicamente specializzati nell’accoglienza della clientela italiana e, in quanto attori protagonisti del mercato turistico, riteniamo un dovere essere solidali e non fare mancare il nostro appoggio ai tanti lavoratori che vivono di turismo, nella speranza che la situazione si risolva nel più breve tempo possibile”.\r

\r

Il programma proposto da King Holidays, Magico Egitto, combina la tradizionale navigazione sul Nilo da Luxor ad Assuan con un soggiorno al Cairo, garantendo a tutti gli appassionati una serie di vantaggi esclusivi: volo da Roma a Luxor in andata, collegamenti di linea da Assuan al Cairo e dal Cairo a Roma, crociera 5 stelle lusso a bordo della nave Royal Olivia Signature con lounge bar, piscina e ampie cabine, comprese di finestre panoramiche insonorizzate, e sistemazione in hotel 5 stelle al Cairo.\r

\r

L’itinerario tocca tutti i grandi classici dell’Antico Egitto. Per tutta la durata del viaggio, i clienti sono inoltre accompagnati da egittologi specializzati e da assistenti, sia a bordo della crociera sia al Cairo; le quote, con volo da Roma ogni sabato fino ad aprile 2024, partono da 1.359 euro a persona, incluso il trattamento di pensione completa, visite e ingressi ai monumenti. Da segnalare anche le partenze speciali di Natale, il 23 dicembre, e Capodanno, il 30 dicembre.","post_title":"King Holidays conferma la programmazione Egitto e aggiunge le proposte speciali per le festività","post_date":"2023-10-31T11:05:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698750327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'aeroporto di Milano Malpensa ha inaugurato Welcome to Italy Access Point, il primo desk informativo che fornisce indicazioni, servizi e assistenza ai viaggiatori provenienti dalla Cina.\r

\r

Oltre ad essere un punto di interscambio culturale, l'Access Point - realizzato congiuntamente da Sea Aeroporti di Milano, Italy China Council Foundation-Iccf e Guang Hua Cultures et Media (Italia) - rappresenta anche un'opportunità per comprendere le esigenze dei consumatori. I passeggeri avranno la possibilità di accedere alle informazioni utili riguardanti trasporti, shopping e le attrazioni della città e del territorio attraverso un QR code apposito. Questo QR code consentirà loro di accedere al canale WeChat di YesMilano, garantendo un accesso immediato a tutte le informazioni di cui hanno bisogno.\r

\r

\"Questa nuova iniziativa conferma il nostro impegno nei confronti dei servizi rivolti al mercato cinese – dichiara Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports - Con l'arrivo di nuove compagnie e il consolidamento di quelle già presenti, Malpensa collega Milano e l'intero nord Italia alla Cina, offrendo voli diretti verso sette delle principali città cinesi, tra cui Pechino, Shanghai, Wenzhou, Hong Kong, Nanchino, Shenzhen e Zhengzhou. Attualmente, operano sul nostro scalo Air China, Cathay Pacific, Juneyao Airlines, Hainan Airlines ed Eva Air col collegamento su Taipei. Inoltre, siamo l'unico aeroporto italiano con un collegamento diretto servito da un vettore italiano, Neos, offrendo così un totale di 32 frequenze settimanali. Siamo il gateway che cresce maggiormente in Europa e ci candidiamo a essere una delle porte di accesso preferite per il traffico proveniente dalla Cina\".\r

\r

“Riteniamo questa iniziativa un servizio utile e funzionale per i turisti cinesi che, siamo certi, torneranno sempre più numerosi a visitare il nostro Paese - sottolinea Mario Boselli, presidente Italy China Council Foundation-Iccf –Le bellezze e il lifestyle italiani sono riconosciuti in tutto il mondo, e amati in particolare dai cinesi: dunque offrire loro una buona accoglienza sin dall’arrivo è sicuramente il modo migliore per far sì che la nostra penisola resti una meta desiderata, verso la quale i flussi da Oriente possano continuare a crescere costantemente”.\r

\r

[gallery ids=\"455172,455173,455174\"]","post_title":"A Malpensa debutta il desk informativo per i visitatori cinesi, Welcome to Italy","post_date":"2023-10-31T10:21:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698747710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Medsky ha scelto Distal Gsa Italia per la gestione delle prenotazioni e servizi di biglietteria sul mercato Italia: la compagnia aerea debutterà il prossimo 1° novembre sulla rotta da Roma Fiumicino a Tripoli Mitiga (aeroporto che si trova a soli 8 km dalla capitale libica) con tre voli settimanali ogni lunedì, mercoledì e sabato.\r

\r

Il vettore opera con Airbus A320 di sua proprietà, con una doppia configurazione, 12 posti in Business Class e 120 in Economy che garantisce un grande spazio. Il vettore offre 'full service' a bordo con catering sia in Business class sia in Economy Class.\r

\r

“Dopo tanti anni di difficoltà per la Libia, sia per la pandemia sia per la situazione geopolitica, ci fa molto piacere annunciare il ritorno di voli diretti tra Roma e Tripoli operati da un vettore libico con licenza comunitaria e bandiera maltese - ha dichiarato Francesco Veneziano, vp commercial di Distal Gsa -. Gli aeromobili, perfetti e confortevoli, operano al momento tre frequenze settimanali che sono destinate a crescere vista la notevole domanda di servizi aerei tra i due paesi geograficamente e storicamente molto vicini. Un ottimo servizio di bordo, orari molto comodi e funzionali per il traffico d’affari e tariffe molto competitive (da 143 ow), sono gli ingredienti con i quali siamo convinti questa operazione Medsky Airways sarà un successo”.","post_title":"Medsky si affida a Distal Gsa in Italia. Decolla il 1° novembre la Roma-Tripoli","post_date":"2023-10-31T09:38:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698745083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggio in treno protagonista delle scelte dei turisti per spostarsi durante il prossimo ponte di Ognissanti: secondo i dati raccolti da Trainline quest’anno il numero di passeggeri è aumentato del 52% rispetto alla settimana precedente (il periodo considerato è quello che va dal 31 ottobre al 5 novembre 2023 rispetto a quello dal 24 al 29 ottobre 2023).\r

\r

In particolare, le cinque destinazioni che hanno visto il maggior incremento nel numero di passeggeri rispetto alla settimana precedente sono: Bolzano +288%, Pisa +193%, Reggio Emilia +160%, Ferrara +158% e Firenze +106%.\r

\r

Una menzione speciale va a Lucca che anche quest’anno ospiterà il Lucca Comics and Games (1-5 novembre). Gli appassionati di fumetti hanno scelto ancora una volta di raggiungere la cittadina toscana in treno: Trainline segnala infatti un aumento del 41% rispetto al periodo in cui si è svolta l’edizione 2022 della fiera.\r

\r

Non sono solo le destinazioni nazionali a riscuotere successo: la tedesca Monaco e la svizzera Zurigo sono mete sempre più ambite tra i passeggeri italiani in viaggio durante il weekend di Ognissanti. \r

\r

“Dopo la fine delle ferie estive, il ponte di Ognissanti rappresenta il primo momento in cui gli italiani possono godersi un attimo di relax in cui organizzare una breve vacanza, come testimoniato anche dai dati rilevati dalla nostra piattaforma - afferma Andrea Saviane, country manager di Trainline per l’Italia -. I viaggiatori che scelgono il treno come mezzo di trasporto per i ponti sono sempre di più, complice anche la comodità di raggiungere il centro delle principali città italiane ed europee. E proprio per questo la nostra mission è quella di rendere l’esperienza di viaggio quanto più semplice e rilassante possibile”.","post_title":"Trainline: prenotazioni a +52% per il ponte di Ognissanti","post_date":"2023-10-31T09:15:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698743731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decollato ieri, 29 ottobre, il nuovo volo di Ita Airways da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro: il collegamento prevede frequenze giornaliere operate da un Airbus A330neo, completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina del vettore.\r

A bordo del volo inaugurale anche un fam trip con vertici e top manager di alcuni dei principali gruppi del travel italiano, organizzato in collaborazione con Del Bianco Travel Experience, Setur - Secretaria de Estado de Turismo e Fairmont Hotel, che hanno offerto e curato il soggiorno e i tour a destinazione.\r

“Rio De Janeiro è la nostra terza destinazione intercontinentale di questo 2023, che con Washington a giugno e San Francisco a luglio, è stato l’anno della maggiore crescita di Ita Airways nel mercato intercontinentale – ha dichiarato Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo di Volare – Il nostro obiettivo è quello di diventare la compagnia di riferimento per la mobilità degli italiani e per questo pianifichiamo lo sviluppo del nostro network verso i mercati maggiormente richiesti dalla nostra clientela e dove c’è una forte presenza della comunità italiana nel mondo. La destinazione Rio, oltre a ricoprire un ruolo strategico per il traffico business e cargo, rafforzerà ulteriormente la nostra espansione in Sud America, meta privilegiata per le vacanze degli italiani e casa di milioni di persone di origine italiana. Con una media di 19 voli settimanali di andata e ritorno tra il Brasile e l'Italia saranno quindi garantite connessioni per tutti coloro che vorranno spostarsi tra i due Paesi”.\r

\"Ita Airways è il nostro hub carrier nonché partner strategico” – ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – Un prodotto che andrà ad integrare ulteriormente la nostra offerta di lungo raggio, migliorando la connettività con il Sud America, un mercato fondamentale per Roma, anche in prospettiva del prossimo Giubileo. Ancora una volta, con oltre 200 destinazioni collegate e 100 compagnie aeree operative, l’hub di Fiumicino conferma il suo ruolo a favore della connettività del Paese”.","post_title":"Ita Airways operativa sulla Roma-Rio de Janeiro con voli giornalieri","post_date":"2023-10-30T09:40:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698658858000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 27 ottobre si è svolta a Ragusa la seconda tappa siciliana del Travel Open Day Hospitality, nuovo format di incontri b2b tra ricettivo e fornitori di servizi per l’ospitalità con il Patrocinio del Comune di Ragusa e la collaborazione di Assoturismo Confesercenti e l’Associazione Startup Turismo. L’evento si è tenuto presso Palazzo Cosentini ed ha coinvolto il mondo dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera tra workshop e formazione con la presentazione di Franco Grasso.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_455041\" align=\"alignleft\" width=\"245\"] Clorinda Arezzo, direttore tecnico turistico del comune di Ragusa[/caption]\r

\r

\"Un evento interessante ed innovativo in cui per la prima volta a Ragusa si relazionano strutture ricettive di tutte le tipologie e livelli con fornitori di servizi anche digitali - spiega Clorinda Arezzo, direttore tecnico turistico del comune di Ragusa, intervenuta all'evento -.\r

\r

Questo poi coincide anche con il fatto che per la prima volta Ragusa sta impostando un piano di attività strategiche di destinazione, un nuovo percorso che possa creare un gruppo coeso di operatori turistici\".\r

\r

[caption id=\"attachment_455042\" align=\"alignleft\" width=\"249\"] Daniele La Rosa, Presidente del Ccn Antica Ibla[/caption]\r

\r

“Un nuovo concept di evento per la prima volta a Ragusa Ibla che è andato molto bene – puntualizza Daniele La Rosa, Presidente del Ccn Antica Ibla, che rappresenta 450 posti letto sul territorio –. La Travel Open Day è riuscita a mettere insieme aziende innovative con gli operatori locali. Con molti stiamo già impostando delle importanti collaborazioni. Un inizio per un progetto più lungo; la prossima tappa ci vedrà infatti più vicini a questo format per coinvolgere più startup innovative per far diventare Ragusa un luogo di innovazione e crescita per le aziende nel sud Italia”.\r

\r

Per conoscere quali sono le prossime tappe ed iscriversi ai prossimi eventi in calendario clicca qui.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"455046,455047,455048,455049\"]\r

\r

","post_title":"Travel Open Day Hospitality a Ragusa: startup e innovazione per lo sviluppo al Sud","post_date":"2023-10-30T08:00:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1698652857000]}]}}