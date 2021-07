Al Travel Open Day Summer Ri-party operatori e adv per “ripartire”

Al via la prima edizione dal vivo del Travel Open Day Summer Ri-party che ha riunito a Roma nella scenografica location The Sanctuary, a pochi passi dal Colosseo, numerosi operatori, agenzie di viaggio e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

«Non è una festa ma un segnale di ripartenza e di voglia di lavorare – chiarisce Daniela Battaglioni, editore di Travel Quotidiano e ideatrice dell’evento -; dopo molto tempo sentivamo l’esigenza di riorganizzare i nostri eventi per dare concretamente un messaggio di fiducia in collaborazione con i nostri partner. Siamo consapevoli della situazione difficile e continueremo ad attivarci per seguire tutti i cambiamenti del mercato e della graduale ripartenza».

Molti i partner presenti all’evento che hanno potuto incontrare la rete agenziale e gli operatori del turismo organizzato.

Ampio spazio per gli Enti del Turismo. «L’ente ha sempre mantenuto un legame costante con il trade – commenta Viviana Vukelic, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo – attualmente stiamo ricevendo oltre 500mila turisti, e siamo sempre in contatto con le agenzie italiane tramite Fiavet per spingere l’estate. Stiamo anche rafforzando le procedure di sicurezza con moltissimi punti tampone».

Anche per la Spagna obiettivi chiari, «la destinazione sta rispondendo bene alla domanda degli italiani – conferma Jorge Rubio Navarro direttore Ente Spagnolo del Turismo a Roma – ma soprattutto puntiamo sulla formazione delle adv con vari progetti».

La Thailandia riparte in sicurezza: «Ora possiamo dire ‘si torna a viaggiare’- specifica Sandro Botticelli marketing manager -. Dal 1° luglio, l’isola di Phuket è infatti la prima destinazione thailandese a spalancare le proprie porte ai turisti stranieri, revocando i requisiti di quarantena nell’ambito del programma Phuket Sandbox, Thailandia fa parte della lista D e i to e le agenzie possono vendere legalmente un pacchetto. Dal 15 luglio riaprirà anche Kho Samui. Ad oggi registriamo 15mila partenze, numeri piccoli ma di buon auspicio».

Anche Alessandro Misseri di Qatar Airways rafforza il legame con il trade confermando le «20 frequenze settimanali da Roma e Milano, e una policy di flessibilità e protezione attiva fino alle fine di settembre. Siamo in attesa della ripresa del traffico».

Anche per il noleggio auto andamento incoraggiante, Noleggiare annuncia dieci nuove aperture in Italia entro il 2022.

Erano presenti all’evento anche Ami Assistance, Ota Viaggi, Avalon Waterways, Identity Plus, King Holidays, Malta, Mikrotour, Originaltour, Ota Viaggi, Sporting Vacanze, Nicko Cruises.

Alla serata hanno partecipato anche le associazioni tra cui Ivana Jelinic, presidente Fiavet nazionale, Andrea Mele vice presidente Astoi, Flavia Franceschini, direttore generale Astoi, Cinzia Renzi presidente Assoviaggi Lazio .

Il prossimo appuntamento sarà a Milano l’8 luglio presso Terrazza Palestro (Via Palestro, 2) sempre con la presenza dei partner Ente Nazionale Croato per il Turismo, Qatar Airways, Ente Turismo Spagna, Ente Turismo Thailandia, Ferrovia Retica. I Grandi Viaggi, Msc e Noleggiare.