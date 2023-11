Travel Open Day Hospitality, ad Alassio la prima tappa ligure del nuovo format Si è svolta ad Alassio la prima tappa ligure dei Travel Open Day Hospitality, il nuovo format del Gruppo Travel che porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità. Fornitori del settore alberghiero hanno incontrato, nell’affascinante location dell’ex Chiesa Anglicana di Alassio, albergatori, gestori e proprietari di strutture extralberghiere che hanno toccato con mano novità ed opportunità per il mondo dell’hospitality. La giornata ad Alassio è stata scandita dagli incontri one to one che offrono l’opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore e da un momento di formazione con gli esperti del settore. L’obiettivo dell’iniziativa del Gruppo Travel è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale. Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l’appeal della destinazione sui flussi di repeater. «Abbiamo condiviso da subito l’obiettivo con gli organizzatori del Gruppo Travel – spiega il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – Il focus per noi deve essere sempre quello di far crescere il territorio, ottimizzare il lavoro per il ricettivo, per lavorare al meglio approfondendo le conoscenze specifiche. Alassio è prevalentemente una destinazione balneare ma ha una grossa propensione al turismo escursionistico fuori stagione grazie al clima favorevole». «Il Travel Open Day Hospitality è una possibilità in più – commenta Stefania Piccardo, presidente Unione Provinciale Albergatori Savona e presidente Albergatori Alassio – Grazie alla preparazione di un piano marketing preciso abbiamo programmato per tempo questo evento per dare la possibilità agli albergatori di avere nuovi input, grazie all’incontro con i fornitori ed alla formazione organizzata ad hoc. Questa giornata è stata fortemente voluta. Crediamo molto nel potenziale di tutto il territorio e continuiamo ad investire. Non dimentichiamo però i punti di debolezza della zona, vale a dire le infrastrutture ed i collegamenti». Alassio, 11 mila abitanti che superano le 50 mila unità nella stagione estiva, punta ed investe da tempo su alcuni eventi che negli anni hanno dimostrato grande valore turistico ed economico. «Alassio dispone del Centro Commerciale naturale più lungo d’Europa – aggiunge Loredana Polli, vicepresidente del Consorzio Un mare di Shopping – Il nostro consorzio è nato 11 anni fa e include 200 attività tra commercio e ricettivo. Organizziamo, sempre in collaborazione con il Comune, tanti eventi. Due in particolare si tramandano da diversi anni: I Saldi in Banco a fine agosto e un Concorso per lo Shopping dal 7 dicembre al 7 gennaio (in palio ci sono 8 mila euro di acquisti nelle boutique di Alassio). Questi appuntamenti movimentano tantissimi turisti». Per i fornitori di servizi all’Hospitality il TODHO ad Alassio è stata l’occasione per entrare in contatto con il tessuto alberghiero ed extralberghiero locale. «La nostra società Ex Works Milan offre consulenza nel settore alberghiero ed è nata grazie alla ventennale esperienza maturata dai founder –Silvia Calciolari – nell’ambito della direzione commerciale di catene alberghiere internazionali – e Oscar Sottocornola – dottore commercialista, incubatore di start up innovative e turnaround manager – spiega Sottocornola – Abbiamo partecipato al primo TodHo di Urbino che ha rappresentato un’ottima occasione di confronto con gli albergatori. Partecipando alle tappe autunnali puntiamo ad allargare e rafforzare i rapporti con il settore». Anche per Alessio Vola responsabile di Businessence Tourism Code i TodHo sono un’opportunità di crescita. «La formula è molto interessante – conclude Vola – Sono eventi verticali sul mondo del turismo e possono rappresentare anche per gli stessi alberghi un momento di crescita. Per noi espositori ovviamente l’obiettivo è acquisire nuovi contatti». Il light lunch servito nel porticato dell’Ex Chiesa Anglicana era a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all’ultimo piano della Biblioteca Civica. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456106 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anna Kofoed è il nuovo ceo of travel a livello globale e membro del board of management di Allianz Partners. Kofoed arriva in Allianz Partners da Amadeus, dove è stata executive vp for Emea Travel Sellers; precedentemente ha ricoperto numerosi ruoli di leadership globale presso Amadeus, dal marketing e vendite alla strategia e pianificazione aziendale. Ha conseguito un Mba internazionale presso la Copenaghen Business School e, più recentemente, l'Advanced Management Program di Harvard. «Anna ha una vasta esperienza nel settore travel e, combinata con la sua competenza tecnologica, sarà preziosa nell’aiutare Allianz Partners a raggiungere le sue ambizioni di crescita, a sviluppare la sua piattaforma di ecosistema di viaggi e a diventare il leader digitale e compagno di viaggio che vuole essere - ha sottolineato Tomas Kunzmann, ceo del Gruppo Allianz Partners -. Anna potrà costruire sull’eccellente lavoro di Damien nel settore dei viaggi, che ha caratterizzato un periodo di cambiamenti senza precedenti e di ottime performance aziendali. Sono lieto che Damien possa ora concentrarsi sulla guida della funzione finanziaria del Gruppo Allianz Partners in qualità di cfo del gruppo”. «Sono entusiasta di accettare questa sfida in un’azienda che è in prima linea nell’innovazione nel settore dei viaggi - ha commentato Anna Kofoed, ceo Travel del Gruppo Allianz Partners -. Le piattaforme digitali svolgeranno un ruolo incredibilmente importante nel settore nei prossimi anni e Allianz Partners è ben posizionata per guidare in prima linea il settore”. Kofoed succede nel ruolo a Damien Ladous. Damien è stato a capo sia della linea di business viaggi dal 2021 che della funzione finanziaria del gruppo come cfo dall’inizio del 2023. Ora si concentrerà sul ruolo di cfo del gruppo e continuerà a far parte del board of management. [post_title] => Allianz Partners: Anna Kofoed è il nuovo ceo of travel a livello globale [post_date] => 2023-11-15T11:53:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700049221000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta ad Alassio la prima tappa ligure dei Travel Open Day Hospitality, il nuovo format del Gruppo Travel che porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità. Fornitori del settore alberghiero hanno incontrato, nell’affascinante location dell’ex Chiesa Anglicana di Alassio, albergatori, gestori e proprietari di strutture extralberghiere che hanno toccato con mano novità ed opportunità per il mondo dell’hospitality. La giornata ad Alassio è stata scandita dagli incontri one to one che offrono l’opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore e da un momento di formazione con gli esperti del settore. L’obiettivo dell’iniziativa del Gruppo Travel è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale. Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l’appeal della destinazione sui flussi di repeater. «Abbiamo condiviso da subito l’obiettivo con gli organizzatori del Gruppo Travel – spiega il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – Il focus per noi deve essere sempre quello di far crescere il territorio, ottimizzare il lavoro per il ricettivo, per lavorare al meglio approfondendo le conoscenze specifiche. Alassio è prevalentemente una destinazione balneare ma ha una grossa propensione al turismo escursionistico fuori stagione grazie al clima favorevole». «Il Travel Open Day Hospitality è una possibilità in più – commenta Stefania Piccardo, presidente Unione Provinciale Albergatori Savona e presidente Albergatori Alassio – Grazie alla preparazione di un piano marketing preciso abbiamo programmato per tempo questo evento per dare la possibilità agli albergatori di avere nuovi input, grazie all’incontro con i fornitori ed alla formazione organizzata ad hoc. Questa giornata è stata fortemente voluta. Crediamo molto nel potenziale di tutto il territorio e continuiamo ad investire. Non dimentichiamo però i punti di debolezza della zona, vale a dire le infrastrutture ed i collegamenti». Alassio, 11 mila abitanti che superano le 50 mila unità nella stagione estiva, punta ed investe da tempo su alcuni eventi che negli anni hanno dimostrato grande valore turistico ed economico. «Alassio dispone del Centro Commerciale naturale più lungo d’Europa – aggiunge Loredana Polli, vicepresidente del Consorzio Un mare di Shopping – Il nostro consorzio è nato 11 anni fa e include 200 attività tra commercio e ricettivo. Organizziamo, sempre in collaborazione con il Comune, tanti eventi. Due in particolare si tramandano da diversi anni: I Saldi in Banco a fine agosto e un Concorso per lo Shopping dal 7 dicembre al 7 gennaio (in palio ci sono 8 mila euro di acquisti nelle boutique di Alassio). Questi appuntamenti movimentano tantissimi turisti». Per i fornitori di servizi all’Hospitality il TODHO ad Alassio è stata l’occasione per entrare in contatto con il tessuto alberghiero ed extralberghiero locale. «La nostra società Ex Works Milan offre consulenza nel settore alberghiero ed è nata grazie alla ventennale esperienza maturata dai founder –Silvia Calciolari – nell’ambito della direzione commerciale di catene alberghiere internazionali – e Oscar Sottocornola – dottore commercialista, incubatore di start up innovative e turnaround manager – spiega Sottocornola – Abbiamo partecipato al primo TodHo di Urbino che ha rappresentato un’ottima occasione di confronto con gli albergatori. Partecipando alle tappe autunnali puntiamo ad allargare e rafforzare i rapporti con il settore». Anche per Alessio Vola responsabile di Businessence Tourism Code i TodHo sono un’opportunità di crescita. «La formula è molto interessante – conclude Vola – Sono eventi verticali sul mondo del turismo e possono rappresentare anche per gli stessi alberghi un momento di crescita. Per noi espositori ovviamente l’obiettivo è acquisire nuovi contatti». Il light lunch servito nel porticato dell’Ex Chiesa Anglicana era a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all’ultimo piano della Biblioteca Civica. [post_title] => Travel Open Day Hospitality, ad Alassio la prima tappa ligure del nuovo format [post_date] => 2023-11-15T11:46:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700048775000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456078 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways è l’Official Global Airline Partner dell'Inter fino alla stagione 2025/26. L'accordo include attivazioni di brand, hospitality e marketing, comprese soluzioni di viaggio su misura per tutti i tifosi della squadra, e consente al vettore di rafforzare la propria presenza in Italia e in Europa, un territorio di estrema importanza per la compagnia aerea. La partnership è stata formalizzata con due incontri tra i top management di FC Internazionale Milano e Qatar Airways, tenutasi domenica nell’Inter HQ con il ceo corporate dell’Inter Alessandro Antonello e oggi al Dubai Airshow 2023, dove Badr Al Meer - group chief executive del vettore - ha accolto la dirigenza nerazzurra, con Marco Materazzi. La delegazione ha consegnato a Qatar Airways una maglia con il numero 7, per celebrare le sette nomine della compagnia aerea come “World’s Best Airline”. La nuova collaborazione è stata inoltre svelata al pubblico prima della gara contro il Frosinone con un esclusivo takeover dello stadio San Siro. Per celebrare la partnership, il Privilege Club di Qatar Airways offrirà ai tifosi dell'Inter sconti fino al 12% sulle tariffe di volo per assistere alle gare del club nerazzurro allo Stadio San Siro. «Il legame di Qatar Airways con Milano risale al 2002, quando abbiamo annunciato che Milano sarebbe stata la prima destinazione italiana da Doha - sottolinea Badr Al Meer -. La collaborazione con l'Inter rappresenta il coronamento del nostro rapporto con questa città. L'Italia è uno dei mercati più di valore per Qatar Airways e questa partnership contribuirà a rafforzare il nostro legame non solo con Milano, ma con tutti i mercati europei e asiatici dove l'Inter ha un grande seguito. Non vediamo l'ora di lavorare con il Club nerazzurro per tracciare insieme una nuova era di successi, sia dentro che fuori dal campo». L’intesa include inoltre l'Aeroporto Internazionale di Hamad (“Official Airport”), il Qatar Airways Privilege Club ("Official Frequent Flyer Programme’"), Qatar Airways Holidays (“Official Fan Travel Partner” in Qatar) e il Qatar Duty Free. In qualità di "Official Duty-Free", la compagnia aerea si propone di elevare i propri standard di lusso grazie a questa sponsorizzazione. [post_title] => Qatar Airways diventa Official Global Airlines Partner dell'Inter [post_date] => 2023-11-15T11:00:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700046011000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trait d'union l'Argentina per un inedito connubio tra fashion e travel. Ruta40 diventa partner del brand La Martina, azienda con sede nel paese sudamericano e produttrice di abbigliamento sportivo e per il tempo libero, nonché fornitrice ufficiale della nazionale argentina di polo. La partnership si traduce in particolare nella presenza, all'interno dello store La Martina di Milano, in via Garibaldi 1, degli itinerari dell'operatore torinese. Non solo: tra le nuove collezioni del marchio fashion ce n'è pure una denominata Ruta40, che prende ispirazione proprio da quella strada del Sud America da cui deriva il nome del tour operator piemontese. [post_title] => Partnership fashion per Ruta40 che sigla un accordo con il brand La Martina [post_date] => 2023-11-15T10:37:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700044664000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Marcia indietro del governo olandese sulla prevista limitazione al numero massimo deii voli all'aeroporto di Amsterdam Schiphol, dopo le pressioni di Stati Uniti ed Europa. Una decisione che è stata definita dal governo "un boccone amaro", ma che rappresenta sul fronte opposto una vittoria per Air France-Klm, così come per i vettori americani tra cui Delta e JetBlue, che si erano opposte all'introduzione di un tetto massimo al numeri dei voli per l'estate del 2024. "Ricordo che il gabinetto è ancora impegnato a ripristinare l'equilibrio tra Schiphol e l'ambiente" ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Mark Harbers in una lettera al Parlamento. Harbers ha affermato che si continuerà a perseguire il piano. Non è detto, tuttavia, che un nuovo governo avrà le stesse priorità dopo le elezioni nazionali del 22 novembre. Il piano di limitare il numero di voli a Schiphol, uno degli hub più trafficati d'Europa, a circa 450.000 voli, e cioè il 10% in meno rispetto ai livelli del 2019, nasceva principalmente con l'intento di ridurre l'inquinamento acustico. È stato anche accolto con favore dagli ambientalisti in quanto necessario per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di azoto. Lo scorso 3 novembre il governo statunitense ha minacciare ritorsioni se gli olandesi avessero proseguito con il piano, un'iniziativa che il Dipartimento dei Trasporti Usa ha definito "irragionevole" sostenendo che andava contro l'accordo sul trasporto aereo in vigore tra Stati Uniti e Unione europea. [post_title] => Il governo olandese fa marcia indietro: nessun limite al numero di voli a Schiphol [post_date] => 2023-11-15T10:34:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700044453000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456055 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Welcome Travel. Durante il “Winning ToGether”, l’evento milanese che riunisce, ogni anno, il management di Welcome Travel Group e i suoi Partner, si è capito, se non fosse stato già chiaro, quanta serietà e quanto lavoro c'è nell'azienda guidata da Adriano Apicella. Ogni responsabile ha preso il microfono presentando numeri e spiegandoli in modo chiaro senza girare intorno alle difficoltà e senza esaltare i risultati positivi. Insomma una mattinata interessante soprattutto per questi aspetti di capacità e di correttezza imprenditoriale. «Il Network si conferma solido e appetibile sul fronte affiliativo anche nell’anno commerciale appena conclusosi – afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –, con un aumento delle agenzie affiliate che si attesta a 2.492 punti vendita. Numerica trainata da modelli contrattuali vantaggiosi e completata da impianti di incentivazione premianti e differenziati per brand, Welcome Travel TEAM e WIN 4 ALL, per rispondere alle diverse tipologie di punti vendita, ma sempre con particolare attenzione al livello qualitativo della Rete. «È stato questo un anno incredibile dal punto di vista dei volumi – prosegue Apicella –. Il volume totale di affari sui partner contrattualizzati 2022/23 è di 1 miliardo 934 milioni, suddivisi tra fatturato leisure di 1 miliardo 437 milioni, vettori 484milioni, assicurazioni 13 milioni, per un aumento complessivo del +18% vs 18/19 e del +44% vs 21/22. Un risultato che certifica la qualità delle agenzie appartenenti al network in un generale contesto di ridimensionamento del segmento». Leisure Da segnalare inoltre la miglior performance di sempre, per volumi, in ambito leisure. Svetta su tutte la performance sull’Egitto, per fatturato e delta di crescita, immediatamente seguita da quella sulle Maldive. Si evidenzia che l’85% dei volumi prodotti dalla Rete è canalizzato sul perimetro dei Partner contrattualizzati, a testimonianza della capacità di orientamento. E inoltre il fatturato sul perimetro dei vettori contrattualizzati incide per l’87% sul totale transato. Nel mondo vettori prima su tutte la performance sul Nord America. E infine degna di grande attenzione anche la crescita esponenziale sul segmento Assicurazioni, pari al +48% vs 18/19 ed al +35% vs il 21/22. La gestione centralizzata della comunicazione delle Agenzie tramite WE System e Geo Global, i sistemi integrati dei due brand, è l’ulteriore tassello di attrattività nella proposta del Network e nell’innalzamento qualitativo della rete. Investimenti I continui investimenti sugli strumenti tecnologici, i palinsesti differenziati per brand su tutti i touchpoint, i contenuti di alta qualità e la ricca programmazione, capace di interpretare i trend di mercato, rendono l’impianto sempre più interessante, aumentando l’adozione dei servizi da parte delle Agenzie e generando vendite orientate. L’“effetto collaterale” è una forte veicolazione dei marchi del Network e di tutti i Partner che partecipano al piano editoriale a loro disposizione. Lato Agenzia il sistema consolida la fidelizzazione sul Cliente, ingaggiandone di nuovi e rafforzando il posizionamento commerciale e territoriale del punto vendita. C'è stato indine il lancio della Convention del Network 2024, un evento creato e immaginato in partnership con Bit Milano che concretizzerà, nella sua realizzazione, proprio il concetto di Winning ToGether. Un evento “senza precedenti e su cui puntiamo molto”, annuncia Apicella, che si realizzerà dal 4 al 6 febbraio all’interno di Bit Milano presso Allianz MiCo e vedrà la partecipazione di 1.600 agenti di viaggio e 100 Partner Commerciali del Network, [post_title] => Welcome Travel: 2492 punti vendita. Quasi 2 miliardi di fatturato sui partner [post_date] => 2023-11-15T10:03:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700042604000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi investimenti sul mercato Italia per Norwegian che, con la pubblicazione dell'operativo estivo 2024, aggiunge nuove destinazioni dagli aeroporti di Milano Bergamo e Bari, che sono già in vendita da oggi 14 novembre. Nel dettaglio, dallo scalo orobico decollerà il 31 marzo 2024 la rotta per Copenhagen, con quattro frequenze settimanali (martedì, giovedì, sabato e domenica); dal 18 maggio si volerà anche verso Stavanger, nella Norvegia sud-occidentale, nei giorni di mercoledì e sabato, fino al 30 settembre 2024; infine, a partire dal 2 giugno, verrà aperto anche il collegamento con Helsinki, che sarà servita tre volte a settimana (martedì, giovedì e domenica). Le tre new entry si sommano ai voli per Tromso, che riprenderanno dal 16 gennaio e a quelli per Oslo e Bergen, che torneranno dal 28 marzo 2024. «L’annuncio delle nuove rotte di Norwegian Air Shuttle rafforza la presenza della compagnia aerea sull’aeroporto di Milano Bergamo e conferma il crescente interesse sulle direttrici che collegano il nord Europa e in particolare la Norvegia, mercato in forte espansione» hanno dichiarato Emilio Bellingardi, direttore generale Sacbo, e Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation. Le novità da Bari A solo un anno dal debutto in Puglia con il collegamento per Oslo, Norwegian rilancia da Bari con due nuove rotte per Stoccolma e Copenaghen. Dalla prossima estate, quindi, saranno tre i Paesi scandinavi direttamente collegati dal vettore con il capoluogo pugliese. Già dal 4 maggio, e sino a metà novembre, sarà operativo il volo settimanale (il sabato) tra Bari e Stoccolma al quale, dal 22 giugno, si aggiungerà quello bisettimanale per Copenaghen (mercoledì e sabato). Il volo per Oslo, invece, sarà operato il giovedì e il sabato. «Continua con successo - ha dichiarato il presidente Antonio Maria Vasile - l’espansione di Aeroporti di Puglia verso il mercato scandinavo. Un successo che condividiamo anche con la Regione Puglia e che è perfettamente in linea con gli obiettivi fissati dalla Società nel Piano Strategico. L’obiettivo, infatti, è quello di ampliare l’offerta per la summer e offrire ai passeggeri un sempre più ampio network internazionale. L’operatività dei collegamenti di Norwegian sino a novembre inoltrato rappresenta un’ottima notizia che soddisfa le esigenze di destagionalizzazione dell’offerta turistica». «Con queste nuove rotte, siamo pronti a registrare un aumento della domanda verso le destinazioni norvegesi nella prossima stagione estiva. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri aerei e farli viaggiare verso la bellissima Bergamo, così come trasportare i passeggeri italiani a Copenaghen, Helsinki e Stavanger - ha affermato Magnus Thome Maursund, cco di Norwegian - Allo stesso modo, puntiamo a incentivare sia l’incoming facendo volare pugliesi a Stoccolma, Copenaghen e Oslo, sia l’outgoing verso Bari e la Puglia". [post_title] => Norwegian amplia il network da Milano Bergamo e Bari per l'estate 2024 [post_date] => 2023-11-14T14:06:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699970793000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova brand identity per AirPlus, dopo che la società specializzata in sistemi di pagamento corporate ha investito su una nuova piattaforma informatica all’avanguardia per digitalizzare tutte le sue soluzioni di pagamento. L'obiettivo è quello di offrire ai clienti prodotti e servizi in linea con la nuova tendenza alla digitalizzazione. «Quando si tratta di pagamenti, la semplicità funziona solo se è smart - afferma Cecilia Pantaleo, country manager di AirPlus in Italia -. Questo è il valore fondamentale che trasmettiamo con il nostro nuovo brand. Le soluzioni di pagamento aziendali di AirPlus sono abbastanza semplici da funzionare senza problemi in background, abbastanza smart da fornire dati di alta qualità, innovazione e sicurezza. L'espressione di questo cambiamento è proprio la nuova identità, caratterizzata da un design moderno e totalmente rinnovato e dal claim "Smarter payment. Better business». L'obiettivo dichiarato di AirPlus è quello di rendere i pagamenti per le aziende il più smart e semplici possibile, in modo che i clienti possano concentrarsi su ciò che è più importante per loro. «La nostra nuova identità è il risultato di oltre un anno di ricerche di mercato, test e interviste ai nostri clienti e partner. Con essa, stiamo allineando il brand e la nostra voce alla nuova identità di azienda. Grazie alla nuova piattaforma informatica all'avanguardia e alla nostra visione dei pagamenti b2b, AirPlus è pronta per il futuro». [post_title] => AirPlus vara la nuova brand identity: più semplice e smart [post_date] => 2023-11-14T13:01:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699966897000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456034 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con 11.962 arrivi nel mese di ottobre, i turisti italiani continuano a premiare la Giordania, con una performance che rappresenta una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando gli arrivi erano stati 9.747. Secondo i dati diffusi dal Ministero del turismo giordano, nei primi dieci mesi del 2023 sono quasi 120.000 i turisti italiani che hanno visitato la destinazione, un record storico che consolida l'Italia come il principale mercato europeo per i visitatori nel Regno Hashemita. «La Giordania sembra mantenere il suo status di destinazione turistica sicura e accogliente, anche in un contesto di tensioni regionali a causa del conflitto in corso oltre confine tra israeliani e palestinesi» si legge in una nota del Jordan Tourism Board. Quest'ultimo «ha continuato a comunicare con trasparenza l'operatività regolare dei collegamenti aerei e dei servizi turistici. Il clima di normalità, accompagnato dal consueto elevato livello di sicurezza e dall'accoglienza calorosa del popolo giordano, ha contribuito a mantenere alta l'attrattiva della Giordania per i viaggiatori italiani. «Viene premiata la posizione di un Paese che da decenni gioca un ruolo chiave di mediatore nel cercare di mitigare le tensioni e promuovere la pace nell'area. Inoltre, è stata cruciale la stretta collaborazione con gli operatori turistici italiani, con i principali player del settore che hanno continuato a manifestare fiducia nella destinazione, mantenendo gli impegni presi per la programmazione autunno-inverno. Partnership solide che hanno contribuito significativamente al successo del turismo italiano in Giordania nell’ultimo anno». [post_title] => Giordania: 11.962 turisti italiani in ottobre. «E gli operatori mantengono gli impegni sull'inverno» [post_date] => 2023-11-14T12:49:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699966173000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "travel open day hospitality 3" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":27,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5320,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456106","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anna Kofoed è il nuovo ceo of travel a livello globale e membro del board of management di Allianz Partners. Kofoed arriva in Allianz Partners da Amadeus, dove è stata executive vp for Emea Travel Sellers; precedentemente ha ricoperto numerosi ruoli di leadership globale presso Amadeus, dal marketing e vendite alla strategia e pianificazione aziendale. Ha conseguito un Mba internazionale presso la Copenaghen Business School e, più recentemente, l'Advanced Management Program di Harvard.\r

«Anna ha una vasta esperienza nel settore travel e, combinata con la sua competenza tecnologica, sarà preziosa nell’aiutare Allianz Partners a raggiungere le sue ambizioni di crescita, a sviluppare la sua piattaforma di ecosistema di viaggi e a diventare il leader digitale e compagno di viaggio che vuole essere - ha sottolineato Tomas Kunzmann, ceo del Gruppo Allianz Partners -. Anna potrà costruire sull’eccellente lavoro di Damien nel settore dei viaggi, che ha caratterizzato un periodo di cambiamenti senza precedenti e di ottime performance aziendali. Sono lieto che Damien possa ora concentrarsi sulla guida della funzione finanziaria del Gruppo Allianz Partners in qualità di cfo del gruppo”.\r

«Sono entusiasta di accettare questa sfida in un’azienda che è in prima linea nell’innovazione nel settore dei viaggi - ha commentato Anna Kofoed, ceo Travel del Gruppo Allianz Partners -. Le piattaforme digitali svolgeranno un ruolo incredibilmente importante nel settore nei prossimi anni e Allianz Partners è ben posizionata per guidare in prima linea il settore”.\r

Kofoed succede nel ruolo a Damien Ladous. Damien è stato a capo sia della linea di business viaggi dal 2021 che della funzione finanziaria del gruppo come cfo dall’inizio del 2023. Ora si concentrerà sul ruolo di cfo del gruppo e continuerà a far parte del board of management.","post_title":"Allianz Partners: Anna Kofoed è il nuovo ceo of travel a livello globale","post_date":"2023-11-15T11:53:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700049221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta ad Alassio la prima tappa ligure dei Travel Open Day Hospitality, il nuovo format del Gruppo Travel che porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità.\r

\r

Fornitori del settore alberghiero hanno incontrato, nell’affascinante location dell’ex Chiesa Anglicana di Alassio, albergatori, gestori e proprietari di strutture extralberghiere che hanno toccato con mano novità ed opportunità per il mondo dell’hospitality.\r

\r

La giornata ad Alassio è stata scandita dagli incontri one to one che offrono l’opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore e da un momento di formazione con gli esperti del settore.\r

\r

L’obiettivo dell’iniziativa del Gruppo Travel è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale.\r

\r

Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l’appeal della destinazione sui flussi di repeater.\r

\r

«Abbiamo condiviso da subito l’obiettivo con gli organizzatori del Gruppo Travel – spiega il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – Il focus per noi deve essere sempre quello di far crescere il territorio, ottimizzare il lavoro per il ricettivo, per lavorare al meglio approfondendo le conoscenze specifiche. Alassio è prevalentemente una destinazione balneare ma ha una grossa propensione al turismo escursionistico fuori stagione grazie al clima favorevole».\r

\r

\r

\r

«Il Travel Open Day Hospitality è una possibilità in più – commenta Stefania Piccardo, presidente Unione Provinciale Albergatori Savona e presidente Albergatori Alassio – Grazie alla preparazione di un piano marketing preciso abbiamo programmato per tempo questo evento per dare la possibilità agli albergatori di avere nuovi input, grazie all’incontro con i fornitori ed alla formazione organizzata ad hoc. Questa giornata è stata fortemente voluta. Crediamo molto nel potenziale di tutto il territorio e continuiamo ad investire. Non dimentichiamo però i punti di debolezza della zona, vale a dire le infrastrutture ed i collegamenti».\r

\r

Alassio, 11 mila abitanti che superano le 50 mila unità nella stagione estiva, punta ed investe da tempo su alcuni eventi che negli anni hanno dimostrato grande valore turistico ed economico.\r

\r

«Alassio dispone del Centro Commerciale naturale più lungo d’Europa – aggiunge Loredana Polli, vicepresidente del Consorzio Un mare di Shopping – Il nostro consorzio è nato 11 anni fa e include 200 attività tra commercio e ricettivo. Organizziamo, sempre in collaborazione con il Comune, tanti eventi. Due in particolare si tramandano da diversi anni: I Saldi in Banco a fine agosto e un Concorso per lo Shopping dal 7 dicembre al 7 gennaio (in palio ci sono 8 mila euro di acquisti nelle boutique di Alassio). Questi appuntamenti movimentano tantissimi turisti».\r

\r

Per i fornitori di servizi all’Hospitality il TODHO ad Alassio è stata l’occasione per entrare in contatto con il tessuto alberghiero ed extralberghiero locale.\r

\r

\r

\r

«La nostra società Ex Works Milan offre consulenza nel settore alberghiero ed è nata grazie alla ventennale esperienza maturata dai founder –Silvia Calciolari – nell’ambito della direzione commerciale di catene alberghiere internazionali – e Oscar Sottocornola – dottore commercialista, incubatore di start up innovative e turnaround manager – spiega Sottocornola – Abbiamo partecipato al primo TodHo di Urbino che ha rappresentato un’ottima occasione di confronto con gli albergatori. Partecipando alle tappe autunnali puntiamo ad allargare e rafforzare i rapporti con il settore».\r

\r

Anche per Alessio Vola responsabile di Businessence Tourism Code i TodHo sono un’opportunità di crescita.\r

\r

«La formula è molto interessante – conclude Vola – Sono eventi verticali sul mondo del turismo e possono rappresentare anche per gli stessi alberghi un momento di crescita. Per noi espositori ovviamente l’obiettivo è acquisire nuovi contatti».\r

\r

\r

\r

Il light lunch servito nel porticato dell’Ex Chiesa Anglicana era a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all’ultimo piano della Biblioteca Civica.\r

\r

","post_title":"Travel Open Day Hospitality, ad Alassio la prima tappa ligure del nuovo format","post_date":"2023-11-15T11:46:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700048775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways è l’Official Global Airline Partner dell'Inter fino alla stagione 2025/26. L'accordo include attivazioni di brand, hospitality e marketing, comprese soluzioni di viaggio su misura per tutti i tifosi della squadra, e consente al vettore di rafforzare la propria presenza in Italia e in Europa, un territorio di estrema importanza per la compagnia aerea.\r

La partnership è stata formalizzata con due incontri tra i top management di FC Internazionale Milano e Qatar Airways, tenutasi domenica nell’Inter HQ con il ceo corporate dell’Inter Alessandro Antonello e oggi al Dubai Airshow 2023, dove Badr Al Meer - group chief executive del vettore - ha accolto la dirigenza nerazzurra, con Marco Materazzi. La delegazione ha consegnato a Qatar Airways una maglia con il numero 7, per celebrare le sette nomine della compagnia aerea come “World’s Best Airline”.\r

La nuova collaborazione è stata inoltre svelata al pubblico prima della gara contro il Frosinone con un esclusivo takeover dello stadio San Siro. Per celebrare la partnership, il Privilege Club di Qatar Airways offrirà ai tifosi dell'Inter sconti fino al 12% sulle tariffe di volo per assistere alle gare del club nerazzurro allo Stadio San Siro.\r

«Il legame di Qatar Airways con Milano risale al 2002, quando abbiamo annunciato che Milano sarebbe stata la prima destinazione italiana da Doha - sottolinea Badr Al Meer -. La collaborazione con l'Inter rappresenta il coronamento del nostro rapporto con questa città. L'Italia è uno dei mercati più di valore per Qatar Airways e questa partnership contribuirà a rafforzare il nostro legame non solo con Milano, ma con tutti i mercati europei e asiatici dove l'Inter ha un grande seguito. Non vediamo l'ora di lavorare con il Club nerazzurro per tracciare insieme una nuova era di successi, sia dentro che fuori dal campo».\r

\r

L’intesa include inoltre l'Aeroporto Internazionale di Hamad (“Official Airport”), il Qatar Airways Privilege Club (\"Official Frequent Flyer Programme’\"), Qatar Airways Holidays (“Official Fan Travel Partner” in Qatar) e il Qatar Duty Free. In qualità di \"Official Duty-Free\", la compagnia aerea si propone di elevare i propri standard di lusso grazie a questa sponsorizzazione. ","post_title":"Qatar Airways diventa Official Global Airlines Partner dell'Inter","post_date":"2023-11-15T11:00:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700046011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trait d'union l'Argentina per un inedito connubio tra fashion e travel. Ruta40 diventa partner del brand La Martina, azienda con sede nel paese sudamericano e produttrice di abbigliamento sportivo e per il tempo libero, nonché fornitrice ufficiale della nazionale argentina di polo.\r

\r

La partnership si traduce in particolare nella presenza, all'interno dello store La Martina di Milano, in via Garibaldi 1, degli itinerari dell'operatore torinese. Non solo: tra le nuove collezioni del marchio fashion ce n'è pure una denominata Ruta40, che prende ispirazione proprio da quella strada del Sud America da cui deriva il nome del tour operator piemontese.","post_title":"Partnership fashion per Ruta40 che sigla un accordo con il brand La Martina","post_date":"2023-11-15T10:37:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700044664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marcia indietro del governo olandese sulla prevista limitazione al numero massimo deii voli all'aeroporto di Amsterdam Schiphol, dopo le pressioni di Stati Uniti ed Europa.\r

\r

Una decisione che è stata definita dal governo \"un boccone amaro\", ma che rappresenta sul fronte opposto una vittoria per Air France-Klm, così come per i vettori americani tra cui Delta e JetBlue, che si erano opposte all'introduzione di un tetto massimo al numeri dei voli per l'estate del 2024.\r

\r

\"Ricordo che il gabinetto è ancora impegnato a ripristinare l'equilibrio tra Schiphol e l'ambiente\" ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Mark Harbers in una lettera al Parlamento. Harbers ha affermato che si continuerà a perseguire il piano. Non è detto, tuttavia, che un nuovo governo avrà le stesse priorità dopo le elezioni nazionali del 22 novembre.\r

\r

Il piano di limitare il numero di voli a Schiphol, uno degli hub più trafficati d'Europa, a circa 450.000 voli, e cioè il 10% in meno rispetto ai livelli del 2019, nasceva principalmente con l'intento di ridurre l'inquinamento acustico. È stato anche accolto con favore dagli ambientalisti in quanto necessario per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di azoto.\r

\r

Lo scorso 3 novembre il governo statunitense ha minacciare ritorsioni se gli olandesi avessero proseguito con il piano, un'iniziativa che il Dipartimento dei Trasporti Usa ha definito \"irragionevole\" sostenendo che andava contro l'accordo sul trasporto aereo in vigore tra Stati Uniti e Unione europea.","post_title":"Il governo olandese fa marcia indietro: nessun limite al numero di voli a Schiphol","post_date":"2023-11-15T10:34:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700044453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Welcome Travel. Durante il “Winning ToGether”, l’evento milanese che riunisce, ogni anno, il management di Welcome Travel Group e i suoi Partner, si è capito, se non fosse stato già chiaro, quanta serietà e quanto lavoro c'è nell'azienda guidata da Adriano Apicella.\r

\r

Ogni responsabile ha preso il microfono presentando numeri e spiegandoli in modo chiaro senza girare intorno alle difficoltà e senza esaltare i risultati positivi. Insomma una mattinata interessante soprattutto per questi aspetti di capacità e di correttezza imprenditoriale.\r

\r

«Il Network si conferma solido e appetibile sul fronte affiliativo anche nell’anno commerciale appena conclusosi – afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –, con un aumento delle agenzie affiliate che si attesta a 2.492 punti vendita. Numerica trainata da modelli contrattuali vantaggiosi e completata da impianti di incentivazione premianti e differenziati per brand, Welcome Travel TEAM e WIN 4 ALL, per rispondere alle diverse tipologie di punti vendita, ma sempre con particolare attenzione al livello qualitativo della Rete.\r

\r

«È stato questo un anno incredibile dal punto di vista dei volumi – prosegue Apicella –. Il volume totale di affari sui partner contrattualizzati 2022/23 è di 1 miliardo 934 milioni, suddivisi tra fatturato leisure di 1 miliardo 437 milioni, vettori 484milioni, assicurazioni 13 milioni, per un aumento complessivo del +18% vs 18/19 e del +44% vs 21/22. Un risultato che certifica la qualità delle agenzie appartenenti al network in un generale contesto di ridimensionamento del segmento».\r

Leisure\r

Da segnalare inoltre la miglior performance di sempre, per volumi, in ambito leisure. Svetta su tutte la performance sull’Egitto, per fatturato e delta di crescita, immediatamente seguita da quella sulle Maldive. Si evidenzia che l’85% dei volumi prodotti dalla Rete è canalizzato sul perimetro dei Partner contrattualizzati, a testimonianza della capacità di orientamento.\r

\r

E inoltre il fatturato sul perimetro dei vettori contrattualizzati incide per l’87% sul totale transato. Nel mondo vettori prima su tutte la performance sul Nord America. E infine degna di grande attenzione anche la crescita esponenziale sul segmento Assicurazioni, pari al +48% vs 18/19 ed al +35% vs il 21/22.\r

\r

La gestione centralizzata della comunicazione delle Agenzie tramite WE System e Geo Global, i sistemi integrati dei due brand, è l’ulteriore tassello di attrattività nella proposta del Network e nell’innalzamento qualitativo della rete.\r

Investimenti\r

I continui investimenti sugli strumenti tecnologici, i palinsesti differenziati per brand su tutti i touchpoint, i contenuti di alta qualità e la ricca programmazione, capace di interpretare i trend di mercato, rendono l’impianto sempre più interessante, aumentando l’adozione dei servizi da parte delle Agenzie e generando vendite orientate. L’“effetto collaterale” è una forte veicolazione dei marchi del Network e di tutti i Partner che partecipano al piano editoriale a loro disposizione.\r

\r

Lato Agenzia il sistema consolida la fidelizzazione sul Cliente, ingaggiandone di nuovi e rafforzando il posizionamento commerciale e territoriale del punto vendita.\r

\r

C'è stato indine il lancio della Convention del Network 2024, un evento creato e immaginato in partnership con Bit Milano che concretizzerà, nella sua realizzazione, proprio il concetto di Winning ToGether.\r

\r

Un evento “senza precedenti e su cui puntiamo molto”, annuncia Apicella, che si realizzerà dal 4 al 6 febbraio all’interno di Bit Milano presso Allianz MiCo e vedrà la partecipazione di 1.600 agenti di viaggio e 100 Partner Commerciali del Network,","post_title":"Welcome Travel: 2492 punti vendita. Quasi 2 miliardi di fatturato sui partner","post_date":"2023-11-15T10:03:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700042604000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nuovi investimenti sul mercato Italia per Norwegian che, con la pubblicazione dell'operativo estivo 2024, aggiunge nuove destinazioni dagli aeroporti di Milano Bergamo e Bari, che sono già in vendita da oggi 14 novembre.\r

\r

Nel dettaglio, dallo scalo orobico decollerà il 31 marzo 2024 la rotta per Copenhagen, con quattro frequenze settimanali (martedì, giovedì, sabato e domenica); dal 18 maggio si volerà anche verso Stavanger, nella Norvegia sud-occidentale, nei giorni di mercoledì e sabato, fino al 30 settembre 2024; infine, a partire dal 2 giugno, verrà aperto anche il collegamento con Helsinki, che sarà servita tre volte a settimana (martedì, giovedì e domenica). Le tre new entry si sommano ai voli per Tromso, che riprenderanno dal 16 gennaio e a quelli per Oslo e Bergen, che torneranno dal 28 marzo 2024.\r

\r

«L’annuncio delle nuove rotte di Norwegian Air Shuttle rafforza la presenza della compagnia aerea sull’aeroporto di Milano Bergamo e conferma il crescente interesse sulle direttrici che collegano il nord Europa e in particolare la Norvegia, mercato in forte espansione» hanno dichiarato Emilio Bellingardi, direttore generale Sacbo, e Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Le novità da Bari\r

\r

A solo un anno dal debutto in Puglia con il collegamento per Oslo, Norwegian rilancia da Bari con due nuove rotte per Stoccolma e Copenaghen. Dalla prossima estate, quindi, saranno tre i Paesi scandinavi direttamente collegati dal vettore con il capoluogo pugliese. Già dal 4 maggio, e sino a metà novembre, sarà operativo il volo settimanale (il sabato) tra Bari e Stoccolma al quale, dal 22 giugno, si aggiungerà quello bisettimanale per Copenaghen (mercoledì e sabato). Il volo per Oslo, invece, sarà operato il giovedì e il sabato.\r

\r

«Continua con successo - ha dichiarato il presidente Antonio Maria Vasile - l’espansione di Aeroporti di Puglia verso il mercato scandinavo. Un successo che condividiamo anche con la Regione Puglia e che è perfettamente in linea con gli obiettivi fissati dalla Società nel Piano Strategico. L’obiettivo, infatti, è quello di ampliare l’offerta per la summer e offrire ai passeggeri un sempre più ampio network internazionale. L’operatività dei collegamenti di Norwegian sino a novembre inoltrato rappresenta un’ottima notizia che soddisfa le esigenze di destagionalizzazione dell’offerta turistica».\r

\r

«Con queste nuove rotte, siamo pronti a registrare un aumento della domanda verso le destinazioni norvegesi nella prossima stagione estiva. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri aerei e farli viaggiare verso la bellissima Bergamo, così come trasportare i passeggeri italiani a Copenaghen, Helsinki e Stavanger - ha affermato Magnus Thome Maursund, cco di Norwegian - Allo stesso modo, puntiamo a incentivare sia l’incoming facendo volare pugliesi a Stoccolma, Copenaghen e Oslo, sia l’outgoing verso Bari e la Puglia\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Norwegian amplia il network da Milano Bergamo e Bari per l'estate 2024","post_date":"2023-11-14T14:06:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699970793000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova brand identity per AirPlus, dopo che la società specializzata in sistemi di pagamento corporate ha investito su una nuova piattaforma informatica all’avanguardia per digitalizzare tutte le sue soluzioni di pagamento.\r

\r

L'obiettivo è quello di offrire ai clienti prodotti e servizi in linea con la nuova tendenza alla digitalizzazione. «Quando si tratta di pagamenti, la semplicità funziona solo se è smart - afferma Cecilia Pantaleo, country manager di AirPlus in Italia -. Questo è il valore fondamentale che trasmettiamo con il nostro nuovo brand. Le soluzioni di pagamento aziendali di AirPlus sono abbastanza semplici da funzionare senza problemi in background, abbastanza smart da fornire dati di alta qualità, innovazione e sicurezza. L'espressione di questo cambiamento è proprio la nuova identità, caratterizzata da un design moderno e totalmente rinnovato e dal claim \"Smarter payment. Better business».\r

\r

L'obiettivo dichiarato di AirPlus è quello di rendere i pagamenti per le aziende il più smart e semplici possibile, in modo che i clienti possano concentrarsi su ciò che è più importante per loro.\r

\r

«La nostra nuova identità è il risultato di oltre un anno di ricerche di mercato, test e interviste ai nostri clienti e partner. Con essa, stiamo allineando il brand e la nostra voce alla nuova identità di azienda. Grazie alla nuova piattaforma informatica all'avanguardia e alla nostra visione dei pagamenti b2b, AirPlus è pronta per il futuro».","post_title":"AirPlus vara la nuova brand identity: più semplice e smart","post_date":"2023-11-14T13:01:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699966897000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456034","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 11.962 arrivi nel mese di ottobre, i turisti italiani continuano a premiare la Giordania, con una performance che rappresenta una crescita del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando gli arrivi erano stati 9.747. Secondo i dati diffusi dal Ministero del turismo giordano, nei primi dieci mesi del 2023 sono quasi 120.000 i turisti italiani che hanno visitato la destinazione, un record storico che consolida l'Italia come il principale mercato europeo per i visitatori nel Regno Hashemita.\r

\r

«La Giordania sembra mantenere il suo status di destinazione turistica sicura e accogliente, anche in un contesto di tensioni regionali a causa del conflitto in corso oltre confine tra israeliani e palestinesi» si legge in una nota del Jordan Tourism Board. Quest'ultimo «ha continuato a comunicare con trasparenza l'operatività regolare dei collegamenti aerei e dei servizi turistici. Il clima di normalità, accompagnato dal consueto elevato livello di sicurezza e dall'accoglienza calorosa del popolo giordano, ha contribuito a mantenere alta l'attrattiva della Giordania per i viaggiatori italiani.\r

\r

«Viene premiata la posizione di un Paese che da decenni gioca un ruolo chiave di mediatore nel cercare di mitigare le tensioni e promuovere la pace nell'area. Inoltre, è stata cruciale la stretta collaborazione con gli operatori turistici italiani, con i principali player del settore che hanno continuato a manifestare fiducia nella destinazione, mantenendo gli impegni presi per la programmazione autunno-inverno. Partnership solide che hanno contribuito significativamente al successo del turismo italiano in Giordania nell’ultimo anno».","post_title":"Giordania: 11.962 turisti italiani in ottobre. «E gli operatori mantengono gli impegni sull'inverno»","post_date":"2023-11-14T12:49:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699966173000]}]}}