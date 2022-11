Travel Open Day di Bari: per operatori e agenzie è già un successo Successo meritato quello del Travel Open Day di Bari, che a dire la verità non delude mai. Molte le agenzie di viaggio che già dalla mattina hanno affollato il Parco dei Principi Congress e Spa. Secondo Gianvito Lagioia, direttore commerciale di Mapo «si è riscontrato un ottimo feedback da parte delle agenzie. Abbiamo aperto alle 10, ma già alle 9 e un quarto c’erano già le agenzie che aspettavano. Per cui un gran successo, anche per il territorio pugliese, e Bari nello specifico. Un ringraziamento speciale va all’organizzazione del Travel Open day, perché il loro valore aggiunto fa sì che il mercato del turismo abbia un riscontro importante all’interno delle adv e dei to». Tanta affluenza Una marcia che continua, quella dei Travel Open Day e che continua ad proporre sempre il connubio fra agenzie e operatori per sviluppare business e rilanciare il nostro settore. «L’evento è stato una sorpresa – esordisce Andrea Langella, direttore commerciale di Fruit Viaggi – perché è stato organizzato bene, già c’è tanta affluenza sin dall’apertura. C’erano tante agenzie che aspettavano in fila al banchetto per poter entrare e parlare con noi operatori. Quindi vedo molto fermento e tanta voglia di continuare quello che è successo in estate, durante la quale il settore ha registrato una grande rirpesa. Quindi c’è voglia di fare anche per il futuro. Questo è il primo segnale di questo evento organizzato benissimo».

