Travel Open Day Christmas Party: coraggio e determinazione per il rilancio

C’è bisogno di coraggio e grinta per reagire alla crisi del settore e puntare al rilancio. Questo lo spirito che ha animato il Travel Open Day Christmas Party che ha avuto luogo nella Capitale presso l’A.Roma Lifestyle Hotel registrando il sold out di presenze tra agenzie e operatori riuniti per una serata di networking, scambio di idee ma anche relax.

“Dopo l’evento lanciato questa estate Travel Open Day Ri-party abbiamo ritenuto necessario dare un ulteriore segno di fiducia e di ottimismo- ha commentato Daniela Battaglioni, editore di Travel Quotidiano e ideatrice della serata– siamo tutti consapevoli della situazione difficile che permea il nostro settore e delle incertezze con cui tutte le aziende sono costrette a vivere ma il nostro lavoro ci impone di guardare avanti e tenere duro, e soprattutto continuare a confrontarci. Noi continuiamo ad affiancare gli operatori e le agenzie con iniziative e novità utili a sostenere le attività del trade. Per esempio abbiamo lanciato il nuovo digital hub Italiabsolutely.com che sarà un ottimo strumenti per l’incoming e proseguiamo a portare avanti tutti i nostri progetti”.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi partner che hanno potuto presentare le novità di prodotto e incontrare le agenzie, tra cui Ferrovia Retica, dell’Ente del Turismo della Thailandia, l’Ente del Turismo della Grecia, l’Ente del Turismo della Spagna, Grandi Navi Veloci, Snav, Noleggiare, Originaltour, Ota Viaggi e Caffè Comarca.

Sul fronte della fiducia, parla chiaro Mario Degl’Innocenti, Marketing Officer dell’Ente Turismo Thailandese in Italia “la nostra destinazione è ancora ritenuta dall’Italia, a differenza degli altri paesi Europei, non idonea per il turismo ma restiamo fiduciosi che possa rientrare stabilmente nella lista D, e continuiamo a lavorare per prepararci al meglio appena si apriranno nuovamente le porte ai viaggiatori, la Thailandia si conferma sempre al top tra le richieste degli italiani”, gli fa da coro Enrico Bernasconi Responsabile Marketing per la Ferrovia retica ” sono certo che torneremo a vedere risultati importanti. Voglio fare un augurio al tutto settore, siamo complementari e non dobbiamo mollare. Per quanto riguarda il nostro prodotto nello specifico, stiamo registrando buoni risultati per le festività ma soprattutto quello che lascia ben sperare è la lunga lista di attesa che abbiamo che ci conferma la garanzia di richieste questo momento particolare”.

La Grecia, messa a segno un’estate soddisfacente, “punta ad un turismo di esperienze e rilancia con workshop e iniziative” ha detto la Direttrice dell’Ente Kyriaki Boulasidou, anche la Spagna diretta da Jorje Rubio Navarro punta sulle agenzie di viaggio e sulla formazione e conferma la fiducia dopo questa prima fase di ripresa che ha visto il paese. Buoni auspici anche per Grandi Navi Veloci che aumenta i collegamenti dall’Italia per l’estate 2022 e lancia un programma di fidelizzazione per gli agenti. Per quanto riguarda le novità, I Grandi Viaggi ha annunciato che sono in arrivo progetti in Sicilia e a Madonna di Campiglio, mentre Ota Viaggi da gennaio, appena aprirà le vendite, lancerà delle iniziative, al momento top secret, dedicate agli agenti di viaggio “che spero facciano tornare la voglia e la felicità di fare il nostro lavoro” come ha spiegato Massimo Diana, Direttore Commerciale.

Per il rent a car b2b Noleggiare conferma il suo andamento positivo e prosegue gli investimenti sulla flotta di veicoli a impatto zero. Snav ha aperto in anticipo le vendite e mira alle promozioni, per quanto riguarda le tratte ampio spazio alla Croazia e alle isole del Golfo di Napoli. Infine sul fronte dell’outgoing, Originaltour punta al momento su Uzbekistan e Oman e si prepara ai roadshow per mantenere i contatti con le adv.