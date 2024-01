Travel Hashtag torna a Londra per la sua quattordicesima edizione Proseguono gli appuntamenti con Travel Hashtag, che per la sua quattordicesima edizione ha deciso di tornare a Londra per il terzo anno consecutivo. L’evento dedicato all’incoming Italia si terrà il 22 febbraio: “Si tratta di un momento diventato ormai particolarmente atteso sia dai buyer londinesi, sia dai seller italiani (destinazioni, dmc, agenzie e to Incoming, hospitality brand e strutture ricettive boutique), che sanno di poter contare su un format snello e senza fronzoli, in grado di connettere domanda e offerta in un contesto smart con un’audience profilata e selezionata”, spiega il fondatore e presidente di Travel Hashtag, Nicola Romanelli. #inimitableitaly (l’Italia inimitabile) è quindi l’hashtag scelto per questa prima tappa internazionale del 2024 che andrà in scena presso il Melia White House e che coinvolgerà alcuni tra i più autorevoli buyer del mercato Uk già esperti della destinazione Italia. Tra i partner che animeranno l’iniziativa londinese, Ita Airways, Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori, Palazzo di Varignana, Unahotels Mh Matera, Martulli Viaggi, il comune di Cremona, il museo del Violino, Cremona Hotels, Travel Before Tour Operator, Grotte di Castellana, booknbook, Equator Learning – Travel Uni, Confapi Industria Puglia. Condividi

