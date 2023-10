Travel Hashtag il 25 ottobre a Bangkok, l’Italia incontra il continente asiatico Travel Hashtag ha scelto il Sud-est asiatico per chiudere il 2023 con un’edizione – la dodicesima in quattro anni – dedicata alla destinazione Italia. Nel nuovissimo hotel InnSide by Meliá Bangkok Sukhumvit, andrà in scena un evento serale di networking con un taglio decisamente lifestyle e riservato ad un numero selezionato di ospiti locali tra agenti di viaggio, giornalisti, wedding planner e addetti ai lavori. Patrocinata da Enit e organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Thailandese, l’ultima tappa dell’anno di Travel Hashtag avrà come tema #glamourousitaly. Tra i main partner dell’iniziativa, Kelmer Group, The Mall Luxury Outlets, Etihad Airways, Italo NTV, Italia Wedding Tourism, Italy for Weddings, ai quali spetterà il compito di “raccontare” l’Italia attraverso la lente dello shopping, del wedding e del turismo esperienziale. Interverranno da remoto Palazzo di Varignana, APT Basilicata, Matera Collection, Martulli Viaggi, Comune di Cremona, Bettoja Hotels, Canne Bianche Lifestyle Hotel. «Portare l’Italia a Bangkok – spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag – significa aprire un nuovo canale di opportunità in un’area potenzialmente enorme che guarda al nostro Paese con interesse relativamente ad un turismo legato alle emozioni, ma anche al business. Le recenti parole dell’AD di Enit sull’opportunità di promuovere l’Italia anche nel sud-est asiatico confermano la bontà della nostra decisione di debuttare in questa regione. Un’iniziativa, pianificata da tempo con una visione di medio-lungo termine, che intende porsi come una prima piccola semina in un mercato ancora tutto da conoscere e conquistare». Il giorno successivo, inoltre, i partner di Travel Hashtag saranno tra i protagonisti dell’evento “Bridging Italy and Thailand in mutual tourism development” in programma il 26 ottobre presso il Rembrant Hotel & Suites Bangkok e che coinvolgerà imprenditori e manager delle aziende presenti nel network esclusivo della Camera di Commercio Italo-Thailandese. «È con grande gioia ed entusiasmo che accogliamo questo straordinario evento sul turismo qui a Bangkok – dichiara Federico Cardini, presidente della Camera di Commercio Italo-Thailandese – Questa occasione rappresenta un’opportunità senza precedenti per promuovere e rafforzare i legami tra le nostre due nazioni attraverso l’industria turistica. Bangkok, con la sua vibrante cultura, i monumenti storici e le offerte gastronomiche uniche, è un luogo straordinario da scoprire. Ma non è l’unico tesoro che abbiamo da offrire. La Thailandia è una terra di bellezze naturali, con spiagge incantevoli, foreste lussureggianti e una ricca diversità di fauna e flora. D’altra parte, l’Italia è un paese ricco di storia, arte e cultura. Questo incontro tra le due culture, attraverso l’industria turistica, può solo arricchire l’esperienza dei viaggiatori e promuovere una maggiore comprensione reciproca. È nostro desiderio ospitare molti operatori del turismo da entrambi i paesi, in modo da poter condividere le nostre conoscenze e promuovere le attrazioni uniche che ognuno di noi ha da offrire». Condividi

