Travel Hashstag torna in presenza: appuntamento a Milano il prossimo novembre

Tornerà in presenza a Milano il prossimo 16 novembre Travel Hashtag: l’evento itinerante creato da Nicola Romanelli, ex manager Club Med, founder di brandsavetheworld e co-ideatore del web format “20:21 il Turismo della sera”. Giunto alla sua terza edizione si presenterà con un format innovativo che promette di far coesistere networking, business matching e speech concretamente visionari.

«Stiamo lavorando a un’edizione fuori dagli schemi, che darà ampio spazio al networking e che vedrà presenza di diversi volti noti del mondo dei viaggi, alcuni dei quali avranno modo di presentare, durante la conferenza, la propria visione rispetto al turismo che verrà – spiega lo stesso Romanelli -. Inoltre, la partnership con Etihad Airways, il supporto del Comune di Milano attraverso il brand dedicato alla promozione della città Yes Milano e la partecipazione, con mesi di anticipo, di player importanti come Trenord e Life Resorts, sono segnali che testimoniano, in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, la disponibilità del mercato a confrontarsi trasversalmente sui temi chiave legati agli scenari futuri del turismo in tutte le sue forme».

L’evento si terra presso Bleisure: la nuovissima lounge di design nel pieno centro di Milano frutto dell’idea di Ivh Group, in cui business e leisure si incontrano. Elegante e tecnologica, parte della riqualificazione globale della zona di San Babila, Bleisure, nasce per favorire lo scambio tra aziende, hotel e professionisti di settore.