Travel Expert rafforza Stoviaggio con un nuovo project manager Nuovo project manager per Stoviaggio: Travel Expert consolida la crescita del brand dedicato ai viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia e nomina a capo dello sviluppo Alessio Piano, con l’obiettivo di realizzare anche nel 2026 una crescita a doppia cifra. Luigi Porro, ceo e co-founder Travel Expert, dichiara: “Stoviaggio già oggi collabora con oltre una quarantina di creators. Solo tra agosto e l’autunno abbiamo una trentina partenze confermate di cui 6 sold-out. Con Alessio siamo certi di dare un ulteriore impulso di crescita al progetto: il nostro obiettivo è di coinvolgere una media di 20 creators aggiuntivi ogni anno, che possono contare sulla collaborazione di oltre 100 Personal Travel Expert, confermando anche nel 2026 il tasso di incremento a doppia cifra che accompagna il brand sin dalla sua nascita nel 2022”. In Stoviaggio, il content creator mette a disposizione non solo una visione originale dell’esperienza, ma anche una profonda conoscenza dei linguaggi social e l’accesso privilegiato ad una community di follower costruita nel tempo. Interpreta tendenze, interessi e desideri del proprio pubblico, li traduce in itinerari fortemente caratterizzati e accompagna personalmente il gruppo. Il Personal Travel Expert lavora al suo fianco per trasformare quell’idea in un prodotto completo, sicuro e pienamente tutelato dalle norme contrattuali previste dal turismo organizzato. Il risultato è un catalogo di tour realizzati in collaborazione con i migliori travel blogger del web; tra questi, una coppia di creators specializzata nell’organizzazione di itinerari che trasformano viaggi molto costosi in viaggi a portata di portafoglio di chiunque, oppure un creator che propone itinerari gemmologici e accompagna la sua community nelle miniere più particolari del mondo, alla ricerca di pietre preziose. “Sono orgoglioso di poter contribuire al progetto Stoviaggio – ha commentato Alessio Piano – l’obiettivo nel medio termine è stimolare sempre di più la collaborazione tra i creators e i Personal di Travel Expert, affinché questi ultimi possano approfittare al meglio delle potenzialità di questo connubio e ottenere vantaggi economici di crescita. Rispetto ad altri brand di successo, Stoviaggio offre 3 vantaggi unici: l’accompagnatore è il creator in persona, e partecipa alla definizione dell’itinerario e delle esperienze, tutti i pacchetti di viaggio comprendono i voli e, ultimo ma non meno importante, non prevediamo limiti o divisioni per fasce d’età, l’esperienza diretta ci ha insegnato che gruppi eterogenei rendono il viaggio più ricco”. Tra le molte proposte in programmazione, un viaggio dedicato al centenario della Route 66, il Festival delle Lanterne in Thailandia e un originale itinerario alla scoperta delle numerose e sorprendenti connessioni culturali tra Abruzzo e Giappone. Condividi

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Il progetto rappresenta un'operazione di rilievo per il settore dell'ospitalità di alta gamma in Puglia e si inserisce in un contesto territoriale già fortemente attrattivo per il turismo internazionale. La realizzazione della nuova struttura punta a rafforzare l'offerta ricettiva di lusso della regione, valorizzando un'area di particolare interesse paesaggistico e turistico del Mezzogiorno.\r

L'aggiudicazione dell'appalto di Fasano si inserisce in un percorso di collaborazione più ampio tra Impredo, Pigroup e Corbuild, che stanno strutturando una partnership finalizzata allo sviluppo di nuove iniziative congiunte nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture complesse. Grazie all'integrazione tra competenze edilizie, capacità operative e know-how impiantistico, il raggruppamento si presenta sul mercato come general contractor per interventi di elevata complessità tecnica.\r

Impredo e Pigroup sono inoltre impegnate nella finalizzazione di ulteriori operazioni sul territorio nazionale, con l'obiettivo di consolidare il proprio posizionamento nel mercato italiano delle costruzioni e dei grandi interventi infrastrutturali. Il progetto di Fasano rappresenta quindi un passaggio significativo sia per la crescita del raggruppamento sia per il rafforzamento degli investimenti nel segmento del turismo di lusso in Puglia.\r

Enrico Danesi, Dekus, development partner dell'operazione, ha commentato: «Siamo orgogliosi di dare nuova vita all'ex Relais del Cardinale, un intervento che si inserisce in un contesto paesaggistico già di grande pregio e porta in Puglia un'offerta di ospitalità di altissimo livello. Valorizzare il patrimonio ricettivo italiano nel rispetto della sua identità territoriale è un principio guida del nostro approccio allo sviluppo immobiliare».\r

«Fasano è un'operazione che unisce la visione di Pgim, Re.vo e Dekus all'esperienza di Rocco Forte Hotels nel segmento del lusso, un segmento che rafforzeremo ulteriormente grazie anche all'ingresso nel nostro capitale di Lmdv Capital» aggiunge Daniele D'Orazio, Impredo, mandataria Ati.\r

","post_title":"Rocco Forte Hotels: in pipeline un nuovo 5 stelle lusso a Fasano","post_date":"2026-07-24T09:20:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784884859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BCD Travel annuncia oggi il lancio della nuova generazione di Tripsource, una piattaforma per la gestione dei viaggi e delle spese progettata per ridefinire il modo in cui i travel program si connettono, operano e innovano. \r

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Basata su un’architettura Open by Design, la piattaforma va oltre il tradizionale modello di travel management creando un ecosistema connesso in cui contenuti di viaggio, dati, funzionalità di intelligenza artificiale e tecnologie di terze parti interagiscono in modo fluido lungo l’intero percorso del viaggiatore. Tripsource consente ai clienti BCD di integrare, configurare e scalare soluzioni in linea con le proprie esigenze aziendali, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per innovare al passo con l’evoluzione della tecnologia.\r

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“Con questo lancio, BCD offre al settore qualcosa che non si era ancora visto: un ecosistema di business travel connesso e intelligente, in cui i clienti non sono più vincolati da sistemi chiusi, dati frammentati o tecnologie isolate”, ha dichiarato Stephan Baars, ceo di BCD. “Stiamo costruendo il futuro mettendo al centro della nostra strategia la voce e le esigenze dei nostri clienti e dei loro viaggiatori.”\r

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[caption id=\"attachment_519543\" align=\"alignleft\" width=\"253\"] Stephan Baars, ceo di BCD[/caption]\r

Ecosistema\r

Tripsource riunisce in un unico ecosistema le principali tecnologie di viaggio di BCD, semplificando la gestione del travel program, accelerando l’innovazione per i clienti e offrendo un’esperienza globale coerente a viaggiatori, travel manager e team di assistenza. Tra le principali funzionalità: un’esperienza completamente ripensata per prenotazione, assistenza e gestione del viaggio, progettata per massimizzare adozione, coinvolgimento e soddisfazione dei viaggiatori. Una piattaforma unificata di intelligence che integra dati di viaggio, spese, profili e pagamenti provenienti da fonti diverse, arricchita da un AI Analyst e da funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale per decisioni più rapide ed efficaci. Un unico livello globale di configurazione che governa policy, contenuti e regole di servizio in tutti i punti di prenotazione e assistenza, garantendo coerenza su larga scala.\r

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Accesso diretto a BCD marketplace, che include oltre 70 partner tecnologici integrati in 16 categorie di soluzioni, consentendo ai clienti di evolvere continuamente i propri travel program senza i limiti imposti da una singola piattaforma. L’ecosistema di contenuti più completo del settore, che combina contenuti GDS, offerte NDC, collegamenti diretti con compagnie aeree e hotel, principali aggregatori, contenuti rail e car rental e il canale proprietario private channel di BCD per offrire massima scelta e valore. Un’architettura basata sull’intelligenza artificiale che utilizza il model context Ppotocol, uno standard aperto che consente ai sistemi AI e alle piattaforme connesse di comunicare e collaborare, aiutando le organizzazioni a mantenere la flessibilità necessaria per adottare le tecnologie emergenti.\r

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“Il business travel sta entrando in una nuova era, in cui intelligenza, automazione e connettività definiranno la traveler experience”, ha dichiarato Yannis Karmis, executive vice president, product planning & development di BCD. “Non volevamo semplicemente creare un’altra piattaforma di prenotazione. Con questa nuova generazione di Tripsource abbiamo costruito una soluzione pensata per un futuro guidato dall’intelligenza artificiale e dalla collaborazione tra persone e AI.”","post_title":"BCD Travel presenta la nuova generazione di Tripsource","post_date":"2026-07-23T12:01:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1784808067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519495","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Performance solida per i conti Gesap, società di gestione dell'aeroporto di Palermo, che ha approvato il bilancio 2025 con un valore della produzione di 78,6 milioni di euro, ebitda oltre i 24 milioni di euro, mol a 20,1 milioni di euro. L'utile è stato di oltre 10 milioni di euro.\r

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«L’approvazione del bilancio 2025 di Gesap conferma la solidità economica e gestionale di una società strategica per Palermo e per l’intera Sicilia - dice Roberto Lagalla, sindaco di Palermo e della città metropolitana di Palermo, socio di maggioranza di Gesap -. Oggi il ‘Falcone Borsellino’ è sempre più una porta d’accesso privilegiata alla nostra città e rappresenta uno dei pilastri dei numeri record che Palermo continua a registrare nel turismo».\r

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Nel 2025 lo scalo ha registrato 9.209.510 passeggeri, con una crescita del +3,4% rispetto al 2024. Il risultato è stato trainato in particolare dal traffico internazionale, che ha segnato un incremento a doppia cifra (+11,54%), confermando il progressivo rafforzamento del posizionamento dello scalo nei mercati esteri e l’espansione del network di collegamenti.\r

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«Gesap si conferma una società solida e l’approvazione del bilancio 2025 testimonia la capacità dell’aeroporto internazionale di Palermo di generare crescita sostenibile, valore per gli azionisti e benefici per il territorio - dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap - I risultati raggiunti sono il frutto di una gestione orientata all’efficienza operativa, alla qualità dei servizi e alla valorizzazione degli asset aziendali.\r

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«La crescita del traffico passeggeri, trainata dal mercato internazionale, insieme allo sviluppo delle attività non aviation, conferma il rafforzamento del modello di business dello scalo e la sua capacità di attrarre investimenti, compagnie aeree e nuove opportunità commerciali. Gli investimenti programmati accompagneranno la crescita futura attraverso il potenziamento delle infrastrutture, l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei processi, la sostenibilità ambientale e l’ampliamento delle aree operative e commerciali. Il nostro obiettivo è consolidare Palermo come uno dei principali gateway del Mediterraneo, rafforzandone il ruolo nel sistema aeroportuale nazionale e internazionale e contribuendo in modo sempre più significativo allo sviluppo economico, turistico e occupazionale della Sicilia».\r

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Positivo anche l’andamento delle attività commerciali non aviation, con ricavi a +4,8% rispetto al 2024, sostenuto dalla crescita dei flussi passeggeri e dallo sviluppo delle attività commerciali aeroportuali. In particolare: rent a car +5,41%, parking +7,38%, retail +9,93%, food & beverage +6,26%, subconcessioni +4,42%.\r

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«I numeri del bilancio confermano la validità delle scelte intraprese dal consiglio di amministrazione di Gesap e rafforzano la fiducia nella capacità della società di affrontare con determinazione le prossime sfide - osserva Salvatore Burrafato, presidente di Gesap - L’impegno del Consiglio sarà quello di continuare a sostenere un percorso di sviluppo fondato su efficienza, innovazione, sostenibilità e valorizzazione dell’aeroporto, nell’interesse degli azionisti, dei lavoratori, dei passeggeri e dell’intero territorio».","post_title":"Aeroporto Palermo: utile da 10 mln di euro e nuova spinta del traffico internazionale","post_date":"2026-07-23T09:51:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784800274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_468626\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Damiano Sabatino[/caption]\r

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Si chiama \"Optimus Travel Intelligence\" ed è l'ultima novità che il gruppo Uvet dedica alle agenzie di viaggio. A presentare il progetto «nato circa un anno fa» sono il presidente, Luca Patanè e il coo Damiano Sabatino.\r

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La nuova società di travel retail si propone infatti come partner di trasformazione, aiutando agenzie di viaggio, network e operatori turistici a evolvere verso un modello dove l'innovazione tecnologica, i dati e l'automazione diventano fattori chiave di competitività.\r

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«Optimus Travel intelligence si basa su due pilastri fondamentali - spiega Patanè -: il supporto tecnologico garantito dal gruppo Uvet, che in oltre 75 anni di esperienza ha sviluppato strumenti molto evoluti, e la partnership strategica messa a punto in questi anni con Travelport, che consente di aprire lo sviluppo anche all'estero. Ci rivolgiamo alle agenzie in quanto riteniamo che, in un'epoca fortemente condizionata dall'applicazione dell'IA, sia importante fornire strumenti nuovi, basati su quel know how che abbiamo maturato in anni di studi e attività».\r

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Nell’offerta di Optimus T.I. sono coinvolte la piattaforma Travelport Smartpoint, per dar vita a itinerari che combinino voli, hotel, noleggio auto e servizi di trasporto, e la piattaforma gds AlterEgo, che consente la comparazione e il booking delle migliori proposte aeree e ferroviarie.\r

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Il progetto, come sottolinea Sabatino, si svilupperà in più step e durante il prossimo Biz Travel Forum verranno presentate ulteriori novità. Fra gli altri servizi in programma, la possibilità di fornire un'attività di consulenza su alcuni segmenti di business., l'ottimizzazione del flusso operativo e l'assistenza nel marketing digitale.\r

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«Optimis nasce dalla convinzione che la tecnologia sia un aspetto fondamentale e imprescindibile nell'attività turistica - aggiunge Sabatino -. Questo nuovo progetto si propone di gestire la complessità tecnologica, in costante evoluzione, proponendo soluzioni a 360 gradi che rispondano a tutte le esigenze delle agenzie quanto a contenuti, sicurezza, efficienza».\r

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La piattaforma Optimus T.I. è già operativa e verrà proposta da una forza vendite dedicata. «L'investimento su AlterEgo - chiude Patanè - può quantificarsi in decine di milioni di euro. Il progetto Optimus, con la creazione di una società ad hoc, rientra in questo ambito».\r

Optimus in breve\r

La piattaforma è unica e integra contenuti tradizionali, offerte ndc e servizi di compagnie aeree, hotel e fornitori di trasporti terrestri.\r

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Optimus dispone di architetture aperte, che consentono ai diversi sistemi utilizzati dalle aziende turistiche — inclusi sistemi di back-office, piattaforme Crm e soluzioni di pagamento — di comunicare in modo fluido, eliminando le ridondanze operative.\r

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Workflow intelligenti automatizzano le attività ripetitive, permettendo ai professionisti di dedicare più tempo alla consulenza e alla relazione con il cliente.\r

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Infine, strumenti di business intelligence trasformano i dati di prenotazione in informazioni strategiche, aiutando le agenzie a comprendere meglio i comportamenti d'acquisto, monitorare le performance e prendere decisioni sempre più informate e personalizzate.","post_title":"Optimus Travel Intelligence: ecco la novità del gruppo Uvet per le adv","post_date":"2026-07-22T12:35:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1784723719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si nasconde dietro a un dito e non esita a definire il periodo di \"sofferenza\" lasciato alle spalle, che ha tuttavia consentito al gruppo Uvet di riprogettare le proprie attività per tornare a parlare di «risultati record raggiunti nel 2025». Nel corso della presentazione del progetto Optimus Travel Intelligence dedicato alle adv, il presidente del gruppo Uvet, Luca Patanè, traccia un bilancio dell'evoluzione degli ultimi anni, resa necessaria da un mercato profondamente cambiato. «A settembre presenteremo i dati finanziari del 2025 e l'andamento del 2026, ma posso fin d'ora anticipare che si tratta di numeri record per il gruppo, che indicano come la strada intrapresa sia quella giusta».\r

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Una strada che ha visto il peso del segmento leisure ridursi a vantaggio del business travel, e che sul fronte distributivo ha comportato il passaggio dalle circa mille agenzie del periodo pre pandemia alle 250 attuali. «Un'evoluzione necessaria - spiega il manager - alla luce dei nostri nuovi obiettivi, che ci hanno portato anche a rivedere il concetto di tour operating in un'ottica che sia per noi sostenibile, improntata a proposte tailor made e ad hoc per il singolo cliente».\r

Cambio di passo nella distribuzione\r

A cambiare, secondo Patanè, è ciò che i punti vendita oggi chiedono: «Non torneremo ai volumi del pre pandemia - commenta il presidente - ma il fatto di aver registrato quest'anno una cinquantina di nuove adesioni di agenzie di viaggio al gruppo, indica che la via percorsa, improntata alla realizzazione di nuovi progetti come Optimus, è quella corretta».\r

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Patanè menziona anche l'importanza dell'attività alberghiera, con all'attivo un gruppo di 11 proprietà sotto il brand Uvet Hotels: «Un asset importante, nel quale credo fortemente e che non ha bisogno di essere finanziato esternamente per crescere».\r

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Intanto, il 2026 si delinea come un'annata complessa per la situazione geopolitica internazionale, ma «senza la necessità di fare drammi. Sul fronte leisure, la flessione registrata al momento dalle nostre adv è quantificabile in un 8%, ma il calo tende a diminuire mese dopo mese e luglio si sta muovendo positivamente. Il tutto compensato dal buon andamento del business travel, che al momento mette a segno un incremento anno su anno del 10-15%».","post_title":"Gruppo Uvet: Luca Patanè anticipa «risultati da record nel 2025»","post_date":"2026-07-22T12:10:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1784722251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519425","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Acquisizioni per 370 milioni di euro, di cui 200 milioni legati a progetti di riconversione immobiliare e quasi l’80% degli investitori istituzionali, dei private equity e dei family office pronti a aumentare la propria esposizione sugli hotel italiani nei prossimi 12-24 mesi. Sono i dati che emergono dall’ultimo report di JLL Italia su \"Italian Hotel Investment Outlook and Strategy Survey\" e che portano Confindustria Alberghi a esprimere grande soddisfazione per un interesse che non riguarda più solo le grandi città, ma si estende a nuove destinazioni, dal Lago di Como alla Sicilia, e che vede l’ingresso di capitali provenienti da Asia, Medio Oriente e Sud America.\r

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«Sono dati che confermano quanto il nostro Paese sia oggi al centro dell’attenzione degli investitori globali – dichiara Elisabetta Fabri, presidente di Confindustria Alberghi – e questo è un ottimo segnale per tutto il comparto turistico italiano. Ma proprio questa crescita di interesse deve spingerci a fare chiarezza su un punto: l’Italia è il primo Paese in Europa per numero di hotel, ma resta tra i mercati con la più bassa percentuale di penetrazione delle catene, con una prevalenza di strutture indipendenti e a conduzione familiare. È una ricchezza identitaria che va preservata, non ostacolata per evitare il rischio che la frammentazione del settore, unita a passaggi generazionali sempre più complessi, spinga molte imprese familiari a cedere il passo a capitali privi di qualsiasi legame con il territorio, anziché crescere e aggregarsi restando italiane».\r

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Per questo Confindustria Alberghi torna a sollecitare l’introduzione di una misura contro la frammentazione dimensionale delle imprese del settore: una norma che, attraverso la rivalutazione dei beni strumentali – materiali e immateriali, incluso l’avviamento – consentirebbe alle imprese alberghiere e termali di rafforzare i propri bilanci, attrarre capitali e affrontare i passaggi generazionali attraverso l’aggregazione.\r

Di contro\r

Fin qui Confindustria Alberghi. Non bisogna però sottovalutare il fatto che non si può mediante una legge cambiare la fisionomia di un settore. Sarebbe un input arrivato dall'alto che non ha niente a che fare con la storia delle imprese coinvolte. Secondo, c'è sempre il sospetto che dietro alle aggregazioni ci siano capitali esteri, per cui ciò che prima era italiano e frammentato, diventa aggregato ed estero. Consiglerei di non ripetere l'errore fatto con Autostrade, Telecom e via seguitando.\r

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Per quanto riguarda la mia posizione, per quello che vale, è che la frammentazione è il dna di un certo modo di fare albergo. E quel dna è solo nostro, direi di nonc ambiarlo.","post_title":"Confindustria Alberghi: bisogna aggregare. (Forse è meglio di no)","post_date":"2026-07-22T11:16:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1784719000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riyadh Air eserciterà le opzioni per l’acquisto di altri 28 Boeing 787 Dreamliner: l'accordo, che riguarda l’esercizio della maggior parte delle opzioni previste dall’ordine effettuato dal vettore saudita nel 2023, comprende anche la conversione di 20 aeromobili nella variante più grande, il 787-10.\r

L’annuncio comprende anche un acquisto, finora non reso noto, di 11 di questi aerei widebody ad altissima efficienza. Una volta finalizzato anche l’acquisto dei restanti 17 aeromobili, il portafoglio ordini vincolanti di Riyadh Air salirà a 67 Boeing 787 Dreamliner.\r

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«L’impegno a confermare l’acquisto di altri 28 Boeing 787 Dreamliner e a introdurre il 787-10 rappresenta un’altra tappa significativa nel percorso di Riyadh Air verso l’obiettivo di collegare oltre 100 destinazioni internazionali entro il 2030, elemento chiave delle ambizioni della Vision 2030 del Regno - ha dichiarato il ceo della compagnia Tony Douglas -. L’introduzione del 787-10 rafforza la nostra capacità di soddisfare la crescente domanda di trasporto passeggeri e merci, garantendo al contempo la flessibilità operativa necessaria a sostenere gli ambiziosi piani di sviluppo del nostro network».\r

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Grazie all’impiego sia del 787-9 sia del 787-10, Riyadh Air potrà sfruttare i vantaggi di una flotta altamente standardizzata. I due modelli condividono infatti sistemi di cabina di pilotaggio, procedure di manutenzione e programmi di addestramento dei piloti, con benefici in termini di efficienza operativa e di un’esperienza di viaggio premium uniforme su tutta la rete della compagnia.\r

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La famiglia 787 Dreamliner offre i finestrini più grandi tra gli aerei commerciali, un maggiore livello di umidità in cabina, una pressurizzazione che simula una quota più bassa e avanzate tecnologie di rilevamento delle turbolenze: caratteristiche progettate per migliorare il comfort dei passeggeri.\r

L’introduzione del 787-10 riflette l’impegno di Riyadh Air a sviluppare una delle flotte più moderne, efficienti e sostenibili al mondo. In qualità di modello più grande della famiglia 787 Dreamliner, il 787-10 aumenterà la capacità della compagnia con 50 posti in più rispetto al 787-9, riducendo nel contempo il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che andrà a sostituire.","post_title":"Riyadh Air a tutto Boeing: il vettore esercita l'opzione per acquistare altri 28 B787","post_date":"2026-07-22T10:40:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784716839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519414","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova intesa fra Ita Airways e Atitech per le attività di manutenzione degli aeromobili della compagnia aerea. Il nuovo contratto si inserisce nel percorso di rafforzamento dei processi operativi e industriali di Ita, con l’obiettivo di assicurare un presidio sempre più efficace delle attività manutentive a supporto della flotta. L’intesa introduce misure di efficientamento tecnico-organizzativo volte a ottimizzare la pianificazione e l’esecuzione dei servizi manutentivi, rafforzando al tempo stesso il coordinamento tra le rispettive strutture tecniche.\r

L’accordo segna quindi un passo in avanti nella relazione tra Ita Airways e Atitech, orientando la collaborazione verso un modello fondato su maggiore integrazione, trasparenza e responsabilità condivisa, in una prospettiva di lungo periodo capace di valorizzare competenze, professionalità e occupazione.\r

«Con la firma di questo contratto inauguriamo una nuova stagione nei rapporti con Atitech, fondata sulla fiducia reciproca e su una partnership sempre più solida, nella quale il valore della collaborazione supera la dimensione strettamente contrattuale - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways -. Questo accordo crea le condizioni per rafforzare il presidio manutentivo a supporto della nostra flotta e, al tempo stesso, per garantire stabilità e sicurezza ai posti di lavoro coinvolti».\r

«Questa firma non è solo un accordo commerciale che fortifica e migliora i rapporti già in essere, ma rappresenta un pilastro industriale per l’intero sistema Paese -ha sottolineato Gianni Lettieri, presidente di Atitech -; lavorare a fianco della compagnia di bandiera ci permette di mettere a valore l’altissimo livello tecnico delle nostre maestranze consolidando Atitech come leader di riferimento nel settore delle manutenzione nell’area Emea. Con Ita Airways condividiamo una visione orientata all’eccellenza ed alla sostenibilità sociale; questo contratto garantisce stabilità industriale ed investimenti sul territorio e soprattutto crescita occupazionale per un settore fondamentale per l’economia nazionale».","post_title":"Ita Airways rinsalda la collaborazione con Atitech per la manutenzione dei velivoli","post_date":"2026-07-22T10:28:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784716119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha raggiunto un nuovo accordo con Cae per la fornitura di cinque simulatori di volo completi (Full Flight Simulators, Ffs) e di due dispositivi di addestramento al volo (Flight Training Devices, Ftd), con un’opzione per l’acquisto di ulteriori due Ffs.\r

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L’intesa, siglata durante il Farnborough Airshow, rafforza la strategia di Turkish Airlines volta ad ampliare la propria capacità di addestramento dei piloti e a potenziare l’infrastruttura dedicata alla formazione attraverso l’impiego delle più avanzate tecnologie del settore, in linea con il piano decennale di investimenti della compagnia a sostegno della crescita della flotta.\r

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L'accordo contribuirà inoltre allo sviluppo del nuovo Flight Training Center di ultima generazione della compagnia aerea, i cui lavori sono stati avviati lo scorso gennaio. Gli hangar destinati a ospitare i simulatori entreranno in funzione nel 2027, mentre il centro sarà completato e pienamente operativo nel 2028. \r

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«Mentre continuiamo a espandere la nostra flotta e il nostro network globale, investire nel rafforzamento della capacità di formazione dei piloti rappresenta una priorità strategica per sostenere la crescita di Turkish Airlines nel lungo periodo - ha dichiarato Murat Şeker, chairman of the board and executive committee di Turkish Airlines -. Questo accordo ci permetterà inoltre di rispondere alla crescente domanda di formazione generata dall'espansione delle nostre attività, continuando a offrire ai passeggeri il livello di qualità e affidabilità che si aspettano da Turkish Airlines».\r

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«Questo accordo conferma la solida e duratura collaborazione che ci lega a Turkish Airlines e la fiducia che la compagnia continua a riporre in CAE come partner strategico per lo sviluppo della formazione dei propri piloti. «Da oltre vent'anni affianchiamo Turkish Airlines nel suo percorso di crescita, supportandone le esigenze formative in continua evoluzione - ha affermato Matthew Bromberg, president and ceo di Cae -. Grazie a questa ampia gamma di dispositivi di simulazione per aeromobili Airbus e Boeing, continueremo a mettere a disposizione tecnologie di addestramento all'avanguardia e ad alta fedeltà, contribuendo a rafforzare la capacità formativa della compagnia, a garantire i più elevati standard di sicurezza e a sostenere i suoi ambiziosi piani di sviluppo nel lungo termine».","post_title":"Turkish Airlines: intesa con Cae per cinque nuovi simulatori di volo completi","post_date":"2026-07-22T09:41:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784713261000]}]}}