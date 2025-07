Terre del Vescovado si promuove con At Comunicazione Il Comitato Turistico Terre del Vescovado ha scelto di affidare ad AT Comunicazione le attività di media relations, puntando a rafforzare il proprio posizionamento come destinazione turistica d’eccellenza. Un viaggio tra borghi storici, colline di vigneti, sapori unici e tradizioni vive: le Terre del Vescovado sono un mosaico di eccellenze che si racconta attraverso la storia, l’arte e l’enogastronomia. Il Comitato riunisce 16 comuni della fascia orientale della provincia di Bergamo e oltre 70 tra operatori turistici, produttori e associazioni culturali. L’obiettivo è quello di creare una rete integrata per valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e gastronomico del territorio, promuovendo un turismo sostenibile e autentico. Tra i progetti di punta c’è “Local Bites, Cultural Sites – Degustando Cultura”, iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando Lombardia Style 2025. Il programma, che prevede più di 50 appuntamenti fino a dicembre, invita a scoprire castelli e borghi storici, degustare il Moscato di Scanzo Docg e il Valcalepio Doc, e vivere esperienze culturali tra musica, teatro e tradizioni locali. “Le Terre del Vescovado rappresentano un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazioni, produttori e operatori culturali, e siamo felici di contribuire a raccontarne l’identità e le eccellenze a un pubblico sempre più ampio e consapevole.” dichiarano Alessandra Agostini e Claudia Torresani, fondatrici di AT Comunicazione. La collaborazione porterà a una narrazione coordinata e a un piano di storytelling capace di raccontare il territorio con uno sguardo contemporaneo, intercettando viaggiatori curiosi e consapevoli in cerca di esperienze autentiche. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian Cruise Line punta i riflettori sui Caraibi e sull'apertura, nel 2026, del Great Tides Waterpark: l'isola privata a Great Stirrup Cay, alle Bahamas, ospiterà il nuovo parco acquatico, su una superficie di oltre 2 ettari, 19 scivoli d’acqua, un fiume avventura lungo quasi 250 metri, una nuova pista acquatica per Jet Karts e molte altre esperienze. "Great Stirrup Cay è sempre stata una parte straordinaria dell’esperienza degli ospiti Norwegian Cruise Line e continua a essere una delle nostre destinazioni più apprezzate - ha dichiarato David J. Herrera, president Norwegian Cruise Line -. Con i suoi 109 ettari, la nostra isola privata ci offre un’incredibile opportunità per reinventare ciò che gli ospiti possono vivere quando si concedono “The Great Life” con noi. Questo nuovo parco acquatico rappresenta un complemento eccezionale alle recenti novità annunciate per l’isola, che saranno presto disponibili. In ogni fase del progetto di rinnovamento, portiamo sulla terra ferma sempre più di ciò che i nostri ospiti amano del viaggio con Ncl". Con la trasformazione in corso di Great Stirrup Cay e la crescente domanda di crociere nei Caraibi e alle Bahamas, Ncl si prepara ad accogliere un milione di ospiti sull’isola privata nel 2026, grazie a 15 delle sue navi. Tra queste, ci saranno anche le nuove ammiraglie della flotta, tra cui la Norwegian Aqua™, che proporrà crociere di sette giorni nei Caraibi con partenze da Miami e Orlando (Port Canaveral), Florida, fino a ottobre 2027. Inoltre, la Norwegian Luna™, la nuova nave che debutterà a marzo 2026, proporrà crociere di sette giorni nei Caraibi da aprile a ottobre 2026, visitando le stesse splendide mete tropicali della sua nave gemella, la Norwegian Aqua. [post_title] => Norwegian Cruise Line: debutterà nel 2026 alle Bahamas il Great Tides Waterpark [post_date] => 2025-07-30T15:22:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753888929000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495360 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 2018 Camisa Homes & Villas offre l’ospitalità “made in Italy” al mercato internazionale e ha un portafoglio di circa 500 unità attive: 20% full management e 80% brokerage con controllo dell’esperienza ospite. La visione dell'azienda è il progressivo passaggio da broker intermediario a brand a controllo esclusivo in 3 anni. «Vogliamo comunicare un modello italiano di ospitalità. - afferma Alessandro Camisa, co-founder di Camisa Homes & Villas - Empatia, solarità, tutto quello che è italiano viene riproposto, in piccolo, all'interno delle varie unità abitative. Abbiamo esportato il modello nelle nostre ville del Mediterraneo: dall’Italia con Sicilia e Sardegna, alla Croazia, la Costa Azzurra, la Grecia e le Baleari. Abbiamo anche 12 ville a Dubai, un mercato che si sta aprendo. Siamo una società di hybrid ospitality: ci occupiamo di ville, dimore storiche o appartamenti di lusso di grandi dimensioni e siamo focalizzati su un mercato prevalentemente straniero. I nostri ospiti sono per il 63% nord-americani; il segmento Italia pesa per il 9%, ma la quota Ue sta aumentando (Francia, Germania e paesi Scandinavi). Sono in crescita Gcc (mercato arabo), Australia, Brasile e Argentina e Cina. Camisa è diversa dai propri competitor perché offre all’ospite l'esperienza su misura, la ricerca della proprietà e anche il suo acquisto». Oggi l’Italia è il secondo paese più quotato a livello di incoming turistico estero, dopo la Francia e prima della Spagna; nel 2024 la proposta di Camisa ha segnato una crescita del 43% sul 2023. «L'anno scorso abbiamo chiuso a un milione di giro d'affari, quest'anno i dati provvisori dicono che il fatturato sarà di 2,5 milioni di euro» aggiunge Alessandro Camisa, sottolineando che, dal punto di vista del business development, oggi Camisa si dedica soprattutto al consolidamento del nome. «Io e Giancarlo Pallotta abbiamo fondato insieme Camisa Homes & Villas: siamo migliori amici dai tempi dell'università, con laurea e master in economia ed esperienza all’estero. Nati come Family Apartments nel mercato urban, siamo cresciuti offrendo proprietà che sono dei mini alberghi di lusso e hanno una storia da raccontare, frutto della famiglia che vi ha vissuto e della ristrutturazione voluta dal proprietario. A questo si unisce la mia visione dell'ospitalità: grazie a degli accordi con i proprietari seguiamo l'ospite dalla prenotazione, al check-in e fino al check-out, con i nostri receptionist e concierge. Ogni proprietà deve avere delle caratteristiche specifiche per entrare nel nostro portfolio. - continua Camisa - Una piscina, possibilmente riscaldata, e almeno 5-7 camere da letto, suites con il bagno in camera. Le finiture devono essere di alta gamma e il layout, la disposizione planimetrica, di lusso, con arredi di qualità, tutti gli elettrodomestici necessari e cucine di almeno di 30 metri quadrati. Abbiamo quattro divisioni di prodotto: ville Basic, Premium, Prestigio e Lusso. Camisa si inserisce in una proprietà già “pronta” per accogliere degli ospiti. A questo aggiunge i servizi che sono quelli di accoglienza, le pulizie, l'invio al portale Alloggiati per quanto riguarda la parte Questura. Offriamo poi attività di sport e wellness: in ogni villa è disponibile una zona palestra e c’è la possibilità di richiedere servizi per la parte beauty. Forniamo anche il babysitting in caso di bisogno. E poi ci sono le esperienze su misura, di cui si occupa la Divisione Camisa Essential, che ha selezionato i migliori fornitori di ciascuna regione. Sono molto richiesti i wine-tasting, le cooking class e le cooking-challenge: dei piccoli master-chef che si svolgono nella villa! Facciamo anche il pizza-party con il pizzaiolo italiano e da quest’anno abbiamo inserito lo stargazing e il sungazing per osservare i pianeti dal giardino con dei telescopi. Grazie a una divisione dedicata organizziamo anche micro-matrimoni fino a 80 ospiti, con cerimonia laica e catering. È un settore che sta crescendo del 110% ogni anno, soprattutto in destinazioni come Puglia, Toscana e Sicilia. Camisa Homes & Villas ha anche una Divisione Real Estate: operiamo mandati di procacciamento non esclusivi su circa il 65 % del portfolio; ogni transazione è gestita da broker abilitati e separata dal ramo hospitality. Gli investitori sono perlopiù stranieri: americani, sud-americani e russi. Per quanto riguarda lo sviluppo commerciale e le strategie di espansione a medio termine stiamo lavorando su mercati in forte crescita: Medio Oriente e Asia Pacifico, con particolare attenzione a KSA (Arabia Saudita), UAE (Emirati Arabi) e Australia, insieme a Cina e Sud America (Brasile e Argentina). Il mercato americano resta comunque quello più stabile per Camisa, per questo nel 2025 abbiamo aperto un ufficio a New York che si occupa solo di marketing e comunicazione sul territorio. - conclude Camisa - Oggi lavoriamo con 3.000 to e adv internazionali, con cui condividiamo la commissione». La ricchezza e versatilità delle strutture proposte viene anche raccontata in lingua inglese da Alessandro Camisa sul canale youtube “Camisa Homes & Villas”. Video di 10’cc accompagnano lo spettatore nella scoperta delle dimore, guidato dall’occhio di un drone per gli esterni e dalle accurate immagini di un videomaker per gli interni. [post_title] => Terre del Vescovado si promuove con At Comunicazione [post_date] => 2025-07-30T12:23:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753878183000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495336 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il progetto “green sea” per la riforestazione di posidonia oceanica nell’Area marina protetta delle Cinque Terre, in un contesto ambientale in continua evoluzione. Secondo gli ultimi rilevamenti, l’inizio del 2025 è stato il più caldo mai registrato nel bacino del Mediterraneo. Queste condizioni straordinarie rappresentano una seria minaccia per la biodiversità marina del Mediterraneo, in particolare per le specie più vulnerabili come Posidonia oceanica, endemica di questo mare. Dopo il lancio nel 2024, il progetto Green Sea ha raggiunto un'importante fase: il completamento del secondo trapianto e il primo ciclo di monitoraggio scientifico, che ha restituito risultati incoraggianti sia in termini di attecchimento che di stabilità dell’intervento. L’iniziativa, realizzata dall’International School for Scientific Diving – Ets in collaborazione con il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita dell’università di Genova e con il sostegno della Fondazione deutsche bank Italia, punta a ripristinare tratti di fondale restituendo vitalità a un ecosistema marino fondamentale per la biodiversità e la salute del nostro mare. Il primo monitoraggio, effettuato nel febbraio 2025 sul trapianto eseguito nel settembre 2024 (100 m²), ha evidenziato un tasso di sopravvivenza delle talee intorno al 60%, un dato positivo e in linea con la letteratura scientifica, anche considerando le condizioni meteo-marine avverse del periodo invernale. Nel giugno 2025 è stato completato il secondo intervento di trapianto, con la posa di 8 biostuoie (6,2 × 2 m) alla profondità di 22 metri, per una copertura totale di altri 100 m². Ad oggi, sono state trapiantate complessivamente circa 4.000 talee. Posidonia oceanica è una pianta marina endemica del Mediterraneo (non un’alga), dotata di radici, fusto e foglie, e in grado di produrre fiori e frutti. Le sue praterie sottomarine sono tra gli ecosistemi più produttivi e biodiversi del pianeta. «Un solo m² di prateria in buona salute - spiega Stefano Acunto, direttore International school for scientific diving - produce fino a 20 litri di ossigeno al giorno. Nel caso specifico del progetto Green Sea: i 200 m² di prateria finora impiantati si stima che potrebbero quindi arrivare a produrre fino a 4000 litri di ossigeno al giorno. Le praterie forniscono servizi ecosistemici per un valore compreso tra 8 e 18 milioni di euro all’anno. Tra i diversi servizi forniti, la posidonia agisce come difesa naturale contro l’erosione costiera: la regressione di 1 metro del suo limite può causare un arretramento, stimato fino a 15 metri, del litorale sabbioso». «Questo intervento rappresenta il primo esperimento di riforestazione di Posidonia oceanica - aggiunge Monica Montefalcone, PhD in Scienze del Mare professore associato in ecologia Seascape Ecology Lab, DiStav, Università di Genova - condotto al limite inferiore del suo range batimetrico, a 22 metri di profondità. L’operazione, oltre a generare benefici ecologici rilevanti per la biodiversità, costituisce un caso di studio di grande interesse scientifico per comprendere la resilienza della specie in condizioni ambientali estreme». «La doppia identità del Parco - conclude Lorenzo Viviani, presidente Parco nazionale area marina protetta Cinque Terre - che abbraccia sia l’ambiente terrestre sia quello marino, ci vede impegnati nella tutela dei polmoni verdi, emersi e sommersi. La prateria di posidonia di Monterosso, tra le più estese e monitorate della Liguria, è un ecosistema straordinario: produce ossigeno come un bosco e offre rifugio e nutrimento a numerose specie marine. Partecipare attivamente a questo progetto è per noi motivo di orgoglio. Il patrimonio di biodiversità dell’Area Marina Protetta rende questo territorio un luogo privilegiato per ricerca e interventi di ripristino ambientale, ma anche un punto di riferimento per l’educazione ambientale e la divulgazione scientifica». [post_title] => Area protetta Cinque Terre, avanza il progetto "green sea" per restituire vitalità all'ecosistema marino [post_date] => 2025-07-30T09:49:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753868946000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo del vino sta vivendo una nuova stagione d’oro. Sempre più viaggiatori scelgono di scoprire territori vitivinicoli non solo per degustare etichette pregiate, ma anche per vivere esperienze tra vigne, cantine, storia e cultura locale. Il connubio tra enogastronomia, paesaggio e ospitalità rurale si afferma come una delle tendenze più significative del settore turistico internazionale. L’evoluzione del turismo enogastronomico Negli ultimi anni, il turismo enogastronomico si è trasformato da nicchia per appassionati a fenomeno globale. Le cantine non sono più solo luoghi di produzione, ma vere e proprie destinazioni, spesso progettate da archistar o immerse in contesti paesaggistici d’eccezione. Dalla Toscana al Piemonte, dalla Champagne alla Rioja, il viaggio tra i filari offre oggi itinerari esperienziali che abbracciano degustazioni guidate, corsi di cucina, percorsi trekking tra i vigneti e soggiorni in agriturismi di charme. A ciò si aggiunge la crescente attenzione alla sostenibilità, con molte aziende vinicole che propongono percorsi a impatto zero o visite in e-bike. Esperienze tra gusto e cultura Il viaggio tra i vigneti si arricchisce di attività che vanno oltre la semplice degustazione. Visite guidate nei borghi storici, partecipazione alla vendemmia, concerti tra le vigne, percorsi d’arte contemporanea e laboratori sensoriali sono solo alcune delle proposte offerte dalle cantine più innovative. Il turismo esperienziale del vino è anche occasione per comprendere la cultura di un territorio, attraverso i racconti dei vignaioli, la scoperta di antiche tecniche di vinificazione e l’abbinamento con i piatti tipici locali. In molti casi, l’esperienza si conclude con l’acquisto di un prodotto d’eccellenza da portare a casa, come una bottiglia di champagne Deutz, simbolo di un momento memorabile. Le destinazioni emergenti del vino Accanto alle grandi capitali del vino, stanno emergendo nuove mete capaci di sorprendere i visitatori. In Italia, aree come il Sannio in Campania, la Val d’Orcia senese o l’Etna in Sicilia stanno conquistando un posto di rilievo nel panorama del turismo del vino. Anche in Europa si registrano interessanti novità: la Slovenia con la regione di Brda, la Moldavia con la Strada del Vino, e il Portogallo con la valle del Douro attirano viaggiatori curiosi e attenti alle esperienze autentiche. In questi territori, è possibile scoprire piccole produzioni d’eccellenza e vini autoctoni poco noti, spesso accompagnati da una calda ospitalità familiare. L’importanza della narrazione del territorio Raccontare il vino significa raccontare il territorio. Per questo motivo, le realtà più dinamiche del settore investono nella comunicazione del paesaggio, nella valorizzazione delle tradizioni locali e nel coinvolgimento diretto dei visitatori. Il marketing del vino si fonde con lo storytelling, creando connessioni emotive che trasformano un semplice assaggio in un’esperienza da ricordare e condividere. Il vino diventa ambasciatore del luogo in cui nasce, capace di evocare atmosfere, memorie e suggestioni. Un’opportunità per territori e viaggiatori Le nuove rotte del turismo del vino rappresentano un’opportunità concreta per la valorizzazione di aree interne e rurali, contribuendo allo sviluppo economico locale e alla tutela del paesaggio. Per i viaggiatori, si tratta di un’occasione unica per connettersi con la terra, conoscere da vicino i processi produttivi e riscoprire il piacere della lentezza. Nel panorama del turismo contemporaneo, il viaggio tra i filari si impone come un’esperienza completa, sostenibile e ricca di significato. Un invito a scoprire il mondo del vino con occhi nuovi, passo dopo passo, calice dopo calice. [post_title] => Viaggio tra i filari: le nuove rotte del turismo del vino [post_date] => 2025-07-29T12:29:50+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => cantine [1] => degustazioni-vini [2] => destinazioni-vino-europa [3] => enogastronomia [4] => enoturismo [5] => esperienze-sensoriali [6] => narrazione-del-vino [7] => sostenibilita-vino [8] => turismo-del-vino [9] => turismo-esperienziale [10] => turismo-rurale [11] => viaggi-enogastronomici [12] => viaggio-tra-i-filari [13] => vigneti-italia [14] => vino-e-cultura ) [post_tag_name] => Array ( [0] => cantine [1] => degustazioni vini [2] => destinazioni vino Europa [3] => enogastronomia [4] => enoturismo [5] => esperienze sensoriali [6] => narrazione del vino [7] => sostenibilità vino [8] => turismo del vino [9] => turismo esperienziale [10] => turismo rurale [11] => viaggi enogastronomici [12] => viaggio tra i filari [13] => vigneti Italia [14] => vino e cultura ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753792190000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' nato il nuovo brand del litorale fermano “Costa dei Borghi – Riviera Fermana. Tra mare e Sibilla”, insieme al Destination management & marketing plan, che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico coordinato dei sei comuni costieri coinvolti: Altidona, Campofilone, Fermo (capofila del progetto), Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Per la prima volta, i sei comuni si presentano al mercato come un’unica destinazione, con un’identità definita, nsolidata offerta balneare. È questo il risultato del progetto “cantiere turismo” cuna strategia condivisa e una proposta che integra e dà valore alla cohe ha coinvolto in un ampio processo partecipativo cittadini, operatori turistici, associazioni e stakeholder locali attraverso incontri pubblici, laboratori tematici e momenti di coprogettazione. Il progetto è stato realizzato da Expirit, insieme ai partner della rete di imprese Dede Destination Design, Ideazione per la componente strategica e Studiowiki, agenzia di comunicazione Una, per la comunicazione. “Costa dei Borghi – Riviera Fermana” è il nome che racchiude l’essenza di questo territorio: una costa immersa nella bellezza autentica del mare, dei borghi storici e delle colline che la abbracciano. Il payoff “Tra mare e Sibilla” esprime con immediatezza l’unicità geografica ed evocativa del territorio, tra l’Adriatico e i Monti Sibillini, e richiama l’equilibrio armonico tra la costa e l’entroterra, tra natura e cultura, tra relax e scoperta. Il logo è un segno distintivo e riconoscibile, che unisce visivamente nella tipografia gli elementi del paesaggio. Il Destination management & marketing plan è lo strumento che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico della destinazione. La destinazione punta a distinguersi sul mercato nazionale e internazionale con un'identità chiara e riconoscibile. Il brand “Costa dei Borghi” si propone così come garanzia di genuinità, qualità dell’esperienza, lentezza e accoglienza. L’integrazione tra costa e borghi sarà l’elemento distintivo su cui fondare il posizionamento. La strategia guarda oltre il tradizionale turismo estivo e balneare. L’obiettivo è ampliare la stagione turistica e diversificare i pubblici: famiglie, coppie, viaggiatori “silver”, gruppi di amici, turisti culturali e slow traveller, con un focus particolare sui mercati europei – in primis Germania, Svizzera, Austria e Paesi Bassi – che già dimostrano interesse crescente per il territorio. Il piano prevede un progressivo ampliamento dell’offerta: accanto al prodotto “mare” – che resta il cuore della proposta – si svilupperanno linee di prodotto tematiche e stagionali legate a benessere, outdoor, cultura, enogastronomia, manifattura, esperienze immersive nei borghi e nel paesaggio rurale. L’obiettivo è creare occasioni di visita che vadano oltre il balneare e rendano il territorio attrattivo tutto l’anno. La “Costa dei Borghi” sarà supportata da una strategia di comunicazione coordinata, che racconti la destinazione in maniera coinvolgente, ma soprattutto coerente con i suoi valori identitari. Tra le prime iniziative concrete, vanno in questa direzione: il Magazine e la Mappa turistica, per una promozione efficace e capillare, capace di diffondere il valore unico del territorio e di raggiungere un pubblico ampio e diversificato; il documentario che ripercorre le diverse tappe di “Cantiere Turismo”; lo spot e il nuovo sito web di destinazione. [post_title] => Costa dei Borghi-riviera Fermana, nuovo brand per lo sviluppo di 6 comuni [post_date] => 2025-07-29T11:03:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753787034000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495243 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'ultima iniziativa di Barcellona per contrastare l'overtourism prende di mira le crociere con un piano che punta a ridurre la capacità del porto crocieristico della città, il più trafficato d'Europa. Secondo quanto riferisce Reuters, in base a un nuovo accordo tra il Comune di Barcellona e l'Autorità Portuale, il numero dei terminal passerà da sette a cinque entro il 2030, con una conseguente riduzione della capacità passeggeri massima del porto da 37.000 a 31.000. Quest'anno, tra gennaio e maggio 2025, gli scali delle navi da crociera a Barcellona sono aumentati del 21%, mentre gli arrivi di passeggeri sono cresciuti del 20%, raggiungendo quota 1,2 milioni, rispetto allo stesso periodo del 2024. Questi dati segnano un'accelerazione rispetto alla crescita complessiva del 20% dei Il piano di riqualificazione del porto, già in corso, prevede la demolizione dei vecchi terminal e la costruzione di un nuovo Terminal C sostenibile, con alimentazione da terra e una capacità ampliata per 7.000 passeggeri. Il numero di terminal crociere sarà di conseguenza ridotto da sette a cinque. Una volta completati, quattro dei cinque terminal saranno gestiti privatamente da importanti compagnie di crociera: i Terminal D ed E da Carnival Corp., il Terminal H da MSC Crociere e il Terminal G, in costruzione, da Royal Caribbean Group. Il Terminal C rimarrà di proprietà pubblica. La demolizione dell'attuale Terminal C è prevista entro la fine del 2026, mentre l'apertura del nuovo terminal è prevista per il 2028 e il raggiungimento della piena capacità operativa entro il 2030. [post_title] => Barcellona chiuderà due dei 7 terminal crocieristici per ridurre il numero di visitatori [post_date] => 2025-07-29T10:32:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753785154000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Segno meno per gli arrivi in Canada, che nei primi cinque mesi del 2025 ha totalizzato ha registrato 5,5 milioni di visitatori che hanno pernottato nel paese, con un calo del 6%, secondo il Canadian Tourism Data Collective. L'evidente frenata da parte dei viaggiatori canadesi verso gli Stati Uniti (-15% per via aerea e oltre il -30% per via automobilistica) si è manifestato anche in senso contrario. Tuttavia, la riluttanza dei viaggiatori statunitensi è meno marcata. Secondo i dati canadesi, gli arrivi con pernottamento negli Stati Uniti sono diminuiti del 5% da gennaio a maggio 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo ha rappresentato un totale di 3,8 milioni di arrivi. Gli arrivi via terra sono diminuiti del 7%, mentre quelli via aerea sono leggermente aumentati dell'1%. Il trend è negativo anche per gli arrivi da Francia, Germania e Messico: i primi due Paesi hanno registrato un calo del 6% da gennaio a maggio, mentre gli arrivi dal Messico sono crollati del 18%. Nello stesso periodo, il Regno Unito e l'Australia non hanno registrato alcuna crescita. Destination Canada spiega che le incertezze geopolitiche sono la causa principale dell'andamento negativo. L'ente segnala che nel 2024 il turismo è stato tra i settori in più rapida crescita nell'economia del Paese, contribuendo al Pil nazionale con 37,1 miliardi di dollari. Il comparto rappresentava l'1,8% del Pil complessivo, con un tasso di crescita del 3,6% rispetto all'anno precedente. [post_title] => Canada: frenata degli arrivi internazionali nei primi 5 mesi del 2025 [post_date] => 2025-07-29T09:25:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753781143000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oriana Homèl aprirà quest’anno due nuove strutture a Treviso e Trapani, che uniscono fascino storico, visione architettonica e accoglienza sostenibile. Due immobili iconici - uno nel cuore produttivo e fluviale del Veneto, l'altro sul lungomare luminoso della Sicilia occidentale – diventano simbolo della strategia di crescita del marchio: riabitare luoghi straordinari, restituendo loro una nuova vita attraverso un'ospitalità autentica e raffinata. La società italiana specializzata nell’ospitalità contemporanea, propone un’idea innovativa di accoglienza in appartamenti di design, ubicati in palazzi storici sapientemente recuperati, che forniscono al contempo i servizi di un hotel convenzionale. Una soluzione all’avanguardia che mira ad offrire maggiore comfort e spazio ai propri clienti con unità abitative “Green” dotate di certificato verde con l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Moderne e arredate con gusto, in una struttura dotata di concierge e servizi centralizzati. Il concetto di Homel, crasi tra _home_ e _hotel_, tra il comfort di una casa e i servizi di un albergo. Queste due nuove aperture segnano tappe cruciali nel piano industriale 2025–2030, che prevede due inaugurazioni all’anno – una in destinazioni primarie, una in località emergenti – con l’obiettivo di raggiungere circa 250 appartamenti su scala nazionale. Sono, inoltre, in fase avanzata le trattative per ulteriori aperture, mentre prosegue la ricerca di immobili a Firenze e Venezia. "Queste due nuove acquisizioni che rappresentano perfettamente la visione e l’identità di Oriana Homèl - commentano i soci di Oriana Homèl Pasquale d’Esposito, Domenico D’Oriano e Marco Fogliamanzillo -. A Treviso apriremo 23 appartamenti all’interno di un ex mulino storico, un progetto unico che porta la firma dell’architetto Matteo Thun. A Trapani, riconvertiremo lo splendido Palazzo della Banca d’Italia, affacciato sul mare, in una struttura ricettiva iconica, con 23 suite ed uno spazio al piano terra destinato a diventare un punto di riferimento culturale e gastronomico”. [gallery ids="495187,495186,495184"] [post_title] => Oriana Homèl: due nuove strutture in apertura a Treviso e Trapani [post_date] => 2025-07-29T09:15:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753780545000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "terre del vescovado si promuove at comunicazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1812,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian Cruise Line punta i riflettori sui Caraibi e sull'apertura, nel 2026, del Great Tides Waterpark: l'isola privata a Great Stirrup Cay, alle Bahamas, ospiterà il nuovo parco acquatico, su una superficie di oltre 2 ettari, 19 scivoli d’acqua, un fiume avventura lungo quasi 250 metri, una nuova pista acquatica per Jet Karts e molte altre esperienze.\r

\"Great Stirrup Cay è sempre stata una parte straordinaria dell’esperienza degli ospiti Norwegian Cruise Line e continua a essere una delle nostre destinazioni più apprezzate - ha dichiarato David J. Herrera, president Norwegian Cruise Line -. Con i suoi 109 ettari, la nostra isola privata ci offre un’incredibile opportunità per reinventare ciò che gli ospiti possono vivere quando si concedono “The Great Life” con noi. Questo nuovo parco acquatico rappresenta un complemento eccezionale alle recenti novità annunciate per l’isola, che saranno presto disponibili. In ogni fase del progetto di rinnovamento, portiamo sulla terra ferma sempre più di ciò che i nostri ospiti amano del viaggio con Ncl\".\r

\r

Con la trasformazione in corso di Great Stirrup Cay e la crescente domanda di crociere nei Caraibi e alle Bahamas, Ncl si prepara ad accogliere un milione di ospiti sull’isola privata nel 2026, grazie a 15 delle sue navi. Tra queste, ci saranno anche le nuove ammiraglie della flotta, tra cui la Norwegian Aqua™, che proporrà crociere di sette giorni nei Caraibi con partenze da Miami e Orlando (Port Canaveral), Florida, fino a ottobre 2027.\r

\r

Inoltre, la Norwegian Luna™, la nuova nave che debutterà a marzo 2026, proporrà crociere di sette giorni nei Caraibi da aprile a ottobre 2026, visitando le stesse splendide mete tropicali della sua nave gemella, la Norwegian Aqua.","post_title":"Norwegian Cruise Line: debutterà nel 2026 alle Bahamas il Great Tides Waterpark","post_date":"2025-07-30T15:22:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753888929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495360","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 2018 Camisa Homes & Villas offre l’ospitalità “made in Italy” al mercato internazionale e ha un portafoglio di circa 500 unità attive: 20% full management e 80% brokerage con controllo dell’esperienza ospite. La visione dell'azienda è il progressivo passaggio da broker intermediario a brand a controllo esclusivo in 3 anni. «Vogliamo comunicare un modello italiano di ospitalità. - afferma Alessandro Camisa, co-founder di Camisa Homes & Villas - Empatia, solarità, tutto quello che è italiano viene riproposto, in piccolo, all'interno delle varie unità abitative. Abbiamo esportato il modello nelle nostre ville del Mediterraneo: dall’Italia con Sicilia e Sardegna, alla Croazia, la Costa Azzurra, la Grecia e le Baleari. Abbiamo anche 12 ville a Dubai, un mercato che si sta aprendo. Siamo una società di hybrid ospitality: ci occupiamo di ville, dimore storiche o appartamenti di lusso di grandi dimensioni e siamo focalizzati su un mercato prevalentemente straniero. I nostri ospiti sono per il 63% nord-americani; il segmento Italia pesa per il 9%, ma la quota Ue sta aumentando (Francia, Germania e paesi Scandinavi). Sono in crescita Gcc (mercato arabo), Australia, Brasile e Argentina e Cina. Camisa è diversa dai propri competitor perché offre all’ospite l'esperienza su misura, la ricerca della proprietà e anche il suo acquisto». Oggi l’Italia è il secondo paese più quotato a livello di incoming turistico estero, dopo la Francia e prima della Spagna; nel 2024 la proposta di Camisa ha segnato una crescita del 43% sul 2023. «L'anno scorso abbiamo chiuso a un milione di giro d'affari, quest'anno i dati provvisori dicono che il fatturato sarà di 2,5 milioni di euro» aggiunge Alessandro Camisa, sottolineando che, dal punto di vista del business development, oggi Camisa si dedica soprattutto al consolidamento del nome. «Io e Giancarlo Pallotta abbiamo fondato insieme Camisa Homes & Villas: siamo migliori amici dai tempi dell'università, con laurea e master in economia ed esperienza all’estero. Nati come Family Apartments nel mercato urban, siamo cresciuti offrendo proprietà che sono dei mini alberghi di lusso e hanno una storia da raccontare, frutto della famiglia che vi ha vissuto e della ristrutturazione voluta dal proprietario. A questo si unisce la mia visione dell'ospitalità: grazie a degli accordi con i proprietari seguiamo l'ospite dalla prenotazione, al check-in e fino al check-out, con i nostri receptionist e concierge. Ogni proprietà deve avere delle caratteristiche specifiche per entrare nel nostro portfolio. - continua Camisa - Una piscina, possibilmente riscaldata, e almeno 5-7 camere da letto, suites con il bagno in camera. Le finiture devono essere di alta gamma e il layout, la disposizione planimetrica, di lusso, con arredi di qualità, tutti gli elettrodomestici necessari e cucine di almeno di 30 metri quadrati. Abbiamo quattro divisioni di prodotto: ville Basic, Premium, Prestigio e Lusso. Camisa si inserisce in una proprietà già “pronta” per accogliere degli ospiti. A questo aggiunge i servizi che sono quelli di accoglienza, le pulizie, l'invio al portale Alloggiati per quanto riguarda la parte Questura. Offriamo poi attività di sport e wellness: in ogni villa è disponibile una zona palestra e c’è la possibilità di richiedere servizi per la parte beauty. Forniamo anche il babysitting in caso di bisogno. E poi ci sono le esperienze su misura, di cui si occupa la Divisione Camisa Essential, che ha selezionato i migliori fornitori di ciascuna regione. Sono molto richiesti i wine-tasting, le cooking class e le cooking-challenge: dei piccoli master-chef che si svolgono nella villa! Facciamo anche il pizza-party con il pizzaiolo italiano e da quest’anno abbiamo inserito lo stargazing e il sungazing per osservare i pianeti dal giardino con dei telescopi. Grazie a una divisione dedicata organizziamo anche micro-matrimoni fino a 80 ospiti, con cerimonia laica e catering. È un settore che sta crescendo del 110% ogni anno, soprattutto in destinazioni come Puglia, Toscana e Sicilia. Camisa Homes & Villas ha anche una Divisione Real Estate: operiamo mandati di procacciamento non esclusivi su circa il 65 % del portfolio; ogni transazione è gestita da broker abilitati e separata dal ramo hospitality. Gli investitori sono perlopiù stranieri: americani, sud-americani e russi. Per quanto riguarda lo sviluppo commerciale e le strategie di espansione a medio termine stiamo lavorando su mercati in forte crescita: Medio Oriente e Asia Pacifico, con particolare attenzione a KSA (Arabia Saudita), UAE (Emirati Arabi) e Australia, insieme a Cina e Sud America (Brasile e Argentina). Il mercato americano resta comunque quello più stabile per Camisa, per questo nel 2025 abbiamo aperto un ufficio a New York che si occupa solo di marketing e comunicazione sul territorio. - conclude Camisa - Oggi lavoriamo con 3.000 to e adv internazionali, con cui condividiamo la commissione». La ricchezza e versatilità delle strutture proposte viene anche raccontata in lingua inglese da Alessandro Camisa sul canale youtube “Camisa Homes & Villas”. Video di 10’cc accompagnano lo spettatore nella scoperta delle dimore, guidato dall’occhio di un drone per gli esterni e dalle accurate immagini di un videomaker per gli interni.\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Camisa Homes & Villas: soggiorni di lusso su misura nel Mediterraneo con divisione Real Estate","post_date":"2025-07-30T14:42:56+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1753886576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495379","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Comitato Turistico Terre del Vescovado ha scelto di affidare ad AT Comunicazione le attività di media relations, puntando a rafforzare il proprio posizionamento come destinazione turistica d’eccellenza.\r

\r

Un viaggio tra borghi storici, colline di vigneti, sapori unici e tradizioni vive: le Terre del Vescovado sono un mosaico di eccellenze che si racconta attraverso la storia, l’arte e l’enogastronomia. \r

\r

Il Comitato riunisce 16 comuni della fascia orientale della provincia di Bergamo e oltre 70 tra operatori turistici, produttori e associazioni culturali. L’obiettivo è quello di creare una rete integrata per valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e gastronomico del territorio, promuovendo un turismo sostenibile e autentico.\r

\r

Tra i progetti di punta c’è “Local Bites, Cultural Sites – Degustando Cultura”, iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando Lombardia Style 2025. Il programma, che prevede più di 50 appuntamenti fino a dicembre, invita a scoprire castelli e borghi storici, degustare il Moscato di Scanzo Docg e il Valcalepio Doc, e vivere esperienze culturali tra musica, teatro e tradizioni locali.\r

\r

\"Le Terre del Vescovado rappresentano un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazioni, produttori e operatori culturali, e siamo felici di contribuire a raccontarne l’identità e le eccellenze a un pubblico sempre più ampio e consapevole.” dichiarano Alessandra Agostini e Claudia Torresani, fondatrici di AT Comunicazione.\r

\r

La collaborazione porterà a una narrazione coordinata e a un piano di storytelling capace di raccontare il territorio con uno sguardo contemporaneo, intercettando viaggiatori curiosi e consapevoli in cerca di esperienze autentiche.","post_title":"Terre del Vescovado si promuove con At Comunicazione","post_date":"2025-07-30T12:23:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753878183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495336","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il progetto “green sea” per la riforestazione di posidonia oceanica nell’Area marina protetta delle Cinque Terre, in un contesto ambientale in continua evoluzione. Secondo gli ultimi rilevamenti, l’inizio del 2025 è stato il più caldo mai registrato nel bacino del Mediterraneo. Queste condizioni straordinarie rappresentano una seria minaccia per la biodiversità marina del Mediterraneo, in particolare per le specie più vulnerabili come Posidonia oceanica, endemica di questo mare. \r

\r

Dopo il lancio nel 2024, il progetto Green Sea ha raggiunto un'importante fase: il completamento del secondo trapianto e il primo ciclo di monitoraggio scientifico, che ha restituito risultati incoraggianti sia in termini di attecchimento che di stabilità dell’intervento. L’iniziativa, realizzata dall’International School for Scientific Diving – Ets in collaborazione con il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita dell’università di Genova e con il sostegno della Fondazione deutsche bank Italia, punta a ripristinare tratti di fondale restituendo vitalità a un ecosistema marino fondamentale per la biodiversità e la salute del nostro mare.\r

\r

\r

\r

Il primo monitoraggio, effettuato nel febbraio 2025 sul trapianto eseguito nel settembre 2024 (100 m²), ha evidenziato un tasso di sopravvivenza delle talee intorno al 60%, un dato positivo e in linea con la letteratura scientifica, anche considerando le condizioni meteo-marine avverse del periodo invernale.\r

\r

Nel giugno 2025 è stato completato il secondo intervento di trapianto, con la posa di 8 biostuoie (6,2 × 2 m) alla profondità di 22 metri, per una copertura totale di altri 100 m². Ad oggi, sono state trapiantate complessivamente circa 4.000 talee.\r

\r

\r

\r

Posidonia oceanica è una pianta marina endemica del Mediterraneo (non un’alga), dotata di radici, fusto e foglie, e in grado di produrre fiori e frutti. Le sue praterie sottomarine sono tra gli ecosistemi più produttivi e biodiversi del pianeta. \r

\r

«Un solo m² di prateria in buona salute - spiega Stefano Acunto, direttore International school for scientific diving - produce fino a 20 litri di ossigeno al giorno. Nel caso specifico del progetto Green Sea: i 200 m² di prateria finora impiantati si stima che potrebbero quindi arrivare a produrre fino a 4000 litri di ossigeno al giorno. Le praterie forniscono servizi ecosistemici per un valore compreso tra 8 e 18 milioni di euro all’anno. Tra i diversi servizi forniti, la posidonia agisce come difesa naturale contro l’erosione costiera: la regressione di 1 metro del suo limite può causare un arretramento, stimato fino a 15 metri, del litorale sabbioso».\r

\r

«Questo intervento rappresenta il primo esperimento di riforestazione di Posidonia oceanica - aggiunge Monica Montefalcone, PhD in Scienze del Mare professore associato in ecologia Seascape Ecology Lab, DiStav, Università di Genova - condotto al limite inferiore del suo range batimetrico, a 22 metri di profondità. L’operazione, oltre a generare benefici ecologici rilevanti per la biodiversità, costituisce un caso di studio di grande interesse scientifico per comprendere la resilienza della specie in condizioni ambientali estreme».\r

\r

«La doppia identità del Parco - conclude Lorenzo Viviani, presidente Parco nazionale area marina protetta Cinque Terre - che abbraccia sia l’ambiente terrestre sia quello marino, ci vede impegnati nella tutela dei polmoni verdi, emersi e sommersi. La prateria di posidonia di Monterosso, tra le più estese e monitorate della Liguria, è un ecosistema straordinario: produce ossigeno come un bosco e offre rifugio e nutrimento a numerose specie marine. Partecipare attivamente a questo progetto è per noi motivo di orgoglio. Il patrimonio di biodiversità dell’Area Marina Protetta rende questo territorio un luogo privilegiato per ricerca e interventi di ripristino ambientale, ma anche un punto di riferimento per l’educazione ambientale e la divulgazione scientifica».","post_title":"Area protetta Cinque Terre, avanza il progetto \"green sea\" per restituire vitalità all'ecosistema marino","post_date":"2025-07-30T09:49:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753868946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il turismo del vino sta vivendo una nuova stagione d’oro. Sempre più viaggiatori scelgono di scoprire territori vitivinicoli non solo per degustare etichette pregiate, ma anche per vivere esperienze tra vigne, cantine, storia e cultura locale. Il connubio tra enogastronomia, paesaggio e ospitalità rurale si afferma come una delle tendenze più significative del settore turistico internazionale.\r

L’evoluzione del turismo enogastronomico\r

Negli ultimi anni, il turismo enogastronomico si è trasformato da nicchia per appassionati a fenomeno globale. Le cantine non sono più solo luoghi di produzione, ma vere e proprie destinazioni, spesso progettate da archistar o immerse in contesti paesaggistici d’eccezione.\r

\r

Dalla Toscana al Piemonte, dalla Champagne alla Rioja, il viaggio tra i filari offre oggi itinerari esperienziali che abbracciano degustazioni guidate, corsi di cucina, percorsi trekking tra i vigneti e soggiorni in agriturismi di charme. A ciò si aggiunge la crescente attenzione alla sostenibilità, con molte aziende vinicole che propongono percorsi a impatto zero o visite in e-bike.\r

Esperienze tra gusto e cultura\r

Il viaggio tra i vigneti si arricchisce di attività che vanno oltre la semplice degustazione. Visite guidate nei borghi storici, partecipazione alla vendemmia, concerti tra le vigne, percorsi d’arte contemporanea e laboratori sensoriali sono solo alcune delle proposte offerte dalle cantine più innovative.\r

\r

Il turismo esperienziale del vino è anche occasione per comprendere la cultura di un territorio, attraverso i racconti dei vignaioli, la scoperta di antiche tecniche di vinificazione e l’abbinamento con i piatti tipici locali. In molti casi, l’esperienza si conclude con l’acquisto di un prodotto d’eccellenza da portare a casa, come una bottiglia di champagne Deutz, simbolo di un momento memorabile.\r

Le destinazioni emergenti del vino\r

Accanto alle grandi capitali del vino, stanno emergendo nuove mete capaci di sorprendere i visitatori. In Italia, aree come il Sannio in Campania, la Val d’Orcia senese o l’Etna in Sicilia stanno conquistando un posto di rilievo nel panorama del turismo del vino.\r

\r

Anche in Europa si registrano interessanti novità: la Slovenia con la regione di Brda, la Moldavia con la Strada del Vino, e il Portogallo con la valle del Douro attirano viaggiatori curiosi e attenti alle esperienze autentiche. In questi territori, è possibile scoprire piccole produzioni d’eccellenza e vini autoctoni poco noti, spesso accompagnati da una calda ospitalità familiare.\r

L’importanza della narrazione del territorio\r

Raccontare il vino significa raccontare il territorio. Per questo motivo, le realtà più dinamiche del settore investono nella comunicazione del paesaggio, nella valorizzazione delle tradizioni locali e nel coinvolgimento diretto dei visitatori.\r

\r

Il marketing del vino si fonde con lo storytelling, creando connessioni emotive che trasformano un semplice assaggio in un’esperienza da ricordare e condividere. Il vino diventa ambasciatore del luogo in cui nasce, capace di evocare atmosfere, memorie e suggestioni.\r

Un’opportunità per territori e viaggiatori\r

Le nuove rotte del turismo del vino rappresentano un’opportunità concreta per la valorizzazione di aree interne e rurali, contribuendo allo sviluppo economico locale e alla tutela del paesaggio. Per i viaggiatori, si tratta di un’occasione unica per connettersi con la terra, conoscere da vicino i processi produttivi e riscoprire il piacere della lentezza.\r

\r

Nel panorama del turismo contemporaneo, il viaggio tra i filari si impone come un’esperienza completa, sostenibile e ricca di significato. Un invito a scoprire il mondo del vino con occhi nuovi, passo dopo passo, calice dopo calice.","post_title":"Viaggio tra i filari: le nuove rotte del turismo del vino","post_date":"2025-07-29T12:29:50+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["cantine","degustazioni-vini","destinazioni-vino-europa","enogastronomia","enoturismo","esperienze-sensoriali","narrazione-del-vino","sostenibilita-vino","turismo-del-vino","turismo-esperienziale","turismo-rurale","viaggi-enogastronomici","viaggio-tra-i-filari","vigneti-italia","vino-e-cultura"],"post_tag_name":["cantine","degustazioni vini","destinazioni vino Europa","enogastronomia","enoturismo","esperienze sensoriali","narrazione del vino","sostenibilità vino","turismo del vino","turismo esperienziale","turismo rurale","viaggi enogastronomici","viaggio tra i filari","vigneti Italia","vino e cultura"]},"sort":[1753792190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' nato il nuovo brand del litorale fermano “Costa dei Borghi – Riviera Fermana. Tra mare e Sibilla”, insieme al Destination management & marketing plan, che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico coordinato dei sei comuni costieri coinvolti: Altidona, Campofilone, Fermo (capofila del progetto), Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.\r

\r

Per la prima volta, i sei comuni si presentano al mercato come un’unica destinazione, con un’identità definita, nsolidata offerta balneare. È questo il risultato del progetto “cantiere turismo” cuna strategia condivisa e una proposta che integra e dà valore alla cohe ha coinvolto in un ampio processo partecipativo cittadini, operatori turistici, associazioni e stakeholder locali attraverso incontri pubblici, laboratori tematici e momenti di coprogettazione. Il progetto è stato realizzato da Expirit, insieme ai partner della rete di imprese Dede Destination Design, Ideazione per la componente strategica e Studiowiki, agenzia di comunicazione Una, per la comunicazione.\r

\r

“Costa dei Borghi – Riviera Fermana” è il nome che racchiude l’essenza di questo territorio: una costa immersa nella bellezza autentica del mare, dei borghi storici e delle colline che la abbracciano. Il payoff “Tra mare e Sibilla” esprime con immediatezza l’unicità geografica ed evocativa del territorio, tra l’Adriatico e i Monti Sibillini, e richiama l’equilibrio armonico tra la costa e l’entroterra, tra natura e cultura, tra relax e scoperta. Il logo è un segno distintivo e riconoscibile, che unisce visivamente nella tipografia gli elementi del paesaggio.\r

\r

Il Destination management & marketing plan è lo strumento che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico della destinazione.\r

\r

La destinazione punta a distinguersi sul mercato nazionale e internazionale con un'identità chiara e riconoscibile. Il brand “Costa dei Borghi” si propone così come garanzia di genuinità, qualità dell’esperienza, lentezza e accoglienza. L’integrazione tra costa e borghi sarà l’elemento distintivo su cui fondare il posizionamento.\r

\r

La strategia guarda oltre il tradizionale turismo estivo e balneare. L’obiettivo è ampliare la stagione turistica e diversificare i pubblici: famiglie, coppie, viaggiatori “silver”, gruppi di amici, turisti culturali e slow traveller, con un focus particolare sui mercati europei – in primis Germania, Svizzera, Austria e Paesi Bassi – che già dimostrano interesse crescente per il territorio.\r

\r

Il piano prevede un progressivo ampliamento dell’offerta: accanto al prodotto “mare” – che resta il cuore della proposta – si svilupperanno linee di prodotto tematiche e stagionali legate a benessere, outdoor, cultura, enogastronomia, manifattura, esperienze immersive nei borghi e nel paesaggio rurale. L’obiettivo è creare occasioni di visita che vadano oltre il balneare e rendano il territorio attrattivo tutto l’anno.\r

\r

La “Costa dei Borghi” sarà supportata da una strategia di comunicazione coordinata, che racconti la destinazione in maniera coinvolgente, ma soprattutto coerente con i suoi valori identitari. Tra le prime iniziative concrete, vanno in questa direzione: il Magazine e la Mappa turistica, per una promozione efficace e capillare, capace di diffondere il valore unico del territorio e di raggiungere un pubblico ampio e diversificato; il documentario che ripercorre le diverse tappe di “Cantiere Turismo”; lo spot e il nuovo sito web di destinazione.","post_title":"Costa dei Borghi-riviera Fermana, nuovo brand per lo sviluppo di 6 comuni","post_date":"2025-07-29T11:03:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753787034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495243","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ultima iniziativa di Barcellona per contrastare l'overtourism prende di mira le crociere con un piano che punta a ridurre la capacità del porto crocieristico della città, il più trafficato d'Europa.\r

\r

Secondo quanto riferisce Reuters, in base a un nuovo accordo tra il Comune di Barcellona e l'Autorità Portuale, il numero dei terminal passerà da sette a cinque entro il 2030, con una conseguente riduzione della capacità passeggeri massima del porto da 37.000 a 31.000.\r

\r

Quest'anno, tra gennaio e maggio 2025, gli scali delle navi da crociera a Barcellona sono aumentati del 21%, mentre gli arrivi di passeggeri sono cresciuti del 20%, raggiungendo quota 1,2 milioni, rispetto allo stesso periodo del 2024. Questi dati segnano un'accelerazione rispetto alla crescita complessiva del 20% dei\r

\r

Il piano di riqualificazione del porto, già in corso, prevede la demolizione dei vecchi terminal e la costruzione di un nuovo Terminal C sostenibile, con alimentazione da terra e una capacità ampliata per 7.000 passeggeri. Il numero di terminal crociere sarà di conseguenza ridotto da sette a cinque.\r

\r

Una volta completati, quattro dei cinque terminal saranno gestiti privatamente da importanti compagnie di crociera: i Terminal D ed E da Carnival Corp., il Terminal H da MSC Crociere e il Terminal G, in costruzione, da Royal Caribbean Group. Il Terminal C rimarrà di proprietà pubblica.\r

\r

La demolizione dell'attuale Terminal C è prevista entro la fine del 2026, mentre l'apertura del nuovo terminal è prevista per il 2028 e il raggiungimento della piena capacità operativa entro il 2030.","post_title":"Barcellona chiuderà due dei 7 terminal crocieristici per ridurre il numero di visitatori","post_date":"2025-07-29T10:32:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753785154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Segno meno per gli arrivi in Canada, che nei primi cinque mesi del 2025 ha totalizzato ha registrato 5,5 milioni di visitatori che hanno pernottato nel paese, con un calo del 6%, secondo il Canadian Tourism Data Collective.\r

\r

L'evidente frenata da parte dei viaggiatori canadesi verso gli Stati Uniti (-15% per via aerea e oltre il -30% per via automobilistica) si è manifestato anche in senso contrario. Tuttavia, la riluttanza dei viaggiatori statunitensi è meno marcata. Secondo i dati canadesi, gli arrivi con pernottamento negli Stati Uniti sono diminuiti del 5% da gennaio a maggio 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo ha rappresentato un totale di 3,8 milioni di arrivi. Gli arrivi via terra sono diminuiti del 7%, mentre quelli via aerea sono leggermente aumentati dell'1%.\r

\r

Il trend è negativo anche per gli arrivi da Francia, Germania e Messico: i primi due Paesi hanno registrato un calo del 6% da gennaio a maggio, mentre gli arrivi dal Messico sono crollati del 18%. Nello stesso periodo, il Regno Unito e l'Australia non hanno registrato alcuna crescita.\r

\r

Destination Canada spiega che le incertezze geopolitiche sono la causa principale dell'andamento negativo. L'ente segnala che nel 2024 il turismo è stato tra i settori in più rapida crescita nell'economia del Paese, contribuendo al Pil nazionale con 37,1 miliardi di dollari. Il comparto rappresentava l'1,8% del Pil complessivo, con un tasso di crescita del 3,6% rispetto all'anno precedente.","post_title":"Canada: frenata degli arrivi internazionali nei primi 5 mesi del 2025","post_date":"2025-07-29T09:25:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753781143000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oriana Homèl aprirà quest’anno due nuove strutture a Treviso e Trapani, che uniscono fascino storico, visione architettonica e accoglienza sostenibile. Due immobili iconici - uno nel cuore produttivo e fluviale del Veneto, l'altro sul lungomare luminoso della Sicilia occidentale – diventano simbolo della strategia di crescita del marchio: riabitare luoghi straordinari, restituendo loro una nuova vita attraverso un'ospitalità autentica e raffinata. \r

\r

La società italiana specializzata nell’ospitalità contemporanea, propone un’idea innovativa di accoglienza in appartamenti di design, ubicati in palazzi storici sapientemente recuperati, che forniscono al contempo i servizi di un hotel convenzionale. Una soluzione all’avanguardia che mira ad offrire maggiore comfort e spazio ai propri clienti con unità abitative “Green” dotate di certificato verde con l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Moderne e arredate con gusto, in una struttura dotata di concierge e servizi centralizzati. Il concetto di Homel, crasi tra _home_ e _hotel_, tra il comfort di una casa e i servizi di un albergo. \r

\r

Queste due nuove aperture segnano tappe cruciali nel piano industriale 2025–2030, che prevede due inaugurazioni all’anno – una in destinazioni primarie, una in località emergenti – con l’obiettivo di raggiungere circa 250 appartamenti su scala nazionale. \r

\r

Sono, inoltre, in fase avanzata le trattative per ulteriori aperture, mentre prosegue la ricerca di immobili a Firenze e Venezia. \r

\r

\"Queste due nuove acquisizioni che rappresentano perfettamente la visione e l’identità di Oriana Homèl - commentano i soci di Oriana Homèl Pasquale d’Esposito, Domenico D’Oriano e Marco Fogliamanzillo -. A Treviso apriremo 23 appartamenti all’interno di un ex mulino storico, un progetto unico che porta la firma dell’architetto Matteo Thun. A Trapani, riconvertiremo lo splendido Palazzo della Banca d’Italia, affacciato sul mare, in una struttura ricettiva iconica, con 23 suite ed uno spazio al piano terra destinato a diventare un punto di riferimento culturale e gastronomico”. \r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"495187,495186,495184\"]","post_title":"Oriana Homèl: due nuove strutture in apertura a Treviso e Trapani","post_date":"2025-07-29T09:15:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753780545000]}]}}