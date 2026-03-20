Tax Free Shopping, l’Italia cresce ma i costumi cambiano: Gen Z e turisti USA ed emergenti trainano la ripresa Il mercato globale del Tax Free Shopping chiude il 2025 con un incremento del +1%, ma è l’Europa a fare la differenza, mettendo a segno un +5% che compensa la flessione del Giappone (-12%). È quanto emerge da “Insights 2026”, l’evento annuale di Global Blue, leader di settore, che si è tenuto oggi a Milano. E che ha delineato alcuni cambiamenti nelle abitudini di acquisto da tenere in considerazione. In Italia il bilancio è positivo: la spesa cresce del +3%, con una base di shopper in espansione del +10%. A dominare il mercato sono i turisti statunitensi, che rappresentano un quarto del totale. La loro spesa è trainata dagli Ultra High Net Worth Individuals, soggetti alto spendenti, (+24%), con oltre la metà del budget orientato verso orologi e gioielli. Seguono i turisti del Golfo (10%) e i cinesi (9%), che però, pur aumentando di numero, riducono il valore medio degli acquisti del -13%. La vera sorpresa è la Generazione Z: in Italia il numero di giovani shopper è cresciuto del +28%, con una spesa in aumento del +16%. Spiccano l’orologeria (+48%) e lo sportswear (+38%), seguiti da cosmetica (+27%) e gioielleria (+26%). Sul fronte geografico, Milano e Roma concentrano il 65% degli shopper, ma cresce l’attrattività di destinazioni come Firenze, Venezia, Capri e Verona, scelte dal 36% dei turisti. Taormina, Bellagio e Positano guidano invece le mete emergenti, con un tasso di crescita della spesa 2019-2025 dell’8,6%. Capitolo a parte meritano le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: nelle due settimane dei Giochi, la spesa nelle località olimpiche ha segnato un +22%, con Milano addirittura al +28%. Canada (+258%) e USA (+144%) hanno guidato la crescita, mentre gli articoli sportivi hanno registrato un’impennata del +361%. Un effetto volano che ha saputo intercettare ogni fascia di pubblico, Risultati che hanno sorpreso anche gli stessi redattori della ricerca, ma che indicano il successo dell’evento diffuso evidenziando impennate proprio nei luoghi in cui si sono svolte le gare. Condividi

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Tra gli altri aeroporti europei nella top 20 figurano l'aeroporto di Helsinki-Vantaa (11°), Vienna (15°), Londra Heathrow (16°), Amsterdam Schiphol (17°) e Zurigo (19°).\r

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Il mercato globale del Tax Free Shopping chiude il 2025 con un incremento del +1%, ma è l'Europa a fare la differenza, mettendo a segno un +5% che compensa la flessione del Giappone (-12%). È quanto emerge da \"Insights 2026\", l'evento annuale di Global Blue, leader di settore, che si è tenuto oggi a Milano. E che ha delineato alcuni cambiamenti nelle abitudini di acquisto da tenere in considerazione.\r

In Italia il bilancio è positivo: la spesa cresce del +3%, con una base di shopper in espansione del +10%. A dominare il mercato sono i turisti statunitensi, che rappresentano un quarto del totale. La loro spesa è trainata dagli Ultra High Net Worth Individuals, soggetti alto spendenti, (+24%), con oltre la metà del budget orientato verso orologi e gioielli. Seguono i turisti del Golfo (10%) e i cinesi (9%), che però, pur aumentando di numero, riducono il valore medio degli acquisti del -13%.\r

La vera sorpresa è la Generazione Z: in Italia il numero di giovani shopper è cresciuto del +28%, con una spesa in aumento del +16%. Spiccano l'orologeria (+48%) e lo sportswear (+38%), seguiti da cosmetica (+27%) e gioielleria (+26%).\r

Sul fronte geografico, Milano e Roma concentrano il 65% degli shopper, ma cresce l'attrattività di destinazioni come Firenze, Venezia, Capri e Verona, scelte dal 36% dei turisti. Taormina, Bellagio e Positano guidano invece le mete emergenti, con un tasso di crescita della spesa 2019-2025 dell'8,6%.\r

Capitolo a parte meritano le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: nelle due settimane dei Giochi, la spesa nelle località olimpiche ha segnato un +22%, con Milano addirittura al +28%. Canada (+258%) e USA (+144%) hanno guidato la crescita, mentre gli articoli sportivi hanno registrato un'impennata del +361%. Un effetto volano che ha saputo intercettare ogni fascia di pubblico, Risultati che hanno sorpreso anche gli stessi redattori della ricerca, ma che indicano il successo dell'evento diffuso evidenziando impennate proprio nei luoghi in cui si sono svolte le gare.","post_title":"Tax Free Shopping, l'Italia cresce ma i costumi cambiano: Gen Z e turisti USA ed emergenti trainano la ripresa","post_date":"2026-03-20T09:25:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773998706000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509967","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Balzo in avanti del traffico internazionale all'aeroporto di Palermo: secondo le stime di Gesap, durante la settimana di Pasqua questi flussi segneranno infatti una crescita del 15% per un totale di 76.750 passeggeri.\r

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Positivo anche il trend del traffico domestico, che vedrà comunque un incremento del 3%, per 124.350 viaggiatori. Complessivamente, nel periodo compreso tra il 1° e 7 aprile 2026, sono attesi al “Falcone Borsellino” circa 201.000 passeggeri: +6% rispetto al periodo pasquale 2025 (16/22 aprile).\r

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Tra i principali mercati esteri si confermano Polonia, Spagna, Germania, Francia e Regno Unito, che rappresentano i bacini più dinamici in termini di domanda verso la destinazione Palermo.\r

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Secondo le proiezioni diffuse da Gesap, lo scalo aereo palermitano chiuderà il mese di marzo con una crescita del traffico passeggeri dell’11% (670 mila transiti) rispetto a marzo 2025 (601.036). \r

Nel trimestre, invece, in base ai dati al 17 marzo, il traffico passeggeri raggiunge quota 1.352.408, con un incremento del +5,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Con 9.084 voli, invece, è segnata la crescita del 1,10%. La media passeggeri per volo è di 150.\r

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Il quadro si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da una domanda turistica sostenuta: per le festività pasquali 2026 sono attesi circa 10,8 milioni di italiani in viaggio, mentre le previsioni indicano una crescita degli arrivi internazionali in Italia tra il 7 e il 9% nel corso dell’anno, con segnali positivi già nei primi mesi del 2026.\r

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«Il dato progressivo, la forte dinamica del mese di marzo e le previsioni operative per Pasqua confermano una traiettoria di crescita solida e ben impostata – commenta Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap (nella foto) -. Osserviamo un forte aumento della domanda, in particolare sul segmento internazionale, che si riflette sia sull’incremento della capacità offerta sia sui livelli di riempimento dei voli. Palermo si conferma una destinazione altamente attrattiva e siamo pronti a sostenere questa crescita lungo tutta la stagione estiva».","post_title":"Aeroporto Palermo: il traffico internazionale cresce a doppia cifra per le festività di Pasqua","post_date":"2026-03-20T09:13:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773998007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_510009\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Paola Puzzovio[/caption]\r

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Paola Puzzovio è stata nominata vice presidente vicario della Federazione Turismo della Confederazione Europea Professionisti e Imprese. La nomina è stata conferita dal presidente nazionale di Confepi, Francesco Spena Barretta.\r

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Professionista di riferimento nel panorama del turismo enogastronomico e dell’ospitalità extralberghiera, Paola Puzzovio porta nel nuovo incarico oltre trent’anni di esperienza imprenditoriale, uniti a una visione strategica orientata allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione dei territori e alla crescita delle imprese turistiche italiane.\r

Un'esperienza trentennale\r

Founder & manager di Teging Italia, progetto dedicato al turismo enogastronomico italiano, e ideatrice dell'International Tourism EnoGastronomic Event, Puzzovio è inoltre presidente della sezione Turismi di Laica, associazione di imprese e professionisti del Salento, e direttrice per l’Italia di Beeyond Travel, tour operator newyorkese specializzato nell’incoming verso l’Italia. Nel suo percorso professionale si distingue anche come ambassador di Green Destinations, speaker, formatrice e docente per enti e accademie.\r

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Tra le sue iniziative imprenditoriali e culturali figurano numerosi progetti di sviluppo territoriale e turistico, tra cui Salento Travel, Turismo Itinerante e Salento Itinerante, oltre alla fondazione della prima scuola di cucina salentina-pugliese.\r

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Negli ultimi anni ha fondato PEevents, società al femminile specializzata nell’organizzazione di eventi sostenibili e inclusivi nei settori turismo, agroalimentare e sport. Tra i progetti più recenti c’è Skills4Tourism, progetto internazionale di Teging per la formazione e il lavoro per il turismo e e l'Ho-Re-Ca, con il quale, in questi mesi, sta formando nuove figure professionali altamente specializzate.\r

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Nel nuovo ruolo di vice presidente vicario della Federazione Turismo, contribuirà a rafforzare la rappresentanza delle imprese turistiche all’interno della confederazione, promuovendo iniziative di sviluppo del turismo nazionale, servizi di consulenza e supporto agli operatori del settore, collaborazioni con istituzioni ed enti turistici e percorsi di formazione specialistica. Tra le sue principali funzioni rientreranno il monitoraggio delle tendenze del comparto turistico, la partecipazione a tavoli di lavoro e discussioni politiche sul turismo e il rafforzamento della presenza di Confepi nel settore.\r

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","post_title":"Confepi: Paola Puzzovio vice presidente vicario della Federazione Turismo","post_date":"2026-03-20T08:45:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773996326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509963\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jean-Ives Minet[/caption]\r

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Una nuova filosofia, improntata a un concetto di “Longevity Everyday” che porti beneficio non solo durante la permanenza in hotel, ma che allunghi i suoi effetti positivi anche successivamente: il gruppo Accor prosegue lungo una rotta già tracciata. A parlarne è Jean-Ives Minet, global president midscale & economy brands di Accor, che in un’intervista rilasciata a Travel Quotidiano precisa la nuova linea guida che interesserà Novotel.\r

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«Quello della “longevity” non è solo un trend, ma un vero e proprio business. In un’epoca in cui l’età media della popolazione si è notevolmente alzata, è importante prestare attenzione non solo e non tanto all’allungamento della vita ma alla sua qualità. In questo anche Novotel assume un ruolo preciso: il nostro compito è quello di lavorare lungo quattro direttrici, tanto semplici quanto fondamentali, riassumibili nel miglioramento di “eat, sleep, meet and move”. Si tratta di applicare il concetto di longevity e di well being a tutti gli aspetti della vita e ogni giorno ».\r

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Il concetto di longevity trova riscontro poi in una politica improntata allo sviluppo sostenibile: «Siamo in prima linea nel definire standard di sviluppo che tengano conto della tutela dell’ambiente che ci circonda. Anche in questo caso, ci muoviamo lungo differenti direttrici, che vanno dalla riduzione dell’impatto del turismo sul territorio attraverso politiche di salvaguardia ambientale, alla sponsorizzazione di iniziative particolari in collaborazione con Wwf. Il tutto per favorire un impatto positivo che restituisca benefici al territorio».\r

La strategia globale\r

Venendo alla strategia globale del gruppo Accor in Europa, Minet spiega come si concentri «sul rafforzamento della leadership nei mercati chiave come il Regno Unito, ma anche Francia e Germania, espandendosi al contempo in paesi ad alto potenziale di crescita come il Mediterraneo e l'Europa orientale. Continueremo a modernizzare e armonizzare la nostra rete, ampliando al contempo l'offerta di esperienze nei settori f&b, benessere e soggiorni di lunga durata. L'Italia rappresenta un mercato importante per il gruppo, con un crescente interesse da parte dei proprietari che entrano a far parte della rete Accor in diversi segmenti. Puntiamo a consolidare la nostra presenza nelle principali città di transito come Milano, Roma, Firenze e Venezia, esplorando al contempo destinazioni secondarie ad alto potenziale, sempre più attraenti per i viaggiatori internazionali».\r

I trend del 2026\r

«Le tendenze di viaggio più interessanti di quest'anno rivelano un cambiamento profondo: viaggiare non significa più solo collezionare timbri sul passaporto. Significa vivere momenti significativi, connessioni durature ed esperienze che cambiano sia chi viaggia che i luoghi visitati. Quattro i cambiamenti chiave: crescono i viaggi fuori stagione e i viaggiatori di ogni fascia di spesa esigono un ritorno autentico da ogni dollaro speso, cercando esperienze che favoriscano un cambiamento positivo per le destinazioni. Inoltre, le persone desiderano essere e sentirsi parte di un progetto. Infine, si ricercano momenti di benessere quotidiani e sostenibili, che sostituiscono i ritiri estremi. E questa è esattamente la nostra strategia per Novotel con Longevity Everyday».\r

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","post_title":"Jean-Ives Minet: «Con Longevity Everyday Novotel inaugura una nuova fase»","post_date":"2026-03-19T12:42:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773924161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_364310\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Eddie Wilson[/caption]\r

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Ryanair ha escluso un aumento dei prezzi dei biglietti aerei, almeno per ora, nonostante l'aumento del costo del petrolio dovuto al conflitto in Iran e alla crisi nello Stretto di Hormuz. Lo ha confermato l'amministratore delegato della compagnia, Eddie Wilson, il quale ha rivelato che \"abbiamo predisposto delle coperture fino al prossimo anno\".\r

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Pur ammettendo che non siano completamente coperti, afferma che essersi assicurati una fornitura di carburante a prezzo fisso per un certo periodo di tempo li renderà \"i più competitivi sul mercato\".\r

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Tuttavia, avverte che a incidere sulle tariffe potrebbe essere l'aumento del 3,8% delle tasse aeroportuali di Aena, che renderà la Spagna \"un Paese meno competitivo\". A questo proposito, accusa il governo e il gestore aeroportuale di aver preso \"decisioni sbagliate che dovranno essere pagate nei prossimi 25 anni\".\r

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Inoltre, Wilson minaccia ulteriori tagli in vista della prossima stagione estiva. \"Se il governo spagnolo non vuole il traffico di Ryanair, per me va bene, lo sposteremo semplicemente altrove\", avverte, ribadendo che se l'aumento delle tariffe annunciato verrà approvato, \"non cresceremo più in Spagna\".","post_title":"Ryanair: il prezzo dei biglietti non aumenta, anche se cresce il carburante","post_date":"2026-03-19T12:38:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773923909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509949\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Laura Audi, presidente Fiavet, Marcella Gaspardone, Turismo TorinoCristina Biasioli, gruppo Travel[/caption]\r

Cornice aulica nei saloni di Palazzo Barolo per il Travel Open Day di Torino, tradizionale appuntamento del gruppo Travel che da anni consolida il rapporto con gli agenti di viaggio del capoluogo subalpino e del territorio.\r

L’incontro, svoltosi il 18 marzo, si è rivelato un’importante occasione per tastare il polso del settore alla luce di una crisi internazionale che rende difficili previsioni nel breve periodo.\r

In apertura, Laura Fornero, area manager Nord Ovest di Msc Crociere, ha illustrato la stagione crocieristica 2026/2027, sottolineando come al momento non siano previste variazioni: «Siamo fiduciosi in un ritorno alla normalità a breve e la programmazione resta molto ampia nel Mediterraneo, senza modifiche neppure per la Turchia».\r

Tra le novità figurano l’inserimento di Syros, capitale delle Cicladi, tra le destinazioni greche, e di Marmaris come nuovo porto di attracco in Turchia. Sul fronte Nord Europa, per tutta l’estate le crociere a bordo di Euribia potranno contare su voli charter diretti dal Nord Italia (Malpensa, Linate e Verona). New entry anche le crociere estive di MSC Poesia, che sarà dotata di Yacht Club.\r

Per quanto riguarda le tariffe, non si registrano variazioni, mentre continua il successo delle promozioni a tempo, tra cui l’ultima dedicata alla Festa del Papà, valida fino al 22 marzo.\r

Dopo il benvenuto di Marcella Gaspardone, dirigente di Turismo Torino e Provincia — che ha illustrato i dati sullo stato del turismo locale e anticipato alcune strategie per il 2026 — e della presidente Fiavet Piemonte, Laura Audi, il workshop è entrato nel vivo. I 21 espositori, alcuni alla loro prima partecipazione, hanno incontrato oltre sessanta agenti di viaggio nel corso della giornata.\r

Un’occasione di confronto e approfondimento particolarmente significativa per un settore che vive di programmazione ma nella situazione attuale è costretto a navigare a vista.\r

I lavori sono proseguiti nel pomeriggio e si sono conclusi con un piacevole epilogo a sorpresa: il guidato della storica dimora, un tempo residenza di Giulia Colbert e del consorte Falletti di Barolo: due figure chiave della storia torinese, mecenati, intellettuali e grandi viaggiatori.\r

FDL\r

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Tradizionalmente, il Medio Oriente rappresentava un corridoio fondamentale per i voli tra Europa e Asia. Hub come Dubai, Doha e Abu Dhabi fungevano da snodi centrali per milioni di passeggeri. Tuttavia, con la chiusura o la limitazione dello spazio aereo in paesi come Iran, Iraq e Israele, molte compagnie aeree hanno dovuto ripensare completamente i propri itinerari.\r

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Nuove rotte principali\r

Le deviazioni — o meglio, i cambiamenti — si sono concentrate su due grandi direttrici alternative: Rotta settentrionale: molti voli tra Europa e Asia vengono oggi instradati sopra regioni come il Kazakistan, Azerbaigian e la Georgia, trasformate in corridoi aerei strategici.\r

Rotta meridionale: un’altra alternativa prevede il passaggio sopra India, il Mar Arabico e, in alcuni casi, l’Africa orientale. Questa traiettoria allunga i tempi di viaggio ma garantisce maggiore sicurezza.\r

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Destinazioni alternative e nuovi hub\r

Oltre alle rotte, sono cambiate anche le destinazioni dove i viaggi si concentrano: Sud-est asiatico: città come Bali, Tokyo e Ho Chi Minh City hanno visto un aumento delle prenotazioni. Asia meridionale: aeroporti in India, come Delhi e Mumbai, sono diventati importanti punti di transito alternativi. Africa e Mediterraneo: città come Il Cairo e Nairobi vengono utilizzate sempre più spesso come scali intermedi.Europa orientale e Caucaso: regioni prima marginali nel traffico globale stanno acquisendo importanza come corridoi sicuri.\r

In alcuni casi, i voli subiscono cambiamenti anche all’ultimo momento: aerei diretti nel Golfo possono essere reindirizzati verso città come Karachi o Dhaka per motivi di sicurezza.\r

Chi evita zone di tensione in Medio Oriente spesso resta nel bacino mediterraneo: \r

Grecia (isole come Creta e Rodi); Spagna (Baleari e Canarie)-, Italia (Sardegna, Sicilia, Costiera Amalfitana); Turchia (zone turistiche lontane dalle aree sensibili)\r

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Effetti sul sistema globale\r

Questi cambiamenti non sono solo temporanei. La riduzione del traffico nei grandi hub del Golfo ha spinto le compagnie aeree a sviluppare nuove strategie di collegamento, tra cui: voli diretti più lunghi senza scali intermedi; maggiore utilizzo di hub in Asia e in Europa; crescita di aeroporti “secondari” trasformati in snodi internazionali.\r

Inoltre, alcune rotte sono diventate stabilmente più lunghe, con conseguenze su costi, prezzi dei biglietti e impatto ambientale.\r

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Conclusione\r

Il cambiamento dei viaggi dopo la Guerra del Golfo - e nelle crisi successive - dimostra come la geopolitica possa ridefinire concretamente le mappe della mobilità globale. Oggi i flussi di viaggio non si concentrano più esclusivamente nei grandi hub del Medio Oriente, ma si stanno distribuendo verso nuove aree: dall’Asia sud-orientale all’Africa, fino ai corridoi del Caucaso.\r

In questo senso, i “viaggi cambiati” non sono solo una risposta temporanea all’emergenza, ma il segnale di una trasformazione strutturale nel modo in cui il mondo si muove.","post_title":"Come cambiano i viaggi i dopo la guerra: nuove rotte e destinazioni","post_date":"2026-03-19T09:25:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1773912354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato alberghiero «deve fare focus sul fatturato, non sulle presenze». A lanciare il monito al mercato italiano è il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che dal palco della quarta edizione del summit Pambianco dedicato all'hotellerie mette in guardia dai problemi connessi al conflitto in atto. «Non è a rischio il turismo di prossimità, ma lo è il turismo alto spendente, quello che arriva da lontano e che porta un contributo prezioso in termini di spesa media, di durata del soggiorno e di destagionalizzazione - spiega il presidente -. Aggiungo che gran parte degli investimenti effettuati nel mondo alberghiero ancora si concentra su un numero molto limitato di destinazioni, che subiscono così le conseguenze dell'overtourism e di prezzi alle stelle».\r

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In verità, l'overtourism per Bocca è un non problema: «I turisti non sono mai troppi - aggiunge il presidente -; basti pensare che l'occupazione media degli hotel in Italia non supera il 50%. Ma l'80% dei flussi si concentra sul 4% del nostro territorio. E le strutture extra alberghiere, 650.000 quelle \"ufficiali\", non aiutano a rivitalizzare i piccoli borghi e i centri minori, in quanto sono nel 90% dei casi ubicate nelle destinazioni di maggior appeal».\r

Troppa burocrazia\r

Bocca interviene anche sul tema delle difficoltà burocratiche incontrate dagli imprenditori. «Lo sviluppo alberghiero andrebbe sostenuto a tutti i livelli. Facile ad esempio parlare di riconversione di edifici: chi tenta di farlo si trova impigliato in regole e permessi che rendono molto difficile portare un progetto a compimento. Servirebbero invece strade agevolate in grado di facilitare l'attività degli imprenditori seri. Un esempio su tutti: dovrebbe essere permesso il cambio di destinazione d'uso degli immobili, in modo tale da favorire la riconversione in hotel o in appartamenti in base alle diverse esigenze. Non dimentichiamoci che la spesa del turista per il soggiorno in hotel rappresenta il 30% del totale e che la restante parte viene distribuita fra trasporti, ristoranti, negozi, attività varie, con un'indubbia ricaduta positiva sull'economia dell'intero territorio».\r

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Un altro tema sul quale lavorare è quello relativo alla scarsità di collegamenti efficienti. «Va sviluppata una rete ferroviaria locale più capillare ed efficiente e vanno incentivati gli scali aeroportuali minori. Anche il problema legato alla scarsità di taxi è inconcepibile e andrebbe risolto al più presto».\r

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Malgrado i nodi al pettine restino tanti, Bocca è ottimista: «il 2026 si prospetta come un buon anno per diverse ragioni. Innanzitutto, è l'anno post Giubileo, che segnerà il ritorno dei turisti stranieri altospendenti che avevano evitato l'Italia nel 2025. Inoltre, si beneficerà dell'onda lunga dell'effetto olimpiadi invernali, specie sulle destinazioni di montagna. Infine, è l'anno della Biennale di Venezia, evento molto conosciuto all'estero».\r

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Quanto al conflitto in atto, «Siamo sicuramente in un momento di preoccupazione, ma non stiamo ancora subendo gli effetti negativi della crisi. Se la guerra durerà poco, non la sentiremo. Se al contrario la crisi dovesse perdurare, qualche effetto purtroppo lo subiremo».\r

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","post_title":"Bernabò Bocca, Federalberghi: «A rischio il turismo alto spendente»","post_date":"2026-03-18T15:33:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773848039000]}]}}