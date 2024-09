Tartufo bianco d’Alba: l’oro bianco italiano Dal 12 ottobre all’8 dicembre la città di Alba, in Piemonte, torna ad ospitare la Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba, quest’anno alla sua 94° edizione. La Fiera rappresenta il palcoscenico del prodotto protagonista dell’alta gastronomia e delle eccellenze italiane. Considerato da sempre alimento succulento e il più pregiato fra i tartufi, il tartufo bianco d’Alba, proveniente dai boschi di Langhe Roero e Monferrato, acquista fama mondiale nel 1933, grazie all’albergatore e ristoratore Giacomo Morra, il Re dei Tartufi. La Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba è l’occasione perfetta per scoprire da vicino le antiche usanze del territorio, riviverne storia e tradizioni folcloristiche all’insegna del buon gusto e delle coinvolgenti rievocazioni storiche a cui prende parte tutta la città, fra colori, musica e divertimento. Per gli appassionati di gastronomia degustazioni, workshop, pranzi e cene unici. Per conoscere i segreti del Tuber magnatum Pico, la Fiera organizza analisi sensoriali: un’esperienza unica per imparare a decifrare le caratteristiche del prezioso fungo. All’interno del Castello di Roddi, si tengono due giorni a settimana corsi teorico-pratici di cucina d’autore e tradizionale piemontese. Novità di questa edizione sono le visite guidate del Castello in combinazione con un pranzo tipico della tradizione. Tutti i weekend alle ore 11.00 e alle ore 18.00, invece, i cooking show permettono di assistere alla preparazione di piatti in cui il tartufo fa da protagonista.

Eventi ogni giorno e appuntamenti da non perdere Ogni prima domenica di ottobre in Piazza Risorgimento, nel centro storico di Alba, si corre il Palio degli Asini, uno degli eventi più attesi della Fiera e più popolari della località: una vivace corsa in cui i nove borghi della città si sfidano a cavallo degli asini per la conquista del drappo. Alla vigilia del Palio, la sera di sabato 5 ottobre, si tiene nella stessa arena la Rievocazione storica. Centinaia di persone in costume mettono in scena fatti storici e leggende medievali in un vero e proprio spettacolo teatrale, con tanto di giuria. Durante la Rievocazione si tiene anche l'Investitura del Podestà, episodio storico risalente al 1275. L'evento segna l'inizio dei festeggiamenti. Il Mercato Mondiale del Tartufo bianco d'Alba è il luogo dedicato all'apprezzamento e all'acquisto del prodotto direttamente dai Trifulau ("cercatori di tartufi" in dialetto piemontese). Oltre al prezioso "frutto della terra", è possibile acquistare tutti i migliori prodotti agroalimentari del territorio, tra cui i vini di Langhe Roero e Monferrato, che è possibile anche degustare. Situato in pieno centro storico, il Mercato è aperto dalle 9.30 alle 19.30 tutti i fine settimana e il 1° novembre. La fiera è un appuntamento ideale anche per trascorrere del tempo in famiglia. Alba Truffle Bimbi è il luogo pensato per il coinvolgimento dei bambini. Un posto perfetto per intrattenerli con laboratori e momenti di gioco libero facendoli divertire ed educandoli allo stesso tempo. ph credits: Fieradeltarufo.org Di Elisa Biagioli

[post_title] => Crescono le partnership di Tourism Connection: due dmc e una piattaforma parking in arrivo [post_date] => 2024-09-24T11:30:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727177443000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475174 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475175" align="aligncenter" width="481"] ph credits: fieradeltartufo.org[/caption] Dal 12 ottobre all’8 dicembre la città di Alba, in Piemonte, torna ad ospitare la Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba, quest’anno alla sua 94° edizione. La Fiera rappresenta il palcoscenico del prodotto protagonista dell’alta gastronomia e delle eccellenze italiane. Considerato da sempre alimento succulento e il più pregiato fra i tartufi, il tartufo bianco d’Alba, proveniente dai boschi di Langhe Roero e Monferrato, acquista fama mondiale nel 1933, grazie all’albergatore e ristoratore Giacomo Morra, il Re dei Tartufi. La Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba è l’occasione perfetta per scoprire da vicino le antiche usanze del territorio, riviverne storia e tradizioni folcloristiche all’insegna del buon gusto e delle coinvolgenti rievocazioni storiche a cui prende parte tutta la città, fra colori, musica e divertimento. Per gli appassionati di gastronomia degustazioni, workshop, pranzi e cene unici. Per conoscere i segreti del Tuber magnatum Pico, la Fiera organizza analisi sensoriali: un’esperienza unica per imparare a decifrare le caratteristiche del prezioso fungo. All’interno del Castello di Roddi, si tengono due giorni a settimana corsi teorico-pratici di cucina d’autore e tradizionale piemontese. Novità di questa edizione sono le visite guidate del Castello in combinazione con un pranzo tipico della tradizione. Tutti i weekend alle ore 11.00 e alle ore 18.00, invece, i cooking show permettono di assistere alla preparazione di piatti in cui il tartufo fa da protagonista. [gallery columns="2" size="medium" ids="475177,475178"] Eventi ogni giorno e appuntamenti da non perdere Ogni prima domenica di ottobre in Piazza Risorgimento, nel centro storico di Alba, si corre il Palio degli Asini, uno degli eventi più attesi della Fiera e più popolari della località: una vivace corsa in cui i nove borghi della città si sfidano a cavallo degli asini per la conquista del drappo. Alla vigilia del Palio, la sera di sabato 5 ottobre, si tiene nella stessa arena la Rievocazione storica. Centinaia di persone in costume mettono in scena fatti storici e leggende medievali in un vero e proprio spettacolo teatrale, con tanto di giuria. Durante la Rievocazione si tiene anche l’Investitura del Podestà, episodio storico risalente al 1275. L’evento segna l’inizio dei festeggiamenti. Il Mercato Mondiale del Tartufo bianco d’Alba è il luogo dedicato all’apprezzamento e all’acquisto del prodotto direttamente dai Trifulau (“cercatori di tartufi” in dialetto piemontese). Oltre al prezioso “frutto della terra”, è possibile acquistare tutti i migliori prodotti agroalimentari del territorio, tra cui i vini di Langhe Roero e Monferrato, che è possibile anche degustare. Situato in pieno centro storico, il Mercato è aperto dalle 9.30 alle 19.30 tutti i fine settimana e il 1° novembre. La fiera è un appuntamento ideale anche per trascorrere del tempo in famiglia. Alba Truffle Bimbi è il luogo pensato per il coinvolgimento dei bambini. 