Spagna e Francia si alleano contro Booking. L’Italia potrebbe entrare nella partita La battaglia legale tra gli hotel spagnoli e Booking.com si sta estendendo oltre confine. Gli studi legali Eskariam (Spagna) e Geradin Partners (Francia) hanno creato una nuova alleanza per coordinare un ampio volume di cause legali contro l’ota in entrambi i Paesi. Secondo El País, l’obiettivo dell’alleanza è rafforzare la capacità di risposta del settore alberghiero e facilitare il processo di presentazione delle richieste di risarcimento. La collaborazione consentirà l’utilizzo di risorse comuni, come relazioni di esperti incrociate e strategie personalizzate, con l’obiettivo di snellire i procedimenti legali e aumentare la pressione sull’agenzia olandese. Un quadro giuridico solido “L’alleanza ci consente di costruire un quadro giuridico solido e coerente a livello europeo, nel rispetto delle realtà giuridiche ed economiche di ciascun Paese”, ha sottolineato David Fernández, ceo di Eskariam. Da parte sua, il rappresentante di Geradin, Marc Barennes, ha criticato il fatto che “gli hotel in Francia e Spagna hanno sofferto per troppo tempo a causa delle pratiche abusive di Booking.com. È ora che ricevano un risarcimento per le perdite subite”. Sebbene al momento esista solo un accordo tra Spagna e Francia, sono già iniziati i colloqui per attrarre rappresentanti da altri mercati. Si dice che aziende in Italia e Portogallo siano prossime ad aderire all’iniziativa e non si esclude che altre lo faranno nel prossimo futuro. Condividi

