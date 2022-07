Smartbox a grandi passi nell’estate con la nuova Summer Campaign

Smartbox entra a grandi passi nell’estate con il lancio della Summer Campaign: un mix di iniziative che toccano differenti touchpoint – digital, social, punto vendita e contest – che hanno come filo conduttore la gioia di cogliere l’attimo per vivere un’estate fatta di momenti unici ed esperienze indimenticabili

“La campagna – sottolinea una nota di Smartbox Group – è stata concepita per supportare e valorizzare i numerosi partner trade e proporre ai consumatori un’ampia proposta di idee regalo, che invitano a godersi il momento. Oltre ai best seller, protagonisti dell’iniziativa sono i cofanetti Smartbox “Città d’Italia in treno” e “Riscopri l’Italia in Treno” (nei migliori store dalla seconda metà di luglio), con tantissime esperienze dedicate alle bellezze del nostro territorio. Incluso nella box, un soggiorno e due buoni sconto di 20€ ciascuno per un valore totale di 40€, da utilizzare per i biglietti di Frecce e Intercity”.

La campagna estiva promuoverà anche le novità di Emozione3: i “Summer Bi-Pack”, che abbinano le migliori esperienze tra viaggi, gastronomia e divertimento ad un prezzo speciale, e le proposte “Parchi tematici”, per una giornata spensierata a Mirabilandia, Gardaland e all’Acquario di Genova.

La Summer Campaign partirà con un’intensa attività di promozione in store che, fino al 30 settembre, raggiungerà le migliori insegne della grande distribuzione organizzata e dell’elettronica di consumo, oltre a selezionate agenzie di viaggio. Saranno installati box pallet brandizzati in corner dedicati in più di 400 punti vendita per le proposte Smartbox e in oltre 90 per i cofanetti Emozione3. Il presidio degli store sarà rafforzato dalla presenza di promoter in circa 50 negozi premium.