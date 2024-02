Skyscanner: d’inverno sempre più italiani scelgono le città d’arte L’ultima indagine di Skyscanner sulle abitudini dei viaggiatori in relazione alle vacanze invernali, rivela che il 59% degli italiani si concede una vacanza d’inverno una volta l’anno. Il 19%, anche per ragioni di costo, sceglie di andare in vacanza nei mesi freddi piuttosto che d’estate, ma quello che sorprende rispetto agli altri Paesi analizzati (Francia, Spagna e Paesi Bassi), è che il 46% degli italiani, in controtendenza, sceglie le città d’arte e i borghi storici; solo il 29% dichiara di voler praticare sport sulla neve e quindi di scegliere la classica settimana bianca (a differenza del 43% europeo). “Che siano piccole fughe per esplorare città europee o lunghi viaggi alla scoperta di mete e culture lontane, l’interesse degli italiani per i viaggi è in aumento di anno in anno: ad oggi, ad esempio, è cresciuto del 46% rispetto al 2023 – ha commentato Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner -. Nonostante le mete sciistiche rimangano un perno per molti turisti, la voglia di vedere città nuove, sfidando le basse temperature o rincorrendo il clima caldo, sta pian piano conquistando anche noi italiani.” Il prezzo rimane il principale fattore di scelta (60%): il 77% degli intervistati prevede di mantenere o aumentare il budget rispetto all’anno precedente. Il 38% degli italiani preferisce organizzare le vacanze all’ultimo minuto, mentre il 46% pianifica di partire a inizio anno. Condividi

