SiteMinder: approda anche in Italia la soluzione Dynamic Revenue Plus Una piattaforma che permette agli hotel di accedere a informazioni di market intelligence e di intervenire in tempo reale sulla disponibilità delle camere, sui prezzi e sulla strategia di distribuzione. Dopo il lancio test di fine 2023 in Australia e Nuova Zelanda, SiteMinder porta anche alle nostre latitudini Dynamic Revenue Plus. A differenza di molti sistemi di revenue management tradizionali, riservati a un numero limitato di strutture, questa soluzione offre una doppia funzionalità, consentendo in questo modo a qualsiasi hotel di utilizzare un’unica piattaforma mobile-first per ottimizzare le entrate in base alla domanda del mercato. Dynamic Revenue Plus si basa sui dati SiteMinder, che a loro volta derivano da 120 milioni di prenotazioni alberghiere annue. Ciò offre agli utenti informazioni complete, inclusi i principali paesi di provenienza degli ospiti. La soluzione sarà a breve arricchita con le raccomandazioni dinamiche sui prezzi fornite da IdeaS, specializzata nella fornitura di software e servizi di revenue management. Ogni hotel potrà così passare da pratiche di revenue management tradizionali e statiche, caratterizzate da cambiamenti lenti e irregolari, a un approccio più dinamico, che prevede frequenti aggiustamenti delle strategie di revenue in risposta alle fluttuazioni del mercato. Esempi di queste modifiche includono aggiornamenti delle tariffe delle camere, nuove tariffe minime di base e durata del soggiorno, restrizioni sulle vendite, adeguamenti dell’inventario e nuove promozioni di marketing, tutte gestibili sia da mobile sia da desktop. “Vogliamo rendere accessibile la gestione dei ricavi a ogni tipo di struttura, offrendo agli hotel di tutto il mondo i vantaggi di una tariffazione dinamica e basata sulla domanda – sottolinea Klaus Kohlmayr, chief evangelist e development officer di IdeaS -. Questa partnership rappresenta un’opzione valida per gli alberghi di qualsiasi dimensione e modello operativo, permettendo loro di evitare di perdere opportunità di guadagno a causa di pratiche e strumenti di revenue management manuali e obsoleti”. Condividi

