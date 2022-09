Sicurezza in viaggio, con Smart Revolution Security per la gestione dei rischi di viaggio

In un contesto geopolitico mondiale come quello in cui stiamo vivendo, recarsi in un paese a medio o alto rischio pone delle riflessioni in merito alla sicurezza dell’individuo. Smart Revolution Security nasce con l’obiettivo di offrire un servizio di formazione specializzato al personale di aziende private ed enti pubblici che viaggia o lavora in paesi ritenuti a rischio e di dare una consulenza ad alto valore aggiunto e personalizzata di gestione dei rischi di viaggio.

Il progetto prende forma da un gruppo di professionisti qualificati nel campo della sicurezza sotto la guida di Rossella Altamura, co-fondatrice e amministratrice di Smart Revolution, società di servizi innovativi specializzata in finanza agevolata, progettazione europea e formazione. Rossella è a capo del settore sicurezza grazie alla sua pluriennale esperienza e alle molteplici collaborazioni con enti ed istituzioni governative.

«La formazione dedicata che offriamo, con vere e proprie giornate di simulazioni realistiche sul campo, ha lo scopo di rendere consapevole il personale che viaggia su come prevenire e gestire in maniera più efficace rischi e situazioni complesse che potrebbero aver luogo in paesi ostili – spiega Rossella Altamura – Siamo partner dell’Associazione nazionale delle ONG italiane e stiamo finalizzando accordi di collaborazione con importanti associazioni di categoria, per far capire l’importanza della formazione al fine di tutelare l’asset chiave delle imprese, ossia i lavoratori».

Poiché le esigenze delle competenze sono diverse a seconda della singola necessità, Smart Revolution Security propone una serie di corsi da 1 a 5 giorni, a seconda del livello di rischio del paese di impiego.