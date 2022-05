Siap e Sabre: nuova collaborazione per il rilancio del business travel

Siap e Sabre aggiungono un nuovo tassello alla loro collaborazione tecnologica di lunga data. B4B, il self booking tool intuitivo per il business travel sviluppato da Siap, può contare ora sulla tecnologia e i contenuti di Sabre per accelerare l’automazione intelligente nella gestione dei viaggi aziendali e supportare la ripresa del settore.

L’integrazione di B4B a Sabre avviene tramite Api, e consentirà alle travel management company che usano il self booking tool di Siap di accedere ai contenuti e alle soluzioni all’avanguardia del gds. Grazie a Sabre Profiles, per esempio, B4B potrà contare su un maggiore controllo per una maggiore efficienza, gestendo i dati e i profili dei viaggiatori d’affari in maniera ottimale automatizzando i processi di riconoscimento.

“Il nostro principale obiettivo era quello di portare sul mercato un self booking tool che integrasse i processi tipici del business travel in un’unica soluzione, per una gestione dei viaggi d’affari in modalità online e offline e una personalizzazione dei profili degli utenti a diversi livelli – ha dichiarato Antonio Rosa, ad di Siap -. La nostra collaborazione di lunga data con Sabre ha visto la sua naturale evoluzione in questa integrazione che consente a Tmc e travel manager di garantire un servizio più intuitivo e facile da utilizzare”.

“Siap è un partner innovativo con il quale ci accomuna l’obiettivo di fornire ai viaggiatori un’esperienza di viaggio davvero all’avanguardia – ha affermato Paola De Filippo, general manager di Sabre per l’Italia – e siamo lieti di poter collaborare con un partner così impegnato e lungimirante che comprende chiaramente il ruolo svolto dalla tecnologia nell’offrire quell’esperienza impeccabile che i viaggiatori di oggi si aspettano sempre più spesso, soprattutto per quanto riguarda i viaggi d’affari, con esigenze molto cambiate negli ultimi due anni”.