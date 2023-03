Si amplia l’offerta incentive di Travel Expert dopo i primi collaudi di successo sul campo È partita con grande slancio la divisione incentive di Travel Expert: sviluppata nel corso del 2022, nasce per supportare i consulenti di viaggio nella gestione delle relazioni con le imprese ed è stata già collaudata sul campo, grazie alla realizzazione di importanti operazioni di successo. Tra le ultime, un incentive a Zanzibar per un’azienda specializzata nella distribuzione di materiale elettrico, che ha coinvolto oltre 220 partecipanti. Per l’operazione, Travel Expert ha riservato e completamente personalizzato in esclusiva un noto villaggio di Zanzibar, appoggiandosi per i trasporti a cinque collegamenti aerei da quattro aeroporti italiani. La divisione incentive si è occupata anche dell’organizzazione di tutti gli eventi speciali che hanno scandito il viaggio, tra incontri di formazione in aula, momenti di team building e iniziative all’insegna di relax e divertimento che hanno coinvolto tutti i partecipanti, coordinati da una squadra di sette persone addette all’assistenza. Il team di professionisti della divisione incentive è a disposizione dei personal travel expert per affiancarli in tutte le fasi: approccio commerciale all’azienda, realizzazione delle proposte e aspetti esecutivi e operativi. Anche la contrattualistica, elemento delicato e fondamentale, è supportata dal team. I consulenti possono inoltre appoggiarsi alla divisione incentive per l’organizzazione di eventi e la realizzazione di grafica, presentazioni, siti web e tutte le attività di comunicazione integrata. “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questi primi mesi di operatività – dichiara Luigi Porro, co-founder Travel Expert – e oggi siamo pronti ad allargare il raggio di azione della divisione a tutti i personal travel expert interessati. Offriamo ai consulenti una gamma completa di strumenti e competenze mirati, affinché possano ottenere la massima soddisfazione dell’azienda cliente e fidelizzarla, non solo per i viaggi incentive, ma anche per trasferte, regalistica, operazioni a premio e convenzioni”.

Mongolia, la terra dei nomadi: partenza unica dal 31 luglio al 20 agosto 2023. Numero partecipanti: minimo nove, massimo 15. Volo intercontinentale da/per Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo con Turkish Airlines con scalo. Pernottamenti: tre in hotel, cinque in tenda, 11 in Ger. Prezzo: 3.831 euro per prenotazioni entro il 30 marzo.","post_title":"La Mongolia di Viaggia con Carlo tra iurte e spedizioni in 4x4","post_date":"2023-03-01T11:22:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677669770000]}]}}