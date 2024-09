Sergiu Les nuovo head of corporate department del gruppo Emerging Travel Sergiu Les è il nuovo head of corporate department del gruppo Emerging Travel, società internazionale del settore turistico che opera con i brand RateHawk, ZenHotels e Roundtrip. In questa nuova posizione, sarà responsabile della strategia e dello sviluppo dei prodotti corporate assumendo la guida di un team di oltre 50 persone. Da Strasburgo, in Francia, si occuperà di supervisionare la strategia commerciale di Roundtrip, brand di Emerging Travel Group dedicato al business travel che offre una piattaforma di prenotazione per piccole e medie imprese. Les apporterà a Emerging Travel Group un’esperienza più che ventennale nella gestione e nella tecnologia per il settore travel nella zona Emea. In precedenza ha infatti ricoperto il ruolo di global sales director presso Cwt, dedicandosi all’acquisizione di nuovi clienti per grandi società. Nell’ultimo decennio ha lavorato in varie posizioni in ambito travel management e technology per Navan (ex TripAction) e American Express Global Business Travel. “Sono entusiasta di entrare a far parte di Emerging Travel Group e di poter contribuire al percorso di crescita della società – ha commentato lo stesso Les -. L’opportunità di assumere la guida di team commerciali a livello mondiale è perfettamente in linea con la mia passione per le vendite e il mio innato entusiasmo per l’interazione con la clientela. Non vedo l’ora di lavorare con questa squadra per aumentare il successo dell’azienda e orientarne l’espansione in nuovi mercati.” Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «La scelta di Milano Malpensa da parte di Vietnam Airlines, che in Europa opera solo da Francoforte, Parigi e Londra, ne conferma l’attrattività come riferimento dell’industria per lo sviluppo del traffico aereo da e per l'Italia, essendo il primo e unico collegamento diretto verso Hanoi»: Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti di Milano, commenta così l'annuncio ufficiale dell'apertura del volo diretto tra Milano-Hanoi, che decollerà il 1° luglio 2025. «Una novità importante sia come nuova compagnia che nuova destinazione per la summer 2025 in Asia, mercato in forte crescita per Sea con 25 destinazioni servite direttamente in 13 paesi da 15 compagnie aeree. Il gateway di Hanoi rappresenta un nuovo, ulteriore hub di collegamento con il Sud-est asiatico aumentando la gamma di servizi e migliorandone la connettività grazie anche al network di Vietnam Airlines». Un risultato frutto di un lavoro che ha visto Sea impegnata, negli ultimi anni, nella promozione del collegamento su più fronti, fra questi anche gli aeroporti del Vietnam con i quali nel 2022 è stato firmato un Memorandum of Understanding finalizzato proprio allo sviluppo del traffico aereo fra Milano ed il Vietnam. Con questo volo, la connettività diretta rappresenterà un ulteriore stimolo del traffico verso l’Indocina il cui tasso di crescita già oggi supera del +9% i volumi del 2019 e potrà facilitare le decisioni di investimenti in ulteriori collegamenti. «La nuova rotta diretta non solo soddisfa i viaggiatori provenienti dall'Italia, ma attrae anche passeggeri da altri paesi europei, offrendo loro maggiore flessibilità e un servizio eccezionale a 5 stelle - sottolinea Le Hong Ha, presidente e ceo di Vietnam Airlines (rappresentata in Italia da Mst gsa) -. Questo nuovo lancio rappresenta il nostro impegno nell'espandere il nostro network a livello globale e, cosa ancora più importante, nel promuovere legami economici, sociali e politici tra il Vietnam e l'Italia, così come tra il Vietnam e l'Europa e oltre». L'Italia sta emergendo come un mercato significativo per il settore aviazione del Vietnam: nel 2023, il Vietnam ha accolto 81.000 turisti italiani, che rappresentano circa l'89% dei livelli pre-Covid. Inoltre, nel primo trimestre del 2024, i visitatori italiani in Vietnam sono aumentati del 32% rispetto allo stesso periodo del 2019, a ulteriore conferma del potenziale dell'Italia di diventare una destinazione privilegiata per i viaggiatori vietnamiti. [post_title] => Sea: «Con Vietnam Airlines salgono a 13 i Paesi in Asia collegati con voli diretti a Malpensa» [post_date] => 2024-09-20T09:00:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726822810000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474864 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’estate 2024 per Grimaldi Lines conferma i risultati positivi del 2023. A dare impulso alla stagione estiva 2024 è stata la Sardegna, in particolare i tre storici collegamenti Livorno Olbia, Civitavecchia-Porto Torres e Civitavecchia-Olbia. Buona performance anche per la Sicilia, con le linee regolari che da Napoli e Livorno raggiungono il porto di Palermo, e le classiche mete internazionali estive: Spagna e Grecia, che da sempre attraggono l’interesse del mercato. Grimaldi Lines conferma per il 2025 i 20 collegamenti marittimi verso Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia, ideali non solo per famiglie, gruppi di amici e coppie che viaggiano con l’auto o con la moto al seguito, ma anche per i nativi e residenti nelle maggiori isole e per gli appassionati di camper lifestyle. «Il servizio di linea delle navi, valido tutto l’anno – spiega Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines - permette ai partner commerciali di costruire proposte legate agli eventi che si svolgono sui territori di destinazione, anche fuori dall’alta stagione del turismo estivo. Manifestazioni, fiere, festival e altre iniziative sono raggiungibili comodamente via mare e con il proprio veicolo al seguito”. Per quanto concerne la politica tariffaria, anche il 2025 sarà caratterizzato non solo dall’offerta che premia le prenotazioni anticipate, ma anche da frequenti promozioni dedicate a specifici target di riferimento e finalizzate a rendere il viaggio con Grimaldi Lines sempre competitivo e alla portata di tutti. [post_title] => Grimaldi Lines, l'estate 2024 conferma i risultati positivi del 2023 [post_date] => 2024-09-19T12:10:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726747814000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474787 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Milano, Venezia, Roma e Firenze. Sono queste da sempre le Big 4 dell'hotellerie italiana, le destinazioni più ricercate da operatori, investitori e turisti, Da qualche anno a questa parte, però, acconto a loro viene sempre più accostato anche il nome di Napoli. Tanto che ormai parecchi analisti preferiscono utilizzare l'espressione Big 5, per indicare i mercati di maggiore appeal della Penisola. Una tendenza confermata anche dall'ultimo Savills Hotel Operator Survey 2024, che ha coinvolto i principali operatori italiani e internazionali, con oltre 500 strutture e più di 65 mila camere gestite o affiliate nel Paese. Dai risultati emerge infatti che le destinazioni più ricercate dagli operatori alberghieri rimangono Roma, Milano, Firenze e Venezia, ma cresce al contempo in maniera sensibile l'interesse anche per Napoli. Si registra inoltre una maggiore attenzione verso destinazioni cosiddette secondarie, come Bologna, Genova, Palermo e Verona, seguite dalle rinomate destinazioni leisure della costiera Amalfitana, dei laghi e delle coste siciliane. “I risultati dell’indagine confermano l'appeal sempre elevato del nostro mercato per gli operatori alberghieri - sottolinea l'head of hospitality & leisure, Dario Leone -. In una prospettiva di espansione nel contesto italiano, si registra in particolare un'attenzione crescente per le strutture business e per i luxury/trophy asset. Con riferimento ai target di clientela è interessante evidenziare come, la maggior parte degli operatori alberghieri coinvolti nello studio, identifichi i segmenti leisure e bleisure come i principali target su cui puntare nei prossimi anni". [post_title] => Savills: In Italia ormai si parla di Big 5. Cresce l'interesse degli operatori alberghieri per Napoli [post_date] => 2024-09-19T10:02:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726740146000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474778 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fino al 30 settembre le vetrine, così come tutto lo store romano della Rinascente, saranno ispirati al mare e alla bellezza, elementi centrali della campagna In viaggio verso la bellezza. E' partita in questi giorni una nuova partnership tra Msc Crociere e il brand retail, che prevede anche la presenze di una riproduzione dell'ormai celebre faro dell’isola Ocean Cay Msc Marine Reserve. “Siamo entusiasti di presentare una collaborazione che unisce il mondo delle crociere con l’eleganza e il prestigio di un marchio come Rinascente - ha sottolineato il direttore commerciale di Msc, Luca Valentini, in occasione dell'evento di presentazione dell'iniziativa -. Attraverso questo progetto vogliamo portare l'essenza del mare nel cuore di Roma, offrendo un'esperienza che rappresenta il nostro impegno per la bellezza, l'eccellenza e l’innovazione. Le nostre vetrine celebrano non solo la nostra passione per il mare, ma anche la nostra volontà di avvicinare il viaggio a chiunque entri nel nostro mondo”. L’iniziativa è stata preceduta da una campagna video lanciata sui profili social media di Msc. La novità segue peraltro il percorso iniziato con il lancio della brand campaign globale In viaggio verso la Bellezza, attualmente attiva in Italia e in altri 30 paesi in tutto il mondo, che prevede il coinvolgimento di un mix di canali tra cui tv, out of home, stampa, digitale e social media. “Siamo davvero orgogliosi di celebrare questa collaborazione ormai consolidata con Rinascente che ha già avuto un grande successo a Milano a gennaio di quest’anno - ha aggiunto l'head of marketing di Msc, Andrea Guanci -. Come la precedente, si tratta di un’iniziativa fuori dai canoni standard di un brand legato esclusivamente al mondo dei viaggi e del tempo libero. Il nostro marchio, avendo una notorietà così alta, ci permette di osare con nuove iniziative di comunicazione volte a entrare sempre più nell'immaginario delle persone e di sfruttare la bellezza del prodotto che offriamo, le crociere e i viaggi, per trasformarlo in vere e proprie esperienze, disponibili non solo a bordo delle navi, ma anche a terra”. In Rinascente è presente anche un'installazione di realtà virtuale immersiva, grazie alla quale chi desidera potrà essere trasportato virtualmente a bordo dello spettacolare ponte dei Sospiri delle navi Msc, dal cui pavimento di cristallo si può ammirare la bellezza del mare sottostante. [post_title] => Il mare entra alla Rinascente: al via una partnership tra Msc e lo store di Roma [post_date] => 2024-09-19T09:18:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726737481000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Museo M9 di Mestre si è trasformato in un vivace ponte tra Oriente e Occidente, ospitando un evento straordinario organizzato dall’Ente Regionale di Cultura e Turismo del Jiangsu nell’ambito dell’M9 Teens Fest. Con oltre 400 partecipanti, l’evento ha offerto un’immersione coinvolgente nelle tradizioni artistiche e culturali del Jiangsu, celebrando il 700° anniversario dalla morte di Marco Polo e rafforzando i legami tra Italia e Cina attraverso un ricco programma di attività interattive che hanno incantato adulti e bambini. Un’immersione nel cuore del Jiangsu: l’arte come ponte tra culture Organizzato dall’Ente Regionale per il Turismo e la Cultura del Jiangsu, l’evento ha saputo coinvolgere un pubblico variegato fin dalle prime ore del mattino. Bambini e famiglie erano in trepidante attesa, pronti a partecipare ai vari workshop e ad esplorare le diverse attività proposte. A spopolare durante la mattinata sono state le splendide lanterne cinesi a led, decorate con draghi, carpe e altri simboli di buon auspicio, che sono andate letteralmente a ruba in poche ore, testimoniando l’entusiasmo dei più piccoli. Le attività manuali della carta ritagliata e della xilografia, entrambe riconosciute dall’Unesco come patrimonio immateriale, hanno poi permesso ai partecipanti di sperimentare l’arte tradizionale cinese, regalando momenti di scoperta e creatività. [gallery ids="474765,474766,474767"] Presenze istituzionali e collaborazioni entusiastiche L’evento ha visto anche la presenza di importanti figure istituzionali come l’ex assessore Laura Fincato e i rappresentanti del Comitato Marco Polo, che hanno presenziato esprimendo il loro entusiasmo verso l’iniziativa ed evidenziando il valore di questi scambi culturali. «Lo Jiangsu rappresenta un esempio perfetto di come tradizione e modernità possano convivere, arricchendo enormemente l’esperienza culturale di chi visita questa regione» ha affermato Laura Fincato. Il Comitato Marco Polo ha sottolineato l’importanza dell’evento, definendolo un’occasione che suggella ancora una volta il legame storico tra Venezia e la Provincia del Jiangsu, unite costantemente da iniziative culturali di ampio respiro. Nicola Ianuale, responsabile del centro Vega del Comune di Venezia, ha partecipato elogiando l’iniziativa per la sua capacità di coinvolgere il pubblico e di valorizzare le tradizioni del Jiangsu. «Ho visitato lo Jiangsu numerose volte, e adoro questa regione, che ha lasciato il suo segno nel mio cuore, e non vedo l’ora di tornare a esplorarne altri angoli meravigliosi già l’anno prossimo» ha ricordato raccontando il suo legame personale con il Jiangsu. Il pubblico che ha partecipato all’evento ha espresso grande apprezzamento per l’opportunità di scoprire le destinazioni turistiche dello Jiangsu. Numerosi genitori hanno sottolineato come tra le diverse attività proposte nei workshop organizzati all’interno del Chiostro M9, quelle dell’Ente dello Jiangsu siano state le più apprezzate, tanto che i bambini, dopo aver trascorso del tempo altrove, sono tornati entusiasticamente per partecipare nuovamente. Silvia Fabris, responsabile dell’M9 Teens Fest, ha facilitato l’organizzazione fornendo gli spazi necessari e supportando il team durante tutta la giornata. «È stato straordinario vedere come l’Ente di Cultura e Turismo di Jiangsu abbia trasformato il chiostro del museo in un vivace spazio di scambio culturale - ha commentato Fabris, aggiungendo - Spero vivamente di rivedervi nella prossima edizione dell’M9 Teens Fest». [gallery ids="474768,474769,474771"] Charm of Jiangsu: una finestra sul patrimonio culturale cinese Il progetto “Charm of Jiangsu”, promosso dall’Ente Regionale di Cultura e Turismo dello Jiangsu, è stato il cuore pulsante dell’evento, offrendo una vetrina sulle bellezze e sulle tradizioni della regione. Questo progetto si concentra sulla promozione del patrimonio artistico e culturale dello Jiangsu a livello internazionale, creando un ponte tra il passato storico della Via della Seta e la Cina moderna. Attraverso “Charm of Jiangsu”, la regione sta investendo nel turismo culturale per far conoscere le sue tradizioni a un pubblico globale, collaborando con musei, festival e istituzioni per organizzare eventi di grande impatto. Una giornata di successo e scambio culturale L’evento all’M9 Teens Fest ha rappresentato un’occasione unica per il pubblico italiano di entrare in contatto con la cultura dello Jiangsu. La partecipazione di famiglie, scuole e appassionati di tutte le età ha reso la giornata speciale, trasformando il museo in un crocevia di culture e tradizioni. La risposta entusiasta del pubblico, che ha affollato gli spazi del museo dal mattino fino al tardo pomeriggio, ha confermato l’efficacia di questi scambi nel costruire ponti culturali duraturi. Grazie alla collaborazione tra l’Ente Regionale per il Turismo dello Jiangsu, il progetto Charm of Jiangsu e il Museo M9, l’evento ha dimostrato ancora una volta come l’arte e la cultura possano unire persone di diverse origini, creando momenti di condivisione e arricchimento reciproco. Il successo dell’iniziativa pone solide basi per future collaborazioni con l’obiettivo di continuare a promuovere il Jiangsu come una destinazione di rilievo nel panorama culturale internazionale. [post_title] => Cina: la provincia dello Jiangsu conquista i visitatori del Museo M9 di Mestre [post_date] => 2024-09-18T15:03:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726671800000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474712 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passaggio di consegne al vertice di FlixBus in Italia, dopo oltre nove anni di attività nel Paese. Andrea Incondi, che dal 2015 ha ricoperto la funzione di managing director di FlixBus Italia, viene promosso vice president Europe South per il gruppo Flix, e assume così un ruolo internazionale e la funzione di supervisione di più mercati, tra cui, oltre all’Italia, vi sono Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia, Romania, Bulgaria e Grecia. Al suo posto subentra quindi Cesare Neglia (38 anni), che ha ricoperto il ruolo di business director per il mercato italiano dal 2018 e anche per i mercati di Romania, Moldavia, Bulgaria e Grecia dal 2021. Laureato all’Università Bocconi di Milano e a lungo consulente in Boston Consulting Group, nei suoi oltre sei anni in FlixBus Neglia ha presieduto alla supervisione, al coordinamento e al controllo di tutte le unità direttamente legate allo sviluppo e gestione del business e all’operatività del servizio, con riferimento anche ai processi autorizzativi, alla definizione delle tratte effettuate e alle politiche di prezzo. «Accolgo il nuovo incarico con entusiasmo e gratitudine, pronto ad affrontare le sfide che questo salto porterà con sé - afferma Neglia -. In questi anni ho avuto modo di apprezzare le enormi risorse e potenzialità dell’Italia, che la vocazione storica al turismo e la sensibilità crescente per la causa ambientale rendono un terreno fertile per coltivare un approccio al viaggio più responsabile, oltre che alla portata di tutte le tasche. È un obiettivo ambizioso, ma so di poter contare su una squadra validissima per raggiungerlo». «Per me si apre oggi un nuovo, emozionante capitolo - conclude Incondi -: sono grato a Flix per avermi dato questa opportunità preziosa, consentendomi di confrontarmi con nuove realtà e responsabilità. In questi anni, in Italia abbiamo saputo costruire un mercato solido e in continua crescita, ampliando le opportunità di viaggio di milioni di persone. Sono felice di poter contare su un team internazionale di prim’ordine per poter continuare a rafforzare questa visione anche al di fuori dei confini italiani». [post_title] => Flixbus: Cesare Neglia è il nuovo managing director per l'Italia [post_date] => 2024-09-18T10:28:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726655301000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bollino per l'Alternanza di qualità per il settimo anno consecutivo per il gruppo Grimaldi. Il riconoscimento è conferito da Confindustria alle aziende che si distinguono per il loro contributo decisivo alla formazione delle nuove generazioni. In particolare a essere premiata è stata la proposta di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) attivati attraverso collaborazioni virtuose con le scuole secondarie di secondo grado e con i centri di formazione professionale. I Pcto offerti da Grimaldi a bordo della sua flotta sono ampiamente modulabili sulla base delle esigenze dei diversi percorsi scolastici: non solo istituti nautici, ma anche turistici, alberghieri, tecnici e licei. “Siamo orgogliosi di ricevere per il settimo anno consecutivo questo riconoscimento – sottolinea Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines –. Si tratta infatti di un premio di grande prestigio per un progetto che da sempre portiamo avanti con entusiasmo, per promuovere la transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro, e per favorire la cittadinanza attiva, la capitalizzazione di competenze trasversali e l’orientamento professionale”. [post_title] => A Grimaldi il bollino per l'Alternanza di qualità per il settimo anno consecutivo [post_date] => 2024-09-17T11:36:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726572967000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair avanza dritta per la sua rotta e punta ai 60 milioni di passeggeri per il mercato Italia, dove aggiusta le proprie pedine su uno scacchiere inevitabilmente influenzato dai ritardi sulle consegne Boeing, dai mutati scenari di mercato (dall'accordo Ita Airways-Lufthansa alla chiusura della base easyJet a Venezia). La low cost per l'inverno in arrivo ha quindi deciso di trasferire «quattro dei 24 aeromobili basati a Milano Bergamo, con conseguente taglio del 5% dei 20 milioni di posti offerti e di cinque rotte, su aeroporti con costi inferiori e dove si prevedono maggiori potenzialità di crescita - ha dichiarato il ceo del gruppo Michael O'Leary -. In primis a Malpensa, che riceverà quindi il suo ottavo velivolo basato e dove saranno aperte 10 nuove rotte per un totale di 42, con l'obiettivo di trasportare 4,5 milioni di passeggeri (+7%)». Le new entry da Malpensa sono Atene, Budapest, Parigi, Fuerteventura, Cracovia, Maiorca, Marrakech, Reggio Calabria, Rzeszow e Tallinn. E se lo scalo varesino non è certamente meno caro rispetto a quello orobico, è altrettanto vero che «si apriranno nuovi spazi e potenzialità legati alla finalizzazione dell'accordo Ita-Lufthansa». Gli altri velivoli verranno spostati sulle basi di Trieste e Reggio Calabria «che hanno costi più bassi, avendo abolito l'addizionale comunale». Da qui l'ennesimo appello alla regione Lombardia e più in generale al governo italiano affinché si segua questa strada «che porterebbe a un ulteriore investimento di Ryanair di 4 miliardi di dollari, con l'aggiunta di 40 nuovi aeromobili, oltre 20 milioni di passeggeri all'anno su 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro». [caption id="attachment_474687" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, il nuovo head of Comms for Italy Fabrizio Francioni, Michael O'Leary e Shane Carty, hr director Malta Air[/caption] A livello globale la low cost prevede di trasportare 200 milioni di passeggeri, il +35% rispetto al 2019 e il +8% rispetto all'anno precedente, ha sottolineato O'Leary, che ha ribadito come le previsioni siano migliorate, con tariffe «ancora in calo ma meno di quanto inizialmente previsto». Nota dolente si conferma quella legata ai ritardi nelle consegne dei velivoli da parte di Boeing, «che stanno pesando sulla nostra crescita e l'annuncio dello sciopero ci porterà a un ritardo ulteriore»: entro la fine dell’anno il vettore prevede di ricevere 10 Boeing 737 Max . Interesse dichiarato anche per Venezia, dove easyJet ha recentemente comunicato la chiusura della sua base: «In Veneto abbiamo una base a Treviso e una Venezia: stavamo già trattando con il Marco Polo per un ulteriore sviluppo e, dopo l 'annuncio di easyJet, questi colloqui hanno avuto un'accelerazione. Sono ragionevolmente ottimista su una nostra crescita a Venezia, dall'aprile 2025 anche se, ancora una volta, tutto è subordinato all'arrivo di nuovi aerei». [post_title] => Ryanair sposta 4 aeromobili da Milano Bergamo: più investimenti su Malpensa e altre basi [post_date] => 2024-09-17T11:05:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726571110000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lerici nel Golfo dei Poeti si colora ed accoglie un'iniziativa molto originale che chiude l'estate. Nell’ambito della Giornata Internazionale della Pace, la città di Lerici località capofila scelta da Color of Peace, splendido borgo marinaro ligure e "città dell’accoglienza" presenta da giovedì 19 settembre un'opera inedita che vede i protagonisti del presente e del futuro: i bambini. Per celebrare la Giornata mondiale della Pace quest’anno si parte da Lerici con l’istallazione luminosa e mostra “Lerici regala un sogno” nel quale sono stati coinvolti circa 1000 bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria che si sono espressi con i loro disegni a tema. L’evento sulla Pace si celebra con poche ore di differita anche in Equador e poi il 21 settembre a Roma in contemporanea con Osaka in Giappone e Paesi Bassi, Abruzzo e USA il 28. Marco Nereo Rotelli, "artista della luce”, leggendo il libro "La Piccola Guida del Mondo per Bambini” di Simona Paravani - manager affermata a livello internazionale nonché autrice e professore universitario - ha ideato uno scenario spettacolare, la città “vestita" con i disegni dei bambini. Rotelli, dopo aver raccolto le piccole opere provenienti dalle scuole di Lerici, assieme a Antonio Giannelli, curatore del progetto "Colors for peace” elaborerà una installazione in piazza Garibaldi, che verrà esposta al pubblico da giovedì 19 settembre. La proiezione di un immenso collage dinamico e immersivo sarà un tuffo nello stupore. I bambini saranno così i veri protagonisti trasformando un luogo come il borgo di Lerici che accoglie ogni anno tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo in un immenso disegno di luce La mostra e l’installazione luminosa avranno anche una vetrina mondiale. Sabato 21 settembre, in occasione della Giornata Internazionale della Pace in programma nella capitale italiana, “Lerici regala un sogno" sarà presentata attraverso una clip video su un maxi schermo collocato presso la sede di rappresentanza del Parlamento Europeo di Roma in occasione della celebrazione internazionale a cura di Colors for Peace e Peace Run e che vedrà presenti Ambasciatori, Istituzioni, Scuole e con l'intervento (da remoto) del Presidente del Parlamento Europeo. [post_title] => “Lerici regala un sogno”, una mostra ed istallazione luminosa per la Giornata della Pace [post_date] => 2024-09-17T10:09:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726567755000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sergiu les head of corporate department del gruppo emerging travel" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":108,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":977,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" «La scelta di Milano Malpensa da parte di Vietnam Airlines, che in Europa opera solo da Francoforte, Parigi e Londra, ne conferma l’attrattività come riferimento dell’industria per lo sviluppo del traffico aereo da e per l'Italia, essendo il primo e unico collegamento diretto verso Hanoi»: Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti di Milano, commenta così l'annuncio ufficiale dell'apertura del volo diretto tra Milano-Hanoi, che decollerà il 1° luglio 2025.\r

\r

«Una novità importante sia come nuova compagnia che nuova destinazione per la summer 2025 in Asia, mercato in forte crescita per Sea con 25 destinazioni servite direttamente in 13 paesi da 15 compagnie aeree. Il gateway di Hanoi rappresenta un nuovo, ulteriore hub di collegamento con il Sud-est asiatico aumentando la gamma di servizi e migliorandone la connettività grazie anche al network di Vietnam Airlines».\r

Un risultato frutto di un lavoro che ha visto Sea impegnata, negli ultimi anni, nella promozione del collegamento su più fronti, fra questi anche gli aeroporti del Vietnam con i quali nel 2022 è stato firmato un Memorandum of Understanding finalizzato proprio allo sviluppo del traffico aereo fra Milano ed il Vietnam.\r

\r

Con questo volo, la connettività diretta rappresenterà un ulteriore stimolo del traffico verso l’Indocina il cui tasso di crescita già oggi supera del +9% i volumi del 2019 e potrà facilitare le decisioni di investimenti in ulteriori collegamenti.\r

\r

\r

«La nuova rotta diretta non solo soddisfa i viaggiatori provenienti dall'Italia, ma attrae anche passeggeri da altri paesi europei, offrendo loro maggiore flessibilità e un servizio eccezionale a 5 stelle - sottolinea Le Hong Ha, presidente e ceo di Vietnam Airlines (rappresentata in Italia da Mst gsa) -. Questo nuovo lancio rappresenta il nostro impegno nell'espandere il nostro network a livello globale e, cosa ancora più importante, nel promuovere legami economici, sociali e politici tra il Vietnam e l'Italia, così come tra il Vietnam e l'Europa e oltre».\r

\r

L'Italia sta emergendo come un mercato significativo per il settore aviazione del Vietnam: nel 2023, il Vietnam ha accolto 81.000 turisti italiani, che rappresentano circa l'89% dei livelli pre-Covid. Inoltre, nel primo trimestre del 2024, i visitatori italiani in Vietnam sono aumentati del 32% rispetto allo stesso periodo del 2019, a ulteriore conferma del potenziale dell'Italia di diventare una destinazione privilegiata per i viaggiatori vietnamiti.\r

","post_title":"Sea: «Con Vietnam Airlines salgono a 13 i Paesi in Asia collegati con voli diretti a Malpensa»","post_date":"2024-09-20T09:00:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726822810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate 2024 per Grimaldi Lines conferma i risultati positivi del 2023. A dare impulso alla stagione estiva 2024 è stata la Sardegna, in particolare i tre storici collegamenti Livorno Olbia, Civitavecchia-Porto Torres e Civitavecchia-Olbia.\r

\r

Buona performance anche per la Sicilia, con le linee regolari che da Napoli e Livorno raggiungono il porto di Palermo, e le classiche mete internazionali estive: Spagna e Grecia, che da sempre attraggono l’interesse del mercato.\r

\r

Grimaldi Lines conferma per il 2025 i 20 collegamenti marittimi verso Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia, ideali non solo per famiglie, gruppi di amici e coppie che viaggiano con l’auto o con la moto al seguito, ma anche per i nativi e residenti nelle maggiori isole e per gli appassionati di camper lifestyle.\r

\r

«Il servizio di linea delle navi, valido tutto l’anno – spiega Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines - permette ai partner commerciali di costruire proposte legate agli eventi che si svolgono sui territori di destinazione, anche fuori dall’alta stagione del turismo estivo. Manifestazioni, fiere, festival e altre iniziative sono raggiungibili comodamente via mare e con il proprio veicolo al seguito”.\r

\r

Per quanto concerne la politica tariffaria, anche il 2025 sarà caratterizzato non solo dall’offerta che premia le prenotazioni anticipate, ma anche da frequenti promozioni dedicate a specifici target di riferimento e finalizzate a rendere il viaggio con Grimaldi Lines sempre competitivo e alla portata di tutti.","post_title":"Grimaldi Lines, l'estate 2024 conferma i risultati positivi del 2023","post_date":"2024-09-19T12:10:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1726747814000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano, Venezia, Roma e Firenze. Sono queste da sempre le Big 4 dell'hotellerie italiana, le destinazioni più ricercate da operatori, investitori e turisti, Da qualche anno a questa parte, però, acconto a loro viene sempre più accostato anche il nome di Napoli. Tanto che ormai parecchi analisti preferiscono utilizzare l'espressione Big 5, per indicare i mercati di maggiore appeal della Penisola. \r

\r

Una tendenza confermata anche dall'ultimo Savills Hotel Operator Survey 2024, che ha coinvolto i principali operatori italiani e internazionali, con oltre 500 strutture e più di 65 mila camere gestite o affiliate nel Paese. Dai risultati emerge infatti che le destinazioni più ricercate dagli operatori alberghieri rimangono Roma, Milano, Firenze e Venezia, ma cresce al contempo in maniera sensibile l'interesse anche per Napoli. Si registra inoltre una maggiore attenzione verso destinazioni cosiddette secondarie, come Bologna, Genova, Palermo e Verona, seguite dalle rinomate destinazioni leisure della costiera Amalfitana, dei laghi e delle coste siciliane.\r

\r

“I risultati dell’indagine confermano l'appeal sempre elevato del nostro mercato per gli operatori alberghieri - sottolinea l'head of hospitality & leisure, Dario Leone -. In una prospettiva di espansione nel contesto italiano, si registra in particolare un'attenzione crescente per le strutture business e per i luxury/trophy asset. Con riferimento ai target di clientela è interessante evidenziare come, la maggior parte degli operatori alberghieri coinvolti nello studio, identifichi i segmenti leisure e bleisure come i principali target su cui puntare nei prossimi anni\".","post_title":"Savills: In Italia ormai si parla di Big 5. Cresce l'interesse degli operatori alberghieri per Napoli","post_date":"2024-09-19T10:02:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1726740146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474778","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fino al 30 settembre le vetrine, così come tutto lo store romano della Rinascente, saranno ispirati al mare e alla bellezza, elementi centrali della campagna In viaggio verso la bellezza. E' partita in questi giorni una nuova partnership tra Msc Crociere e il brand retail, che prevede anche la presenze di una riproduzione dell'ormai celebre faro dell’isola Ocean Cay Msc Marine Reserve.\r

\r

“Siamo entusiasti di presentare una collaborazione che unisce il mondo delle crociere con l’eleganza e il prestigio di un marchio come Rinascente - ha sottolineato il direttore commerciale di Msc, Luca Valentini, in occasione dell'evento di presentazione dell'iniziativa -. Attraverso questo progetto vogliamo portare l'essenza del mare nel cuore di Roma, offrendo un'esperienza che rappresenta il nostro impegno per la bellezza, l'eccellenza e l’innovazione. Le nostre vetrine celebrano non solo la nostra passione per il mare, ma anche la nostra volontà di avvicinare il viaggio a chiunque entri nel nostro mondo”.\r

\r

L’iniziativa è stata preceduta da una campagna video lanciata sui profili social media di Msc. La novità segue peraltro il percorso iniziato con il lancio della brand campaign globale In viaggio verso la Bellezza, attualmente attiva in Italia e in altri 30 paesi in tutto il mondo, che prevede il coinvolgimento di un mix di canali tra cui tv, out of home, stampa, digitale e social media.\r

\r

“Siamo davvero orgogliosi di celebrare questa collaborazione ormai consolidata con Rinascente che ha già avuto un grande successo a Milano a gennaio di quest’anno - ha aggiunto l'head of marketing di Msc, Andrea Guanci -. Come la precedente, si tratta di un’iniziativa fuori dai canoni standard di un brand legato esclusivamente al mondo dei viaggi e del tempo libero. Il nostro marchio, avendo una notorietà così alta, ci permette di osare con nuove iniziative di comunicazione volte a entrare sempre più nell'immaginario delle persone e di sfruttare la bellezza del prodotto che offriamo, le crociere e i viaggi, per trasformarlo in vere e proprie esperienze, disponibili non solo a bordo delle navi, ma anche a terra”. In Rinascente è presente anche un'installazione di realtà virtuale immersiva, grazie alla quale chi desidera potrà essere trasportato virtualmente a bordo dello spettacolare ponte dei Sospiri delle navi Msc, dal cui pavimento di cristallo si può ammirare la bellezza del mare sottostante.","post_title":"Il mare entra alla Rinascente: al via una partnership tra Msc e lo store di Roma","post_date":"2024-09-19T09:18:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1726737481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Museo M9 di Mestre si è trasformato in un vivace ponte tra Oriente e Occidente, ospitando un evento straordinario organizzato dall’Ente Regionale di Cultura e Turismo del Jiangsu nell’ambito dell’M9 Teens Fest. Con oltre 400 partecipanti, l’evento ha offerto un’immersione coinvolgente nelle tradizioni artistiche e culturali del Jiangsu, celebrando il 700° anniversario dalla morte di Marco Polo e rafforzando i legami tra Italia e Cina attraverso un ricco programma di attività interattive che hanno incantato adulti e bambini.\r

Un’immersione nel cuore del Jiangsu: l’arte come ponte tra culture\r

Organizzato dall’Ente Regionale per il Turismo e la Cultura del Jiangsu, l’evento ha saputo coinvolgere un pubblico variegato fin dalle prime ore del mattino. Bambini e famiglie erano in trepidante attesa, pronti a partecipare ai vari workshop e ad esplorare le diverse attività proposte. A spopolare durante la mattinata sono state le splendide lanterne cinesi a led, decorate con draghi, carpe e altri simboli di buon auspicio, che sono andate letteralmente a ruba in poche ore, testimoniando l’entusiasmo dei più piccoli. Le attività manuali della carta ritagliata e della xilografia, entrambe riconosciute dall’Unesco come patrimonio immateriale, hanno poi permesso ai partecipanti di sperimentare l’arte tradizionale cinese, regalando momenti di scoperta e creatività.\r

\r

[gallery ids=\"474765,474766,474767\"]\r

Presenze istituzionali e collaborazioni entusiastiche\r

L’evento ha visto anche la presenza di importanti figure istituzionali come l’ex assessore Laura Fincato e i rappresentanti del Comitato Marco Polo, che hanno presenziato esprimendo il loro entusiasmo verso l’iniziativa ed evidenziando il valore di questi scambi culturali. «Lo Jiangsu rappresenta un esempio perfetto di come tradizione e modernità possano convivere, arricchendo enormemente l’esperienza culturale di chi visita questa regione» ha affermato Laura Fincato. Il Comitato Marco Polo ha sottolineato l’importanza dell’evento, definendolo un’occasione che suggella ancora una volta il legame storico tra Venezia e la Provincia del Jiangsu, unite costantemente da iniziative culturali di ampio respiro. \r

\r

Nicola Ianuale, responsabile del centro Vega del Comune di Venezia, ha partecipato elogiando l’iniziativa per la sua capacità di coinvolgere il pubblico e di valorizzare le tradizioni del Jiangsu. «Ho visitato lo Jiangsu numerose volte, e adoro questa regione, che ha lasciato il suo segno nel mio cuore, e non vedo l’ora di tornare a esplorarne altri angoli meravigliosi già l’anno prossimo» ha ricordato raccontando il suo legame personale con il Jiangsu. \r

\r

Il pubblico che ha partecipato all’evento ha espresso grande apprezzamento per l’opportunità di scoprire le destinazioni turistiche dello Jiangsu. Numerosi genitori hanno sottolineato come tra le diverse attività proposte nei workshop organizzati all’interno del Chiostro M9, quelle dell’Ente dello Jiangsu siano state le più apprezzate, tanto che i bambini, dopo aver trascorso del tempo altrove, sono tornati entusiasticamente per partecipare nuovamente.\r

\r

Silvia Fabris, responsabile dell’M9 Teens Fest, ha facilitato l’organizzazione fornendo gli spazi necessari e supportando il team durante tutta la giornata. «È stato straordinario vedere come l’Ente di Cultura e Turismo di Jiangsu abbia trasformato il chiostro del museo in un vivace spazio di scambio culturale - ha commentato Fabris, aggiungendo - Spero vivamente di rivedervi nella prossima edizione dell’M9 Teens Fest».\r

\r

[gallery ids=\"474768,474769,474771\"]\r

Charm of Jiangsu: una finestra sul patrimonio culturale cinese\r

Il progetto “Charm of Jiangsu”, promosso dall’Ente Regionale di Cultura e Turismo dello Jiangsu, è stato il cuore pulsante dell’evento, offrendo una vetrina sulle bellezze e sulle tradizioni della regione. Questo progetto si concentra sulla promozione del patrimonio artistico e culturale dello Jiangsu a livello internazionale, creando un ponte tra il passato storico della Via della Seta e la Cina moderna. Attraverso “Charm of Jiangsu”, la regione sta investendo nel turismo culturale per far conoscere le sue tradizioni a un pubblico globale, collaborando con musei, festival e istituzioni per organizzare eventi di grande impatto.\r

\r

\r

Una giornata di successo e scambio culturale\r

L’evento all’M9 Teens Fest ha rappresentato un’occasione unica per il pubblico italiano di entrare in contatto con la cultura dello Jiangsu. La partecipazione di famiglie, scuole e appassionati di tutte le età ha reso la giornata speciale, trasformando il museo in un crocevia di culture e tradizioni. La risposta entusiasta del pubblico, che ha affollato gli spazi del museo dal mattino fino al tardo pomeriggio, ha confermato l’efficacia di questi scambi nel costruire ponti culturali duraturi.\r

\r

Grazie alla collaborazione tra l’Ente Regionale per il Turismo dello Jiangsu, il progetto Charm of Jiangsu e il Museo M9, l’evento ha dimostrato ancora una volta come l’arte e la cultura possano unire persone di diverse origini, creando momenti di condivisione e arricchimento reciproco. Il successo dell’iniziativa pone solide basi per future collaborazioni con l’obiettivo di continuare a promuovere il Jiangsu come una destinazione di rilievo nel panorama culturale internazionale.\r

\r

","post_title":"Cina: la provincia dello Jiangsu conquista i visitatori del Museo M9 di Mestre","post_date":"2024-09-18T15:03:20+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1726671800000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passaggio di consegne al vertice di FlixBus in Italia, dopo oltre nove anni di attività nel Paese. Andrea Incondi, che dal 2015 ha ricoperto la funzione di managing director di FlixBus Italia, viene promosso vice president Europe South per il gruppo Flix, e assume così un ruolo internazionale e la funzione di supervisione di più mercati, tra cui, oltre all’Italia, vi sono Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia, Romania, Bulgaria e Grecia. \r

\r

Al suo posto subentra quindi Cesare Neglia (38 anni), che ha ricoperto il ruolo di business director per il mercato italiano dal 2018 e anche per i mercati di Romania, Moldavia, Bulgaria e Grecia dal 2021.\r

\r

Laureato all’Università Bocconi di Milano e a lungo consulente in Boston Consulting Group, nei suoi oltre sei anni in FlixBus Neglia ha presieduto alla supervisione, al coordinamento e al controllo di tutte le unità direttamente legate allo sviluppo e gestione del business e all’operatività del servizio, con riferimento anche ai processi autorizzativi, alla definizione delle tratte effettuate e alle politiche di prezzo.\r

\r

«Accolgo il nuovo incarico con entusiasmo e gratitudine, pronto ad affrontare le sfide che questo salto porterà con sé - afferma Neglia -. In questi anni ho avuto modo di apprezzare le enormi risorse e potenzialità dell’Italia, che la vocazione storica al turismo e la sensibilità crescente per la causa ambientale rendono un terreno fertile per coltivare un approccio al viaggio più responsabile, oltre che alla portata di tutte le tasche. È un obiettivo ambizioso, ma so di poter contare su una squadra validissima per raggiungerlo».\r

\r

«Per me si apre oggi un nuovo, emozionante capitolo - conclude Incondi -: sono grato a Flix per avermi dato questa opportunità preziosa, consentendomi di confrontarmi con nuove realtà e responsabilità. In questi anni, in Italia abbiamo saputo costruire un mercato solido e in continua crescita, ampliando le opportunità di viaggio di milioni di persone. Sono felice di poter contare su un team internazionale di prim’ordine per poter continuare a rafforzare questa visione anche al di fuori dei confini italiani».","post_title":"Flixbus: Cesare Neglia è il nuovo managing director per l'Italia","post_date":"2024-09-18T10:28:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726655301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Bollino per l'Alternanza di qualità per il settimo anno consecutivo per il gruppo Grimaldi. Il riconoscimento è conferito da Confindustria alle aziende che si distinguono per il loro contributo decisivo alla formazione delle nuove generazioni.\r

\r

In particolare a essere premiata è stata la proposta di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) attivati attraverso collaborazioni virtuose con le scuole secondarie di secondo grado e con i centri di formazione professionale. I Pcto offerti da Grimaldi a bordo della sua flotta sono ampiamente modulabili sulla base delle esigenze dei diversi percorsi scolastici: non solo istituti nautici, ma anche turistici, alberghieri, tecnici e licei.\r

\r

“Siamo orgogliosi di ricevere per il settimo anno consecutivo questo riconoscimento – sottolinea Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines –. Si tratta infatti di un premio di grande prestigio per un progetto che da sempre portiamo avanti con entusiasmo, per promuovere la transizione tra il mondo della scuola e quello del lavoro, e per favorire la cittadinanza attiva, la capitalizzazione di competenze trasversali e l’orientamento professionale”.","post_title":"A Grimaldi il bollino per l'Alternanza di qualità per il settimo anno consecutivo","post_date":"2024-09-17T11:36:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1726572967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair avanza dritta per la sua rotta e punta ai 60 milioni di passeggeri per il mercato Italia, dove aggiusta le proprie pedine su uno scacchiere inevitabilmente influenzato dai ritardi sulle consegne Boeing, dai mutati scenari di mercato (dall'accordo Ita Airways-Lufthansa alla chiusura della base easyJet a Venezia).\r

\r

La low cost per l'inverno in arrivo ha quindi deciso di trasferire «quattro dei 24 aeromobili basati a Milano Bergamo, con conseguente taglio del 5% dei 20 milioni di posti offerti e di cinque rotte, su aeroporti con costi inferiori e dove si prevedono maggiori potenzialità di crescita - ha dichiarato il ceo del gruppo Michael O'Leary -. In primis a Malpensa, che riceverà quindi il suo ottavo velivolo basato e dove saranno aperte 10 nuove rotte per un totale di 42, con l'obiettivo di trasportare 4,5 milioni di passeggeri (+7%)». Le new entry da Malpensa sono Atene, Budapest, Parigi, Fuerteventura, Cracovia, Maiorca, Marrakech, Reggio Calabria, Rzeszow e Tallinn.\r

\r

E se lo scalo varesino non è certamente meno caro rispetto a quello orobico, è altrettanto vero che «si apriranno nuovi spazi e potenzialità legati alla finalizzazione dell'accordo Ita-Lufthansa».\r

\r

Gli altri velivoli verranno spostati sulle basi di Trieste e Reggio Calabria «che hanno costi più bassi, avendo abolito l'addizionale comunale». Da qui l'ennesimo appello alla regione Lombardia e più in generale al governo italiano affinché si segua questa strada «che porterebbe a un ulteriore investimento di Ryanair di 4 miliardi di dollari, con l'aggiunta di 40 nuovi aeromobili, oltre 20 milioni di passeggeri all'anno su 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro».\r

\r

[caption id=\"attachment_474687\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il nuovo head of Comms for Italy Fabrizio Francioni, Michael O'Leary e Shane Carty, hr director Malta Air[/caption]\r

\r

A livello globale la low cost prevede di trasportare 200 milioni di passeggeri, il +35% rispetto al 2019 e il +8% rispetto all'anno precedente, ha sottolineato O'Leary, che ha ribadito come le previsioni siano migliorate, con tariffe «ancora in calo ma meno di quanto inizialmente previsto». \r

\r

Nota dolente si conferma quella legata ai ritardi nelle consegne dei velivoli da parte di Boeing, «che stanno pesando sulla nostra crescita e l'annuncio dello sciopero ci porterà a un ritardo ulteriore»: entro la fine dell’anno il vettore prevede di ricevere 10 Boeing 737 Max .\r

\r

Interesse dichiarato anche per Venezia, dove easyJet ha recentemente comunicato la chiusura della sua base: «In Veneto abbiamo una base a Treviso e una Venezia: stavamo già trattando con il Marco Polo per un ulteriore sviluppo e, dopo l 'annuncio di easyJet, questi colloqui hanno avuto un'accelerazione. Sono ragionevolmente ottimista su una nostra crescita a Venezia, dall'aprile 2025 anche se, ancora una volta, tutto è subordinato all'arrivo di nuovi aerei».","post_title":"Ryanair sposta 4 aeromobili da Milano Bergamo: più investimenti su Malpensa e altre basi","post_date":"2024-09-17T11:05:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726571110000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lerici nel Golfo dei Poeti si colora ed accoglie un'iniziativa molto originale che chiude l'estate.\r

Nell’ambito della Giornata Internazionale della Pace, la città di Lerici località capofila scelta da Color of Peace, splendido borgo marinaro ligure e \"città dell’accoglienza\" presenta da giovedì 19 settembre un'opera inedita che vede i protagonisti del presente e del futuro: i bambini.\r

Per celebrare la Giornata mondiale della Pace quest’anno si parte da Lerici con l’istallazione luminosa e mostra “Lerici regala un sogno” nel quale sono stati coinvolti circa 1000 bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria che si sono espressi con i loro disegni a tema. L’evento sulla Pace si celebra con poche ore di differita anche in Equador e poi il 21 settembre a Roma in contemporanea con Osaka in Giappone e Paesi Bassi, Abruzzo e USA il 28.\r

Marco Nereo Rotelli, \"artista della luce”, leggendo il libro \"La Piccola Guida del Mondo per Bambini” di Simona Paravani - manager affermata a livello internazionale nonché autrice e professore universitario - ha ideato uno scenario spettacolare, la città “vestita\" con i disegni dei bambini. Rotelli, dopo aver raccolto le piccole opere provenienti dalle scuole di Lerici, assieme a Antonio Giannelli, curatore del progetto \"Colors for peace” elaborerà una installazione in piazza Garibaldi, che verrà esposta al pubblico da giovedì 19 settembre.\r

\r

La proiezione di un immenso collage dinamico e immersivo sarà un tuffo nello stupore. I bambini saranno così i veri protagonisti trasformando un luogo come il borgo di Lerici che accoglie ogni anno tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo in un immenso disegno di luce\r

\r

La mostra e l’installazione luminosa avranno anche una vetrina mondiale. Sabato 21 settembre, in occasione della Giornata Internazionale della Pace in programma nella capitale italiana, “Lerici regala un sogno\" sarà presentata attraverso una clip video su un maxi schermo collocato presso la sede di rappresentanza del Parlamento Europeo di Roma in occasione della celebrazione internazionale a cura di Colors for Peace e Peace Run e che vedrà presenti Ambasciatori, Istituzioni, Scuole e con l'intervento (da remoto) del Presidente del Parlamento Europeo.\r

","post_title":"“Lerici regala un sogno”, una mostra ed istallazione luminosa per la Giornata della Pace","post_date":"2024-09-17T10:09:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1726567755000]}]}}