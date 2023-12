Sempre più formazione per Lab Travel Euphemia: appena terminato un fam trip Indonesia – Dubai Dopo il successo della convention Bellissima Euphemia, che ha visto 130 personal voyager incontrare 18 partner tra vettori, tour operator e altri fornitori, si intensifica l’impegno di Lab Travel Euphemia nella formazione: tra novembre e dicembre dieci consulenti di viaggio sono infatti partiti per un fam-trip alla volta di Indonesia e Dubai. Il viaggio è stato organizzato in collaborazione con Emirates e due dmc: l’indonesiana Surya Jaya Balitama Tour (di proprietà di Ida Bagus Gede Dirga) e la Malatacca Travel Experience di Dubai (di proprietà di Sergio Malatacca). “Ringrazio i partner commerciali che hanno permesso la realizzazione di questo educational, concepito per offrire ai personal voyager gli strumenti necessari per pianificare con maggiore consapevolezza e sicurezza gli itinerari dei loro clienti – sottolinea l’a.d. di Euphemia, Michele Zucchi -. Non si tratta solo di conoscere in modo approfondito la destinazione, ma anche di consolidare la rete di contatti professionali con i corrispondenti locali, utili non solo in un’ottica di programmazione diretta, ma anche per arricchire e personalizzare le proposte di viaggio realizzate in collaborazione con i tour operator”. Accompagnati dallo stesso Zucchi, i personal voyager hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’autentica atmosfera indonesiana, soggiornando prima a Bali, con tappe a Nusa Dua e Ubud, poi a Lombok, nelle isole di Gili Air e Meno. La parte conclusiva dell’educational ha quindi portato gli agenti a Dubai. “Per i prossimi mesi – conclude Ezio Barroero, presidente Lab Travel – abbiamo in programma altri educational che coinvolgeranno diversi personal voyager. Puntiamo molto su queste occasioni di incontro tra gli agenti, propedeutiche alla nascita di collaborazioni, scambi e nuove idee. Si tratta di viaggi organizzati internamente, che contribuiscono anche a consolidare il legame tra gli agenti e lo staff di oltre 40 professionisti che lavorano nella sede di Cuneo”. Condividi

