Scalapay insieme a Mirabilandia per promuovere la formula “buy now pay later”

Al via per le festività di Halloween una campagna digital per promuovere la formula “buy now pay later”. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra la fintech Scalapay e Mirabilandia, l’inizio della cui partnership per la gestione dei pagamenti dilazionati risale allo scorso agosto. La campagna si avvale tra l’altro anche dei canali social, che vedono coinvolti gli instagrammer Emanuele Ferrari (in arte @_emilife) per un social takeover del profilo Instragram di Scalapay, nonché Damn Tree, che curerà per l’occasione il trucco di Ferrari, supportati dal social magazine The Wom Beauty. Il tutto si può seguire tramite l’hashtag #scalapayXperience.

“Le soluzioni buy now pay later stanno diventando sempre più attrattive per i consumatori, che tendono a utilizzarle in tutti gli acquisti, anche quelli legati ai viaggi e al divertimento – racconta la sales & marketing director di Mirabilandia, Sabrina Murgia -. Ecco perché Mirabilandia ha voluto cogliere questa opportunità per offrire ai propri visitatori tutti i vantaggi di questa formula, per vivere l’esperienza di divertimento che il nostro parco sa offrire. Soprattutto in occasione di Halloween, uno dei momenti più attesi dell’anno per Mirabilandia che offre soluzioni da brivido per grandi e piccini e che, grazie a Scalapay sono ancora più a portata di tutti”.

Con Scalapay le aziende di intrattenimento e dei parchi di divertimento hanno la possibilità di incrementare notevolmente la propria visibilità già nella fase che precede l’acquisto. La start-up usa infatti molti canali di marketing per portare traffico ai brand: banner, notifiche push, newsletter, co-marketing, social media (Instagram e Facebook con post e stories).

“Ci interessa trasmettere alle aziende il concetto che possiamo diventare loro partner sotto vari aspetti – conclude il partnerships director travel di Scalapay, Matteo Ciccalé -. Non solo incassano subito ciò che i consumatori rateizzano, ma possono aumentare esponenzialmente la loro visibilità e convertire il traffico in acquisto. Mirabilandia per esempio ha evidenziato nelle sue promo di Halloween che le quote sono pagabili in più momenti, inserendo il nostro logo; rivolgendosi al target famiglie e giovani, mette subito in evidenza i vantaggi”.