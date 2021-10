Santinato: “Hospitality Day, un punto di riferimento per l’hotellerie italiana “

“Non posso che dirmi soddisfatto di questa edizione – dichiara il presidente di Teamwork e ideatore dell’evento Mauro Santinato – con la quale abbiamo portato a Rimini eccellenze internazionali. Dopo l’edizione dell’anno scorso, realizzata tra mille incertezze e con lo spettro di un nuovo lockdown, quest’anno il clima è stato certamente più rilassato perché il comparto turistico che tanto ha sofferto nell’ultimo anno e mezzo comincia finalmente a rivedere la luce. Anche quest’anno il livello degli speaker è stato altissimo, così come la qualità delle aziende partner che hanno sostenuto l’iniziativa. Ho visto grande entusiasmo e coinvolgimento da parte degli operatori turistici che hanno partecipato e sto ricevendo innumerevoli feedback positivi. Se dopo otto

anni i risultati sono questi, non posso che pensare a Hospitality Day come a un punto di riferimento per l’hotellerie italiana e pensare a prepararmi già alla prossima edizione”.

I nomi di spicco, in effetti, sono stati tanti, a partire da Daniel Levine, tra i più importanti esperti di trend ospitali a livello mondiale, e Ted Teng, Global President della Cornell Hotel Society. In contemporanea con Hospitality Day si è svolto al Palacongressi anche ITHIC, l’evento dedicato al real estate nel mondo alberghiero, al quale hanno preso parte i top players del settore, tra cui Erich Falkensteiner, CEO di Falkensteiner Hotels & Residences, e Fabrizio Gaggio, Managing Director diGruppo UNA. A dare il suo saluto all’evento, anche il ministro Massimo Garavaglia. Inoltre, in una sala del Palacongressi i partecipanti hanno potuto assistere a Leadership from Chaos, evento sul revenue management di rilevanza europea, in contemporanea con le edizioni di Londra e Stoccolma. Nel pomeriggio sono stati assegnati gli Hospitality Social Awards, i premi alle migliori attività di social media marketing del settore, che hanno festeggiato i

dieci anni di vita.