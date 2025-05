Ryanair sigla con Atlas la partnership per vendere i voli Ryanair ha siglato la partnership “Approved ota Aggregator” con Atlas, una società globale di tecnologia di viaggio specializzata nella distribuzione di contenuti per vettori low-cost che sarà ora autorizzata a offrire voli low cost di Ryanair alla propria rete di partner ota, a condizione che forniscano la piena trasparenza dei prezzi dei prodotti Ryanair. Questo accordo garantirà inoltre che i clienti che prenotano voli Ryanair tramite i partner ota di Atlas abbiano accesso al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica del cliente di Ryanair e riceveranno direttamente gli aggiornamenti essenziali sui voli. Atlas è il terzo partner “Approved ota aggregator” di Ryanair che servirà sia il mercato europeo che quello asiatico e si unisce alla crescente lista di partner “Approved ota” della compagnia aerea, tra cui Expedia, Etraveli, loveholidays, lastminute.com, Travelfusion, Paxport, Kiwi, Tui, On the Beach, eSky, El Corte Inglés, Omio, Trip.com e Braganza, con la compagnia che continua a dimostrare come le ota e gli aggregatori ota possano lavorare in modo trasparente con le compagnie aeree senza fuorviare o ingannare i clienti con mark-up nascosti. Condividi

