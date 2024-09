Rome Future Week: il 17 settembre l’evento sulle sfide del turismo a Roma Martedì 17 settembre, dalle ore 16:00, presso la sede di dotcampus, si terrà l’evento “Roma 2025”, organizzato in occasione di Rome Future Week, l’importante manifestazione su innovazione e futuro che prevede eventi diffusi in tutta la Capitale. L’evento sarà un’occasione unica per scoprire come la Città Eterna si stia preparando ad accogliere il Giubileo del 2025 e gli anni futuri, cogliendo le opportunità offerte da una visibilità globale senza precedenti. Questo evento intende esplorare le trasformazioni che stanno avvenendo e stanno rimodellando l’accoglienza turistica della Capitale, con un approccio integrato che unisca le varie realtà coinvolte. Il fulcro della discussione sarà su come Roma possa bilanciare la sua ricca eredità storica con le nuove esigenze del turismo contemporaneo, creando un modello di sviluppo che non solo valorizzi il patrimonio culturale e sociale, ma lo integri con le dinamiche attuali di innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sociale, costruzione di un’offerta turistica competitiva, valorizzazione del tessuto imprenditoriale, offrendo una visione chiara di come Roma si stia preparando ad affrontare le sfide e le opportunità del prossimo decennio. Durante l’evento, Monica Lisi, project lead del portale, presenterà anche l’innovativo progetto del Gruppo Travel, Italiabsolutely, dedicato alla valorizzazione e alla promozione dell’Italia e delle sue destinazioni all’estero. Per registrarsi gratuitamente all’evento: https://bit.ly/roma_2025

“Roma 2025”

Tutti i percorsi di accoglienza che stanno rimodellando la Capitale

Quando: martedì 17 settembre Dove: dotcampus, Via Suessola, 5, Via Faleria, 21, 00183 Roma RM

Quando: martedì 17 settembre

Orario: 16:00-18.30

Segue aperitivo in terrazza Relatori:



Enzo Carella – presidente FederTerziario Turismo

Elham Firmani – founding partner Side Asset Management e co-founder dotcampus

Marco Misischia, consigliere Convention Bureau Roma e Lazio, presidente Turismo e Commercio CNA Nazionale

Edoardo Colombo, presidente Turismi.ai Ass. Italiana per l’Intelligenza Artificiale nel Turismo

Claudio Dell’Accio, presidente Assidema (assocazione italiana destination manager)

Barbara Antonucci – direttore Master del Turismo Roma Tre

Belinda Bortolan, founder Bortolan, Carnevali & Partners

Gabriele Gneri, managing director Hotels Doctors – La Consulenza Alberghiera

Valeria Mangani, presidente Sustainable Fashion Innovation Society

Claudiana Di Cesare, giornalista ed esperta di innovazione Condividi

