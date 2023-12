Risposte Turismo: l’Italia verso la leadership nello shopping tourism Non si arresta la crescita dello shopping tourism in Italia. Secondo i dati presentati oggi alla sesta edizione di Shopping Tourism – forum italiano ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con ENIT, nel 2025 il numero di outlet village e department store attivi nel nostro Paese sfiorerà quota 100 (28 outlet village e 71 department store), rendendo l’Italia sempre più centrale nella geografia delle destinazioni scelte dai turisti, stranieri e non, desiderosi di trascorrere una vacanza all’insegna dello shopping. Dall’analisi effettuata da Risposte Turismo emerge come dal 2003 ad oggi siano entrati in attività oltre 24 nuovi outlet village (in media, più di un’apertura all’anno), per una superficie commerciale totale che, quest’anno, ha raggiunto circa 725 mila mq. Nel 2024 è previsto l’inizio dei lavori di restyling di un centro a Roma e nel 2025 una nuova apertura in Sardegna. Con riferimento alle vie dello shopping, invece, via Montenapoleone (Milano) sale quest’anno al secondo posto nella classifica mondiale per valore retail per metro quadro (18mila euro, +31% sul 2019, fonte: Main streets across the World, Cushman&Wakefield, 2023). Sono 2,1 milioni i turisti che hanno scelto quest’anno il nostro Paese per una vacanza all’insegna dello shopping (+7% sul 2019). “I dati relativi al binomio turismo & shopping che raccogliamo nella nostra costante attività di ricerca e di analisi delle fonti fanno emergere indicatori positivi sia dal lato dell’offerta che della domanda. Abbiamo notato quest’anno una particolare dinamicità del settore con un aumento del numero di eventi, di nuovi progetti e iniziative speciali lanciate, su tutte, quelle dei luoghi temporanei dello shopping, la sempre più ricorrente ibridazione tra shopping e ristorazione e lo sviluppo di collaborazioni volte a cogliere la propensione alla spesa dei turisti. Questo rischia di aprire un gap tra le realtà attive e pronte ad investire rispetto a quelle che si limitano a sfruttare il proprio vantaggio di localizzazione. Shopping Tourism – il forum italiano si propone da sempre come un momento di confronto, analisi e dibattito sul settore attraverso il quale tutti gli operatori del settore possono trarre utili spunti per crescere in questo comparto» ha dichiarato Francesco di Cesare – Presidente Risposte Turismo. «Sono cambiati negli anni gli shopping tourists che diventano sempre più esigenti e maturi negli acquisti. Vogliono essere più competenti – prosegue il presidente -. A differenza dell’e-commerce, lo shopping sul posto è un’esperienza di conoscenza: chi compra in una destinazione può anche conoscere chi produce un oggetto e come lo fa. La capacità di informare e di mettere a disposizione più soluzioni di shopping sono elementi fondamentali per una destinazione. C’è la necessità di adeguare questa domanda alla nostra offerta; quello che un po’ manca è la regia, il collante e qualche politica pubblica di sostegno. Per questo noi realizziamo questo forum itinerante e siamo molto contenti della partnership con Enit, che speriamo possa inserire lo shoppping tourism tra gli elementi portanti da promuovere in Italia”. “Il turismo legato allo shopping consente di amplificare tutta la portata valoriale del Made in Italy. Armonizzare l’offerta turistica con i prodotti che sono rappresentazioni dell’immagine dell’Italia è un atto di consapevolezza dell’esclusività italiana e di tutte le espressioni creative, produttive, artistiche della nostra Penisola. Abbiamo il dovere di diffondere questa immagine nel panorama internazionale nel migliore dei modi anche offrendo pacchetti integrati con le meraviglie del lifestyle italiano che si traducono in prodotti concreti» Ha dichiarato Ivana Jelinic presidente e ceo ENIT. «L’espansione del turismo legato allo shopping – ha proseguito Jelinic – rappresenta una chiave strategica per lo sviluppo economico italiano. Introdurre politiche che agevolino l’accesso a circuiti di spesa di livello internazionale così come il miglioramento dell’infrastruttura per facilitare gli spostamenti e collaborare con brand globali può aumentare l’attrattiva dei territori. L’implementazione di programmi di marketing mirati, incentivi fiscali e partnership con operatori del settore sono fondamentali per stimolare il flusso turistico legato allo shopping e garantire un impatto positivo anche sulle dimensioni locali». «Inoltre – ha concluso Jelinic – grazie all’introduzione del servizio Tax Free Shopping si promuove un ulteriore incremento dei flussi dell’incoming da tutti quei Paesi altospendenti nel nostro Paese che investono nell’acquisto di prodotti Made in Italy”. Per quanto riguarda il mercato statunitense, sul quale quest’anno si è concentrata l’attenzione di Risposte Turismo, l’analisi effettuata mostra come siano sempre Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze le città che – in quest’ordine – tale segmento della domanda associa allo shopping, considerandole destinazioni adatte per svolgere questa attività. Per quanto riguarda altri centri di minori dimensioni, l’indagine ha evidenziato come Bologna e Genova abbiano registrato punteggi superiori ad altre località quali Taormina, Cortina e Capri. Complessivamente (shopping tourist e non) l’indagine fa emergere come il 91% degli statunitensi in viaggio in Italia non rinuncerebbe all’acquisto di prodotti italiani: su tutti la gastronomia (al 53% tra la tipologia di prodotto che gli americani acquisterebbero ”assolutamente”) seguita dagli articoli di moda. Sempre nell’ambito di questo focus USA, con riferimento alla motivazione che spinge i turisti statunitensi a viaggiare, il 34% del campione afferma di aver viaggiato in più occasioni con l’intento di fare acquisiti, percentuale che sale al 47% considerando tutti coloro che lo hanno fatto almeno una volta. L’indagine, infine, evidenzia come la spesa media giornaliera dei turisti statunitensi in shopping si attesti a 110 euro. Interessante rilevare come anche tra gli statunitensi che non hanno mai viaggiato per shopping, il 16% ha dichiarato che esso conta comunque molto o abbastanza tra le attività accessorie da svolgere quando viaggia. “I dati sulla spesa Tax Free gennaio-novembre 2023 evidenziano in modo tangibile l’appeal dell’Italia come meta per il turismo dello shopping di lusso» ha dichiarato Denise Bolandrina, Marketing Sales Director Italy di Global Blue. «In questo segmento – ha proseguito Bolandrina – il recovery della spesa Tax Free ha raggiunto il 124% rispetto al 2019, trainato dall’incremento significativo dello scontrino medio (+21%). Ha guidato la ripresa il nuovo mix di nazionalità, grazie soprattutto ai turisti provenienti dagli Stati Uniti e dai Paesi del Golfo, che contribuiscono per il 26% e l’11% del Tax Free Shopping lusso totale. La spesa tax free di americani e arabi ha più che raddoppiato quella del 2019, con un recovery rispettivamente del 263% e del 224%. Aumentano anche i loro scontrini medi: 2.900 euro (+38%) per gli americani e 4.200 euro (+26%) per gli arabi. Crescono infine i viaggiatori internazionali più giovani appartenenti alla Generazione Z: in questa fascia troviamo il 22% degli shopper arabi e il 15% di quelli americani. L’attesa è per il definitivo ritorno dello shopper cinese, già in fase di ripresa moderata: oggi il suo recovery della spesa tax free per i prodotti lusso è del 44%. Il mercato Usa oggi copre le mancanze registrate dalla Russia e dalla Cina producendo numeri superiori al 2019. Cambiano anche le generazioni di shoppers oggi più esigenti, giovani, attenti allo storytelling del brand, alla digitalizzazione, alla qualità e alla preparazione dello staff in negozio. Con elevate capacità di spesa cercano sempre più qualità ed esperienze ” “La correlazione tra shopping e turismo è forte e si declina diversamente in base al tipo di turista internazionale – spiega Saverio Mucci, Vice President – Government Industry Lead Mastercard –. Emerge negli ultimi due anni una crescita robusta del 40% nei centri di Roma, Milano, Firenze, Venezia, ossia i distretti più importanti del turismo italiano, con un impatto sullo shopping del 50% sulla spesa complessiva con focus sul settore dell’abbigliamento made in Italy. Non c’è grande crescita sul mercato europeo (Germania, Svizzera), mentre si registra una crescita consistente sul turismo anglosassone, americano (+30%) e australiano (+80%), che hanno beneficiato del nuovo volo Roma – Sidney, ma i dati più sorprendenti arrivano dal mondo asiatico, da Taiwan, Hong Kong e Corea”. La settima edizione di Shopping Tourism si svolgerà a Milano il 23 febbraio 2024 con un programma ricco di appuntamenti di confronto e dibattito sui trend e il futuro dello shopping tourism nel nostro Paese. Main sponsor dell'edizione 2023 di Shopping Tourism – il forum italiano sono Global Blue e Mastercard. Il forum è stato realizzato quest'anno in collaborazione con il Sistema Confcommercio, ha ottenuto il patrocinio del Ministero del Turismo, di Roma Capitale e di Roma&Lazio Convention Bureau.

\r

Vediamo il caso: alluvione di Emilia Romagna. Bene. L'alluvione è iniziato il 5 maggio del 2023 e ha causato danni per miliardi di euro.\r

\r

Il 14 dicembre, esattamente sette mesi e 9 giorni dopo esce un comunicato del ministero del turismo che dice così: «Il ministero del Turismo, a poco più di sei mesi dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, sta avviando le procedure di pagamento delle imprese turistiche, ricettive e della ristorazione danneggiate dall’evento, impegnando i 10 milioni stanziati al momento dell’emergenza».\r

Questione di mesi\r

E fin qui forse ci sarebbe poco da dire tranne il fatto che i mesi sono sette e non \"poco più di sei\". E posso assicurarvi che quando hai perso gran parte dei tuoi beni un giorno in più o un giorno in meno fanno la differenza. Immaginiamoci i mesi.\r

\r

Ma andiamo oltre e leggiamo la dichiarazione del ministro: «L’immediata risposta del ministero, arrivata in quei giorni difficili, è stata la dimostrazione di come il governo Meloni dia risposte concrete a supporto dei territori più fragili o comunque colpiti da gravi emergenze». L'immediata risposta? Forse il ministro ha un concetto sbagliato dell'aggettivo immediato. Immediato significa pronto, veloce, rapido, istantaneo, fulmineo, tempestivo ecc ecc. E queso caso non è che ci rientri perfettamente.\r

\r

Ecco mi sembra che far passare sette mesi e 9 giorni non corrisponda a queste caratteristiche. E anzi è una risposta lenta, fiacca, lunga, indolente, ecc ecc. ","post_title":"Alluvione Emilia Romagna: arrivano i soldi del ministero. Con ritardo","post_date":"2023-12-15T11:12:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1702638732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458171","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della settimana dell'Hanukkah, la festività ebraica conosciuta anche come la festa delle luci, Kalanit Goren Perry, direttrice dell'Ufficio nazionale israeliano del turismo in Italia, ha incontrato il settore della stampa per un saluto e un ringraziamento per la costante collaborazione e per il supporto che legano l'ente al mercato italiano.\r

Un messaggio di buon auspicio, in coincidenza anche con le nostre festività natalizie, affinché nel 2024 \"possa risplendere la luce\" e perché il nuovo anno rappresenti anche l'inizio della ripresa dei flussi turistici, con le numerose opportunità che da sempre la destinazione Israele è in grado di garantire.\r

\r

Quanto ai collegamenti aerei tra Italia e Israle, Kalanit Goren Perry ricorda che attualmente \"El Al opera tutti i giorni da Roma e Milano mentre gli altri vettori, come sappiamo, per ora hanno sospeso i voli. Ma il mercato Italia-Israele è molto importante per tutte le compagnie aeree, da Ryanair e easyJet a Ita Airways: per quest'ultima in particolare, per tutti i collegamenti da Sud America e Stati Uniti via Roma e da Roma per Israele sono fondamentali. Complessivamente, ricordo che prima del conflitto venivano operati oltre 100 voli settimanali diretti da tutta Italia per Israele\". La speranza è naturalmente quella di tornare a quei flussi.\r

\r

Guardando sempre al 2024, la direttrice ha inoltre riconfermato la partecipazione a tutte le principali fiere trade che si svolgeranno in Italia. ","post_title":"Israele: l'Ufficio del turismo celebra l'Hanukkah con la stampa italiana","post_date":"2023-12-15T10:54:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702637660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458169","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458174\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'hotel Traiano[/caption]\r

\r

Doppia novità in casa 4L Collection: la compagnia guidata da Antonio Lazzarini e dai figli Alessandro, Beatrice e Laura si è infatti separato dal gruppo Omnia, entrambi fino a poco tempo facenti capo a Sive (fatturato consolidato 2022 a quota 69 milioni di euro). Quest'ultima, riporta infatti Pambianco Hotellerie, ha appena concluso l'iter civilistico di scissione delle due società.\r

\r

Quasi in contemporanea, la 4L Collection ha anche ricevuto un finanziamento di 12 milioni di euro da Crédit Agricole Italia, che ha supportato l'acquisizione dell'hotel Traiano di Roma. Il prestito è legato a meccanismi di incentivazione alla pratiche sostenibili, grazie ai quali il livello dello spread è subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi esg progressivi.\r

\r

L'hotel Traiano è una struttura di quattro piani per 42 camere, situata a ridosso dei Fori di Traiano. Con questa new entry, il portfolio della 4L Collection sale a otto alberghi per un totale di 860 camere, tutte situate nella capitale. La compagnia punta per i prossimi anni non solo a una crescita in termini finanziari e di presenza sul mercato ma anche alla promozione di progetti ad hoc per la valorizzazione del territorio, attraverso partnership e attività a supporto del made in Italy, del design, della moda, dell’artigianato e dell’alta manifattura.","post_title":"4L Collection si separa da Omnia e si espande a Roma con l'hotel Traiano","post_date":"2023-12-15T10:51:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702637484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431836\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

\r

Sono incoraggianti i dati che emergono dall’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi relativamente alle scelte degli italiani in occasione delle imminenti festività di fine anno, che coincidono con tempo a disposizione e propensione a spendere sempre più per i viaggi.\r

\r

Le prenotazioni registrate dagli associati Astoi relative alle festività di fine 2023 e inizio 2024 mostrano un incremento medio dei ricavi pari all’11% rispetto alla stagione 2022. Si torna a prenotare le vacanze con anticipo con un deciso incremento dell’Advance Booking rispetto al 2022, anno ancora interessato dalla coda Covid che spingeva i consumatori a rimandare le prenotazioni in prossimità della data di partenza. I viaggi o soggiorni hanno una durata media pari a 8.5 giorni, leggermente più lunga rispetto allo scorso anno.\r

\r

«Le prenotazioni per il periodo di altissima stagione vedono una crescita dei ricavi dell’11% sul 2022 e la quasi totalità delle destinazioni coinvolte mostra un trend positivo, sia per vacanze stanziali al mare sia per quelle più itineranti - commenta Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria Viaggi - . Per quanto riguarda le mete preferite riscontriamo riconferme per alcune destinazioni classiche come Oceano Indiano, East Africa, Caraibi e Stati Uniti, ma anche Sudest asiatico, Argentina e Sudafrica. Molto bene anche le performance dei tour in Nord Europa e le crociere negli Emirati e nel Mediterraneo. Per il medio raggio, a seguito di quanto sta accadendo in Israele, la domanda si è in parte riconvertita su Canarie e Capo Verde, anche se l’ondata emotiva si sta attenuando e sono riprese le prenotazioni, oltre a essere diminuite le cancellazioni. Tutele, assistenza e qualità dei servizi del Turismo Organizzato assumono una rilevanza sempre più significativa, che i viaggiatori riconoscono e premiano in fase di prenotazione».\r

Destinazioni\r

Tra i viaggiatori che preferiscono restare in Italia la montagna resta sempre protagonista durante la stagione invernale, tanto che in alcuni casi registra volumi superiori fino al +29% rispetto all’anno scorso. Si evidenzia una propensione alla prenotazione anticipata, caratteristica di questa tipologia di vacanza e crescono anche i flussi provenienti dal mercato straniero. La durata media del soggiorno è di 5 notti, con un costo medio di 1.500 euro per persona.\r

\r

In Europa, Islanda e Norvegia sono le mete predilette. Nel periodo di Natale e Capodanno si registrano per queste mete incrementi superiori al 23% rispetto allo scorso anno. .\r

\r

Nel medio raggio, la preferenza verso Capo Verde e Canarie compensa in parte il calo dei flussi turistici verso il Medio Oriente ed il Nord Africa. In termini percentuali, l’impatto del conflitto in Medio Oriente si è registrato principalmente su Egitto (-13%) e Giordania (-49%); il dato appare più negativo se si considera che il trend, prima dell’attacco verso Israele, vedeva su entrambe le destinazioni una crescita rilevante. \r

\r

Il lungo raggio premia Oceano Indiano, East Africa, Oriente e Caraibi.\r

\r

Nel settore crocieristico, le partenze di Natale e Capodanno sono tra le più apprezzate nella programmazione annuale, perché si tratta di un periodo dell’anno speciale, in cui le persone desiderano particolarmente festeggiare a bordo. Tra le destinazioni preferite ci sono i Caraibi e gli Emirati Arabi, molto ambiti per una fuga al caldo nel pieno dell’inverno, ma anche il Mediterraneo riesce sempre ad affascinare grazie al mix di tradizioni, città d’arte e cultura. Nel Mediterraneo, oltre alle destinazioni classiche come Spagna, Francia e Italia, riscuotono grande apprezzamento Turchia, Grecia e Canarie.\r

Viaggiatori e turismo organizzato\r

I viaggiatori chiedono perciò viaggi più ricchi di esperienze, di significato. In Italia si nota un cambiamento nelle esigenze degli ospiti: la montagna non è più percepita solo come location per la settimana di sport sulle piste; si assiste alla riscoperta dei luoghi per rigenerarsi.\r

\r

In Europa chi si affida al turismo organizzato nella maggior parte di casi non è alla ricerca del city break o solamente di volo e hotel.\r

\r

I connazionali si rivolgono al turismo organizzato per trovare garanzie, tutele e assistenza. Il turista fai da te deve fronteggiare autonomamente improvvisi cambiamenti in assenza di tutele per cause imponderabili. Per contro, chi si affida al turismo organizzato trova interlocutori affidabili e multimodali che nelle situazioni di incertezza e preoccupazione, grazie alla professionalità e al know-how acquisito nel tempo, sono in grado di tutelare e offrire assistenza al viaggiatore.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Astoi: in crescita le festività natalizie. Ricavi a + 11%","post_date":"2023-12-15T10:50:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702637430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458165","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia aggiunge altri tasselli al puzzle del proprio orario estivo 2024 con l'aggiunta di quattro nuove rotte in Albania, Italia e Slovenia.\r

\r

Sul nostro mercato, in particolare, la compagnia aerea spagnola tornerà a volare verso Cagliari e Palermo, destinazioni che finora erano state operate durante la summer con gli aeromobili di Iberia Regional Air Nostrum e Iberia Express.\r

\r

I voli da Madrid Barajas per l'aeroporto di Cagliari Elmas decolleranno il 29 luglio, mentre quelli per Palermo inizieranno il giorno successivo. Entrambe le rotte saranno servite fino a tre volte a settimana. Iberia collegherà così 12 destinazioni italiane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Olbia, Palermo, Roma, Torino e Venezia.\r

\r

Dal 28 marzo, il vettore inizierà a volare anche verso Tirana da Madrid: sono previste tre frequenze a settimana, operate con un Airbus A320neo da 186 passeggeri: Iberia prevede di offrire più di 32.000 posti tra le due città durante l'estate.\r

\r

Infine, dal 29 luglio, debutteranno i voli per Lubiana, con due collegamenti a settimana operati da A320neos fino al 5 settembre: questo sarà l'unico collegamento non stop tra Spagna e Slovenia.","post_title":"Iberia collegherà Madrid a Cagliari e Palermo nell'estate 2024","post_date":"2023-12-15T10:38:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702636720000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gioco Viaggi nasce nel 1987 e il suo core-business sono le crociere nel mondo. «Allora si pensava alla crociera come a una vacanza per viaggiatori senior, che coronavano il sogno di una vita. - racconta Gigi Torre, presidente del tour&cruise operator -. Abbiamo iniziato il nostro lavoro di distributori di compagnie straniere alle adv e ai to italiani (a cui oggi si sonno aggiunte le piattaforme online) rappresentando la Ddsg:: una compagnia statale austriaca che percorreva i fiumi con la Mozart, una nave elegante e innovativa dotata di una piccola piscina interna\". \r

Nel corso del tempo il mercato si è trasformato: \"Negli anni ‘90 le adv proponevano solo compagnie di crociere italiane; in quel stesso periodo Gioco Viaggi ha acquisito la rappresentanza della Carnival Cruise Line e ha iniziato a costruirne il brand in Italia. Negli Stati Uniti la Carnival era una compagnia emergente che proponeva un nuovo concetto di crociera: la nave non più come mezzo di trasporto, ma come destinazione del viaggio. È questa la spinta che ha creato tutto il mercato odierno. Grazie alle forti promozioni degli ultimi 20 anni sono cresciute sia le compagnie italiane, sia quelle straniere ed è nata una richiesta che si è allargata a prodotti di diverse fasce. Per questo nel nostro portfolio ci sono compagnie che propongono il cosiddetto prodotto mass-market (con crociere su navi da 3.500/4.500 persone adatte a tutti i viaggiatori) e prodotti della fascia premium, con un’offerta di qualità più elevata, fino ai brand ultra-luxury. Negli ultimi anni il prodotto nave si è evoluto anche per rispondere all’innovazione tecnologica e alle esigenze dell’ospite: vengono varate nuove navi e i cantieri italiani ed europei sono sempre al lavoro. Si migliorano costantemente l'hardware e il software delle navi, in modo da offrire nuove esperienze: perché oggi l’esperienza è davvero al centro di ogni proposta di viaggio. Il tempo trascorso a terra diventa un prolungamento della vita a bordo, con strutture e percorsi dedicati». \r

Da oltre 30 anni il tour & cruise operator è specializzato nella rappresentanza, commercializzazione e vendita del prodotto crociere. «Proponiamo i migliori itinerari di Princess Cruises, la cui Sun Princess inizierà a operare nel Mediterraneo all’inizio dell’anno prossimo, e poi distribuiamo la proposta di Carnival, Holland America Line, Cunard, Seabourn, Ponant, Quark Expeditions, Windstar Cruises, Star Clippers, Variety Cruises e Lüftner Cruises. - conclude Chiara Lagioni, product manager di Gioco Viaggi -. Chi scopre l’ottimo rapporto qualità/prezzo, e soprattutto l’elevato standard di servizio a bordo di queste navi poi continua a tornare. Gli ospiti apprezzano anche l’impegno nella sostenibilità di tutte le nostre compagnie, che hanno sempre l’obiettivo di rispettare e migliorare il mondo in cui viviamo». ","post_title":"Gioco Viaggi: il to che distribuisce in Italia le crociere dei brand internazionali","post_date":"2023-12-15T10:34:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702636460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Un viaggio immersivo sulla rotta della meraviglia”. È questo il claim che accoglie i visitatori del primo temporary store Msc a Milano. L'idea è quello di un luogo dove vivere un assaggio di una vacanza targata Msc attraverso una tecnologia immersiva, giochi di luce interattivi e diversi effetti speciali. Il Lighthouse resterà aperto per tutto il periodo natalizio, fino al 12 gennaio del 2024 e si trova in via Capelli 2, zona Gae Aulenti. \r

«Oggi apriamo il primo temporary store di Msc Crociere: un esperimento inedito nell’industria del travel e delle crociere. - afferma Leonardo Massa, managing director della compagnia -. Abbiamo scelto Milano perché è la nostra casa ed è un riferimento per tutto il mercato, non solo italiano, in termini di novità e di posizionamento. La città è al centro di tanti nostri progetti, che passano anche dalla partnership con il Milan celebrata qualche settimana fa. Sentiamo molto vicino il mondo dello sport e quello del calcio in particolare, perché crediamo nell’importanza del gioco di squadra. Infatti siamo sponsor di maglia sulla manica del Milan, ma siamo anche il main-sponsor della Napoli calcio e siamo presenti come secondo sponsor sulla maglia del Genoa. Nel Lighthouse gli ospiti si immergono nel nostro mondo: l’acqua è nelle onde blu di luce che riempiono gli spazi e poi c’è il faro di Ocean Cay, la nostra isola privata alle Bahamas. Il faro, Lighthouse, dà il nome al temporary store ed è il riferimento dei marinai durante la navigazione e anche il simbolo del nostro impegno nella sostenibilità ambientale, rappresentato proprio dal progetto di Ocean Cay. Abbiamo infatti riportato alle sue condizioni originarie un’isola che era stata devastata dall’uomo e dove oggi le tartarughe sono tornate a nidificare, gli uccelli sostano durante le migrazioni e il corallo ha ripreso a crescere. Nel temporary store c’è pure un corner del merchandising con alcuni prodotti di bordo e le magliette delle squadre del campionato italiano che sponsorizziamo. E poi sono disponibili visori per la realtà virtuale che permettono di assistere alla partenza da Ocean Cay dal ponte di una delle nostre navi, o di navigare in un fiordo norvegese».\r

\r

In questi spazi verranno inoltre ospitate presentazioni ed eventi aziendali. Il Lighthouse sarà aperto per un mese: «Se la risposta degli ospiti sarà positiva, in futuro porteremo il concept in altre città, non solo italiane - conclude Massa -. Il temporary store è un’operazione rivolta ai nostri passeggeri, ma pensata per le adv, che sono invitate a portare qua i loro clienti per scoprire quello che offre il mondo Msc».\r

[gallery ids=\"458131,458130,458133\"]\r

\r

\r

","post_title":"Apre a Milano il Lighthouse: il primo temporary store di Msc","post_date":"2023-12-15T10:29:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702636143000]}]}}