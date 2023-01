Il “Talent Musicale” di Radio Vacanze, la Voce del Turismo “Con l’inizio del nuovo anno Radio Vacanze, la Voce del Turismo, continuerà con piacere, allegria, competenza e professionalità a intrattenere con contenuti che hanno da sempre l’attenzione puntata verso tematiche ben precise: I Viaggi e Le Vacanze Il 2022 ci ha dato tanta soddisfazione! Partecipando a fiere ed eventi come “media partner ufficiale” abbiamo raccontato il mondo del turismo attraverso diversi punti di vista e siamo fieri del nostro lavoro che ci permette di portare all’attenzione dei nostri ascoltatori e follower le innumerevoli realtà territoriali che il nostro “Belpaese” ci offre. Per il 2023 abbiamo tante sorprese, sia per il pubblico che viaggia che per quello che vorrebbe viaggiare, con contenuti come sempre destinati anche a chi lavora nel settore”. Questo, in sintesi, il pensiero pubblicato e trasmesso alla fine dell’anno dall’editore nonché conduttore di Radio Vacanze, Gianluigi Leoni. Iniziative “Radio Vacanze “la Voce del Turismo” si prepara a mostrare un 2023 pieno di nuove iniziative e sorprese rinnovando l’invito all’ascolto con professionalità e conoscenza tecnica. Lo staff di professionisti del turismo e della comunicazione continuerà a coinvolgere con leggerezza il pubblico che segue un vero e proprio “intrattenimento costruttivo” intervallato da musica e canzoni dedicando all’argomento principale, l’attenzione non sempre ottenuta da un semplice spot. La programmazione radiofonica, ideata e realizzata da chi contribuisce a diffondere le migliori destinazioni di viaggio, sarà sempre più coinvolgente, con trasmissioni ed eventi nei quali nomi di validi e amati artisti del panorama artistico italiano saranno coinvolti nonché protagonisti”. Stiamo inoltre lavorando alla realizzazione di un bel progetto con un duo amatissimo dal pubblico italiano, i Jalisse, che ci vedrà coinvolti direttamente” Così prosegue Gianluigi Leoni, il signor Radio Vacanze. “A breve partirà la campagna per il reclutamento di《Talent Musicali》appartenenti al comparto nel quale ci muoviamo, il Turismo, per la realizzazione di eventi e trasmissioni che daranno, oltre all’intrattenimento, una voce in più per promuovere una delle attività artistiche più care al pubblico, la musica”. Così termina Gianluigi Leoni prospettando un 2023 interessante.

