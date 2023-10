PwC Travel Outlook,crescono i ricavi nel turismo. Nel 2023 si raggiungeranno i 2,5 trilioni di euro Dopo le performance positive e l’aumento di ricavi registrati nel 2022, il settore turistico continuerà a crescere in modo stabile, raggiungendo un valore di 2,5 migliaia di miliardi di euro nel 2023, per un tasso annuo medio di crescita annuo stimato del 2,5% dal 2023 al 2028. A livello geografico, la concentrazione commerciale nel turismo è maggiore in Europa (36,7%) e negli Stati Uniti (19,9%). A seguire Nord-Asia (11,2%), Sud-Est Asiatico (10,3%), Africa (9,8%), Sud-America (4,7%), India e Asia (3,7%), Oceania (3,7%).

Queste le evidenze presentate dal team innovation di PwC Italia durante l’evento celebrativo per i dieci anni dell’associazione Startup Turismo, organizzato in occasione dell’ultima fiera di Rimini, per fornire una panoramica sui principali trend di innovazione nel settore del turismo. Europa e Nord America, che sono tra le regioni con una concentrazione commerciale più alta, registrano più arrivi turistici. Nello specifico, la Francia registra 79,4 milioni di arrivi, seguono Spagna (71,6 milioni), Usa (50,87 milioni), Turchia (50,45 milioni) e Italia (49,8 milioni). l’Europa è dunque la meta più visitata dell’anno. Per quanto riguarda la provenienza dei viaggiatori, dalle analisi PwC emerge che i turisti che spendono di più uscendo dai propri confini provengono da Usa (109,1 miliardi), Cina (109 miliardi) e Germania (84,9 miliardi); seguono Regno Unito (66,4 miliardi), Francia (45,3 miliardi), Spagna (28 miliardi) e Italia (24,9 miliardi). Secondo la ricerca PwC, i turisti continuano ad affidarsi alle agenzie di viaggio, che rappresentano il 44% del totale del mercato globale nel 2022. «L’analisi dei profili e degli interessi dei viaggiatori a livello global che abbiamo condotto – spiega Roberta Anelli, senior manager innovation di PwC Italia – dimostra il crescente utilizzo dei canali digitali durante l’experience end-to-end del viaggio: dalla ricerca, prenotazione fino alla gestione del viaggio stesso. Si tratta di un’opportunità che può interessare sia le aziende che si rivolgono a un target digital-native, come Millennials e GenZ, sia le aziende che si rivolgono a un target generazionale molto differente (es. Baby Boomers) che utilizza social network e siti web per cercare e prenotare i propri viaggi”. Il mercato degli intermediari di viaggio è però al contempo in ripresa anche in Italia, dopo il periodo pandemico. La crescita è fortemente accompagnata dalla digitalizzazione nel settore Gli investimenti verso le startup nel turismo sono in ripresa dopo il periodo pandemico, con una quota di € 8,23 miliardi investiti a livello globale nel 2022. I venture capitalist (vc) e le società di private equity (pe) dal 2022 costituiscono il 46% dei finanziamenti per le startup nel settore dei viaggi, attirando tra i 10 e gli 11 milioni di dollari. Gli investimenti si concentrano in particolare sulle startup che forniscono funzionalità di ricerca e distribuzione, soprattutto nel settore dell’ospitalità, che hanno raccolto quasi 5,5 miliardi di dollari tra il 2020 e il 2021, rappresentando il 30% dei finanziamenti totali nel periodo di analisi. «Volgendo lo sguardo al periodo pre-pandemia – conclude Anelli – il 2015 e il 2019 sono stati anni record, con picchi di investimenti legati ad acquisizioni significative che hanno consolidato il mercato e spinto la crescita del settore dei viaggi. Gli investitori sembrano favorire leader consolidati rispetto a disruptor potenziali, confermando l’importanza delle relazioni azienda-startup per la crescita strategica». Condividi

Abbiamo monitorato le prenotazioni e le cancellazioni e francamente siamo andati abbastanza bene. L'aspetto positivo è che i turisti che si trovavano in Marocco in quel momento hanno iniziato a condividere sui social media le loro testimonianze: questo ci ha aiutato a mostrare ciò che stava realmente accadendo a Marrakech». Le autorità marocchine considerano l'aumento del numero di visitatori come un voto di fiducia. Il Paese ha l'obiettivo di raddoppiare il numero di turisti entro il 2030, quando ospiterà i Mondiali di calcio insieme a Spagna e Portogallo. «Crediamo che il futuro per il turismo in Marocco sia luminoso - dice Ammor -. Abbiamo una visione forte: raddoppiare il numero di turisti entro il 2030, parliamo di circa 26 milioni di visitatori. Stiamo incentrando la nostra offerta sulle esperienze: spiaggia, sole e mare, ma anche cultura e gastronomia. Quindi l'offerta è costruita intorno alle esperienze più che sulle destinazioni». [post_title] => Il Marocco punta in alto: obiettivo 26 milioni di visitatori entro il 2030 [post_date] => 2023-10-16T14:08:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697465281000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454148 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alpitour rilancia sulla destinazione Thailandia con un charter settimanale che, a partire dalle prossime festività natalizie, collegherà Milano con Phuket. Dell'operazione, già anticipata dal general manager tour operating, Pier Ezhaya a fine settembre, abbiamo parlato con l'head of produt mainstream division di Alpitour, Giancarlo Macchia, in occasione dell'ultima fiera di Rimini: "La novità ruota sostanzialmente attorno a due dei nostri resort nell'area: il Bravo Premium Le Menara Kaolak è situato direttamente sulla spiaggia, in una delle destinazioni emergenti della regione. La struttura è stata appena rinnovata in alcune sue parti, soprattutto per quanto riguarda l'offerta f&b del ristorante a la carte, resa più in linea con le esigenze della clientela italiana. Ma è stata anche aperta una terrazza sul mare e un beach bar, mentre al ristorante principale sono state introdotte le isole a tema gastronomico". Altra novità è poi il Seaclub Style Cape Panwa (già commercializzato Turisanda), nell'area più a sud di Phuket. "La proprietà si trova in una baia completamente indipendente, inaccessibile ad altre strutture e con di fronte il mare delle Andamane - prosegue Macchia -. Un luogo talmente scenografico che è stato scelto come set da alcune produzioni hollywoodiane. La formula è quella della pensione completa con opzione dine around. C'è anche una spa importante, mentre per muoversi lungo i sentieri digradanti del resort gli ospiti hanno persino a disposizione una cremagliera ad hoc". L'offerta sulla Thailandia è poi naturalmente combinabile con tour come il Bangkok e spiagge di una settimana e il classico itinerario di sei notti Thailandia magica con estensione mare. "Il collegamento su Phuket sarà operato da un Dreamliner 787 Neos - conclude Macchia -. Al momento il charter è parziale e prevede uno scalo a Brno in seguito a una partnership con un operatore slovacco. Se le cose dovessero andare come speriamo, però, contiamo dall'anno prossimo di fare un'operazione solo nostra. Il tutto naturalmente mantenendo il supporto dei collegamenti di linea che rimangono essenziali per la nostra offerta Thailandia". [post_title] => Alpitour dà il via all'operazione Thailandia: da Natale un charter su Phuket [post_date] => 2023-10-16T14:04:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697465072000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry alpina per il gruppo Monte-Carlo Sbm che ha appena acquisito il Palace des Neiges della stazione sciistica Courchevel 1850, in Savoia. L'hotel andrà incontro a un'importante operazione di restyling, a cui sarà dato il via a partire da aprile 2024. Il gruppo Alp'Azur continuerà a gestire il Palace des Neiges per la stagione invernale 2023/2024. "Essere riusciti ad acquistare un albergo estero di rilievo per la prima volta nella nostra storia, ed averlo fatto per una struttura fra le più importanti nell'hospitality di lusso di tutto l’arco alpino, è una grande soddisfazione per il nostro gruppo - sottolinea il presidente e amministratore delegato di Sbm, Stéphane Valeri -. Una volta ristrutturato, il nuovo hotel rappresenterà per noi una nuova fonte di crescita e potrà ottimizzare le nostre risorse umane su base stagionale". Il gruppo Vallat ha supportato Monte-Carlo Société des Bains de Mer nella ricerca e selezione della struttura. "Abbiamo movimentato oltre 50 mila passeggeri, per un più 25% rispetto a 12 mesi fa - ha raccontato l'amministratore delegato di Euphemia, Michele Zucchi, in occasione dell'ultima fiera di Rimini -. E pure il valore medio delle pratiche è cresciuto del 20%". Dati positivi che confermano la bontà di un modello basato sulla selezione di agenti esperti e di qualità. "Negli ultimi anni - prosegue Zucchi - abbiamo accolto nella nostra compagine realtà con portafogli clienti consolidati e agenti ben conosciuti nei loro territori. A oggi possiamo contare su circa 140 personal voyager e 53 filiali sparse sul territorio nazionale, con una certa prevalenza nel Centro - Nord. Per il prossimo anno contiamo quindi di crescere ulteriormente, ma sempre con una grande attenzione nella selezione dei candidati. Allo stesso tempo puntiamo a rafforzare le nostre partnership con le compagnie aeree e con i tour operator. Con alcuni lavoreremo senz'altro a un miglioramento dei contratti. Grande attenzione porremo inoltre alle relazioni con le bed banks, che a oggi incidono per circa 4-5 milioni di euro all'anno sul nostro giro d'affari". Il tutto, dopo un 2023 durante il quale il gruppo ha aiutato gli agenti con molte operazioni vuoto-pieno, con l'obiettivo di calmierare un po' l'incremento delle tariffe. La domanda si è quindi rivolta soprattutto verso l'Italia (16%), tallonata da Usa (11%) ed Egitto (8%). A seguire Maldive, Grecia e Spagna. "Con il nuovo portale voli annunciato in questi giorni - conclude Zucchi - pensiamo davvero di chiudere il cerchio, grazie all'integrazione con lo standard Ndc da una parte e con le compagnie low cost dall'altra". [post_title] => Lab Travel Euphemia conferma i numeri in crescita. Nel 2024 proseguono i piani di espansione [post_date] => 2023-10-16T12:15:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697458557000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ttg di Rimini molto intenso e interessante. Che ha espresso uno sguardo su una nuova stagione di progresso del turismo nazionale e internazionale. Questo il mio parere schietto sulla manifestazione appena conclusa. Ma c'è un particolare di gestione che non mi è piaciuto per niente. A me e ai partecipanti con i quali ho parlato: la card per i caffè o i panini o per l'acqua. Una cosa sinceramente folle. Per un caffè eri obbligato a farti una card di minimo 5 euro. Naturalmente nessuno o quasi è riuscito ad esaurire i soldi della card. Chi uno, chi quattro euro, chi sei, tutti sono rimasti con qualche somma incistata nella card. Allora ho parlato con la responsabile del servizio la quale mi ha detto che per il rimborso bisogna accedere attraverso il QRcode. Bene, e in quanto la cifra viene rimborsata? Risposta: be' ancora non lo sappiamo. Ma io ho voluto entrare nel QRcode e fra le richieste per il rimborso c'è anche l'Iban. Ma secondo voi io metto l'Iban nel database di Fiera Rimini? E chi lo fa? Non è questo un dato sensibile? Chi ha dato il via libera a questa procedura? Naturalmente bisogna fare chiarezza sulla questione. Perché se ragioniamo in soldoni tutti i centomila o più fra espositori, visitatori, stampa eccetera eccetera, avranno lasciato qualcosa. Ammettiamo che sia un euro. Nelle casse di Fiera Rimini ci sono almeno 100 mila euro senza nessuna giustificazione. Spero che qualcuno faccia qualcosa sia per questa appropriazione sia per la richiesta dell'Iban. Noi aspettiamo risposte da Fiera Rimini o da chi sta gestendo la faccenda. Giuseppe Aloe [post_title] => La card per il caffè a Fiera Rimini. Follia [post_date] => 2023-10-16T11:31:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697455909000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono in programma a Genova dal 19 al 27 ottobre i festeggiamenti per il settantacinquesimo anniversario di Costa Crociere. La città della Lanterna è infatti dove tutto iniziò nel 1948, con il viaggio inaugurale della Anna C, la prima nave passeggeri della flotta. La sera di venerdì 20 ottobre la compagnia offrirà quindi alla città uno show mai visto prima in Italia: il Monumental Tour. L’appuntamento, aperto a tutti, è alle ore 20.45 in piazza Matteotti, per uno spettacolo che unisce musica elettronica, patrimonio culturale e digital art, creato dal dj e produttore francese Michael Canitrot. Il monumento scelto per questa occasione è Palazzo Ducale. La facciata principale del palazzo, su piazza Matteotti, si animerà con uno show di immagini e luci, che avranno come tema Genova, la sua storia e il mare, mentre gli spettatori balleranno al ritmo della musica elettronica. Lo spettacolo sarà preceduto da un cocktail party a bordo della Costa Toscana, l’ammiraglia della flotta che ogni venerdì fa scalo nel porto di Genova, in collaborazione con Vanity Fair Italia. Il menù sarà firmato da Bruno Barbieri, accompagnato dalle bollicine di Ferrari Trento, che ha creato un’etichetta personalizzata per brindare ai 75 anni di Costa Crociere. Per celebrare in grande stile l’evento, a bordo ci sarà anche un red carpet d’eccezione, dove gli ospiti potranno sfilare e diventare i protagonisti di un esclusivo set fotografico. Chiuderà la serata un appuntamento all’insegna della musica italiana: uno speciale showcase di Malika Ayane. Ma il programma dei festeggiamenti per il settantacinquesimo anniversario comprende anche un’iniziativa a favore di un’importante realtà cittadina, che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le persone più bisognose: la comunità di Sant’Egidio. Giovedì 19 ottobre, presso il chiostro della basilica della Santissima Annunziata, gli chef delle navi Costa prepareranno un pranzo speciale per circa 150 ospiti della comunità, con la partecipazione di chef Barbieri. La Costa Crociere foundation sostiene la comunità di Sant’Egidio sin dal 2015, all’interno di un progetto di assistenza alimentare che sino a oggi ha visto la distribuzione di circa 1 milione di pasti. Lunedì 23 ottobre, Angelo Pintus proporrà quindi il suo show al Politeama Genovese, con inizio alle ore 21. L’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza all’ospedale Gaslini di Genova. Costa raddoppierà l’importo totale, aggiungendo una donazione pari all’incasso della serata. Un secondo momento dedicato al Gaslini sarà poi venerdì 27 ottobre: un gruppo di piccoli pazienti dell’ospedale e le loro famiglie saliranno a bordo della Toscana, a Genova, per una giornata alla scoperta dell’ammiraglia della compagnia italiana, con attività speciali di intrattenimento e un pranzo pensati appositamente per loro. A far loro compagnia anche Mattia Villardita Spider-Man: l’uomo che travestito come il famoso supereroe porta un sorriso ai bambini ricoverati nei reparti ospedalieri di tutta Italia. Infine, Costa sarà brand sponsor della quarantesima assemblea annuale dell’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, che si terrà presso il padiglione Blu della Fiera di Genova dal 24 al 26 ottobre. Nell’ambito di questo evento, il 25 ottobre la compagnia proporrà un workshop dedicato ai Guardiani della Costa: il progetto nazionale di educazione ambientale e citizen science promosso dalla fondazione Costa, rivolto in particolare ai giovani. “In tutti questi anni, giorno dopo giorno, abbiamo portato in giro per il mondo milioni di ospiti, condividendo i momenti felici e indimenticabili delle loro vacanze - sottolinea l'amministratore delegato della compagnia, Mario Zanetti -. In occasione di questo speciale anniversario vogliamo vivere emozioni altrettanto uniche insieme alla città di Genova, con uno spettacolo meraviglioso in una delle piazze più rappresentative della città. Ma anche continuare a essere buoni cittadini della comunità genovese in cui siamo nati, portando un sorriso e un aiuto concreto alle persone più in difficoltà”. [post_title] => Costa compie 75 anni: il programma dei festeggiamenti a Genova [post_date] => 2023-10-16T11:14:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697454883000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454101 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passa di mano l'operatore torinese Siramani. Dopo un 2023 di ulteriore crescita in termini di presenza commerciale a livello nazionale, lo storico amministratore unico del to, Alessandro Ragusa, ha deciso di vendere le proprie quote di maggioranza a un pool di investitori, composto da commercialisti, avvocati e gestori di servizi alberghieri. "Il tutto, al fine di rendere sempre più grande e innovativo il progetto iniziato qualche anno fa", commenta lo stesso Ragusa, che ha pensato di annunciare la novità con una lettera aperta al mondo del trade: “Care colleghe e cari colleghi, raramente ho avuto modo di scrivervi personalmente fino a oggi. In questa fase storica di Siramani, invece, è d’obbligo spendere qualche parola. Innanzitutto per ringraziare quanti di voi ci hanno dato fiducia soprattutto alla ripresa post pandemia e che continuano a darcene. Dopo una attenta valutazione durata qualche mese, ho accettato l’offerta di alcuni investitori i quali, dal 1° ottobre 2023, hanno rilevato le quote del brand Siramani e ne continueranno di fatto l’operatività. Mi premeva darvi personalmente questa comunicazione per evitare arrivassero notizie fuorvianti o poco chiare a riguardo ed evitare allarmismi. Nei vostri confronti, a livello operativo e commerciale, non cambia assolutamente nulla. Si tratta esclusivamente di un classico cambio al vertice dal punto di vista amministrativo. A breve, per il tramite della direzione vendite e dei vostri sales di riferimento, avrete ulteriori indicazioni sulla programmazione 2023/2024. La mia permanenza in Siramani, in qualità di amministratore unico, termina oggi con la piena consapevolezza di lasciare ai nuovi amministratori un team di validi professionisti e un progetto che, sono certo, crescerà sempre più. Un caloroso abbraccio e auguro a tutti voi buon lavoro”. [post_title] => Alessando Ragusa cede la maggioranza di Siramani a un pool di investitori [post_date] => 2023-10-16T10:49:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697453348000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454095 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Marche Connect prende forme concrete: la piattaforma scelta dalla Regione Marche ha inserito il portale come progetto pilota di piattaforme digitali per implementare la digitalizzazione degli operatori del turismo che conterrà oltre 1000 prodotti dedicati alle Marche: pacchetti, esperienze, tour, immediatamente disponibili sia per gli operatori che per il cliente finale (quindi sia b2b che b2c) e sarà collegata con il sistema digitale regionale e di conseguenza con il tourism digital hub di italia.it attraverso il nuovo sistema dell'interoperabilità. Permetterà di avere in un unico portale proposte a disposizione di 80.000 agenzie e tour operator in Usa, Canada, Brasile, Regno Unito, Australia e molti altri paesi, grazie alla partnership con Chameleon Global. In occasione della serata organizzata a Rimini, promossa dall’associazione Inside Marche Live che riunisce i principali operatori dell’incoming delle Marche, molte le opportunità di confronto. «Una importante occasione per incontrarsi, per incontrare amministrazioni e partner e anche per far conoscere alla stampa italiano ed internazionale ospite cosa la nostra Regione può offrire, dal mare alla montagna, dalle città ai borghi, passando da cultura, arte, a attività outdoor e gastronomia». Spiegano Federico Scaramucci e Emanuele Piunti presidente e vice presidente dell’associazione. «Dobbiamo essere fieri di promuovere la regione Marche, un luogo secondo a nessuno. Deve essere un lavoro fatto insieme per voltare pagina, perché ci sono tutte le caratteristiche per un grande successo puntando sull’indoor dei turisti e l’outdoor delle imprese» ha sottolineato Marco Bruschini, direttore generale dell’agenzia regionale per il turismo e l’Internazionalizzazione (Atim). Un momento di incontro, dunque, che ha visto la presenza di numerosi comuni del territorio, partner di progetto: Matteo Ricci sindaco di Pesaro; Massimo Olivetti, primo cittadino di Senigallia; Antonella Marchetti vicesindaco di Acqualagna; Etienne Lucarelli, assessore al turismo di Fano; Sabrina Santelli, assessore al turismo di Pergola; Roberto Cioppi, assessore al turismo di Urbino; Gianluca Carrabs con il libro Italia del tartufo. Presenti anche Stefano Fiorelli e Alessandro Ligurgo per Assoviaggi Confesercenti , Claudio Dell’Accio del gruppo Travel Quotidiano e Giacomo Braccioni direttore della BCC di Fano. «E’ necessario promuovere i fornitori - ha sottolineato Claudio Dell’Accio del gruppo Travel Quotidiano - attraverso la comunicazione istituzionale. Quando Comuni e Regione fanno promozione si devono indicare i fornitori dei servizi di cui si parla per aiutare l’utente ad arrivare al fornitore locale, per non perderlo». [post_title] => Marche: focus sul networking. Debutta la nuova piattaforma Marche Connect [post_date] => 2023-10-16T10:44:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697453050000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "pwc travel outlookcrescono ricavi nel turismo nel 2023 si raggiungeranno 25 trilioni euro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4932,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Marocco rialza la testa dopo il terremoto di inizio settembre. Il tragico evento sembra aver intaccato solo marginalmente l'andamento dei flussi turistici, con 960.000 visitatori arrivati nel paese lo scorso settembre, una crescita del 7% rispetto allo stesso mese del 2022.\r

\r

Nel 2022 il Marocco ha accolto circa 11 milioni di turisti e quasi 550.000 persone sono direttamente impiegate nel settore turistico, pari al 15% della popolazione attiva totale, riporta Euronews.\r

\r

«È fondamentale comunicare al mondo che la situazione è sotto controllo, che siamo tornati alla vita normale - afferma Fatim-Zahra Ammor, ministro del turismo del Marocco a margine dell'incontro annuale del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, che si è svolto a Marrakech -. Abbiamo monitorato le prenotazioni e le cancellazioni e francamente siamo andati abbastanza bene. L'aspetto positivo è che i turisti che si trovavano in Marocco in quel momento hanno iniziato a condividere sui social media le loro testimonianze: questo ci ha aiutato a mostrare ciò che stava realmente accadendo a Marrakech».\r

\r

Le autorità marocchine considerano l'aumento del numero di visitatori come un voto di fiducia. Il Paese ha l'obiettivo di raddoppiare il numero di turisti entro il 2030, quando ospiterà i Mondiali di calcio insieme a Spagna e Portogallo. «Crediamo che il futuro per il turismo in Marocco sia luminoso - dice Ammor -. Abbiamo una visione forte: raddoppiare il numero di turisti entro il 2030, parliamo di circa 26 milioni di visitatori. Stiamo incentrando la nostra offerta sulle esperienze: spiaggia, sole e mare, ma anche cultura e gastronomia. Quindi l'offerta è costruita intorno alle esperienze più che sulle destinazioni».\r

","post_title":"Il Marocco punta in alto: obiettivo 26 milioni di visitatori entro il 2030","post_date":"2023-10-16T14:08:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697465281000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alpitour rilancia sulla destinazione Thailandia con un charter settimanale che, a partire dalle prossime festività natalizie, collegherà Milano con Phuket. Dell'operazione, già anticipata dal general manager tour operating, Pier Ezhaya a fine settembre, abbiamo parlato con l'head of produt mainstream division di Alpitour, Giancarlo Macchia, in occasione dell'ultima fiera di Rimini: \"La novità ruota sostanzialmente attorno a due dei nostri resort nell'area: il Bravo Premium Le Menara Kaolak è situato direttamente sulla spiaggia, in una delle destinazioni emergenti della regione. La struttura è stata appena rinnovata in alcune sue parti, soprattutto per quanto riguarda l'offerta f&b del ristorante a la carte, resa più in linea con le esigenze della clientela italiana. Ma è stata anche aperta una terrazza sul mare e un beach bar, mentre al ristorante principale sono state introdotte le isole a tema gastronomico\".\r

\r

Altra novità è poi il Seaclub Style Cape Panwa (già commercializzato Turisanda), nell'area più a sud di Phuket. \"La proprietà si trova in una baia completamente indipendente, inaccessibile ad altre strutture e con di fronte il mare delle Andamane - prosegue Macchia -. Un luogo talmente scenografico che è stato scelto come set da alcune produzioni hollywoodiane. La formula è quella della pensione completa con opzione dine around. C'è anche una spa importante, mentre per muoversi lungo i sentieri digradanti del resort gli ospiti hanno persino a disposizione una cremagliera ad hoc\".\r

\r

L'offerta sulla Thailandia è poi naturalmente combinabile con tour come il Bangkok e spiagge di una settimana e il classico itinerario di sei notti Thailandia magica con estensione mare. \"Il collegamento su Phuket sarà operato da un Dreamliner 787 Neos - conclude Macchia -. Al momento il charter è parziale e prevede uno scalo a Brno in seguito a una partnership con un operatore slovacco. Se le cose dovessero andare come speriamo, però, contiamo dall'anno prossimo di fare un'operazione solo nostra. Il tutto naturalmente mantenendo il supporto dei collegamenti di linea che rimangono essenziali per la nostra offerta Thailandia\".","post_title":"Alpitour dà il via all'operazione Thailandia: da Natale un charter su Phuket","post_date":"2023-10-16T14:04:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697465072000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry alpina per il gruppo Monte-Carlo Sbm che ha appena acquisito il Palace des Neiges della stazione sciistica Courchevel 1850, in Savoia. L'hotel andrà incontro a un'importante operazione di restyling, a cui sarà dato il via a partire da aprile 2024. Il gruppo Alp'Azur continuerà a gestire il Palace des Neiges per la stagione invernale 2023/2024.\r

\r

\"Essere riusciti ad acquistare un albergo estero di rilievo per la prima volta nella nostra storia, ed averlo fatto per una struttura fra le più importanti nell'hospitality di lusso di tutto l’arco alpino, è una grande soddisfazione per il nostro gruppo - sottolinea il presidente e amministratore delegato di Sbm, Stéphane Valeri -. Una volta ristrutturato, il nuovo hotel rappresenterà per noi una nuova fonte di crescita e potrà ottimizzare le nostre risorse umane su base stagionale\". Il gruppo Vallat ha supportato Monte-Carlo Société des Bains de Mer nella ricerca e selezione della struttura.","post_title":"Il gruppo Monte-Carlo Sbm si espande sulle Alpi con il Palace des Neiges di Courchevel 1850","post_date":"2023-10-16T13:35:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697463323000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo le performance positive e l’aumento di ricavi registrati nel 2022, il settore turistico continuerà a crescere in modo stabile, raggiungendo un valore di 2,5 migliaia di miliardi di euro nel 2023, per un tasso annuo medio di crescita annuo stimato del 2,5% dal 2023 al 2028. A livello geografico, la concentrazione commerciale nel turismo è maggiore in Europa (36,7%) e negli Stati Uniti (19,9%). A seguire Nord-Asia (11,2%), Sud-Est Asiatico (10,3%), Africa (9,8%), Sud-America (4,7%), India e Asia (3,7%), Oceania (3,7%).\r

Queste le evidenze presentate dal team innovation di PwC Italia durante l’evento celebrativo per i dieci anni dell’associazione Startup Turismo, organizzato in occasione dell'ultima fiera di Rimini, per fornire una panoramica sui principali trend di innovazione nel settore del turismo.\r

\r

Europa e Nord America, che sono tra le regioni con una concentrazione commerciale più alta, registrano più arrivi turistici. Nello specifico, la Francia registra 79,4 milioni di arrivi, seguono Spagna (71,6 milioni), Usa (50,87 milioni), Turchia (50,45 milioni) e Italia (49,8 milioni). l'Europa è dunque la meta più visitata dell'anno. Per quanto riguarda la provenienza dei viaggiatori, dalle analisi PwC emerge che i turisti che spendono di più uscendo dai propri confini provengono da Usa (109,1 miliardi), Cina (109 miliardi) e Germania (84,9 miliardi); seguono Regno Unito (66,4 miliardi), Francia (45,3 miliardi), Spagna (28 miliardi) e Italia (24,9 miliardi).\r

\r

Secondo la ricerca PwC, i turisti continuano ad affidarsi alle agenzie di viaggio, che rappresentano il 44% del totale del mercato globale nel 2022.\r

\r

«L’analisi dei profili e degli interessi dei viaggiatori a livello global che abbiamo condotto – spiega Roberta Anelli, senior manager innovation di PwC Italia - dimostra il crescente utilizzo dei canali digitali durante l’experience end-to-end del viaggio: dalla ricerca, prenotazione fino alla gestione del viaggio stesso. Si tratta di un’opportunità che può interessare sia le aziende che si rivolgono a un target digital-native, come Millennials e GenZ, sia le aziende che si rivolgono a un target generazionale molto differente (es. Baby Boomers) che utilizza social network e siti web per cercare e prenotare i propri viaggi”.\r

\r

Il mercato degli intermediari di viaggio è però al contempo in ripresa anche in Italia, dopo il periodo pandemico. La crescita è fortemente accompagnata dalla digitalizzazione nel settore\r

\r

Gli investimenti verso le startup nel turismo sono in ripresa dopo il periodo pandemico, con una quota di € 8,23 miliardi investiti a livello globale nel 2022. \r

\r

I venture capitalist (vc) e le società di private equity (pe) dal 2022 costituiscono il 46% dei finanziamenti per le startup nel settore dei viaggi, attirando tra i 10 e gli 11 milioni di dollari. Gli investimenti si concentrano in particolare sulle startup che forniscono funzionalità di ricerca e distribuzione, soprattutto nel settore dell’ospitalità, che hanno raccolto quasi 5,5 miliardi di dollari tra il 2020 e il 2021, rappresentando il 30% dei finanziamenti totali nel periodo di analisi. «Volgendo lo sguardo al periodo pre-pandemia – conclude Anelli - il 2015 e il 2019 sono stati anni record, con picchi di investimenti legati ad acquisizioni significative che hanno consolidato il mercato e spinto la crescita del settore dei viaggi. Gli investitori sembrano favorire leader consolidati rispetto a disruptor potenziali, confermando l'importanza delle relazioni azienda-startup per la crescita strategica».\r

\r

\r

\r

","post_title":"PwC Travel Outlook,crescono i ricavi nel turismo. Nel 2023 si raggiungeranno i 2,5 trilioni di euro","post_date":"2023-10-16T12:20:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697458847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454121","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Confermati i numeri in crescita già annunciati a inizio settembre per Lab Travel Euphemia: il volume d'affari della società è infatti aumentato del 50% rispetto al 2022, ponendosi così a un livello del 57% superiore a quello raggiunto nell'anno pre-Covid 2019, lasciando prevedere di chiudere il 2023 a quota 60 milioni di euro. \"Abbiamo movimentato oltre 50 mila passeggeri, per un più 25% rispetto a 12 mesi fa - ha raccontato l'amministratore delegato di Euphemia, Michele Zucchi, in occasione dell'ultima fiera di Rimini -. E pure il valore medio delle pratiche è cresciuto del 20%\".\r

\r

Dati positivi che confermano la bontà di un modello basato sulla selezione di agenti esperti e di qualità. \"Negli ultimi anni - prosegue Zucchi - abbiamo accolto nella nostra compagine realtà con portafogli clienti consolidati e agenti ben conosciuti nei loro territori. A oggi possiamo contare su circa 140 personal voyager e 53 filiali sparse sul territorio nazionale, con una certa prevalenza nel Centro - Nord. Per il prossimo anno contiamo quindi di crescere ulteriormente, ma sempre con una grande attenzione nella selezione dei candidati. Allo stesso tempo puntiamo a rafforzare le nostre partnership con le compagnie aeree e con i tour operator. Con alcuni lavoreremo senz'altro a un miglioramento dei contratti. Grande attenzione porremo inoltre alle relazioni con le bed banks, che a oggi incidono per circa 4-5 milioni di euro all'anno sul nostro giro d'affari\".\r

\r

Il tutto, dopo un 2023 durante il quale il gruppo ha aiutato gli agenti con molte operazioni vuoto-pieno, con l'obiettivo di calmierare un po' l'incremento delle tariffe. La domanda si è quindi rivolta soprattutto verso l'Italia (16%), tallonata da Usa (11%) ed Egitto (8%). A seguire Maldive, Grecia e Spagna. \"Con il nuovo portale voli annunciato in questi giorni - conclude Zucchi - pensiamo davvero di chiudere il cerchio, grazie all'integrazione con lo standard Ndc da una parte e con le compagnie low cost dall'altra\".\r

\r

","post_title":"Lab Travel Euphemia conferma i numeri in crescita. Nel 2024 proseguono i piani di espansione","post_date":"2023-10-16T12:15:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697458557000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ttg di Rimini molto intenso e interessante. Che ha espresso uno sguardo su una nuova stagione di progresso del turismo nazionale e internazionale. Questo il mio parere schietto sulla manifestazione appena conclusa.\r

\r

Ma c'è un particolare di gestione che non mi è piaciuto per niente. A me e ai partecipanti con i quali ho parlato: la card per i caffè o i panini o per l'acqua. Una cosa sinceramente folle. Per un caffè eri obbligato a farti una card di minimo 5 euro. Naturalmente nessuno o quasi è riuscito ad esaurire i soldi della card. Chi uno, chi quattro euro, chi sei, tutti sono rimasti con qualche somma incistata nella card.\r

\r

Allora ho parlato con la responsabile del servizio la quale mi ha detto che per il rimborso bisogna accedere attraverso il QRcode. Bene, e in quanto la cifra viene rimborsata? Risposta: be' ancora non lo sappiamo. Ma io ho voluto entrare nel QRcode e fra le richieste per il rimborso c'è anche l'Iban. Ma secondo voi io metto l'Iban nel database di Fiera Rimini? E chi lo fa? Non è questo un dato sensibile? Chi ha dato il via libera a questa procedura?\r

\r

Naturalmente bisogna fare chiarezza sulla questione. Perché se ragioniamo in soldoni tutti i centomila o più fra espositori, visitatori, stampa eccetera eccetera, avranno lasciato qualcosa. Ammettiamo che sia un euro. Nelle casse di Fiera Rimini ci sono almeno 100 mila euro senza nessuna giustificazione. Spero che qualcuno faccia qualcosa sia per questa appropriazione sia per la richiesta dell'Iban. Noi aspettiamo risposte da Fiera Rimini o da chi sta gestendo la faccenda.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"La card per il caffè a Fiera Rimini. Follia","post_date":"2023-10-16T11:31:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1697455909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono in programma a Genova dal 19 al 27 ottobre i festeggiamenti per il settantacinquesimo anniversario di Costa Crociere. La città della Lanterna è infatti dove tutto iniziò nel 1948, con il viaggio inaugurale della Anna C, la prima nave passeggeri della flotta.\r

\r

La sera di venerdì 20 ottobre la compagnia offrirà quindi alla città uno show mai visto prima in Italia: il Monumental Tour. L’appuntamento, aperto a tutti, è alle ore 20.45 in piazza Matteotti, per uno spettacolo che unisce musica elettronica, patrimonio culturale e digital art, creato dal dj e produttore francese Michael Canitrot. Il monumento scelto per questa occasione è Palazzo Ducale. La facciata principale del palazzo, su piazza Matteotti, si animerà con uno show di immagini e luci, che avranno come tema Genova, la sua storia e il mare, mentre gli spettatori balleranno al ritmo della musica elettronica.\r

\r

Lo spettacolo sarà preceduto da un cocktail party a bordo della Costa Toscana, l’ammiraglia della flotta che ogni venerdì fa scalo nel porto di Genova, in collaborazione con Vanity Fair Italia. Il menù sarà firmato da Bruno Barbieri, accompagnato dalle bollicine di Ferrari Trento, che ha creato un’etichetta personalizzata per brindare ai 75 anni di Costa Crociere. Per celebrare in grande stile l’evento, a bordo ci sarà anche un red carpet d’eccezione, dove gli ospiti potranno sfilare e diventare i protagonisti di un esclusivo set fotografico. Chiuderà la serata un appuntamento all’insegna della musica italiana: uno speciale showcase di Malika Ayane.\r

\r

Ma il programma dei festeggiamenti per il settantacinquesimo anniversario comprende anche un’iniziativa a favore di un’importante realtà cittadina, che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le persone più bisognose: la comunità di Sant’Egidio. Giovedì 19 ottobre, presso il chiostro della basilica della Santissima Annunziata, gli chef delle navi Costa prepareranno un pranzo speciale per circa 150 ospiti della comunità, con la partecipazione di chef Barbieri. La Costa Crociere foundation sostiene la comunità di Sant’Egidio sin dal 2015, all’interno di un progetto di assistenza alimentare che sino a oggi ha visto la distribuzione di circa 1 milione di pasti.\r

\r

Lunedì 23 ottobre, Angelo Pintus proporrà quindi il suo show al Politeama Genovese, con inizio alle ore 21. L’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza all’ospedale Gaslini di Genova. Costa raddoppierà l’importo totale, aggiungendo una donazione pari all’incasso della serata. Un secondo momento dedicato al Gaslini sarà poi venerdì 27 ottobre: un gruppo di piccoli pazienti dell’ospedale e le loro famiglie saliranno a bordo della Toscana, a Genova, per una giornata alla scoperta dell’ammiraglia della compagnia italiana, con attività speciali di intrattenimento e un pranzo pensati appositamente per loro. A far loro compagnia anche Mattia Villardita Spider-Man: l’uomo che travestito come il famoso supereroe porta un sorriso ai bambini ricoverati nei reparti ospedalieri di tutta Italia.\r

\r

Infine, Costa sarà brand sponsor della quarantesima assemblea annuale dell’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, che si terrà presso il padiglione Blu della Fiera di Genova dal 24 al 26 ottobre. Nell’ambito di questo evento, il 25 ottobre la compagnia proporrà un workshop dedicato ai Guardiani della Costa: il progetto nazionale di educazione ambientale e citizen science promosso dalla fondazione Costa, rivolto in particolare ai giovani.\r

\r

“In tutti questi anni, giorno dopo giorno, abbiamo portato in giro per il mondo milioni di ospiti, condividendo i momenti felici e indimenticabili delle loro vacanze - sottolinea l'amministratore delegato della compagnia, Mario Zanetti -. In occasione di questo speciale anniversario vogliamo vivere emozioni altrettanto uniche insieme alla città di Genova, con uno spettacolo meraviglioso in una delle piazze più rappresentative della città. Ma anche continuare a essere buoni cittadini della comunità genovese in cui siamo nati, portando un sorriso e un aiuto concreto alle persone più in difficoltà”.\r

\r

","post_title":"Costa compie 75 anni: il programma dei festeggiamenti a Genova","post_date":"2023-10-16T11:14:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697454883000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454101","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passa di mano l'operatore torinese Siramani. Dopo un 2023 di ulteriore crescita in termini di presenza commerciale a livello nazionale, lo storico amministratore unico del to, Alessandro Ragusa, ha deciso di vendere le proprie quote di maggioranza a un pool di investitori, composto da commercialisti, avvocati e gestori di servizi alberghieri. \"Il tutto, al fine di rendere sempre più grande e innovativo il progetto iniziato qualche anno fa\", commenta lo stesso Ragusa, che ha pensato di annunciare la novità con una lettera aperta al mondo del trade:\r

\r

“Care colleghe e cari colleghi,\r

raramente ho avuto modo di scrivervi personalmente fino a oggi. In questa fase storica di Siramani, invece, è d’obbligo spendere qualche parola. Innanzitutto per ringraziare quanti di voi ci hanno dato fiducia soprattutto alla ripresa post pandemia e che continuano a darcene. Dopo una attenta valutazione durata qualche mese, ho accettato l’offerta di alcuni investitori i quali, dal 1° ottobre 2023, hanno rilevato le quote del brand Siramani e ne continueranno di fatto l’operatività.\r

\r

Mi premeva darvi personalmente questa comunicazione per evitare arrivassero notizie fuorvianti o poco chiare a riguardo ed evitare allarmismi. Nei vostri confronti, a livello operativo e commerciale, non cambia assolutamente nulla. Si tratta esclusivamente di un classico cambio al vertice dal punto di vista amministrativo. A breve, per il tramite della direzione vendite e dei vostri sales di riferimento, avrete ulteriori indicazioni sulla programmazione 2023/2024. La mia permanenza in Siramani, in qualità di amministratore unico, termina oggi con la piena consapevolezza di lasciare ai nuovi amministratori un team di validi professionisti e un progetto che, sono certo, crescerà sempre più. Un caloroso abbraccio e auguro a tutti voi buon lavoro”.","post_title":"Alessando Ragusa cede la maggioranza di Siramani a un pool di investitori","post_date":"2023-10-16T10:49:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697453348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454095","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marche Connect prende forme concrete: la piattaforma scelta dalla Regione Marche ha inserito il portale come progetto pilota di piattaforme digitali per implementare la digitalizzazione degli operatori del turismo che conterrà oltre 1000 prodotti dedicati alle Marche: pacchetti, esperienze, tour, immediatamente disponibili sia per gli operatori che per il cliente finale (quindi sia b2b che b2c) e sarà collegata con il sistema digitale regionale e di conseguenza con il tourism digital hub di italia.it attraverso il nuovo sistema dell'interoperabilità.\r

\r

Permetterà di avere in un unico portale proposte a disposizione di 80.000 agenzie e tour operator in Usa, Canada, Brasile, Regno Unito, Australia e molti altri paesi, grazie alla partnership con Chameleon Global.\r

\r

In occasione della serata organizzata a Rimini, promossa dall’associazione Inside Marche Live che riunisce i principali operatori dell’incoming delle Marche, molte le opportunità di confronto.\r

\r

«Una importante occasione per incontrarsi, per incontrare amministrazioni e partner e anche per far conoscere alla stampa italiano ed internazionale ospite cosa la nostra Regione può offrire, dal mare alla montagna, dalle città ai borghi, passando da cultura, arte, a attività outdoor e gastronomia». Spiegano Federico Scaramucci e Emanuele Piunti presidente e vice presidente dell’associazione. «Dobbiamo essere fieri di promuovere la regione Marche, un luogo secondo a nessuno. Deve essere un lavoro fatto insieme per voltare pagina, perché ci sono tutte le caratteristiche per un grande successo puntando sull’indoor dei turisti e l’outdoor delle imprese» ha sottolineato Marco Bruschini, direttore generale dell’agenzia regionale per il turismo e l’Internazionalizzazione (Atim).\r

\r

Un momento di incontro, dunque, che ha visto la presenza di numerosi comuni del territorio, partner di progetto: Matteo Ricci sindaco di Pesaro; Massimo Olivetti, primo cittadino di Senigallia; Antonella Marchetti vicesindaco di Acqualagna; Etienne Lucarelli, assessore al turismo di Fano; Sabrina Santelli, assessore al turismo di Pergola; Roberto Cioppi, assessore al turismo di Urbino; Gianluca Carrabs con il libro Italia del tartufo. Presenti anche Stefano Fiorelli e Alessandro Ligurgo per Assoviaggi Confesercenti , Claudio Dell’Accio del gruppo Travel Quotidiano e Giacomo Braccioni direttore della BCC di Fano.\r

\r

«E’ necessario promuovere i fornitori - ha sottolineato Claudio Dell’Accio del gruppo Travel Quotidiano - attraverso la comunicazione istituzionale. Quando Comuni e Regione fanno promozione si devono indicare i fornitori dei servizi di cui si parla per aiutare l’utente ad arrivare al fornitore locale, per non perderlo». ","post_title":"Marche: focus sul networking. Debutta la nuova piattaforma Marche Connect","post_date":"2023-10-16T10:44:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697453050000]}]}}