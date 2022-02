Professione Travel Agent, la condivisione per aiutare le agenzie e vendere il prodotto

Professione Travel Agent. Così si chiama il brand di Roxana Ilie dedicato ai consulenti e agli agenti di viaggio. Con uno spirito 100% digital, il ricorso ai canali di comunicazione più efficaci – i social, prima di tutto, ma non solo – e un’offerta costruita su percorsi di coaching individuali, Professione Travel Agent offre un appoggio strategico a chi vuole vendere viaggi: agli agenti di viaggio tradizionali come a chi vuole iniziare una nuova professione partendo direttamente dal digitale.

Il vero cuore del progetto di Roxana è il gruppo Facebook Professione Travel Agent. Con contenuti di alto valore e dirette settimanali con professionisti e specialisti, il gruppo è un vivace punto d’incontro nel quale vivono formazione, confronto e discussione. I dubbi vengono esaminati, alle domande si risponde quasi in tempo reale: i 630 membri della community sono attivissimi. Il tutto è completamente gratuito, mentre ogni risorsa è facilmente consultabile.

Il focus del gruppo è chiaro: aiutare chi lavora nel settore travel a rimettere in sesto la propria attività dopo la batosta degli ultimi due anni, insegnando come ci si destreggia con gli strumenti online e come definire una voce digitale con la quale vendere di più.

Roxana ha valori chiari e definiti: gli stessi che hanno dato vita a Professione Travel Agent. La condivisione, prima di tutto, e una forte empatia verso chi accetta di rimboccarsi le maniche per far crescere il proprio business. Seguono alcune soft skill cruciali: la capacità di fare network, l’aggiornamento costante, una inesauribile curiosità.

Il tutto si traduce in un metodo completo ed efficace, nel quale la strategia di marketing non è solo teoria, ma viene messa in pratica fin dall’inizio del percorso: le idee del consulente vengono analizzate e concretizzate, messe alla prova, ottimizzate.