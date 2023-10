Problema forza lavoro in adv: come attrarre nuovi talenti scouting di risorse. Anche le agenzie di viaggi sono state colpite da questa criticità: quali sono oggi le strategie per attrarre risorse e giovani nel mondo del turismo e della distribuzione? Oggi come oggi uno dei problemi del mondo del turismo è quello dello. Anche lesono state colpite da questa criticità: quali sono oggi le strategie per attrarre risorse e giovani nel mondo del turismo e della distribuzione? Ne hanno parlato alcune personalità del settore e del recruiting nel panel al TTG Travel Experience “Svelando il futuro, colloquio perfetto per attrarre i giovani nell’avvincente mondo delle agenzie di viaggio”, moderato da Gabriele Milani, direttore nazionale FTO. L’elemento da garantire oggi è sicuramente quello della flessibilità. “È il fattore vincente – spiega Giada Marabotto, ceo e founder Volver Tour Operator -, quindi contratti part time, part time verticali, contratti di consulenza, smart working etc. Non dare questa possibilità alle risorse significa perderle. Inoltre, i giovani oggi hanno una particolare attenzione al work-life balance, senza contare le esigenze dei genitori che scelgono sempre più spesso impieghi che garantiscano orari non rigidi”. Sulla centralità di un nuovo approccio che garantisca la flessibilità concorda anche Federico Marra, talent acquisition manager del Gruppo Uvet, che però aggiunge altri due elementi: “La presenza di agevolazioni, bonus, incentivi, possibilità di fare carriera – spiega – e l’empatia, ossia la capacità di affiancare la risorsa, raccontare le dinamiche e le persone, introdurla nelle varie unità, garantirgli feedback session”. Anche il problema dell’assegnazione delle mansioni è centrale nella vita di un’agenzia di viaggio. “Si tratta di un lavoro in cui spesso le azioni da svolgere sono tante, di diversa natura – spiega Giulia Barroero, ad di Lab Travel – e questo può spaventare. Noi preferiamo puntare sulla verticalizzazione, che permette di tranquillizzare chi si approccia a questo mondo che sembra così vasto nell’ambito delle competenze”. Per essere in grado di fare ‘talent attraction’ è necessario inoltre fare un ottimo “employer branding – sottolinea Marra -, quindi raccontare l’azienda in maniera efficace, delineare una sorta di vetrina dell’azienda, mostrando un ambiente in cui i candidati possano trovarsi bene. Il problema non è attirare i candidati, ma attirare i candidati giusti, quindi parlando al nostro target riusciamo a calamitare l’attenzione di chi davvero ci interessa”. Gabriele Milani ricorda, a questo punto, che nell’ambiente digitale seminiamo tante tracce: “Bisogna tenerne conto – evidenzia – perché il candidato potrebbe volersi informare sull’ambiente di lavoro e sul modo di pensare del management”. Un altro elemento su cui prestare particolare attenzione è la presenza di bonus, possibilità di carriera, vantaggi. “Inoltre, la positività andrebbe espressa dal primo approccio – racconta Maurizio Menegon, client recruitment specialist -: quando incontriamo il candidato, raccontiamogli cosa ci ha fatto innamorare di quel lavoro, il motivo per cui investire in quell’attività, stabiliamo un rapporto empatico”. I giovani sono molto attratti anche dall’etica che ispira un’azienda. “Cerchiamo di tenere in considerazione tutto ciò che rene la nostra azienda etica – spiega Enrico Gambardella, founder Winning women institute -, come la presenza di pari opportunità o l’approccio sostenibile. Nel turismo, inoltre, dovremmo capire che l’unione fa la forza, quindi potremmo lavorare insieme, anche con associazioni e università, per aiutare il settore ad attrarre nuovi talenti”. Condividi

\r

Le agenzie di viaggio e i tour operator chiuderanno il 2023 con un fatturato di oltre 10,5 miliardi di euro e una crescita stimata del +12% sullo scorso anno. I livelli del 2019, ultimo anno prima della pandemia, non sono ancora stati raggiunti ma il turismo organizzato guarda con fiducia al 2024.\r

\r

Così Assoviaggi Confesercenti, sulla base di stime fornite dal Centro studi turistici di Firenze sui fatturati delle imprese del turismo organizzato.\r

\r

I dati relativi al 2023 parlano di 10,2 milioni di richieste, tra intermediazione di servizi e vendita di pacchetti, per un totale di circa 24 milioni di italiani (+11% sul 2022) che nell’anno in corso hanno utilizzato - o utilizzeranno - i servizi delle imprese del turismo organizzato. E in totale sono 11,5 milioni (il 48%) gli italiani che scelgono le agenzie di viaggio per viaggiare all’estero.\r

\r

“Agenzie di viaggio e tour operator, come riconosciuto dallo stesso ministro Santanché, si confermano protagonisti indispensabili per il comparto e continuano a ricoprire un ruolo strategico e cruciale per l’economia turistica. Dopo le ingenti perdite dovute al covid e una fase di ripresa costellata da momenti tutt’altro che semplici – spiega il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi nel giorno di apertura del TTG di Rimini – il settore tiene e i dati in crescita dimostrano come la professionalità e le garanzie offerte da agenzie di viaggio e tour operator ai viaggiatori italiani siano caratteristiche fondamentali, soprattutto per chi sceglie di spostarsi all’estero”.","post_title":"Assoviaggi: 11.5 milioni di italiani scelgono adv e to per andare all'estero","post_date":"2023-10-11T14:35:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697034912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oggi come oggi uno dei problemi del mondo del turismo è quello dello scouting di risorse. Anche le agenzie di viaggi sono state colpite da questa criticità: quali sono oggi le strategie per attrarre risorse e giovani nel mondo del turismo e della distribuzione? \r

\r

Ne hanno parlato alcune personalità del settore e del recruiting nel panel al TTG Travel Experience “Svelando il futuro, colloquio perfetto per attrarre i giovani nell’avvincente mondo delle agenzie di viaggio”, moderato da Gabriele Milani, direttore nazionale FTO.\r

\r

L’elemento da garantire oggi è sicuramente quello della flessibilità. “È il fattore vincente – spiega Giada Marabotto, ceo e founder Volver Tour Operator -, quindi contratti part time, part time verticali, contratti di consulenza, smart working etc. Non dare questa possibilità alle risorse significa perderle. Inoltre, i giovani oggi hanno una particolare attenzione al work-life balance, senza contare le esigenze dei genitori che scelgono sempre più spesso impieghi che garantiscano orari non rigidi”. \r

\r

Sulla centralità di un nuovo approccio che garantisca la flessibilità concorda anche Federico Marra, talent acquisition manager del Gruppo Uvet, che però aggiunge altri due elementi: “La presenza di agevolazioni, bonus, incentivi, possibilità di fare carriera – spiega - e l’empatia, ossia la capacità di affiancare la risorsa, raccontare le dinamiche e le persone, introdurla nelle varie unità, garantirgli feedback session”. \r

\r

Anche il problema dell’assegnazione delle mansioni è centrale nella vita di un’agenzia di viaggio. “Si tratta di un lavoro in cui spesso le azioni da svolgere sono tante, di diversa natura - spiega Giulia Barroero, ad di Lab Travel – e questo può spaventare. Noi preferiamo puntare sulla verticalizzazione, che permette di tranquillizzare chi si approccia a questo mondo che sembra così vasto nell’ambito delle competenze”. \r

\r

Per essere in grado di fare ‘talent attraction’ è necessario inoltre fare un ottimo “employer branding – sottolinea Marra -, quindi raccontare l’azienda in maniera efficace, delineare una sorta di vetrina dell’azienda, mostrando un ambiente in cui i candidati possano trovarsi bene. Il problema non è attirare i candidati, ma attirare i candidati giusti, quindi parlando al nostro target riusciamo a calamitare l’attenzione di chi davvero ci interessa”. Gabriele Milani ricorda, a questo punto, che nell’ambiente digitale seminiamo tante tracce: “Bisogna tenerne conto – evidenzia - perché il candidato potrebbe volersi informare sull’ambiente di lavoro e sul modo di pensare del management”.\r

\r

Un altro elemento su cui prestare particolare attenzione è la presenza di bonus, possibilità di carriera, vantaggi. “Inoltre, la positività andrebbe espressa dal primo approccio – racconta Maurizio Menegon, client recruitment specialist -: quando incontriamo il candidato, raccontiamogli cosa ci ha fatto innamorare di quel lavoro, il motivo per cui investire in quell’attività, stabiliamo un rapporto empatico”. \r

\r

I giovani sono molto attratti anche dall’etica che ispira un’azienda. “Cerchiamo di tenere in considerazione tutto ciò che rene la nostra azienda etica – spiega Enrico Gambardella, founder Winning women institute -, come la presenza di pari opportunità o l’approccio sostenibile. Nel turismo, inoltre, dovremmo capire che l’unione fa la forza, quindi potremmo lavorare insieme, anche con associazioni e università, per aiutare il settore ad attrarre nuovi talenti”.","post_title":"Problema forza lavoro in adv: come attrarre nuovi talenti","post_date":"2023-10-11T14:29:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697034563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453823","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453824\" align=\"alignleft\" width=\"263\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

\r

Al termine di 3 trimestri nel complesso positivi per l'industria del turismo organizzato, AIAV, Associazione Italiana Agenti di Viaggio con oltre 2.000 iscritti, partecipa a TTG Travel Experience per fare il punto sulle zone d'ombra della ripresa e proporre soluzioni innovative per fronteggiare le incognite che potrebbero mettere nuovamente a rischio il comparto. \r

\r

“Dall'ascolto dei nostri Associati e dall'analisi dei dati sulle prenotazioni raccolti in questi mesi – dichiara il Presidente AIAV, Fulvio Avataneo – sono emersi almeno 3 macrofattori di rischio: in primo luogo il costante aumento dei costi dei servizi turistici, cresciuti ben oltre i livelli attribuibili all'inflazione, in secondo luogo il caos voli, a cui il DL Asset sembra rispondere solo parzialmente, e, non ultima, la sempre più frequente tendenza da parte dei tour operator a praticare prezzi dinamici su pacchetti charterizzati, minando la credibilità commerciale delle agenzie. Se aggiungiamo il clima di incertezza geopolitica, legato anche ai recenti eventi che hanno coinvolto il Medio Oriente, il quadro appare tutt'altro che positivo. Con la nostra partecipazione a TTG intendiamo offrire al settore un insieme di nozioni, avvertimenti, servizi e contenuti utili per affrontare con maggiore consapevolezza il futuro\". \r

\r

Si parte con 2 convegni moderati da Fulvio Avataneo. Il primo, dal titolo “Maggiori Margini = Maggiori Responsabilità” in programma mercoledì 11 ottobre alle 14:00 in Sala Abete, sarà dedicato all’analisi delle strategie commerciali e degli strumenti di tutela legale a disposizione delle agenzie che intendono migliorare le proprie performance economiche, anche nel caso in cui scelgano di privilegiare l'organizzazione diretta rispetto all'intermediazione. Sul palco, Angela Cunzio, Commercialista e Responsabile Servizi Fiscali AIAV, e Veronica Scaletta, Avvocato e Responsabile Servizi Legali AIAV. \r

\r

Nel secondo, “Turismo e Turismi dopo il Piano Strategico”, si farà invece il punto sulle sfide che gravano sul turismo organizzato di domani, tra diversificazione, destagionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità: una tavola rotonda per stimolare idee, punti di vista innovativi e delineare nuovi orizzonti di attività. Il dibattito si svolgerà giovedì 12 ottobre alle 17:00 in Sala Diotallevi 1: partecipano Marco Misischia, Presidente Nazionale CNA Turismo e Commercio, Irene Bongiovanni, Presidente Alleanza Cooperative Turismo e Beni Culturali, Maria Antonietta Princivalle, Fondatore BookingsMed.com – EMT – AIPTM e Bruno Visioni, Vice Presidente di Culturalia AGCI Cultura. \r

\r

“Ci presentiamo a TTG – continua Avataneo – forti dei traguardi raggiunti in questi mesi, a cominciare dall’apertura dell’istruttoria da parte dell’Antitrust nei confronti di Ryanair, dopo le nostre segnalazioni e quelle di FTO. C’è ancora molto da fare: recentemente siamo tornati a chiedere al Ministero del Turismo di consentire la detrazione fiscale del costo delle vacanze dalle imposte sul reddito; il Diritto alla Vacanza, del resto, conta ormai su una base costituzionale che lo equipara al Diritto alla Salute. Siamo inoltre impegnati nella formazione, in collaborazione con diversi Istituti Professionali per il Turismo e Università, e, non ultimo, nella promozione presso il Ministero del nostro portale Viaggiare Senza Problemi, per offrire a tutto il mercato, trade e non, uno strumento trasparente, gratuito e facilmente accessibile per valutare il possesso da parte delle imprese turistiche dei requisiti di legge necessari per operare sul mercato”.\r

\r

Non solo formazione: a TTG Travel Experience AIAV presenterà i servizi a disposizione delle imprese distributive, a cominciare dalla consulenza qualificata in materia legale, amministrativa e sindacale. Previste anche convenzioni per l'accesso a condizioni favorevoli a prodotti assicurativi specializzati, come la Polizza di Responsabilità Civile Professionale e il Salvagente, fondo di garanzia istituito direttamente da AIAV, al quale possono aderire tutti gli associati, con l'obiettivo di proteggere i viaggiatori in caso di fallimento o insolvenza degli operatori di viaggio/organizzatori che ne fanno parte. E ancora, sistemi informatizzati per l'amministrazione, la privacy, la sicurezza e gestione contabile dell’agenzia a tariffe agevolate.\r

\r

Tra i punti di forza di AIAV, anche l'offerta gratuita di vere e proprie opportunità di business per le agenzie, attraverso piattaforme tematiche, dedicate a specifici rami di attività. Tra le più recenti, Touchpoint, marketplace basato sulla tecnologia della migliore piattaforma di dynamic packaging sul mercato attraverso cui tutte le agenzie possono condividere i loro prodotti, oltre ad avere accesso a migliaia di servizi turistici a condizioni particolarmente competitive. E ancora, TAC, portale specializzato nella raccolta e nella distribuzione di prodotti di nicchia, costruiti da piccoli tour operator tailor made, e QI MARCHIO DI QUALITÀ, l’unico marchio di qualità ministeriale per gli operatori della distribuzione turistica riconosciuto in Italia.\r

\r

Focus anche sull'incoming, con il progetto Go On Italy, portale a costo zero per le agenzie di viaggio che realizzano pacchetti e itinerari turistici in Italia e desiderano condividere i loro prodotti su un marketplace diffuso in tutto il mondo e tradotto in quattro lingue. Proprio per incentivare le sinergie tra offerta turistica dei territori e sistema del turismo organizzato, quest'anno lo stand di AIAV è posizionato all'interno del padiglione Italia (C7) di fronte allo spazio espositivo di CNA Turismo e Commercio, di cui AIAV è parte integrante. I professionisti del turismo, quindi, potranno incontrare il variegato mondo di imprenditori e artigiani che costituiscono l'ossatura dell'economia dei territori e contribuiscono, con il loro lavoro, a creare quelle esperienze autentiche che i turisti, interni e stranieri, domandano con sempre maggiore frequenza in agenzia. \r

\r

\r

\r

","post_title":"AIAV al TTG, le ombre e le sfide della ripresa nei due convegni al TTG","post_date":"2023-10-11T12:24:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697027079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A soli otto mesi dal suo lancio ufficiale in occasione del nostro Tove di Milano dello scorso febbraio è già tempo di un primo bilancio per il portale b2b MyItalytotheWorld. “E’ stato un ottimo inizio, con risultati persino superiori alle aspettative - racconta il direttore generale, Marella Bagnoli -. A oggi abbiamo già un migliaio di agenzie registrate sulla nostra piattaforma, di cui il 60% proveniente dall’estero. Ma contiamo di crescere sempre di più anche in Italia con il contributo della nostra forza sales. Possiamo contare su tre risorse distribuite sul territorio con prevalenza Centro-Nord, che nel medio periodo pensiamo di raddoppiare”.\r

\r

Le maggiori soddisfazioni in questo primo anno di attività sono arrivate in particolare dal settore alberghiero. “Tutto ciò grazie a un prodotto importante e altamente competitivo - aggiunge Marella Bagnoli -. Abbiamo un’offerta di portata globale ma con un focus particolare sull’Italia, dove concentriamo le nostre attività di contrattazione diretta. Per il resto ci affidiamo a fornitori esterni, collaborando pur sempre con chi è in grado di garantirci un ottimo rapporto qualità-prezzo. Gran parte del merito è del nostro responsabile prodotto, Antonio Spazzamonte, che ha fatto davvero un ottimo lavoro”.\r

\r

Bene sono andati peraltro anche i pacchetti. Pure in questo caso la destinazione Italia è caratterizzata da tour prodotti internamente, “mentre per l’estero ci affidiamo esclusivamente a dmc locali capaci ancora una volta di assicurarci offerte competitive”; conclude Marella Bagnoli.","post_title":"MyItalytotheworld parte con il piede giusto. Buoni i primi otto mesi del portale b2b lanciato al Tove","post_date":"2023-10-11T12:18:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["myitalytotheworld"],"post_tag_name":["MyItalytotheworld"]},"sort":[1697026720000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La capacità globale delle compagnie aeree è pronta a superare i livelli del 2019: la buona novella arriva da Cirium, che - ripresa da Bloomberg - proprio questa settimana segnala il raggiungimento di quella che viene definita come una \"pietra miliare nella ripresa dallo scoppio della pandemia\" che con la chiusura delle frontiere aveva costretto le compagnie aeree a lasciare a terra le loro flotte, portando il settore sull'orlo del collasso. Il tutto per oltre tre anni. \r

\r

Il ritorno alla capacità di volo pre-pandemia conferma una volta di più la resilienza del settore la loro capacità delle compagnie aeree ad adattarsi a condizioni sempre diverse. Ma le problematiche restano e sono diverse.\r

\r

I collegamenti da e per la Cina viaggiano tuttora a rilento, mantenendo un mercato importante ai margini della ripresa. Le compagnie aeree hanno lottato con le persistenti strozzature nella fornitura di aeromobili, un problema lasciato in eredità dalla pandemia. Inoltre, lo spazio aereo russo resta chiuso per molte compagnie aeree occidentali, aggiungendo una serie di sfide post-pandemia. Non da ultimo, questa settimana i vettori hanno ampiamente modificato gli operativi in seguito all'attacco di Hamas contro Israele.\r

\r

Non da ultimo, come evidenziato dalla Iata, nel 2023 i profitti del settore saranno inferiori al 40% rispetto al dato del 2019, con i viaggi d'affari che non hanno ancora recuperato i volumi di un tempo.\r

Secondo Cirium, mentre il traffico transatlantico è tornato ai livelli pre-Covid, quello verso il Pacifico e dall’Europa verso l’Asia è diminuito rispettivamente del 31% e del 17%. Al contrario, i vettori cinesi non soggetti al divieto russo hanno aumentato i voli: Air China, China Southern Airlines e China Eastern Airlines hanno aggiunto capacità per i collegamenti verso Londra rispetto a prima della pandemia. Al contrario, British Airways, un tempo il secondo operatore di voli per la Cina, oggi offre quasi il 40% di posti in meno su quelle rotte rispetto a prima del Covid.\r

\r

","post_title":"Trasporto aereo: la capacità torna ai livelli pre-Covid, ma le sfide restano. I dati Cirium","post_date":"2023-10-11T12:01:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697025681000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sulle località meno note e ancora fuori dai circuiti turistici più affollati ma non per questo meno ricche e affascinanti. I turisti italiani \"ormai da qualche mese sono attratti proprio da questa tipologia di offerta, che va oltre quella più che consolidata di “Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia\" afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia.\r

\r

Tra queste mete spiccano Lodz, capitale della creatività, delle atmosfere liberty, del cinema e della moda, Lublino, città accademica e importante punto di unione fra Europa occidentale e orientale, e Danzica, affacciata sul mar Baltico e segnata da secoli di traffici marittimi, Torun, ritenuta uno dei più bei centri urbani di tutta la Polonia, nonché città natale di Niccolò Copernico e Poznan, una delle città più antiche e ricche della Polonia.\r

\r

La Polonia beneficia inoltre di una sempre più fitta rete di collegamenti aerei dall’Italia. La capitale polacca, dalla scorsa primavera, dispone di un nuovo aeroporto, il ‘Varsavia-Radom’ e – da fine ottobre – sarà nuovamente raggiungibile con il collegamento diretto Roma Fiumicino - Varsavia Chopin operato da Lot. “La nostra forza sta proprio nei tanti collegamenti aerei a disposizione che permettono agli italiani di raggiungere il nostro Paese in ogni stagione grazie ad operativi che consentono di organizzarsi per un long weekend, di approfittare dei ponti di primavera o di una breve vacanza o, ancora, per il periodo delle festività natalizie, quando si svolgono i mercatini di Natale”.\r

\r

Dopo la fiera di Rimini (pad. C1 stand 238) l'Ente polacco dà appuntamento al trade a novembre, con un roadshow che si terrà il 14 a Milano, il 15 a Venezia Mestre e il 16 a Roma, mentre a dicembre si svolgerà il ‘Buy Poland’ a Danzica.\r

\r

“Siamo inoltre sempre disponibili a valutare proposte e progetti dei Tour Operator per dare vita ad attività di co-marketing sia b2b che b2c, ma continuiamo a puntare molto sulla formazione online, organizzando webinar dedicati agli agenti di viaggio che, nel corso degli anni, hanno sempre riscosso un grande successo”.","post_title":"Polonia: focus sulle località meno note mentre aumentano i collegamenti aerei dall'Italia","post_date":"2023-10-11T11:00:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1697022000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Asiana Airlines entra decisa nell'inverno italiano con un aumento della capacità offerta sulla Roma-Seul. «Opereremo sei voli alla settimana in ottobre e successivamente cinque frequenze settimanali - spiega Choong Hyo Kim, dallo scorso luglio general manager Italia del vettore coreano -. Rispetto ai quattro voli settimanali della stagione estiva 2023, abbiamo un incremento dei voli del 25% a dimostrazione dall’investimento sull’Italia. In base ai risultati della winter poi, con cinque voli settimanali, si deciderà quanti collegamenti programmare per l’estate 2024».\r

\r

La compagnia aerea alza dunque le aspettative di traffico tra i due Paesi: «Rispetto al 2019 pre-pandemia a gennaio 2023 abbiamo riscontrato una ripresa del 65% mentre a luglio siamo saliti al 75%. Non siamo ancora agli stessi livelli del 2019, ma abbiamo registrato una ripresa costante sull'intero continente europeo. Anche andamento delle prenotazioni tra ottobre e dicembre 2023 è abbastanza soddisfacente, con un rallentamento solo a novembre, da sempre mese di bassa stagione. Per questo stiamo pensando a delle operazioni marketing dedicate al trade per incentivare le vendite».\r

\r

Intanto Asiana allunga lo sguardo al 2024: «Il 2024 è il 140esimo anno che vede relazioni tra la Corea del Sud e l'Italia, in vari ambiti quali dalla politica all’economia e all’industria, dalla cultura alla scienza: un anniversario che lascia sperare in buone prospettive di scambio e di incremento del traffico aereo tra i due Paesi.\r

\r

Il vettore è presente in fiera a Rimini per rinsaldare il rapporto diretto con il trade: «C'è una grande attesa per l'incremento di richiesta di mercato tra l'Italia e la Corea: dalla nostra base di Seul, cerchiamo di offrire diverse connessioni verso Giappone, Medio Oriente, Australia e varie destinazioni dell'Oceania. Stiamo studiando vantaggi ed incentivi per gli agenti di viaggio; valutiamo inviti dedicati agli adv in occasione di eventi e festival del cinema cui parteciperemo, per rinsaldare i rapporti con il trade e far conoscere la Corea».","post_title":"Asiana Airlines: l'inverno della Roma Seul conta cinque voli settimanali","post_date":"2023-10-11T10:00:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697018438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453775","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Blu Hotels ha raggiunto il traguardo dei 30 anni festeggiando a Gallipoli alle Cattedrali di Almifi, un’antica cava di carparo risalente al 1400, in un anno fortunato in cui d'estate la catena alberghiera ha registrato un fatturato addirittura superiore a quello pre-Covid.\r

\r

La storia\r

\r

Era il 1993 quando Nicola Risatti, presidente del Gruppo, con il cugino Fabrizio Piantoni, Vicepresidente, decidono di fondare Blu Hotels che, nell’anno in cui compie trent’anni, vede aumentare il numero delle strutture fino a trenta, tutti hotel e villaggi a 4 stelle per un totale di oltre 3.000 camere che hanno accolto milioni di ospiti in rinomate località turistiche al mare in montagna e sui laghi.\r

\r

Durante la serata, Risatti ha ricordato, con un velo di commozione, il periodo del Covid dal quale, alla fine, il Gruppo ne è uscito rafforzato, raggiungendo importanti traguardi. Tra questi, a conferma che l’ospitalità è una vocazione di famiglia, l’ingresso in azienda, prima nel Cda e poi nell'organico, dei suoi due figli, Mattia e Oliver, ai quali guardare in termini di crescita, ma soprattutto di modernizzazione dell'azienda.\r

\r

Gli obiettivi futuri\r

\r

Per il prossimo futuro sono attese nuove acquisizioni, dopo anni dedicati al consolidamento e al miglioramento del prodotto. Proseguiranno le ristrutturazioni, è previsto l’aggiornamento della parte informatica per rimanere al passo con i competitor soprattutto stranieri. “Ma la sfida più importante sarà quella di tornare a fidelizzare il personale alberghiero, riguadagnando la fiducia che avevamo prima del Covid”, ha voluto sottolineare il Cavaliere Risatti. “Dobbiamo ridare loro quella voglia e l’entusiasmo di tornare a lavorare che la pandemia ha fatto un po' perdere, consapevoli che la fortuna della nostra azienda sia legata sì ai clienti, ma tanto anche a chi ci permette di erogare un servizio sempre all'altezza delle aspettative”.\r

\r

“In questi ultimi anni uno dei principali problemi che ci troviamo ad affrontare è la difficoltà nel reperire personale”, ha confermato Fabrizio Piantoni, Vicepresidente e Responsabile Risorse Umane di Blu Hotels. “Questo segnale esige un nuovo approccio e una nuova mentalità. Abbiamo compreso quanto sia importante trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata, per questo motivo stiamo lavorando per creare un ambiente di lavoro che promuova il benessere dei dipendenti, convinti che riesca ad avere un impatto significativo sulla nostra capacità di attrarre nuovi talenti e fidelizzarli”.","post_title":"Blu Hotels ha festeggiato i suoi primi 30 anni","post_date":"2023-10-11T09:43:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["30-anni-blu-hotels","blu-hotels","nicola-risatti-blu-hotels"],"post_tag_name":["30 anni blu hotels","blu hotels","nicola risatti blu hotels"]},"sort":[1697017414000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452653","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio di immagine e di strategia di comunicazione per Naar, che presenta oggi un nuovo logo monocromatico bianco o nero, con un font lineare e preciso, che riportano all’eleganza e alla tradizione, a quell’eredità culturale che Frederic Naar, il fondatore dell’azienda, ha acquisito dalla sua esperienza familiare nel settore dei viaggi. La nuova grafica intende inoltre trasmettere armonia, qualità e fiducia, la stessa che contraddistingue l'intero gruppo, a cui gli agenti di viaggio da anni affidano i propri clienti.\r

\r

“I nostri sforzi negli ultimi anni sono stati focalizzati su profondità di prodotto, qualità del servizio, formazione del personale e delle agenzie, nonché sul superamento della stagione del Covid, che ha segnato un punto di svolta nell’azienda e in tutto il settore - spiega la responsabile commerciale & marketing, Mariagrazia Verna -. Seppur continuando a migliorare ciò che è relativo al prodotto, abbiamo sentito il bisogno di rinnovare la comunicazione e l’immagine, con un significativo investimento di risorse\".\r

\r

Ai piedi del nuovo logo si legge Bespoke Travel, che significa viaggi su misura, ossia la specializzazione dell’operatore. L’inglese è per motivi di internazionalizzazione del marchio, che nel 2019 ha esportato il proprio modello di business in Francia e che, nel prossimo futuro, intravede ulteriori espansioni in Europa. \"La parola bespoke, in passato, si riferiva esclusivamente agli eleganti completi maschili confezionati dai sarti di Londra. Essendo noi specialisti di viaggi su misura, ci è sembrata un’analogia perfetta\", sottolinea lo stesso Frederic Naar.\r

\r

La costante grafica che dal 1994 contraddistingue Naar Tour Operator, l’utilizzo del colore arancione, rimarrà nelle comunicazioni ufficiali. Le origini olandesi della famiglia Naar non sono le uniche ragioni di tale scelta: l’arancione, infatti, utilizzato in contrapposizione con il nero e il bianco, ha lo scopo di esprimere energia, intraprendenza e audacia. Il connubio quindi tra il bianco, il nero e l’arancione è ciò che caratterizza il gruppo Naar Tour Operator, un operatore tradizionale con spirito innovativo.\r

\r

Ma il re-branding, a detta del direttore operativo, Corrado Locatelli, porterà pure dei cambiamenti anche interni: “Il modello organizzativo a cui tendiamo è quello agile, che supera la concezione tradizionale, lenta e ostile al cambiamento. Il nostro scopo è quello di condividere una visione comune con il nostro staff e i nostri partner attraverso una comunicazione trasparente, la flessibilità di azione, la valorizzazione dei talenti e l’ottimizzazione di ogni processo. Non è un’opera di rivoluzione ma di evoluzione, che tende al miglioramento costante e continuativo.”\r

\r

Il progetto, dunque, non è da intendersi solo come un re-styling del logo ma una spinta radicale nel migliorare la comunicazione. Naar Tour Operator è pronto per un nuovo inizio, un viaggio verso cambiamenti e novità che coinvolgeranno ogni progetto e interlocutore.","post_title":"Naar inizia un nuovo viaggio: cambio di immagine per il to milanese","post_date":"2023-10-11T09:25:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697016320000]}]}}