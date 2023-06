Primerent rafforza la proposta di noleggio auto a breve termine per adv e tour operator Primerent, società specializzata da oltre 15 anni nel noleggio di auto di alta gamma in Italia ed Europa, propone un servizio di rent a car a breve termine per agenzie di viaggio, tour operator e professionisti del turismo appositamente studiato per l’universo hospitality e leisure. L’azienda, con tre sedi in Italia – Roma, Milano, Firenze – e diversi hub strategici, offre la possibilità di consegna e ritiro personalizzato anche in Sud Europa: un servizio capillare ed esclusivo che la rende il punto di riferimento per tutti i player del settore viaggi nel segmento premium per una nuova concezione di mobilità. Con oltre 500 auto di alta gamma disponibili in pronta consegna e forte di rapporti consolidati con le più esclusive case automobilistiche al mondo – BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Audi e Land Rover – l’ampia flotta Primerent comprende i più importanti e ricercati brand attualmente sul mercato, top di gamma, full-optional e tecnologicamente all’avanguardia. Il servizio proposto è esclusivo e fortemente tailor-made, per soddisfare le esigenze sia della clientela leisure – per privati di alto profilo – che business – per imprenditori, professionisti e aziende che ne hanno fatto uno stile di vita. L’azienda si avvale di prestigiose collaborazioni con adv e to che operano nel mondo del turismo esperienziale, per garantire ai Clienti un soggiorno unico ed indimenticabile, proponendo: servizio affidabile e flessibile adatto a qualsiasi target, per scegliere in autonomia la durata del proprio noleggio, in base alle necessità; offerte dedicate e studiate su misura per le esigenze del cliente; Specialist driver per consegna e ritiro ovunque, con zero attese e anticipi; Assistenza costante, grazie alla garanzia di un consulente dedicato h24; Esclusività, con una flotta auto premium e tutti i costi inclusi in un solo canone. Condividi

I prati e i boschi incantevoli del cuore del Patrimonio dell’Umanità UNESCO fanno da cornice a Cappelle segrete e sapori locali, percorsi guidati a metà strada tra spirito e gusto che mirano a puntare i riflettori su testimonianze sacre disseminate lungo i sentieri e presso i masi storici, combinando l’escursione con degustazioni di prodotti tipici del territorio.\r

\r

Il 14 luglio, l’11 e il 25 agosto, si parte con la possibilità di ammirare i tanti tesori preziosi della vecchia e della nuova chiesa parrocchiale di Collepietra. In seguito, si attraversa il Pstosser Bühl, passando per una speciale croce meteorologica e per una terrazza naturale che offre una fantastica vista sullo Sciliar e sul Catinaccio. Dopo una breve escursione, si arriva alla cappella \"Weißes Bild” e si prosegue oltre il maso Kummer, fino al punto panoramico \"Spitzköfele\", dove è previsto un delizioso picnic con specialità locali.\r

\r

Nei venerdì 30 giugno, 21 luglio, 4 agosto sarà invece la guida escursionistica Helga Tschager a fare da apripista nella camminata da Nova Levante alla cappella Lengeria, fonte di interessanti sorprese. L'itinerario punta poi verso la Malga Hagner, rinomato e premiato caseificio alpino in attività da 15 anni, noto per la qualità naturale dei suoi prodotti e per un meraviglioso panorama su Catinaccio e Latemar. Qui, una merenda a base di formaggi misti offrirà lo spunto per un'introduzione alla storia del caseificio.\r

\r

Della durata di 4/5 ore il tour è proposto al prezzo di 25 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni.","post_title":"Val d’Ega, itinerari alla scoperta di tradizioni culinarie e luoghi sacri","post_date":"2023-06-28T15:12:30+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1687965150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Hotel Aquadulci di Chia è un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri. Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa.\r

\r

Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto.\r

\r

A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. \r

\r

Prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Hotel Aquadulci, tra mare e dune di sabbia le proposte per una vacanza in libertà","post_date":"2023-06-28T15:11:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687965107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sassonia riserva ai viaggiatori con disabilità motorie e sensoriali un'offerta turistica e un'accoglienza di ampio respiro. Una proposta strutturata che include 483 esperienze culturali e per il tempo libero aderenti al progetto “Senza barriere”, dieci tour operator specializzati nel progettare itinerari su misura e 75 alloggi tra hotel, ostelli, appartamenti vacanze e campeggi.\r

\r

Il Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (Tmgs) dal 2006 - nell'ambito del progetto \"Sassonia senza barriere\" - collabora con le città e le regioni sassoni per sviluppare e promuovere offerte turistiche senza barriere. Obiettivo del progetto è fornire descrizioni dettagliate e affidabili delle offerte senza barriere, per avere la fiducia dell’ospite e permettergli di pianificare le propria vacanza individualmente in base alle proprie esigenze. A tale scopo, tutte le strutture e le esperienze culturali e ricreative vengono controllate dal product manager del Tmgs e valutate secondo pari criteri di qualità sassoni. Non si tratta di una certificazione di accessibilità, ma di rendere descrizioni dettagliate delle offerte, visualizzate con pittogrammi che evidenzino in modo facile, ad esempio, gli accessi, i bagni, la disponibilità di ascensori o di offerte speciali come le informazioni in Braille. \r

\r

Con questa grande adesione e partecipazione da parte delle strutture turistiche ogni viaggiatore con difficoltà motorie e sensoriali, con disabilità mentali e di apprendimento, troverà l'offerta adatta a sé. Non mancano le opportunità di godere della natura e degli spazi aperti, così come quelle che vedono protagonisti i parchi di divertimento. Tutte le informazioni qui Inoltre, l'opuscolo \"Sassonia senza barriere\", disponibile in inglese e pubblicato ogni due anni - può essere ordinato gratuitamente -. elenca tutti gli alloggi che sono stati verificati come privi di barriere architettoniche, nonché le esperienze culturali e ricreative, comprese descrizioni dettagliate e indirizzi.","post_title":"Sassonia senza barriere: centinaia di esperienze e servizi ad hoc per i viaggiatori con disabilità","post_date":"2023-06-28T10:34:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687948464000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primerent, società specializzata da oltre 15 anni nel noleggio di auto di alta gamma in Italia ed Europa, propone un servizio di rent a car a breve termine per agenzie di viaggio, tour operator e professionisti del turismo appositamente studiato per l’universo hospitality e leisure.\r

\r

L’azienda, con tre sedi in Italia – Roma, Milano, Firenze – e diversi hub strategici, offre la possibilità di consegna e ritiro personalizzato anche in Sud Europa: un servizio capillare ed esclusivo che la rende il punto di riferimento per tutti i player del settore viaggi nel segmento premium per una nuova concezione di mobilità.\r

\r

Con oltre 500 auto di alta gamma disponibili in pronta consegna e forte di rapporti consolidati con le più esclusive case automobilistiche al mondo - BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Audi e Land Rover - l’ampia flotta Primerent comprende i più importanti e ricercati brand attualmente sul mercato, top di gamma, full-optional e tecnologicamente all’avanguardia.\r

\r

Il servizio proposto è esclusivo e fortemente tailor-made, per soddisfare le esigenze sia della clientela leisure - per privati di alto profilo - che business - per imprenditori, professionisti e aziende che ne hanno fatto uno stile di vita. L’azienda si avvale di prestigiose collaborazioni con adv e to che operano nel mondo del turismo esperienziale, per garantire ai Clienti un soggiorno unico ed indimenticabile, proponendo: servizio affidabile e flessibile adatto a qualsiasi target, per scegliere in autonomia la durata del proprio noleggio, in base alle necessità; offerte dedicate e studiate su misura per le esigenze del cliente; Specialist driver per consegna e ritiro ovunque, con zero attese e anticipi; Assistenza costante, grazie alla garanzia di un consulente dedicato h24; Esclusività, con una flotta auto premium e tutti i costi inclusi in un solo canone.","post_title":"Primerent rafforza la proposta di noleggio auto a breve termine per adv e tour operator","post_date":"2023-06-28T10:15:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687947306000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

In Toscana, in Valdichiana Senese, la scoperta archeologica del Santuario Ritrovato di San Casciano dei Bagni ha avuto dell’incredibile e ha confermato che, un tempo, gli etruschi e i romani frequentavano la zona per via dell’acqua e dei suoi benefici. Un tesoro di inestimabile valore e fattura, ricchissimo, composto di monete, ex voto, statue bronzee che, riemerse dal fango e restaurate, oggi sono davanti agli occhi di tutti, per la prima volta al Palazzo del Quirinale, fino al 25 ottobre.\r

\r

La mostra “Gli Dei ritornano – i bronzi di San Casciano dei Bagni\" (chiusa dal 26 luglio al 2 settembre) voluta fortemente dalla Presidenza della Repubblica Italiana e dal Ministero dei Beni Culturali è un’occasione da cogliere al volo per comprendere di più di quella che è stata definita la più grande scoperta dopo i bronzi di Riace. Per ammirare questo tesoro occorre necessariamente prenotare sul sito del Quirinale ma una volta muniti di biglietto con Valdichiana Living c'è di più: la visita guidata gratuita allo scavo di San Casciano dei Bagni, dove tutto è iniziato, e alle Stanze Cassianensi, il piccolo museo allestito nella sede del Comune del borgo toscano.\r

\r

Il tour operator della Valdichiana Senese, infatti, ha ideato un pacchetto che a partire da 189 euro a persona, coniuga archeologia e i benefici dell'acqua termale. \r

Nella proposta è incluso oltre che il soggiorno di una notte, in trattamento BB anche l’ingresso con aperitivo al rinomato centro termale Fonteverde Spa.","post_title":"Valdichiana Living, dopo la mostra al Quirinale la visita agli scavi di San Casciano dei Bagni","post_date":"2023-06-28T09:15:59+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1687943759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ota e rimborsi. A seguito di un dialogo con la Commissione europea e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, Edreams Odigeo, Etraveli Group e Kiwi.com si sono impegnati a informare meglio i consumatori sui loro diritti in caso di cancellazione dei voli da parte delle compagnie aeree e a trasferire i rimborsi dei biglietti entro sette giorni dalla loro ricezione dalle compagnie aeree, il che significa che i consumatori dovrebbero riceverli dopo un totale di 14 giorni.\r

\r

In base ai diritti dei passeggeri dell'Ue, le compagnie aeree che annullano un volo sono tenute a rimborsare i biglietti entro sette giorni dal momento in cui il passeggero ha optato per il rimborso del volo. Tuttavia, i biglietti aerei possono essere acquistati anche tramite un intermediario (agenzia di viaggi online). A seguito di questo dialogo, i tre principali intermediari aerei europei hanno chiarito che i consumatori riceveranno il rimborso entro 14 giorni al massimo, in una mossa che intende anche creare condizioni eque e paritarie nel settore delle compagnie aeree.\r

\r

Questa azione integra un precedente dialogo con 16 principali compagnie aeree europee che ha portato queste compagnie aeree a impegnarsi a rispettare il termine di 7 giorni per i rimborsi e a rimborsare oltre 500.000 buoni di volo che avevano imposto ai consumatori a seguito della cancellazione dei voli durante la pandemia di Covid-19. Il dialogo del 2021 con le compagnie aeree aveva messo in luce ulteriori ritardi subiti dai consumatori quando i biglietti annullati erano stati acquistati tramite un intermediario.","post_title":"Ota s'impegnano a rimborsare dopo 14 giorni i voli cancellati","post_date":"2023-06-28T08:18:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1687940292000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_448360\" align=\"aligncenter\" width=\"512\"] Villaggio San Franscesco[/caption]\r

Campeggi in Italia, tipologie e consigli per una vacanza all'insegna del contatto con la natura\r

Campeggi, glamping, case sull’albero, camper, bubble suite, bungalow, chalet su palafitta, lodge insoliti, minimal, eco-friendly, economici o lussuosi, immersi nella natura incontaminata, al mare, in campagna o in montagna, in tutte le stagioni gli alloggi a cielo aperto possono ormai soddisfare le più svariate esigenze sia per viaggi di coppia, che in famiglia e insieme ai propri amici a quattro zampe.\r

Sempre più in voga negli ultimi anni, il turismo outdoor ha totalizzato in Italia 56,5 milioni di euro nel 2022, mentre per la fine del 2023 è prevista una crescita del 12%. Sono numerosi e in continua evoluzione i format di vacanze in campeggio in Italia, adatti ormai a tutte le tasche e a chi ha bisogno dei comfort di una struttura 5 stelle, dal Wi-fi alla spiaggia privata, standard elevati in termini di servizi, personale, attrezzature, tecnologia ed ambienti esclusivi. Anche chi pensava di non essere pronto alla vita da campeggio, può ricredersi.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448571\" align=\"aligncenter\" width=\"515\"] Campeggio Piantelle[/caption]\r

Oggi si può scegliere di alloggiare in case mobili di ultima generazione inserite in oppositi quartieri pedonali dove far giocare i propri bambini in totale sicurezza, campeggi con parco acquatico, per far divertire i più piccoli o con spa, balneoterapia, area wellness e piscine riscaldate per i soggiorni più romantici. Il tutto condito da attività open air, escursioni, sport, visite culturali nelle città d’arte vicine e tanto relax.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448567\" align=\"aligncenter\" width=\"505\"] Campeggio Fabulous[/caption]\r

“Più di 20 dei nostri campeggi hanno saputo portare la raffinatezza delle loro prestazioni fino a ottenere la quinta stella. Per queste sistemazioni, aspettati il non plus ultra” dichiara Quentin Schaepelynck, direttore generale Homair, operatore specializzato in campeggi-villaggio presente all’estero e in Italia in Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lazio e Lombardia. Il corrispondente di Homair analizzerà tutte le esigenze del cliente per trovare la soluzione d’alloggio perfetta.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448570\" align=\"aligncenter\" width=\"500\"] Villaggio San Franscesco[/caption]\r

Uno dei primi camping 5 stelle in Italia, che offre proprio tutto, è il Villaggio San Franscesco a Caorle (Venezia). Con 9 piscine, parco acquatico dagli enormi scivoli, 4 ristornati, bar, gelateria, negozi, animazione, spettacoli, spiaggia di 500 metri, possibilità di praticare tennis, aquagym, aquabike, vela, beach volley, sci nautico, basket, la struttura offre tutti i servizi di un villaggio turistico. Per chi ama il lago, il Campeggio Piantelle sul Lago di Garda offre spiaggia privata, piscina con solarium, animazione, ristorante, bar e minimarket, nonché la possibilità di praticare yoga, acquagym e tornei sportivi. Per chi non vuole rinunciare ad una vacanza culturale, a 30 minuti dal centro di Roma, immerso in una magnifica pineta sorge il Campeggio Fabulous che offre piscina, idromassaggio, scivoli, solarium, ristorante, 2 campi da tennis, beach volley, minigolf, aquabike, animazione, mini-club e spettacoli.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448576\" align=\"aligncenter\" width=\"512\"] Hu Park Albatros Village[/caption]\r

Per chi cerca la piscina coperta riscaldata per vivere il campeggio anche in inverno, uno dei campeggi-villaggio più belli della Toscana nel Golfo di Baratti è lo Hu Park Albatros Village da cui partire per visitare Firenze, Siena, San Gimignano, Pisa, l’isola d'Elba, del Giglio e di Montecristo. La direzione percorsa è oggi quella di strutture polivalenti, sempre più attente alla sostenibilità, all’offerta enogastronomica e a far vivere delle esperienze sul territorio ai propri ospiti.\r

\r

\r

i.p.\r

","post_title":"Campeggio in Italia: turismo open air in tutte le stagioni e per tutte le tasche","post_date":"2023-06-28T08:00:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["campeggi-italia","vacanze-in"],"post_tag_name":["campeggi italia","vacanze in"]},"sort":[1687939232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Palacongressi di Rimini sarà il palcoscenico della prima edizione di \"Vivere di Turismo Festival\", il festival del turismo extralberghiero che si terrà il 7 e l'8 novembre 2023.\r

\r

Saranno due giornate all’insegna di formazione, networking, divertimento e musica dal vivo dedicata agli operatori del settore degli affitti brevi che comprende case vacanza, appartamenti, bed & breakfast, agriturismi e dimore storiche e rappresenta ormai la grande maggioranza dell’offerta ricettiva italiana.\r

\r

Secondo i dati Istat sono infatti quasi 2,9 milioni i posti letto offerti dal mondo extralberghiero, contro i 2,2 milioni di posti letto degli hotel italiani.\r

\r

«Il festival vuole chiamare a raccolta tutti gli operatori del settore in un momento storico in cui si cerca di iper regolamentare il turismo extralberghiero - spiega Danilo Beltrante, ideatore della manifestazione e fondatore della Vivere di turismo Business School -, accusato di essere la causa di tanti mali dell’Italia: vogliamo dimostrare che è l’esatto contrario e di come la vitalità di questo settore permette a borghi e località un tempo sconosciute di essere visitate e apprezzate dai turisti».\r

\r

Il programma è ricco di contenuti: 80 i relatori di spicco, divisi in 4 sale tematiche: Digital, in cui si parlerà di web marketing, revenue management e tecnologia, Impact, dedicata alle iniziative che hanno un impatto positivo sul territorio e le comunità, Operation, focalizzata su come gestire le attività quotidiane dell’ospitalità; Property, dedicata ai property manager che vogliono scalare e automatizzare il proprio business.\r

\r

Ogni sala offrirà una panoramica esaustiva degli argomenti chiave del settore, consentendo ai partecipanti di approfondire le ultime tendenze e acquisire competenze preziose per il proprio successo professionale. La grande sfida dell’extralberghiero oggi è infatti quella di portare gli host a offrire un’esperienza di ospitalità sempre più professionale: circa il 77% dei 400mila annunci presenti su Airbnb è gestito da persone che hanno un solo appartamento e per il quale l’affitto breve non è la prima occupazione.\r

\r

\r

\r

Il palco principale del Palacongressi di Rimini, la Main Hall, sarà teatro di appassionanti dibattiti e concerti che arricchiranno l'esperienza di tutti i presenti. Inoltre, è prevista una sezione Workshop a numero chiuso, guidata da trainer professionisti, che offrirà un ambiente interattivo per l'apprendimento e lo scambio di idee.\r

\r

Uno dei momenti più attesi dell'evento sarà la cerimonia di premiazione dei \"Vivere di Turismo Awards 2023\", che saranno assegnati in 25 categorie diverse, evidenziando le eccellenze e le migliori pratiche nel campo del turismo extralberghiero.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare","post_title":"Vivere di Turismo Festival: a Rimini il primo raduno del turismo extralberghiero","post_date":"2023-06-27T14:26:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687875986000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448538","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una testimonianza forte di fede e di legame inesauribile alla natura e alla storia plurisecolare del territorio umbro. È stata presentata presso la sede della regione Umbria a Perugia la Credenziale del Pellegrino della Via di San Francesco, nell’edizione speciale che celebra il grande Centenario francescano scandito in quattro anniversari che ricorrono nel triennio 2023-2026: 1223-2023, l’ottavo centenario della Regola francescana e del Natale di Greccio; 1224-2024: l’ottavo centenario dell’impressione delle Stimmate, sul monte della Verna; 1225-2025: l’ottavo centenario del Cantico delle creature; 1226-2026: l’ottavo centenario della Pasqua di Francesco, il suo passaggio alla vita eterna, avvenuto la sera del 3 ottobre 1226 ad Assisi.\r

\r

La Via di Francesco negli anni si è confermata tra i primi cammini in termini di flussi a livello nazionale, con più di 8 mila pellegrini che lo hanno percorso nel 2022. Secondo le evidenze rilevate dalla Statio Peregrinorum, l’ufficio della basilica di San Francesco, i pellegrini, provenienti da 57 nazioni del mondo, che lo scorso anno hanno raggiunto a piedi la stessa basilica di San Francesco di Assisi, hanno in particolare superato quota 4 mila (+26% rispetto al 2021). Tra i cammini francescani, il più frequentato è stato proprio la Via di Francesco, con una percentuale dell'82,72% di pellegrini (73,76% nel 2021). Una proposta, quella della Via di Francesco, che potrà consolidarsi anche grazie ad alcuni stanziamenti già stabiliti: l’Umbria è stata infatti individuata regione capofila per il Cammino di San Francesco, con l’assegnazione di risorse per oltre 5 milioni di euro per l’attuazione per interventi a favore dei cammini religiosi (di San Francesco, di San Benedetto e della via Lauretana). Un ulteriore fondo, pari a 6 milioni di euro, è stato inoltre di recente messo a disposizione della regione Umbria per finanziare i Cammini nel territorio del cratere nell’ambito degli investimenti previsti dal Piano Nazionale complementare per le aree Sisma.\r

\r

In tale contesto, la Credenziale rappresenta l’attestazione dell’esperienza di viaggio del pellegrino, che lo distingue da ogni altro viaggiatore. Su di essa, a ogni tappa, si appongono le date e i timbri dei luoghi di ospitalità. “Accoglienza è la grande ricompensa di un pellegrinaggio, in particolare per la maggioranza dei pellegrini che arrivano ad Assisi - sottolinea fra Rafael Pinheiro Normando dell'Ordine dei frati minori conventuali -. Essere accolto è segno di rispetto e di maturità, perché si vede nell’altro un’opportunità di condividere qualcosa, di costruire un rapporto, di crescere nella nostra umanità fragile”.","post_title":"Turismo religioso: una nuova Credenziale del Pellegrino per il grande Centenario sulla Via di Francesco","post_date":"2023-06-27T11:38:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687865906000]}]}}