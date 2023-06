Primarete: nuovo modello distributivo nell’era del reatil 4.0 Il gruppo Primarete con l’irruzione del digital abbiamo intrapreso una conversione. «Dopo un’attenta analisi dei bisogni e delle opportunità siamo passati ad un futuro che passa dall’integrazione tra offline a online, il consumatore oggi è perennemente connesso e bisogna raggiungerlo dappertutto – dichiara il patron di Primarete Ivano Zilio -. In questi anni di crisi abbiamo superato noi stessi non abbiamo mai chiuso; ci siamo aperti a collaborazioni internazionali ma soprattutto strategiche con strumenti innovativi in cui siano di supporto e in grado di migliorare il lavoro e il margini delle adv nei confronti dei clienti». L’innovazione e sviluppo di Primarete passa dai portali voli agli hotel , crociere al dinamico, alle assicurazioni. «Sono 14 i portali integrati nel nostro DX excenge -AZ Travel multilivello per arrivare alla piattaforma NDC integrata in Fly Point, dichiara Anton Zilio responsabile IT tecnologico del gruppo non siamo rimasti al balcone ad osservare il mondo che cambia ma abbiamo preferito investire molto per farne parte del cambiamento. Le agenzie oltre alle piattaforme B2b trovano booking con personale specializzato secondo le piattaforme che si usano, ma anche un customer care in grado di formare all’utilizzo e a rispondere alle tante domande poste dalle agenzie». Conclude Ivano Zilio presidente di Primarete network :«svelo per la prima volta un rumor uscito nel mercato dove un paio di giornalisti mi hanno chiesto se è vero che siamo in test con un nuovo modello distributivo, confermo che da un anno stiamo perfezionando un test con decine di agenzie. Questo nuovo modello posso dire che ha un suo brand molto forte sta avendo ottimi risultati ma ancora non posso comunicare quando lo renderemo pubblico ma sicuramente sarà molto interessante essere propulsori del cambiamento. La sfida di Primarete essendo una MDO è di arricchire sempre più la nostra proposta e di competere con concorrenti della distribuzione più grandi o più agguerriti, senza paura e senza sobbarcarsi costi di struttura proibitivi».

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447822 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_276920" align="alignleft" width="300"] Primarete, Ivano Zilio,[/caption] Il gruppo Primarete con l’irruzione del digital abbiamo intrapreso una conversione. «Dopo un’attenta analisi dei bisogni e delle opportunità siamo passati ad un futuro che passa dall’integrazione tra offline a online, il consumatore oggi è perennemente connesso e bisogna raggiungerlo dappertutto - dichiara il patron di Primarete Ivano Zilio -. In questi anni di crisi abbiamo superato noi stessi non abbiamo mai chiuso; ci siamo aperti a collaborazioni internazionali ma soprattutto strategiche con strumenti innovativi in cui siano di supporto e in grado di migliorare il lavoro e il margini delle adv nei confronti dei clienti». L’innovazione e sviluppo di Primarete passa dai portali voli agli hotel , crociere al dinamico, alle assicurazioni. «Sono 14 i portali integrati nel nostro DX excenge -AZ Travel multilivello per arrivare alla piattaforma NDC integrata in Fly Point, dichiara Anton Zilio responsabile IT tecnologico del gruppo non siamo rimasti al balcone ad osservare il mondo che cambia ma abbiamo preferito investire molto per farne parte del cambiamento. Le agenzie oltre alle piattaforme B2b trovano booking con personale specializzato secondo le piattaforme che si usano, ma anche un customer care in grado di formare all’utilizzo e a rispondere alle tante domande poste dalle agenzie». Conclude Ivano Zilio presidente di Primarete network :«svelo per la prima volta un rumor uscito nel mercato dove un paio di giornalisti mi hanno chiesto se è vero che siamo in test con un nuovo modello distributivo, confermo che da un anno stiamo perfezionando un test con decine di agenzie. Questo nuovo modello posso dire che ha un suo brand molto forte sta avendo ottimi risultati ma ancora non posso comunicare quando lo renderemo pubblico ma sicuramente sarà molto interessante essere propulsori del cambiamento. La sfida di Primarete essendo una MDO è di arricchire sempre più la nostra proposta e di competere con concorrenti della distribuzione più grandi o più agguerriti, senza paura e senza sobbarcarsi costi di struttura proibitivi». [post_title] => Primarete: nuovo modello distributivo nell'era del reatil 4.0 [post_date] => 2023-06-16T11:00:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686913205000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447803 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447816" align="alignleft" width="300"] Pierre Mouton per Parfums Christian Dior[/caption] Una nuova esperienza di wellness in collaborazione con Dior che avrà come sfondo i giardini del resort. Come parte dei festeggiamenti per il suo 150° anniversario il Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel, Taormina, annuncia inediti trattamenti benessere in partnership con la famosa compagnia parigina. Fino al prossimo ottobre saranno così due le cabine Dior progettate da Thirtyone Design + Management. Entrambe dispongono di un terrazzo proprio con vista mare, in cui trovano posto un ombrellone in tessuto abbinato al décor degli interni e poltroncine in rattan. Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della società francese, ha reinterpretato il tessuto Dior che orna le cabine in un verde foglia vivace per ricreare la sensazione di fusione in armonia con il giardino attorno: la carta da parati riprende il motivo toile de Jouy Dior, mentre le sedie in bambù e le lampade dal design moderno presentano finiture in ottone spazzolato. I trattamenti, tutti caratterizzati dalle tecniche Dior che combinano rituali orientali e occidentali tradizionali a efficaci movimenti mirati, includono il Dior Prestige Haute Précision, un massaggio viso olistico che combina la potenza rigenerativa della Rose de Granville con tecniche di massaggio avvolgenti che coccolano la pelle e correggono visibilmente i segni del tempo e il Constellation, un altro massaggio olistico ma per il corpo dal carattere rilassante. [post_title] => Trattamenti benessere griffati Dior al Grand Hotel Timeo, Belmond, di Taormina [post_date] => 2023-06-16T10:33:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686911585000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447792 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno ben 250 le nuove camere Baobab in esclusiva a Sharm per il mercato italiano. Dopo il Shoni Bay di Marsa Alam, il to di casa Th Group raggiunge infatti un nuovo importante accordo sul mar Rosso con un nome noto alla villaggistica italiana quale il Faraana Reef Resort di Sharm el Sheikh. Il complesso è attualmente in fase di ristrutturazione progressiva. Un processo al quale lo stesso Baobab sta collaborando attivamente. Le prime 24 camere rinnovate, dal design minimalista e moderno, sono già state messe in vendita. L'intero contesto paesaggistico è stato completamente rivisitato. A breve saranno inoltre rilasciate altre 32 camere, tutte per Baobab. "Siamo estremamente orgogliosi per la fiducia accordataci da un resort che ha fatto la storia del mercato italiano a Sharm e che ancora oggi è certamente fra le strutture più amate e richieste dai nostri connazionali, in una meta tornata protagonista della stagione 2023 - sottolinea il direttore di Baobab, Alessandro Gandola -. La spiaggia e il punto mare del Faraana Reef sono da sempre un punto di forza unico di questo resort, che sorge in posizione panoramica, con vista mozzafiato su una delle baie più belle della località, la baia di Ras Um Sid, che ospita fra l’altro uno dei siti di immersioni più rinomati al mondo, il Temple Reef. Tutte queste caratteristiche rappresentano per noi una garanzia di successo". Per quanto riguarda i collegamenti aerei, Baobab dispone di voli charter da varie città italiane, tra cui Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Bari. Inoltre, attraverso la piattaforma b2b dell'operatore, sono disponibili anche collegamenti con compagnie di linea e low-cost che operano sulla destinazione, servendo anche gli aeroporti di Venezia e Rimini. "L'operazione Faraana ci consente di consolidare la nostra posizione di rilievo sulla destinazione e in Egitto, meta che secondo l'osservatorio di Astoi Confindustria Viaggi, registra un aumento del 46% sul 2019 e che sta dando grandi soddisfazioni anche al nostro gruppo” conclude Gandola. [post_title] => Baobab: nuovo villaggio in esclusiva a Sharm el Sheikh. E' il Faraana Reef Resort [post_date] => 2023-06-16T09:49:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686908988000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La start-up Fly Atlantic prevede di decollare nel 2025 sulle rotte dall'hub di Belfast verso Europa e Nord America, con una flotta di Airbus A321LR o Boeing 737-8. La nuova compagnia aerea nasce da un'intuizione di Andrew Pyne, ex ceo di Tus Airways, nonché manager di Wow air: forte dell'esperienza maturata proprio in quest'ultimo vettore, Pyne intende fare di Belfast un hub di collegamento per i voli a lungo raggio con velivoli a fusoliera stretta tra il Nord America e l'Europa. A differenza di Wow (fallita nel 2019), Fly Atlantic opererà un unico tipo di narrowbody a lungo raggio da una base a basso costo. Secondo quanto riferito da Aviation Week, Fly Atlantic decollerà con un proprio Coa (l'iter per l'ottenimento deve ancora iniziare e richiederà circa un anno) su un network di sei destinazioni, tre in Nord America e tre in Europa. La flotta iniziale comprenderà sei aeromobili che opereranno un'unica ondata giornaliera di voli in connessione, con l'obiettivo di raggiungere 16-17 ore di utilizzo giornaliero. Fonti che hanno familiarità con il progetto hanno suggerito che Fly Atlantic si rivolgerà inizialmente a città dell'Europa occidentale prive di collegamenti aerei transatlantici diretti, come Amburgo, Lione e Tolosa. Il raggio d'azione massimo per le prime destinazioni statunitensi sarà probabilmente Chicago, nel Midwest, o Charlotte, nella Carolina del Nord, a sud. Entro cinque anni, Fly Atlantic dovrebbe crescere fino a 20 aeromobili, servendo 15 punti in Nord America (di cui circa un terzo in Canada) e 20-25 destinazioni europee. Per allora, Fly Atlantic punta a trasportare 5 milioni di passeggeri all'anno. Sia l'A321LR che il 737-8 sono in fase di valutazione. "Entrambi i velivoli sono disponibili nell'arco di tempo che stiamo esaminando", ha dichiarato. La scelta finale dipenderà dai contatti di leasing disponibili quando Fly Atlantic sarà pronta a procedere. Quel che è certo è che Fly Atlantic andrà a inserirsi in uno dei mercati del trasporto aereo più competitivi al mondo, con una forte concorrenza da parte di compagnie come Aer Lingus, Play e Norse Atlantic. Malgrado ciò Pyne è ottimista su questo modello di business e prevede di raggiungere la redditività entro due anni. [post_title] => Fly Atlantic: la start-up debutterà sulle rotte transatlantiche nel 2025 con velivoli narrowbody [post_date] => 2023-06-15T10:01:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686823269000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un fam trip ad hoc realizzato in collaborazione con Ita Airways è stato l'occasione per presentare la nuova programmazione India griffata Columbus. Riservato a un ristretto numero di agenzie selezionate proveniente da tutta Italia e accompagnato dalla nuova direttrice del to, Manuela Altinier, nonché dalla business sales per il Triveneto di Ita Airways, Stefania Carraro, il viaggio si è sviluppato nella zona pre-Himalayana, sul tema delle tre religioni. L'itinerario ha quindi toccato Haridwar, città sacra per la religione Indù, ogni 12 anni sede del Kumbh Mela, Dharamsala, capitale buddista e sede del governo tibetano in esilio, e Amritsar, dove è situato il più importante tempio per la religione Sikh, il Golden Temple. "Abbiamo voluto che il nostro fam rappresentasse cosa significa viaggiare Columbus Explorer. E grazie alla disponibilità e all’estrema professionalità dei partecipanti, siamo riusciti a condensare in sei giorni un programma che solitamente ne necessita quasi il doppio - racconta la stessa Manuela Altinier -. La parte esperienziale è stata il fulcro del viaggio: i partecipanti hanno potuto vivere una benedizione privata durante la cerimonia serale Aarti lungo il Gange ad Haridwar; pranzare in un tempio Sikh lungo le rive dello Yamuna; festeggiare in un moderno Sky Bar a Chandigarh; raggiungere in barca un tempio parzialmente sommerso; provare il punjabi street food e immergersi nel tifo da stadio nella Wagah Beating Retreat Border Ceremony: la cerimonia dell'ammaina bandiera al confine Attari-Wagah, caratterizzata da elaborate e rapide manovre simili a danze e dall'alzare le gambe il più in alto possibile; un simbolo della rivalità ma anche una dimostrazione di fratellanza e cooperazione tra le due nazioni". Curata dal product manager Ernesto Adiletta che vanta un’esperienza decennale sulla destinazione, l'offerta India è stata sviluppata seguendo la filosofia delle linee di prodotto che contraddistingue il tour operator: "Per la linea Columbus Vacanze abbiamo pensato a itinerari basati sui grandi classici, suddivisi in partenze di gruppo e partenze private con guide in italiano. Per quanto riguarda la linea Columbus Explorer dedicata ai viaggiatori, oltre agli itinerari suggestivi spesso fuori dai circuiti turistici, abbiamo pensato a proposte dalla forte impronta esperienziale, come esplorare lo Shekhawati a cavallo o navigare il Brahmaputra per assaporare il Kaziranga e conoscere da vicino le etnie che vivono la regione. La linea Platinum dedicata al lusso nasce dalla stretta collaborazione con i grandi brand indiani, come Oberoi, Taj e Leela, ma anche dalla ricerca sul territorio di suggestivi lodge Safari e di palazzi gestiti da Maharaja, nonché soprattutto dall’esclusivo rapporto con la catena Aman: un lusso con personalità, legato al territorio e rispettoso dell’ambiente e della popolazione locale". Ita Airways collega con quattro voli settimanali Roma Fiumicino a Delhi con tratte dirette. I collegamenti aumenteranno a cinque con l’entrata in flotta dei nuovissimi Airbus A330 Neo [post_title] => Un gruppo di agenti in viaggio con Columbus per scoprire la nuova programmazione India del to [post_date] => 2023-06-12T10:48:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686566885000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447401 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Iniziano il 18 giugno e proseguono fino al 29 ottobre i collegamenti aerei diretti dello slot-summer opzionati da Going e operati da Aeroitalia da Bergamo verso Sharm el Sheikh. Il timing dei voli è ottimale: in partenza dallo scalo orobico ogni domenica alle 12:55 con arrivo sul mar Rosso alle 17:25 e ritorno alle 18:55 della successiva domenica, atterrando a Bgy alle 21:45. «L’avvio della stagione estiva è l’occasione per fare un focus sul nostro prodotto Going Resort e sull’inizio della nostra operatività dall’aeroporto di Bergamo - sottolinea Maurizio Casabianca, chief commercial operations officer del to -. Il nostro è un marchio che ha raggiunto i 25 anni e parla di storia e tradizione in un mondo del turismo in continua evoluzione e cambiamento. Un brand specializzato nei viaggi personalizzati, che negli ultimi 16 mesi sta portando avanti il nuovo progetto Going4Cruise, in linea con la proprietà Msc Cruises, di cui siamo to fornitore, che prevede estensioni del soggiorno abbinate in pre/post alle crociere negli home-port internazionali più importanti della compagnia». Anche quest’anno Going ha seguito due spunti per il suo prodotto all inclusive: la scelta di qualità nei servizi in esclusiva per il mercato italiano (5 stelle per il Sunrise Diamond Beach Resort di Sharm el-Sheikh e il Going Radisson Blu Resort di Marsa Alam sul mar Rosso), un’offerta di ristorazione curata nei dettagli, ambienti completamente ristrutturati e attività di intrattenimento per tutte le età. Significativo anche il fattore pricing: l'all inclusive parte da 780 euro per una settimana (volo e trasferimenti inclusi, al netto di quote di iscrizione e assicurazione). «In questo modo il prodotto Egitto diventa molto completo e articolato, perché intendiamo dare continuità sull’inverno - conclude Casabianca -. La nostra offerta è oggi più ricca in termini di contenuti e di prodotto e propone pacchetti combinati disponibili tramite il canale di vendita di Msc e proposti alle adv del mercato italiano con un modello b2b. La nostra offerta settimanale supera i 200 posti e, visti i dati ottimali del mese di giugno, contiamo di realizzare il nostro progetto estivo». [post_title] => Il mar Rosso di Going parte da Bergamo con 200 posti a settimana [post_date] => 2023-06-09T13:38:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686317909000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Battesimo ufficiale, ieri a Copenaghen, per l'Euribia, nuova ammiraglia e ventiduesima nave di Msc Crociere. Seconda unità della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto, il combustibile fossile attualmente più pulito disponibile su larga scala sul mercato, la sua entrata in servizio rappresenta un ulteriore importante passo in avanti del gruppo verso l’obiettivo zero emissioni nette nel 2050. La cerimonia si è svolta alla presenza di una madrina d’eccezione come Sophia Loren, che ha battezzato anche le precedenti unità di Msc Crociere. A condurre la serata, Sarah Grünewald, nota attrice e modella danese, mentre Bob Sinclar, dj e produttore discografico francese di fama internazionale, ha intrattenuto gli ospiti con un dj set ad hoc. “Nel giro di appena sei mesi, abbiamo varato tre navi altamente innovative dal punto di vista ambientale, tecnologico e dell’esperienza di bordo, portando la flotta a raggiungere ben 22 unità, con una capacità complessiva di circa 90 mila posti letto - racconta il managing director di Msc Crociere, Leonardo Massa -. Questo ci permette di arricchire ulteriormente l’offerta di itinerari in tutti i mari del mondo. L'Euribia è stata costruita pensando al futuro. Per noi è importante che le navi costruite oggi siano pronte ad accogliere i nuovi carburanti sostenibili che si profilano all'orizzonte". L'Euribia opererà in Nord Europa con partenze per crociere di sette notti da Kiel, Germania e Copenaghen, Danimarca, verso i fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam. [post_title] => Battesimo ufficiale ieri a Copenaghen per l'Msc Euribia [post_date] => 2023-06-09T13:13:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686316401000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447154 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Germania si conferma una destinazione amata dagli italiani, con una crescita del 116% delle prenotazioni e più di 690.000 pernottamenti nel mese di marzo. Gli italiani, che generano un fatturato che si attesta su 727€ per soggiorno e 140€ a notte, scelgono la Germania per l’arte, la cultura, la natura e l’offerta alberghiera medio-alta. Berlino risponde a tutte queste richieste. «Gli italiani raggiungono la capitale principalmente in aereo, utilizzando il nuovo Berlin Brandenburg Airport - spiega Carlo Carbone, market & media relations manager di Visit Berlin per l’Italia, la Francia, la Spagna, il BeNeLux e l’America Latina - Inaugurato nel 2021, è una struttura moderna, connessa alla città con la ferrovia, dove è stato implementato il BER Runway, un sistema gratuito per fare il chek-in già 4 giorni prima della partenza. Grande l’attenzione della città alla cultura: si sta realizzando una passeggiata archeologica per collegare i 5 musei che si trovano sull’isola della Sprea». L’isola è patrimonio dell’Unesco dal 1999 per l’importanza delle opere conservate presso il Bode-Museum, l’Altes Museum, il Neues Museum, l’Alte Nationalgalerie e il Museo di Pergamo. A partire dal 23 ottobre sono in programma dei lunghi lavori (tra i 5 e i 10 anni), perché proprio il Museo di Pergamo verrà dotato di una quarta ala e l’isola richiede importanti opere di rinnovamento strutturale. Significativa anche la ricostruzione dell’Humboldt Forum: inaugurato nel 2021, è l'antico palazzo imperiale prussiano, costruito durante la seconda guerra mondiale a Berlino Est. I suoi interni erano coperti di pannelli fatti di gesso e amianto che sono stati smantellati. Oggi ospita 4 musei permanenti, eventi e concerti ed è fronteggiato dal Freedom&Unity Monument: una grande struttura basculante in pietra a forma di bilancia che simboleggia il delicato equilibrio della democrazia ed è destinata in particolare alle scolaresche. Tra gli importanti progetti, come la prossima inaugurazione del Fotografiska Museum, nel 2023 la Germania celebra l’anniversario dell’artista Edvard Munch con 2 esposizioni: una in un museo di Potsdam - a 20’ di metropolitana da Berlino - l’altra presso la Berlinische Galerie. Inoltre nel 2024 ricorrono i 35 anni dalla caduta del muro di Berlino: le celebrazioni ricorderanno una trasformazione avvenuta in forma pacifica, un messaggio importante in questo momento storico difficile». Carbone ha ricordato che già 10 anni fa il Convention Boureau ha creato una certificazione di sostenibilità per i luoghi mice. Visto il riconoscimento ottenuto dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC), si è deciso di utilizzala anche nel mondo del turismo. E così, alla ricca offerta alberghiera, si sono aggiunte nuove, interessanti strutture, come l’Hotel Oderberger (realizzato all’interno di un'antica piscina municipale di Berlino Est, oggi tutelata come bene protetto), l’Hotel Wilmina (che si trova in un’ex-prigione femminile ristrutturata e dotata di un ristorante guidato da una famosa chef) e l’Hüttenpalast o Palazzo delle capanne (un allegro campeggio riprodotto all’interno di una fabbrica abbandonata). Significativa l’evoluzione gastronomica della città: una capitale vivace che oggi attira importanti chef da tutto il mondo e, oltre che delle note Stelle Michelin (più di 30) è stata anche insignita delle nuovissime Stelle verdi Michelin, legate alla cucina sostenibile. Evidenziato da Carbone il concept che struttura il ristorante Nobelhart&Schmutzig, dove vengono utilizzati solo prodotti della regione di Berlino-Brandeburgo in forma tanto radicale che al sale (importato) viene sostituito un mix di spezie. Oppure il ristorante Frea, il primo dall’economia completamente circolare e che non produce rifiuti. «Sono i modelli che funzionano bene a Berlino perché vicini alla sostenibilità e con una buona relazione qualità-prezzo», afferma Carbone, che conclude con l’importante Bestival: il Festival di Berlino nato 2 anni fa. «È un’occasione di incontro tra il mondo del mice e l'industria del viaggio della Germania e dell’Europa Centrale. L’evento, in programma dal 5 al 7 luglio prossimi, sarà un momento interattivo di incontri e di eventi sul tema del turismo e del suo futuro. Tante le tematiche affrontate con gli specialisti e con i partner di Berlino, seguite da un percorso di scoperta della città secondo gli argomenti trattati: Berlin Premium, Berlin Sustainable, Berlin Mice.... Il Bestival si concluderà con “La lunga notte degli hotel”, ciascuno dei quali accoglierà i visitatori con attività diverse». [gallery ids="447156,447158,447159,447162,447161,447160"] [post_title] => Berlino meta dalla ricca offerta, tra natura, arte, cultura e un innovativo Festival [post_date] => 2023-06-07T10:02:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686132160000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447101 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Appuntamento con la storia sui binari di Trenord,il prossimo 11 giugno: la società riporterà infatti in servizio un convoglio d'epoca sulla tratta da Milano a Laveno Mombello, sulle sponde del lago Maggiore. I passeggeri potranno scoprire l’atmosfera di un viaggio negli anni Cinquanta sul treno composto da tre carrozze di prima classe che risalgono agli anni 1924-25: quella in calendario per l’11 giugno sarà la prima corsa del treno storico in esercizio commerciale; dopo l’estate saranno proposte nuove date. Il treno farà una corsa andata e ritorno fra le stazioni di Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago, senza fermate intermedie. La prima corsa partirà da Milano Cadorna alle ore 9.40 e arriverà alle ore 12.22 alla stazione di Laveno Mombello Lago, situata a pochi passi dalla riva del lago. Da lì, la corsa di rientro partirà alle ore 15.50, con arrivo a Milano Cadorna alle ore 18.51. Per viaggiare sul treno storico, Trenord propone il biglietto speciale dedicato, in vendita solo online sul sito e sull’app, che comprende il viaggio andata e ritorno fra Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago sul convoglio d’epoca e un viaggio andata e ritorno da qualunque stazione della Lombardia a Milano a bordo di treni Trenord (escluso il collegamento aeroportuale Malpensa Express). Il biglietto ha un costo di 21 euro per gli adulti, mentre i ragazzi fino ai 13 anni viaggiano gratis. Sarà possibile acquistare i biglietti speciali fino a esaurimento posti. [post_title] => Trenord: viaggio da Milano al lago Maggiore a bordo di un convoglio d'epoca [post_date] => 2023-06-06T11:07:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686049678000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "primarete nuovo modello" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":224,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":649,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_276920\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Primarete, Ivano Zilio,[/caption]\r

\r

Il gruppo Primarete con l’irruzione del digital abbiamo intrapreso una conversione. «Dopo un’attenta analisi dei bisogni e delle opportunità siamo passati ad un futuro che passa dall’integrazione tra offline a online, il consumatore oggi è perennemente connesso e bisogna raggiungerlo dappertutto - dichiara il patron di Primarete Ivano Zilio -. In questi anni di crisi abbiamo superato noi stessi non abbiamo mai chiuso; ci siamo aperti a collaborazioni internazionali ma soprattutto strategiche con strumenti innovativi in cui siano di supporto e in grado di migliorare il lavoro e il margini delle adv nei confronti dei clienti».\r

\r

L’innovazione e sviluppo di Primarete passa dai portali voli agli hotel , crociere al dinamico, alle assicurazioni. «Sono 14 i portali integrati nel nostro DX excenge -AZ Travel multilivello per arrivare alla piattaforma NDC integrata in Fly Point, dichiara Anton Zilio responsabile IT tecnologico del gruppo non siamo rimasti al balcone ad osservare il mondo che cambia ma abbiamo preferito investire molto per farne parte del cambiamento. Le agenzie oltre alle piattaforme B2b trovano booking con personale specializzato secondo le piattaforme che si usano, ma anche un customer care in grado di formare all’utilizzo e a rispondere alle tante domande poste dalle agenzie».\r

\r

Conclude Ivano Zilio presidente di Primarete network :«svelo per la prima volta un rumor uscito nel mercato dove un paio di giornalisti mi hanno chiesto se è vero che siamo in test con un nuovo modello distributivo, confermo che da un anno stiamo perfezionando un test con decine di agenzie. Questo nuovo modello posso dire che ha un suo brand molto forte sta avendo ottimi risultati ma ancora non posso comunicare quando lo renderemo pubblico ma sicuramente sarà molto interessante essere propulsori del cambiamento. La sfida di Primarete essendo una MDO è di arricchire sempre più la nostra proposta e di competere con concorrenti della distribuzione più grandi o più agguerriti, senza paura e senza sobbarcarsi costi di struttura proibitivi».","post_title":"Primarete: nuovo modello distributivo nell'era del reatil 4.0","post_date":"2023-06-16T11:00:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1686913205000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447816\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pierre Mouton per Parfums Christian Dior[/caption]\r

\r

Una nuova esperienza di wellness in collaborazione con Dior che avrà come sfondo i giardini del resort. Come parte dei festeggiamenti per il suo 150° anniversario il Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel, Taormina, annuncia inediti trattamenti benessere in partnership con la famosa compagnia parigina.\r

\r

Fino al prossimo ottobre saranno così due le cabine Dior progettate da Thirtyone Design + Management. Entrambe dispongono di un terrazzo proprio con vista mare, in cui trovano posto un ombrellone in tessuto abbinato al décor degli interni e poltroncine in rattan. Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della società francese, ha reinterpretato il tessuto Dior che orna le cabine in un verde foglia vivace per ricreare la sensazione di fusione in armonia con il giardino attorno: la carta da parati riprende il motivo toile de Jouy Dior, mentre le sedie in bambù e le lampade dal design moderno presentano finiture in ottone spazzolato.\r

\r

I trattamenti, tutti caratterizzati dalle tecniche Dior che combinano rituali orientali e occidentali tradizionali a efficaci movimenti mirati, includono il Dior Prestige Haute Précision, un massaggio viso olistico che combina la potenza rigenerativa della Rose de Granville con tecniche di massaggio avvolgenti che coccolano la pelle e correggono visibilmente i segni del tempo e il Constellation, un altro massaggio olistico ma per il corpo dal carattere rilassante.","post_title":"Trattamenti benessere griffati Dior al Grand Hotel Timeo, Belmond, di Taormina","post_date":"2023-06-16T10:33:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686911585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447792","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno ben 250 le nuove camere Baobab in esclusiva a Sharm per il mercato italiano. Dopo il Shoni Bay di Marsa Alam, il to di casa Th Group raggiunge infatti un nuovo importante accordo sul mar Rosso con un nome noto alla villaggistica italiana quale il Faraana Reef Resort di Sharm el Sheikh. Il complesso è attualmente in fase di ristrutturazione progressiva. Un processo al quale lo stesso Baobab sta collaborando attivamente. Le prime 24 camere rinnovate, dal design minimalista e moderno, sono già state messe in vendita. L'intero contesto paesaggistico è stato completamente rivisitato. A breve saranno inoltre rilasciate altre 32 camere, tutte per Baobab.\r

\r

\"Siamo estremamente orgogliosi per la fiducia accordataci da un resort che ha fatto la storia del mercato italiano a Sharm e che ancora oggi è certamente fra le strutture più amate e richieste dai nostri connazionali, in una meta tornata protagonista della stagione 2023 - sottolinea il direttore di Baobab, Alessandro Gandola -. La spiaggia e il punto mare del Faraana Reef sono da sempre un punto di forza unico di questo resort, che sorge in posizione panoramica, con vista mozzafiato su una delle baie più belle della località, la baia di Ras Um Sid, che ospita fra l’altro uno dei siti di immersioni più rinomati al mondo, il Temple Reef. Tutte queste caratteristiche rappresentano per noi una garanzia di successo\".\r

\r

Per quanto riguarda i collegamenti aerei, Baobab dispone di voli charter da varie città italiane, tra cui Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Bari. Inoltre, attraverso la piattaforma b2b dell'operatore, sono disponibili anche collegamenti con compagnie di linea e low-cost che operano sulla destinazione, servendo anche gli aeroporti di Venezia e Rimini. \"L'operazione Faraana ci consente di consolidare la nostra posizione di rilievo sulla destinazione e in Egitto, meta che secondo l'osservatorio di Astoi Confindustria Viaggi, registra un aumento del 46% sul 2019 e che sta dando grandi soddisfazioni anche al nostro gruppo” conclude Gandola.","post_title":"Baobab: nuovo villaggio in esclusiva a Sharm el Sheikh. E' il Faraana Reef Resort","post_date":"2023-06-16T09:49:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686908988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La start-up Fly Atlantic prevede di decollare nel 2025 sulle rotte dall'hub di Belfast verso Europa e Nord America, con una flotta di Airbus A321LR o Boeing 737-8. La nuova compagnia aerea nasce da un'intuizione di Andrew Pyne, ex ceo di Tus Airways, nonché manager di Wow air: forte dell'esperienza maturata proprio in quest'ultimo vettore, Pyne intende fare di Belfast un hub di collegamento per i voli a lungo raggio con velivoli a fusoliera stretta tra il Nord America e l'Europa. A differenza di Wow (fallita nel 2019), Fly Atlantic opererà un unico tipo di narrowbody a lungo raggio da una base a basso costo.\r

\r

Secondo quanto riferito da Aviation Week, Fly Atlantic decollerà con un proprio Coa (l'iter per l'ottenimento deve ancora iniziare e richiederà circa un anno) su un network di sei destinazioni, tre in Nord America e tre in Europa. La flotta iniziale comprenderà sei aeromobili che opereranno un'unica ondata giornaliera di voli in connessione, con l'obiettivo di raggiungere 16-17 ore di utilizzo giornaliero.\r

\r

Fonti che hanno familiarità con il progetto hanno suggerito che Fly Atlantic si rivolgerà inizialmente a città dell'Europa occidentale prive di collegamenti aerei transatlantici diretti, come Amburgo, Lione e Tolosa. Il raggio d'azione massimo per le prime destinazioni statunitensi sarà probabilmente Chicago, nel Midwest, o Charlotte, nella Carolina del Nord, a sud.\r

\r

Entro cinque anni, Fly Atlantic dovrebbe crescere fino a 20 aeromobili, servendo 15 punti in Nord America (di cui circa un terzo in Canada) e 20-25 destinazioni europee. Per allora, Fly Atlantic punta a trasportare 5 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

Sia l'A321LR che il 737-8 sono in fase di valutazione. \"Entrambi i velivoli sono disponibili nell'arco di tempo che stiamo esaminando\", ha dichiarato. La scelta finale dipenderà dai contatti di leasing disponibili quando Fly Atlantic sarà pronta a procedere.\r

\r

Quel che è certo è che Fly Atlantic andrà a inserirsi in uno dei mercati del trasporto aereo più competitivi al mondo, con una forte concorrenza da parte di compagnie come Aer Lingus, Play e Norse Atlantic. Malgrado ciò Pyne è ottimista su questo modello di business e prevede di raggiungere la redditività entro due anni.\r

\r

","post_title":"Fly Atlantic: la start-up debutterà sulle rotte transatlantiche nel 2025 con velivoli narrowbody","post_date":"2023-06-15T10:01:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686823269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un fam trip ad hoc realizzato in collaborazione con Ita Airways è stato l'occasione per presentare la nuova programmazione India griffata Columbus. Riservato a un ristretto numero di agenzie selezionate proveniente da tutta Italia e accompagnato dalla nuova direttrice del to, Manuela Altinier, nonché dalla business sales per il Triveneto di Ita Airways, Stefania Carraro, il viaggio si è sviluppato nella zona pre-Himalayana, sul tema delle tre religioni. L'itinerario ha quindi toccato Haridwar, città sacra per la religione Indù, ogni 12 anni sede del Kumbh Mela, Dharamsala, capitale buddista e sede del governo tibetano in esilio, e Amritsar, dove è situato il più importante tempio per la religione Sikh, il Golden Temple.\r

\r

\"Abbiamo voluto che il nostro fam rappresentasse cosa significa viaggiare Columbus Explorer. E grazie alla disponibilità e all’estrema professionalità dei partecipanti, siamo riusciti a condensare in sei giorni un programma che solitamente ne necessita quasi il doppio - racconta la stessa Manuela Altinier -. La parte esperienziale è stata il fulcro del viaggio: i partecipanti hanno potuto vivere una benedizione privata durante la cerimonia serale Aarti lungo il Gange ad Haridwar; pranzare in un tempio Sikh lungo le rive dello Yamuna; festeggiare in un moderno Sky Bar a Chandigarh; raggiungere in barca un tempio parzialmente sommerso; provare il punjabi street food e immergersi nel tifo da stadio nella Wagah Beating Retreat Border Ceremony: la cerimonia dell'ammaina bandiera al confine Attari-Wagah, caratterizzata da elaborate e rapide manovre simili a danze e dall'alzare le gambe il più in alto possibile; un simbolo della rivalità ma anche una dimostrazione di fratellanza e cooperazione tra le due nazioni\".\r

\r

Curata dal product manager Ernesto Adiletta che vanta un’esperienza decennale sulla destinazione, l'offerta India è stata sviluppata seguendo la filosofia delle linee di prodotto che contraddistingue il tour operator: \"Per la linea Columbus Vacanze abbiamo pensato a itinerari basati sui grandi classici, suddivisi in partenze di gruppo e partenze private con guide in italiano. Per quanto riguarda la linea Columbus Explorer dedicata ai viaggiatori, oltre agli itinerari suggestivi spesso fuori dai circuiti turistici, abbiamo pensato a proposte dalla forte impronta esperienziale, come esplorare lo Shekhawati a cavallo o navigare il Brahmaputra per assaporare il Kaziranga e conoscere da vicino le etnie che vivono la regione. La linea Platinum dedicata al lusso nasce dalla stretta collaborazione con i grandi brand indiani, come Oberoi, Taj e Leela, ma anche dalla ricerca sul territorio di suggestivi lodge Safari e di palazzi gestiti da Maharaja, nonché soprattutto dall’esclusivo rapporto con la catena Aman: un lusso con personalità, legato al territorio e rispettoso dell’ambiente e della popolazione locale\".\r

\r

Ita Airways collega con quattro voli settimanali Roma Fiumicino a Delhi con tratte dirette. I collegamenti aumenteranno a cinque con l’entrata in flotta dei nuovissimi Airbus A330 Neo","post_title":"Un gruppo di agenti in viaggio con Columbus per scoprire la nuova programmazione India del to","post_date":"2023-06-12T10:48:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686566885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iniziano il 18 giugno e proseguono fino al 29 ottobre i collegamenti aerei diretti dello slot-summer opzionati da Going e operati da Aeroitalia da Bergamo verso Sharm el Sheikh. Il timing dei voli è ottimale: in partenza dallo scalo orobico ogni domenica alle 12:55 con arrivo sul mar Rosso alle 17:25 e ritorno alle 18:55 della successiva domenica, atterrando a Bgy alle 21:45. «L’avvio della stagione estiva è l’occasione per fare un focus sul nostro prodotto Going Resort e sull’inizio della nostra operatività dall’aeroporto di Bergamo - sottolinea Maurizio Casabianca, chief commercial operations officer del to -. Il nostro è un marchio che ha raggiunto i 25 anni e parla di storia e tradizione in un mondo del turismo in continua evoluzione e cambiamento. Un brand specializzato nei viaggi personalizzati, che negli ultimi 16 mesi sta portando avanti il nuovo progetto Going4Cruise, in linea con la proprietà Msc Cruises, di cui siamo to fornitore, che prevede estensioni del soggiorno abbinate in pre/post alle crociere negli home-port internazionali più importanti della compagnia».\r

\r

Anche quest’anno Going ha seguito due spunti per il suo prodotto all inclusive: la scelta di qualità nei servizi in esclusiva per il mercato italiano (5 stelle per il Sunrise Diamond Beach Resort di Sharm el-Sheikh e il Going Radisson Blu Resort di Marsa Alam sul mar Rosso), un’offerta di ristorazione curata nei dettagli, ambienti completamente ristrutturati e attività di intrattenimento per tutte le età. Significativo anche il fattore pricing: l'all inclusive parte da 780 euro per una settimana (volo e trasferimenti inclusi, al netto di quote di iscrizione e assicurazione). «In questo modo il prodotto Egitto diventa molto completo e articolato, perché intendiamo dare continuità sull’inverno - conclude Casabianca -. La nostra offerta è oggi più ricca in termini di contenuti e di prodotto e propone pacchetti combinati disponibili tramite il canale di vendita di Msc e proposti alle adv del mercato italiano con un modello b2b. La nostra offerta settimanale supera i 200 posti e, visti i dati ottimali del mese di giugno, contiamo di realizzare il nostro progetto estivo».\r

\r

","post_title":"Il mar Rosso di Going parte da Bergamo con 200 posti a settimana","post_date":"2023-06-09T13:38:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686317909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Battesimo ufficiale, ieri a Copenaghen, per l'Euribia, nuova ammiraglia e ventiduesima nave di Msc Crociere. Seconda unità della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto, il combustibile fossile attualmente più pulito disponibile su larga scala sul mercato, la sua entrata in servizio rappresenta un ulteriore importante passo in avanti del gruppo verso l’obiettivo zero emissioni nette nel 2050.\r

\r

La cerimonia si è svolta alla presenza di una madrina d’eccezione come Sophia Loren, che ha battezzato anche le precedenti unità di Msc Crociere. A condurre la serata, Sarah Grünewald, nota attrice e modella danese, mentre Bob Sinclar, dj e produttore discografico francese di fama internazionale, ha intrattenuto gli ospiti con un dj set ad hoc.\r

\r

“Nel giro di appena sei mesi, abbiamo varato tre navi altamente innovative dal punto di vista ambientale, tecnologico e dell’esperienza di bordo, portando la flotta a raggiungere ben 22 unità, con una capacità complessiva di circa 90 mila posti letto - racconta il managing director di Msc Crociere, Leonardo Massa -. Questo ci permette di arricchire ulteriormente l’offerta di itinerari in tutti i mari del mondo. L'Euribia è stata costruita pensando al futuro. Per noi è importante che le navi costruite oggi siano pronte ad accogliere i nuovi carburanti sostenibili che si profilano all'orizzonte\". L'Euribia opererà in Nord Europa con partenze per crociere di sette notti da Kiel, Germania e Copenaghen, Danimarca, verso i fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam.","post_title":"Battesimo ufficiale ieri a Copenaghen per l'Msc Euribia","post_date":"2023-06-09T13:13:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686316401000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Germania si conferma una destinazione amata dagli italiani, con una crescita del 116% delle prenotazioni e più di 690.000 pernottamenti nel mese di marzo. Gli italiani, che generano un fatturato che si attesta su 727€ per soggiorno e 140€ a notte, scelgono la Germania per l’arte, la cultura, la natura e l’offerta alberghiera medio-alta.\r

\r

Berlino risponde a tutte queste richieste. «Gli italiani raggiungono la capitale principalmente in aereo, utilizzando il nuovo Berlin Brandenburg Airport - spiega Carlo Carbone, market & media relations manager di Visit Berlin per l’Italia, la Francia, la Spagna, il BeNeLux e l’America Latina - Inaugurato nel 2021, è una struttura moderna, connessa alla città con la ferrovia, dove è stato implementato il BER Runway, un sistema gratuito per fare il chek-in già 4 giorni prima della partenza.\r

\r

Grande l’attenzione della città alla cultura: si sta realizzando una passeggiata archeologica per collegare i 5 musei che si trovano sull’isola della Sprea». L’isola è patrimonio dell’Unesco dal 1999 per l’importanza delle opere conservate presso il Bode-Museum, l’Altes Museum, il Neues Museum, l’Alte Nationalgalerie e il Museo di Pergamo.\r

\r

A partire dal 23 ottobre sono in programma dei lunghi lavori (tra i 5 e i 10 anni), perché proprio il Museo di Pergamo verrà dotato di una quarta ala e l’isola richiede importanti opere di rinnovamento strutturale. Significativa anche la ricostruzione dell’Humboldt Forum: inaugurato nel 2021, è l'antico palazzo imperiale prussiano, costruito durante la seconda guerra mondiale a Berlino Est. I suoi interni erano coperti di pannelli fatti di gesso e amianto che sono stati smantellati.\r

\r

Oggi ospita 4 musei permanenti, eventi e concerti ed è fronteggiato dal Freedom&Unity Monument: una grande struttura basculante in pietra a forma di bilancia che simboleggia il delicato equilibrio della democrazia ed è destinata in particolare alle scolaresche. Tra gli importanti progetti, come la prossima inaugurazione del Fotografiska Museum, nel 2023 la Germania celebra l’anniversario dell’artista Edvard Munch con 2 esposizioni: una in un museo di Potsdam - a 20’ di metropolitana da Berlino - l’altra presso la Berlinische Galerie. Inoltre nel 2024 ricorrono i 35 anni dalla caduta del muro di Berlino: le celebrazioni ricorderanno una trasformazione avvenuta in forma pacifica, un messaggio importante in questo momento storico difficile».\r

\r

Carbone ha ricordato che già 10 anni fa il Convention Boureau ha creato una certificazione di sostenibilità per i luoghi mice. Visto il riconoscimento ottenuto dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC), si è deciso di utilizzala anche nel mondo del turismo. E così, alla ricca offerta alberghiera, si sono aggiunte nuove, interessanti strutture, come l’Hotel Oderberger (realizzato all’interno di un'antica piscina municipale di Berlino Est, oggi tutelata come bene protetto), l’Hotel Wilmina (che si trova in un’ex-prigione femminile ristrutturata e dotata di un ristorante guidato da una famosa chef) e l’Hüttenpalast o Palazzo delle capanne (un allegro campeggio riprodotto all’interno di una fabbrica abbandonata).\r

\r

Significativa l’evoluzione gastronomica della città: una capitale vivace che oggi attira importanti chef da tutto il mondo e, oltre che delle note Stelle Michelin (più di 30) è stata anche insignita delle nuovissime Stelle verdi Michelin, legate alla cucina sostenibile. Evidenziato da Carbone il concept che struttura il ristorante Nobelhart&Schmutzig, dove vengono utilizzati solo prodotti della regione di Berlino-Brandeburgo in forma tanto radicale che al sale (importato) viene sostituito un mix di spezie.\r

\r

Oppure il ristorante Frea, il primo dall’economia completamente circolare e che non produce rifiuti. «Sono i modelli che funzionano bene a Berlino perché vicini alla sostenibilità e con una buona relazione qualità-prezzo», afferma Carbone, che conclude con l’importante Bestival: il Festival di Berlino nato 2 anni fa. «È un’occasione di incontro tra il mondo del mice e l'industria del viaggio della Germania e dell’Europa Centrale. L’evento, in programma dal 5 al 7 luglio prossimi, sarà un momento interattivo di incontri e di eventi sul tema del turismo e del suo futuro.\r

\r

Tante le tematiche affrontate con gli specialisti e con i partner di Berlino, seguite da un percorso di scoperta della città secondo gli argomenti trattati: Berlin Premium, Berlin Sustainable, Berlin Mice.... Il Bestival si concluderà con “La lunga notte degli hotel”, ciascuno dei quali accoglierà i visitatori con attività diverse».\r

\r

[gallery ids=\"447156,447158,447159,447162,447161,447160\"]","post_title":"Berlino meta dalla ricca offerta, tra natura, arte, cultura e un innovativo Festival","post_date":"2023-06-07T10:02:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686132160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447101","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Appuntamento con la storia sui binari di Trenord,il prossimo 11 giugno: la società riporterà infatti in servizio un convoglio d'epoca sulla tratta da Milano a Laveno Mombello, sulle sponde del lago Maggiore.\r

\r

I passeggeri potranno scoprire l’atmosfera di un viaggio negli anni Cinquanta sul treno composto da tre carrozze di prima classe che risalgono agli anni 1924-25: quella in calendario per l’11 giugno sarà la prima corsa del treno storico in esercizio commerciale; dopo l’estate saranno proposte nuove date.\r

\r

Il treno farà una corsa andata e ritorno fra le stazioni di Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago, senza fermate intermedie. La prima corsa partirà da Milano Cadorna alle ore 9.40 e arriverà alle ore 12.22 alla stazione di Laveno Mombello Lago, situata a pochi passi dalla riva del lago. Da lì, la corsa di rientro partirà alle ore 15.50, con arrivo a Milano Cadorna alle ore 18.51.\r

\r

Per viaggiare sul treno storico, Trenord propone il biglietto speciale dedicato, in vendita solo online sul sito e sull’app, che comprende il viaggio andata e ritorno fra Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago sul convoglio d’epoca e un viaggio andata e ritorno da qualunque stazione della Lombardia a Milano a bordo di treni Trenord (escluso il collegamento aeroportuale Malpensa Express). Il biglietto ha un costo di 21 euro per gli adulti, mentre i ragazzi fino ai 13 anni viaggiano gratis. Sarà possibile acquistare i biglietti speciali fino a esaurimento posti.","post_title":"Trenord: viaggio da Milano al lago Maggiore a bordo di un convoglio d'epoca","post_date":"2023-06-06T11:07:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686049678000]}]}}