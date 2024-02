I pilastri del marketing del turismo 2024 secondo Sojern Nel p anorama dinamico del marketing turistico, Sojern, azienda globale con oltre 10.000 clienti tra destinazioni turistiche, attrazioni e catene alberghiere, svela i trend principali per il 2024. Quello dominante è sicuramente il co-marketing, che incoraggia una collaborazione stretta tra le DMO – destination management organizations e le imprese locali per promuovere le destinazioni turistiche in modo più efficace. Questa sinergia non si limita al semplice co-branding ma punta alla creazione di un ecosistema condiviso dove dati, offerte turistiche e analisi del ritorno sull’investimento si integrano per attirare i turisti. L’approccio cooperativo è in crescita in Europa, con il 75% delle DMO che adotta questa strategia per migliorare l’impatto delle campagne e ampliare la propria audience. Interessanti anche le opportunità di sviluppo offerte dall’intelligenza artificiale generativa, che sta avendo un grande impatto nella creazione dei contenuti per il mondo del turismo, con un’enfasi particolare sull’analisi predittiva e sull’ottimizzazione dei media. L’uso dell’IA permette di attuare azioni di marketing turistico più efficaci, con una maggiore capacità di dialogo nei canali interattivi e nelle piattaforme digitali. Il mercato del turismo, inoltre, risulta sempre più tematico e Sojern ha individuato i trend cui dedicare maggiore attenzione nel prossimo futuro basandosi non più su una segmentazione demografica (dividendo i cluster per età), ma per i valori che ogni target ricerca. Sostenibilità ambientale, economica e sociale emergono come trend dominanti, con le DMO europee che guidano l’impegno per Net Zero emissioni, la tutela della biodiversità, la diversità e l’inclusione, specialmente verso la disabilità e la comunità LGBTQ+. “Abbiamo commissionato lo studio State of Destination Marketing per avere un confronto tra tutti gli attori della filiera turistica sul ruolo delle DMO – commenta Luca Romozzi, senior international director destination di Sojern – basandoci sui risultati ottenuti, crediamo sia importante arricchire gli strumenti di queste organizzazioni turistiche per permettere loro di creare opportunità di collaborazione con il settore privato ed investire in partnership che consentano di innovare le tecniche di marketing fondamentali del 2024, come l’applicazione dell’IA su un’enorme mole di dati, e l’uso di questi stessi dati per una segmentazione intelligente delle campagne digitali orientate ai turisti che riconoscono in queste campagne i propri valori, con ritorno concreto per la destinazione”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461016 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori accesi sulla provincia di Jiangsu, in Cina, durante l'ultima Bit. E' un incontro affascinante quello con il Sud-est della Cina, famosa per le molteplici risorse turistiche, il patrimonio culturale unico e la deliziosa cucina locale. Allo stand "Water Charm Jiangsu", i grandi distici della calligrafia cinese rossa hanno attirato l'attenzione dei visitatori sui fantastici poster e sull'avviso della politica di viaggio senza visto della Cina per i turisti italiani. [gallery ids="461018,461022,461021,461057,461055,461056"] Allo stand era presente un'incredibile varietà di informazioni sulle guide turistiche della provincia di Jiangsu: dai pittoreschi giardini di Suzhou, alle storiche mura della città di Nanchino, alla tranquilla bellezza del lago occidentale di Yangzhou. Per non parlare di quei progetti di rare e preziose esperienze interattive sul patrimonio culturale immateriale che permettono di scoprire la cultura Jiangsu, o di assistere ad uno spettacolo di opera Kunqu dal vivo in giardino, assaggiare una tazza di profumato tè Suzhou Biluochun. [caption id="attachment_461026" align="aligncenter" width="300"] Tè Suzhou Biluochun[/caption] Oltre ai paesaggi naturali e alle esperienze culturali, anche le specialità gastronomiche dello Jiangsu rappresentano un elemento distintivo del viaggio: dal delizioso riso fritto di Yangzhou agli imperdibili noodles fino alla tradizionale anatra salata di Nanchino. Ciascuna prelibatezza racconta la storia e la cultura della località per assaggi indimenticabili. [caption id="attachment_461028" align="aligncenter" width="200"] Riso fritto di Yangzhou[/caption] Lo stand di Jiangsu in Bit non è stato solo un luogo in cui mostrare le risorse turistiche di Jiangsu, ma anche una finestra aperta su cultura, storia e cibo di Jiangsu. Ha catturato con successo l'attenzione di un appassionato pubblico di viaggiatori: la provincia non è soltanto un'esperienza di viaggio, ma anche un incontro approfondito con il patrimonio storico, il fascino culturale e gli splendidi paesaggi del luogo. [caption id="attachment_461024" align="aligncenter" width="300"] Zhouzhuang, antica città acquatica nella provincia di Jiangsu[/caption] [caption id="attachment_461025" align="aligncenter" width="300"] Xinghua Qianduo: mar dei fiori di colza di Jiangsu[/caption] I visitatori dello stand di Jiangsu si sono convinti che la provincia di Jiangsu è un luogo da visitare almeno una volta nella vita di ogni viaggiatore: per immergersi nella bellezza dei giardini tradizionali cinesi, per comprendere più a fondo il patrimonio culturale immateriale della Cina o semplicemente per assaggiare le prelibatezze gastronomiche locali. Jiangsu soddisfa tutte le aspettative. Credo che tutti coloro che leggeranno questo articolo saranno attratti dal fascino unico del Jiangsu e forse nel prossimo futuro sperimenteranno personalmente l'offerta di questa bellissima terra e qui vivranno momenti meravigliosi e indimenticabili. Jiangsu, una provincia ricca di storia, cultura e tradizione gastronomiche, aspetta i turisti da tutto il mondo per scoprire il suo fascino unico. [gallery ids="461035,461036,461034"] Contatta il nostro ufficio di rappresentanza in Italia: responsabile dell’ufficio: Tan mingming +39 3886949925 e-mail: jiangsutourism@gmail.com Charm of Jiangsu ti dà il benvenuto! [post_title] => Cina: lo Jiangsu più bello in mostra alla Bit 2024 [post_date] => 2024-02-07T15:25:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707319526000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461040 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono i Nicolaus Club Nozha Beach di Hammamet ed El Fatimi di Mahdia le due new entry tunisine del gruppo di Ostuni, che in questo modo raddoppia la propria presenza nella destinazione nordafricana. Le novità si aggiungono al Nicolaus Club Helios Beach e al Valtur Djerba Golf Resort & Spa, con una pacchettizzazione che prevede un fitto piano voli con collegamenti da Malpensa, Verona, Bergamo, Roma Fiumicino e Bologna per Monastir e Tunisi. Al Nicolaus Club Nozha Beach, precedentemente gestito dalla rinomata catena Vincci, è in corso una vasta ristrutturazione, che riguarda tutta la struttura, il ristorante principale, il mini acquapark, la spa e il centro congressi. Riaprirà i battenti in primavera caratterizzato da tenui colori pastello che andranno a impreziosire l’immagine delle camere, pensate dalla nuova gestione con un occhio di riguardo per il gusto prettamente italiano nella scelta dei materiali, delle cromie e dei dettagli. Con la nuova apertura non mancheranno anche novità quali il ristorante à la carte mediterraneo connotato da un tocco boho style e il beach barbecue El Maro, aperto a pranzo e dislocato tra la piscina e la spiaggia. Il Nicolaus Club El Fatimi segna invece il debutto dell’operatore in una località richiestissima dal mercato italiano. Anche questo resort è in fase di totale ristrutturazione, con ingenti opere sia nelle sistemazioni sia nelle aree comuni, e come l’altra new entry aprirà nella sua inedita veste a fine aprile 2024. “Con grande soddisfazione presentiamo al mercato queste due novità che ci vedono affiancare i nomi più importanti dell’outgoing legato alla Tunisia - sottolinea la product manager Tunisia, Laura Mangialardi -. Volevamo ampliare la programmazione con strutture che garantissero un forte vantaggio competitivo, sia a noi, sia alla distribuzione. E abbiamo centrato l’obiettivo. Concentrandoci sul prodotto, possiamo dire che ci piace pensare il Nicolaus Club Nozha Beach come una struttura completa e raffinata ma al tempo stesso raccolta per avere tutto sotto mano. È una vera chicca, una sorta di bomboniera tunisina, rinnovata con gusto prettamente italiano dopo il ritorno nelle mani del proprietario: una persona giovane e dinamica che ama lo stile del made in Italy e che ha fortemente attualizzato tutta l’impostazione”. “La Tunisia si caratterizza per un unicum che vede stare insieme un mare caraibico, siti di interesse storico e culturale e un’offerta benessere di alto livello arricchita dalle proposte di talassoterapia, il fascino del deserto e una miriade di possibilità legate allo sport, allo shopping, all’esplorazione della natura e alla nightlife - aggiunge il direttore prodotto, Paola Coccarelli -. Debuttando con due strutture, ad Hammamet e in un’area come quella di Mahdia molto amata dagli italiani, andiamo ad ampliare strategicamente e in modo competitivo il nostro raggio di azione proprio in funzione di vivere al meglio la bellezza di una meta, che è quasi un piccolo continente e che già ci vede operare in qualità di primo to a Djerba”. [post_title] => Il gruppo Nicolaus raddoppia in Tunisia: new entry ad Hammamet e a Mahdia [post_date] => 2024-02-07T14:45:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707317118000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445817" align="alignleft" width="300"] Vittorio Messina[/caption] Il turismo italiano torna a correre: secondo le stime di Cst per Assoturismo Confesercenti, il 2023 ha chiuso con oltre 445 milioni di presenze, segnando un’accelerazione del +8,1% sull’anno precedente e superando i livelli pre-pandemia. Ma è una ripresa a velocità differenziate: nel Meridione e nelle Isole, infatti, l’incremento delle presenze dovrebbe fermarsi a +4,4%. Un ritmo di crescita sostanzialmente dimezzato rispetto alla media nazionale. A pesare sulle performance dell’Italia meridionale nell’anno appena trascorso - oltre ai soliti problemi infrastrutturali - il rallentamento della spesa dei turisti italiani, che è stata la vera componente in frenata. Ha pesato, però, anche la ripartenza di alcune importanti mete balneari estere competitor nella zona mediterranea, a partire dall’Egitto. Una combinazione che ha frenato la crescita del mercato turistico di queste regioni, dove la componente interna e il turismo balneare danno un contributo fondamentale alla domanda. “In questa fase, la crescita delle presenze è essenziale per il comparto - così Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. I bilanci delle imprese sono ancora sotto pressione per gli aumenti dei costi: quelli dell’energia sono ancora più alti dei livelli del 2019, e l’incremento dei tassi di interesse ha avuto un impatto rilevante su un sistema uscito indebitato dal Covid. Sarebbe quindi importante valorizzare le potenzialità di crescita del turismo delle regioni meridionali, che avrebbero un effetto positivo su tutto il sistema economico territoriale: se la performance del Mezzogiorno fosse stata in linea con quella nazionale, avremmo avuto 2,9 milioni di presenze e oltre 400 milioni di consumi turistici in più”. [post_title] => Assoturismo: crescita forte del turismo italiano (+8,1%) [post_date] => 2024-02-07T13:54:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707314054000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460864 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione di Bit Milano 2024, Rovigo Convention & Visitors Bureau ha presentato i nuovi strumenti di marketing, comunicazione e promozione turistica del suo territorio. Si tratta di ulteriori risorse che vanno a implementare un dialogo sempre più diretto con il visitatore, a sottolineare le molte opportunità che offre una stagione tutta da vivere e da scoprire nelle terre fra Adige Po, tra arte, storia, cultura, enogastronomia e natura. Si tratta di ville, palazzi e luoghi sacri che custodiscono piccoli e grandi tesori. «Per accompagnare la scoperta dell’offerta turistica che di anno in anno si arricchisce, il Rovigo Convention & Visitors Bureau, da sempre attivo nella promozione di viaggi leisure & business, ha creato nuovi strumenti e altrettante occasioni per una vacanza in questi luoghi - spiega Cristina Regazzo, responsabile di Rovigo Cvb -. L’intensa attività svolta ha permesso infatti di creare, supportare e avviare ulteriori asset e iniziative, grazie in particolare al sostegno di Camera di commercio Venezia-Rovigo, fondazione Cariparo e Gal Adige, associazione costituita da un partenariato pubblico-privato che si occupa della valorizzazione rurale di 17 comuni del Polesine attraverso fondi comunitari». In rassegna tutti gli strumenti: le prime sei brochure tematiche, cinque video dedicati agli itinerari open-air e un portale web che continuerà il suo sviluppo nel 2024, collegandosi al dms regionale. In più, altri due video: per la promozione delle terre fra Adige-Po come destinazione wedding e come meta meeting & eventi, nell’ambito delle azioni realizzate con la rete regionale Venice region convention bureau betwork. Il tutto, senza tralasciare la versione in inglese dell’app Discover Rovigo, divisa in quattro volumi tematici: Rovigo, piccola ma sorprendente, Delta del Po, la Vita è una giostra, “Saperi e sapori. Nuovi siti culturali apriranno inoltre i battenti nel 2024. In particolare il museo diocesano della cattedrale di Adria-Rovigo il cui vernissage è previsto per settembre, vanterà un susseguirsi di sale caratterizzate da nuclei a tema, con opere provenienti da tutta la diocesi, come quelle della quadreria della pinacoteca del Seminario, argenti e suppellettili, la Madonna della Vita e il polittico di Raccano (opere di Michele da Firenze in terracotta dipinta del ‘400 padano). Tornano poi le grandi mostre di palazzo Roverella a Rovigo. In linea con i successi di Kandinskij e Renoir, il 2024 accende i riflettori su un altro artista francese tra i più rappresentativi della Parigi di fine secolo: Henry Toulouse-Lautrec (dal 23 febbraio al 30 giugno). L'esposizione è promossa dalla fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con il comune di Rovigo e l’accademia dei Concordi. Il 2024 è infine anche anno di celebrazioni importanti, come i 100 dalla morte di Giacomo Matteotti, grande uomo politico polesano, pubblico amministratore, molto attivo e impegnato nell’attività sindacale delle cooperative e nell’attività parlamentare, segretario del partito Socialista Unitario. La mostra Giacomo Matteotti (1885 –1924). Storia di un uomo libero, promossa dal comitato provinciale per le Celebrazioni e sostenuta da fondazione Cariparo, si terrà dal 5 aprile al 7 luglio a palazzo Roncale. [post_title] => Rovigo Cvb: nuovi strumenti per dialogare con il visitatore e scoprire il territorio [post_date] => 2024-02-07T13:22:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707312120000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Sandals Saint Vincent and The Grenadines la grande novità del gruppo Sri per il 2024. In apertura il prossimo 27 marzo, includerà 301 camere, dodici ristoranti e cinque bar, per un totale di ben 16 differenti concept f&b. Ma l'anno si apre bene anche dal punto di vista dei numeri provenienti del mercato italiano: "Dopo un 2023 in crescita in doppia cifra percentuale rispetto ai dodici mesi precedenti - spiega il sales manager Southern Europe di Sandals Resorts International, Christian Casagrande -, i primi mesi di quest'anno si sono già aperti molto bene, tanto che nel 2024 contiamo di tornare definitivamente ai livelli pre-Covid. L'aspetto forse più interessante è che le prenotazioni, al momento, riguardano soprattutto il periodo compreso tra febbraio e aprile, mentre l'estate non è ancora del tutto partita. Ciò farebbe presagire una stagione booking piuttosto lunga. Il che è positivo, se pensiamo che l'anno scorso, invece, a seguito di un inizio da record, le vendite si sono poi un po' normalizzate, frenate anche dal costo dei voli e dagli effetti dell'inflazione". E buone notizie arrivano anche dal fronte dei collegamenti aerei che, secondo Casagrande, soprattutto sulle tratte tra Europa e Usa vedrebbero finalmente un certo calo delle tariffe rispetto ai prezzi del 2022. A livello di prodotto, Sandals, sta puntando in particolare sulla parte esperienziale dell'offerta: "A Bahamas e Curaçao, per esempio, per alcune tipologie di camere mettiamo oggi a disposizione la formula inclusive island dining: un voucher da 250 dollari che i nostri ospiti possono utilizzare in alcuni ristoranti selezionati della destinazione". Sono inoltre ripartire già dal 2023 le operazioni di co-marketing in collaborazione con i principali operatori italiani per eventi in presenza, serate e roadshow, nonché webinar formativi dedicati alle adv. Sempre a loro è inoltre riservata la formula Sell & go, che garantisce pernottamenti gratis agli agenti che vendono le strutture Sandals. "In programma per quest'anno - conclude Casagrande - ci sono infine anche due o tre fam trip ad hoc, riservati agli operatori e agli adv italiani". [post_title] => Sandals approda a Saint Vincent e punta sull'offerta emozionale. Mercato italiano in netta ripresa [post_date] => 2024-02-07T13:11:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707311512000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Tribunale dell'Ue ha annullato il via libera Ue agli aiuti di stato concessi nel 2020 dai Paesi Bassi a favore della compagnia di bandiera Klm per 3,4 miliardi di euro per rispondere alla crisi del Covid-19. La decisione dei giudici di Lussemburgo arriva dopo un ricorso di Ryanair che contestava il regime di aiuti di cui aveva beneficiato la concorrente olandese. Nel 2020, la Commissione europea aveva approvato un regime di aiuti da 3,4 miliardi di euro a favore di Klm sotto forma di garanzia statale volto a garantire temporaneamente liquidità alla compagnia di bandiera dei Paesi Bassi nel contesto della pandemia. Una decisione annullata in prima battuta nel 2021 dallo stesso Tribunale Ue per "difetto di motivazione riguardo alla determinazione del beneficiario della misura in questione". Una controversia che riguardava nello specifico la holding Air France-Klm e Air France, escluse dal sostegno pubblico. I giudici avevano poi deciso di sospendere gli effetti dell'annullamento del via libera Ue in attesa di una nuova delibera da parte di Bruxelles. [post_title] => La giustizia Ue annulla gli aiuti olandesi per 3,4 miliardi a Klm [post_date] => 2024-02-07T13:05:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707311138000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460996 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460998" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Kalanit Goren, Daniela Santanchè e l'ad Enit, Ivana Jelinic[/caption] “Siamo qui perché Israele era e rimane una destinazione molto amata dagli italiani”: Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo nel nostro Paese, commenta la recente partecipazione alla Bit di Milano, dove lo stand di Israele ha ricevuto anche la visita del ministro del turismo Daniela Santanchè. La direttrice ha ribadito come in questi mesi “stiamo comunque lavorando per essere pronti a quando potremo di nuovo accogliere i visitatori italiani. Ricordo che l’Italia è per noi il sesto mercato più importante". Non si interrompe il rapporto con il trade, “continuiamo a fare formazione e abbiamo ricevuto conferma che la prossima convention Fto sarà proprio in Israele, a inizio 2025”. Un segnale importante, che si unisce a quello che nelle ultime settimane è arrivato dalle compagnie aeree che sono tornate a inserire nei propri operativi la destinazione. “Da Ryanair a easyJet e Wizz Air, ma anche Ita Airways, che dall’inizio di marzo tornerà a Tel Aviv, e Neos: tutto ciò dimostra la fiducia del mercato Italia verso una prossima ripresa”. [post_title] => Israele: "Continuiamo a lavorare per essere pronti ad accogliere nuovamente i turisti" [post_date] => 2024-02-07T12:27:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707308828000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460990 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460997" align="alignleft" width="300"] Frederic Naar, insieme alla marketing & communication manager, Gaia Crespi[/caption] Nuove funzionalità in arrivo per la piattaforma proprietaria online e il ritorno dei cataloghi in agenzia dopo ben otto anni di assenza. Sono le principali novità 2024 di Naar che prosegue nel proprio sviluppo, forte di un 2023 chiuso a quota 65 milioni di euro di fatturato, su un livello del 15% superiore a quello dell'anno pre-Covid 2019. "Anche questi primi mesi del 2024 sono partiti molto bene - assicura il ceo, Frederic Naar -. Stiamo viaggiando su un +20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Verosimilmente, credo che il prossimo dicembre registreremo un ulteriore incremento del 10%-12% sul 2023". A fronte dei volumi in crescita, l'operatore milanese continua quindi gli investimenti su servizi e prodotti. A partire dal lato informatico, ma senza trascurare la propria presenza offline, per una strategia compiutamente phyigital: termine anglosassone (da me poco amato, ndr) ma che al momento è l'unico a descrivere sinteticamente un approccio al mercato che sia al contempo digitale e fisico. "Stiamo aggiungendo funzionalità al sito per renderlo ancora più veloce nella compilazione dei preventivi - spiega lo stesso Naar, coinvolto personalmente nel team sviluppo oggi composto da otto persone -. Ma presto presenteremo pure un restyling grafico del portale, nuove funzionalità e una rivisitazione del prodotto pacchetti online". A fianco dell'impegno digital, il to torna però anche a puntare sul cartaceo, con quatto nuovi cataloghi (uno per la sede francese della compagnia, gli altri tre per il mercato italiano), pensati soprattutto per stimolare l'immaginario dei viaggiatori: "Noi lavoriamo con qualcosa come più di mille agenzie. Chi ci conosce bene, ci vede soprattutto in veste di classico operatore tailor made. Grazie alla nostra qualità digitale, chi invece ha storicamente meno a che fare con noi, ci percepisce spesso come una mera piattaforma tecnologica. Ecco, i cataloghi, che torniamo a pubblicare dopo l'ultima edizione del 2016, serviranno anche a veicolare un'immagine completa, a 360 gradi, della nostra proposta: fortemente high-tech nella forma ma allo stesso tempo personalizzata e curata al dettaglio nei contenuti". [post_title] => Naar sempre più phygital: nuove funzionalità online e il ritorno dei cataloghi in agenzia [post_date] => 2024-02-07T12:23:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707308639000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Icelandair Group ha centrato un utile netto di 11 milioni di dollari per l'intero 2023 - rispetto al rosso da 6 milioni di dollari del 2022 - nonostante l'attività vulcanica in Islanda abbia pesato sui risultati degli ultimi tre mesi dell'anno. I ricavi sono saliti del 20% a quota 1,5 miliardi di dollari mentre l'utile operativo del gruppo è stato di 21 milioni di dollari, con ricavi unitari "da record" e un aumento del 17% del numero di passeggeri a 4,3 milioni. Il vettore riferisce di una forte domanda in tutti i mercati passeggeri, ma in particolare sui servizi dal Nord America all'Islanda. Nell'ultimo trimestre del 2023, tuttavia, la perdita netta di 38 milioni di dollari e la perdita operativa di 50 milioni di dollari sono state molto più pesanti rispetto all'anno precedente e sono state causate dalle difficoltà create dall'attività vulcanica in Islanda. Questa battuta d'arresto ha fatto seguito a "uno dei terzi trimestri più forti" della storia della compagnia, tanto che il bilancio dell'intero anno è stato comunque positivo. Si prevede però che le conseguenze si protrarranno sui risultati del primo trimestre 2024: "L'attività sismica nel sud-ovest dell'Islanda è iniziata a novembre, con la conseguente copertura mediatica globale; la domanda si è indebolita e, di conseguenza i ricavi", ha dichiarato il ceo del vettore, Bogi Nils Bogason. In ogni caso il trend della domanda per l'estate è "buono", con indicazioni che mostrano come la domanda di viaggi in Islanda stia migliorando dopo le recenti battute d'arresto. [post_title] => Icelandair è tornata a fare profitti nel 2023, a dispetto dell'attività vulcanica in Islanda [post_date] => 2024-02-07T11:50:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707306612000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "pilastri del marketing del turismo 2024 secondo sojern" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7040,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori accesi sulla provincia di Jiangsu, in Cina, durante l'ultima Bit. E' un incontro affascinante quello con il Sud-est della Cina, famosa per le molteplici risorse turistiche, il patrimonio culturale unico e la deliziosa cucina locale. Allo stand \"Water Charm Jiangsu\", i grandi distici della calligrafia cinese rossa hanno attirato l'attenzione dei visitatori sui fantastici poster e sull'avviso della politica di viaggio senza visto della Cina per i turisti italiani.\r

\r

[gallery ids=\"461018,461022,461021,461057,461055,461056\"]\r

\r

Allo stand era presente un'incredibile varietà di informazioni sulle guide turistiche della provincia di Jiangsu: dai pittoreschi giardini di Suzhou, alle storiche mura della città di Nanchino, alla tranquilla bellezza del lago occidentale di Yangzhou. Per non parlare di quei progetti di rare e preziose esperienze interattive sul patrimonio culturale immateriale che permettono di scoprire la cultura Jiangsu, o di assistere ad uno spettacolo di opera Kunqu dal vivo in giardino, assaggiare una tazza di profumato tè Suzhou Biluochun.\r

\r

[caption id=\"attachment_461026\" align=\"aligncenter\" width=\"300\"] Tè Suzhou Biluochun[/caption]\r

\r

Oltre ai paesaggi naturali e alle esperienze culturali, anche le specialità gastronomiche dello Jiangsu rappresentano un elemento distintivo del viaggio: dal delizioso riso fritto di Yangzhou agli imperdibili noodles fino alla tradizionale anatra salata di Nanchino. Ciascuna prelibatezza racconta la storia e la cultura della località per assaggi indimenticabili.\r

\r

[caption id=\"attachment_461028\" align=\"aligncenter\" width=\"200\"] Riso fritto di Yangzhou[/caption]\r

\r

Lo stand di Jiangsu in Bit non è stato solo un luogo in cui mostrare le risorse turistiche di Jiangsu, ma anche una finestra aperta su cultura, storia e cibo di Jiangsu. Ha catturato con successo l'attenzione di un appassionato pubblico di viaggiatori: la provincia non è soltanto un'esperienza di viaggio, ma anche un incontro approfondito con il patrimonio storico, il fascino culturale e gli splendidi paesaggi del luogo.\r

\r

[caption id=\"attachment_461024\" align=\"aligncenter\" width=\"300\"] Zhouzhuang, antica città acquatica nella provincia di Jiangsu[/caption]\r

\r

[caption id=\"attachment_461025\" align=\"aligncenter\" width=\"300\"] Xinghua Qianduo: mar dei fiori di colza di Jiangsu[/caption]\r

\r

I visitatori dello stand di Jiangsu si sono convinti che la provincia di Jiangsu è un luogo da visitare almeno una volta nella vita di ogni viaggiatore: per immergersi nella bellezza dei giardini tradizionali cinesi, per comprendere più a fondo il patrimonio culturale immateriale della Cina o semplicemente per assaggiare le prelibatezze gastronomiche locali. Jiangsu soddisfa tutte le aspettative.\r

\r

\r

\r

Credo che tutti coloro che leggeranno questo articolo saranno attratti dal fascino unico del Jiangsu e forse nel prossimo futuro sperimenteranno personalmente l'offerta di questa bellissima terra e qui vivranno momenti meravigliosi e indimenticabili. Jiangsu, una provincia ricca di storia, cultura e tradizione gastronomiche, aspetta i turisti da tutto il mondo per scoprire il suo fascino unico.\r

\r

[gallery ids=\"461035,461036,461034\"]\r

\r

\r

Contatta il nostro ufficio di rappresentanza in Italia:\r

responsabile dell’ufficio: Tan mingming\r

+39 3886949925 e-mail: jiangsutourism@gmail.com\r

Charm of Jiangsu ti dà il benvenuto!\r

","post_title":"Cina: lo Jiangsu più bello in mostra alla Bit 2024","post_date":"2024-02-07T15:25:26+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1707319526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono i Nicolaus Club Nozha Beach di Hammamet ed El Fatimi di Mahdia le due new entry tunisine del gruppo di Ostuni, che in questo modo raddoppia la propria presenza nella destinazione nordafricana. Le novità si aggiungono al Nicolaus Club Helios Beach e al Valtur Djerba Golf Resort & Spa, con una pacchettizzazione che prevede un fitto piano voli con collegamenti da Malpensa, Verona, Bergamo, Roma Fiumicino e Bologna per Monastir e Tunisi.\r

\r

Al Nicolaus Club Nozha Beach, precedentemente gestito dalla rinomata catena Vincci, è in corso una vasta ristrutturazione, che riguarda tutta la struttura, il ristorante principale, il mini acquapark, la spa e il centro congressi. Riaprirà i battenti in primavera caratterizzato da tenui colori pastello che andranno a impreziosire l’immagine delle camere, pensate dalla nuova gestione con un occhio di riguardo per il gusto prettamente italiano nella scelta dei materiali, delle cromie e dei dettagli. Con la nuova apertura non mancheranno anche novità quali il ristorante à la carte mediterraneo connotato da un tocco boho style e il beach barbecue El Maro, aperto a pranzo e dislocato tra la piscina e la spiaggia. Il Nicolaus Club El Fatimi segna invece il debutto dell’operatore in una località richiestissima dal mercato italiano. Anche questo resort è in fase di totale ristrutturazione, con ingenti opere sia nelle sistemazioni sia nelle aree comuni, e come l’altra new entry aprirà nella sua inedita veste a fine aprile 2024.\r

\r

“Con grande soddisfazione presentiamo al mercato queste due novità che ci vedono affiancare i nomi più importanti dell’outgoing legato alla Tunisia - sottolinea la product manager Tunisia, Laura Mangialardi -. Volevamo ampliare la programmazione con strutture che garantissero un forte vantaggio competitivo, sia a noi, sia alla distribuzione. E abbiamo centrato l’obiettivo. Concentrandoci sul prodotto, possiamo dire che ci piace pensare il Nicolaus Club Nozha Beach come una struttura completa e raffinata ma al tempo stesso raccolta per avere tutto sotto mano. È una vera chicca, una sorta di bomboniera tunisina, rinnovata con gusto prettamente italiano dopo il ritorno nelle mani del proprietario: una persona giovane e dinamica che ama lo stile del made in Italy e che ha fortemente attualizzato tutta l’impostazione”.\r

\r

\r

\r

“La Tunisia si caratterizza per un unicum che vede stare insieme un mare caraibico, siti di interesse storico e culturale e un’offerta benessere di alto livello arricchita dalle proposte di talassoterapia, il fascino del deserto e una miriade di possibilità legate allo sport, allo shopping, all’esplorazione della natura e alla nightlife - aggiunge il direttore prodotto, Paola Coccarelli -. Debuttando con due strutture, ad Hammamet e in un’area come quella di Mahdia molto amata dagli italiani, andiamo ad ampliare strategicamente e in modo competitivo il nostro raggio di azione proprio in funzione di vivere al meglio la bellezza di una meta, che è quasi un piccolo continente e che già ci vede operare in qualità di primo to a Djerba”.\r

\r

","post_title":"Il gruppo Nicolaus raddoppia in Tunisia: new entry ad Hammamet e a Mahdia","post_date":"2024-02-07T14:45:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707317118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445817\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina[/caption]\r

\r

Il turismo italiano torna a correre: secondo le stime di Cst per Assoturismo Confesercenti, il 2023 ha chiuso con oltre 445 milioni di presenze, segnando un’accelerazione del +8,1% sull’anno precedente e superando i livelli pre-pandemia. Ma è una ripresa a velocità differenziate: nel Meridione e nelle Isole, infatti, l’incremento delle presenze dovrebbe fermarsi a +4,4%. Un ritmo di crescita sostanzialmente dimezzato rispetto alla media nazionale.\r

\r

A pesare sulle performance dell’Italia meridionale nell’anno appena trascorso - oltre ai soliti problemi infrastrutturali - il rallentamento della spesa dei turisti italiani, che è stata la vera componente in frenata. Ha pesato, però, anche la ripartenza di alcune importanti mete balneari estere competitor nella zona mediterranea, a partire dall’Egitto. Una combinazione che ha frenato la crescita del mercato turistico di queste regioni, dove la componente interna e il turismo balneare danno un contributo fondamentale alla domanda.\r

\r

“In questa fase, la crescita delle presenze è essenziale per il comparto - così Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. I bilanci delle imprese sono ancora sotto pressione per gli aumenti dei costi: quelli dell’energia sono ancora più alti dei livelli del 2019, e l’incremento dei tassi di interesse ha avuto un impatto rilevante su un sistema uscito indebitato dal Covid. Sarebbe quindi importante valorizzare le potenzialità di crescita del turismo delle regioni meridionali, che avrebbero un effetto positivo su tutto il sistema economico territoriale: se la performance del Mezzogiorno fosse stata in linea con quella nazionale, avremmo avuto 2,9 milioni di presenze e oltre 400 milioni di consumi turistici in più”.","post_title":"Assoturismo: crescita forte del turismo italiano (+8,1%)","post_date":"2024-02-07T13:54:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707314054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione di Bit Milano 2024, Rovigo Convention & Visitors Bureau ha presentato i nuovi strumenti di marketing, comunicazione e promozione turistica del suo territorio. Si tratta di ulteriori risorse che vanno a implementare un dialogo sempre più diretto con il visitatore, a sottolineare le molte opportunità che offre una stagione tutta da vivere e da scoprire nelle terre fra Adige Po, tra arte, storia, cultura, enogastronomia e natura.\r

\r

Si tratta di ville, palazzi e luoghi sacri che custodiscono piccoli e grandi tesori. «Per accompagnare la scoperta dell’offerta turistica che di anno in anno si arricchisce, il Rovigo Convention & Visitors Bureau, da sempre attivo nella promozione di viaggi leisure & business, ha creato nuovi strumenti e altrettante occasioni per una vacanza in questi luoghi - spiega Cristina Regazzo, responsabile di Rovigo Cvb -. L’intensa attività svolta ha permesso infatti di creare, supportare e avviare ulteriori asset e iniziative, grazie in particolare al sostegno di Camera di commercio Venezia-Rovigo, fondazione Cariparo e Gal Adige, associazione costituita da un partenariato pubblico-privato che si occupa della valorizzazione rurale di 17 comuni del Polesine attraverso fondi comunitari».\r

\r

In rassegna tutti gli strumenti: le prime sei brochure tematiche, cinque video dedicati agli itinerari open-air e un portale web che continuerà il suo sviluppo nel 2024, collegandosi al dms regionale. In più, altri due video: per la promozione delle terre fra Adige-Po come destinazione wedding e come meta meeting & eventi, nell’ambito delle azioni realizzate con la rete regionale Venice region convention bureau betwork. Il tutto, senza tralasciare la versione in inglese dell’app Discover Rovigo, divisa in quattro volumi tematici: Rovigo, piccola ma sorprendente, Delta del Po, la Vita è una giostra, “Saperi e sapori.\r

\r

Nuovi siti culturali apriranno inoltre i battenti nel 2024. In particolare il museo diocesano della cattedrale di Adria-Rovigo il cui vernissage è previsto per settembre, vanterà un susseguirsi di sale caratterizzate da nuclei a tema, con opere provenienti da tutta la diocesi, come quelle della quadreria della pinacoteca del Seminario, argenti e suppellettili, la Madonna della Vita e il polittico di Raccano (opere di Michele da Firenze in terracotta dipinta del ‘400 padano).\r

\r

Tornano poi le grandi mostre di palazzo Roverella a Rovigo. In linea con i successi di Kandinskij e Renoir, il 2024 accende i riflettori su un altro artista francese tra i più rappresentativi della Parigi di fine secolo: Henry Toulouse-Lautrec (dal 23 febbraio al 30 giugno). L'esposizione è promossa dalla fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con il comune di Rovigo e l’accademia dei Concordi.\r

\r

Il 2024 è infine anche anno di celebrazioni importanti, come i 100 dalla morte di Giacomo Matteotti, grande uomo politico polesano, pubblico amministratore, molto attivo e impegnato nell’attività sindacale delle cooperative e nell’attività parlamentare, segretario del partito Socialista Unitario. La mostra Giacomo Matteotti (1885 –1924). Storia di un uomo libero, promossa dal comitato provinciale per le Celebrazioni e sostenuta da fondazione Cariparo, si terrà dal 5 aprile al 7 luglio a palazzo Roncale.\r

\r

","post_title":"Rovigo Cvb: nuovi strumenti per dialogare con il visitatore e scoprire il territorio","post_date":"2024-02-07T13:22:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707312120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Sandals Saint Vincent and The Grenadines la grande novità del gruppo Sri per il 2024. In apertura il prossimo 27 marzo, includerà 301 camere, dodici ristoranti e cinque bar, per un totale di ben 16 differenti concept f&b.\r

\r

Ma l'anno si apre bene anche dal punto di vista dei numeri provenienti del mercato italiano: \"Dopo un 2023 in crescita in doppia cifra percentuale rispetto ai dodici mesi precedenti - spiega il sales manager Southern Europe di Sandals Resorts International, Christian Casagrande -, i primi mesi di quest'anno si sono già aperti molto bene, tanto che nel 2024 contiamo di tornare definitivamente ai livelli pre-Covid. L'aspetto forse più interessante è che le prenotazioni, al momento, riguardano soprattutto il periodo compreso tra febbraio e aprile, mentre l'estate non è ancora del tutto partita. Ciò farebbe presagire una stagione booking piuttosto lunga. Il che è positivo, se pensiamo che l'anno scorso, invece, a seguito di un inizio da record, le vendite si sono poi un po' normalizzate, frenate anche dal costo dei voli e dagli effetti dell'inflazione\".\r

\r

E buone notizie arrivano anche dal fronte dei collegamenti aerei che, secondo Casagrande, soprattutto sulle tratte tra Europa e Usa vedrebbero finalmente un certo calo delle tariffe rispetto ai prezzi del 2022. A livello di prodotto, Sandals, sta puntando in particolare sulla parte esperienziale dell'offerta: \"A Bahamas e Curaçao, per esempio, per alcune tipologie di camere mettiamo oggi a disposizione la formula inclusive island dining: un voucher da 250 dollari che i nostri ospiti possono utilizzare in alcuni ristoranti selezionati della destinazione\".\r

\r

Sono inoltre ripartire già dal 2023 le operazioni di co-marketing in collaborazione con i principali operatori italiani per eventi in presenza, serate e roadshow, nonché webinar formativi dedicati alle adv. Sempre a loro è inoltre riservata la formula Sell & go, che garantisce pernottamenti gratis agli agenti che vendono le strutture Sandals. \"In programma per quest'anno - conclude Casagrande - ci sono infine anche due o tre fam trip ad hoc, riservati agli operatori e agli adv italiani\".","post_title":"Sandals approda a Saint Vincent e punta sull'offerta emozionale. Mercato italiano in netta ripresa","post_date":"2024-02-07T13:11:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707311512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Tribunale dell'Ue ha annullato il via libera Ue agli aiuti di stato concessi nel 2020 dai Paesi Bassi a favore della compagnia di bandiera Klm per 3,4 miliardi di euro per rispondere alla crisi del Covid-19.\r

La decisione dei giudici di Lussemburgo arriva dopo un ricorso di Ryanair che contestava il regime di aiuti di cui aveva beneficiato la concorrente olandese.\r

Nel 2020, la Commissione europea aveva approvato un regime di aiuti da 3,4 miliardi di euro a favore di Klm sotto forma di garanzia statale volto a garantire temporaneamente liquidità alla compagnia di bandiera dei Paesi Bassi nel contesto della pandemia. Una decisione annullata in prima battuta nel 2021 dallo stesso Tribunale Ue per \"difetto di motivazione riguardo alla determinazione del beneficiario della misura in questione\".\r

\r

Una controversia che riguardava nello specifico la holding Air France-Klm e Air France, escluse dal sostegno pubblico. I giudici avevano poi deciso di sospendere gli effetti dell'annullamento del via libera Ue in attesa di una nuova delibera da parte di Bruxelles.","post_title":"La giustizia Ue annulla gli aiuti olandesi per 3,4 miliardi a Klm","post_date":"2024-02-07T13:05:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707311138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460998\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Kalanit Goren, Daniela Santanchè e l'ad Enit, Ivana Jelinic[/caption]\r

\r

“Siamo qui perché Israele era e rimane una destinazione molto amata dagli italiani”: Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio nazionale israeliano del turismo nel nostro Paese, commenta la recente partecipazione alla Bit di Milano, dove lo stand di Israele ha ricevuto anche la visita del ministro del turismo Daniela Santanchè.\r

\r

La direttrice ha ribadito come in questi mesi “stiamo comunque lavorando per essere pronti a quando potremo di nuovo accogliere i visitatori italiani. Ricordo che l’Italia è per noi il sesto mercato più importante\".\r

\r

Non si interrompe il rapporto con il trade, “continuiamo a fare formazione e abbiamo ricevuto conferma che la prossima convention Fto sarà proprio in Israele, a inizio 2025”. Un segnale importante, che si unisce a quello che nelle ultime settimane è arrivato dalle compagnie aeree che sono tornate a inserire nei propri operativi la destinazione.\r

\r

“Da Ryanair a easyJet e Wizz Air, ma anche Ita Airways, che dall’inizio di marzo tornerà a Tel Aviv, e Neos: tutto ciò dimostra la fiducia del mercato Italia verso una prossima ripresa”.","post_title":"Israele: \"Continuiamo a lavorare per essere pronti ad accogliere nuovamente i turisti\"","post_date":"2024-02-07T12:27:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707308828000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460997\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Frederic Naar, insieme alla marketing & communication manager, Gaia Crespi[/caption]\r

\r

Nuove funzionalità in arrivo per la piattaforma proprietaria online e il ritorno dei cataloghi in agenzia dopo ben otto anni di assenza. Sono le principali novità 2024 di Naar che prosegue nel proprio sviluppo, forte di un 2023 chiuso a quota 65 milioni di euro di fatturato, su un livello del 15% superiore a quello dell'anno pre-Covid 2019. \"Anche questi primi mesi del 2024 sono partiti molto bene - assicura il ceo, Frederic Naar -. Stiamo viaggiando su un +20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Verosimilmente, credo che il prossimo dicembre registreremo un ulteriore incremento del 10%-12% sul 2023\".\r

\r

A fronte dei volumi in crescita, l'operatore milanese continua quindi gli investimenti su servizi e prodotti. A partire dal lato informatico, ma senza trascurare la propria presenza offline, per una strategia compiutamente phyigital: termine anglosassone (da me poco amato, ndr) ma che al momento è l'unico a descrivere sinteticamente un approccio al mercato che sia al contempo digitale e fisico. \"Stiamo aggiungendo funzionalità al sito per renderlo ancora più veloce nella compilazione dei preventivi - spiega lo stesso Naar, coinvolto personalmente nel team sviluppo oggi composto da otto persone -. Ma presto presenteremo pure un restyling grafico del portale, nuove funzionalità e una rivisitazione del prodotto pacchetti online\".\r

\r

A fianco dell'impegno digital, il to torna però anche a puntare sul cartaceo, con quatto nuovi cataloghi (uno per la sede francese della compagnia, gli altri tre per il mercato italiano), pensati soprattutto per stimolare l'immaginario dei viaggiatori: \"Noi lavoriamo con qualcosa come più di mille agenzie. Chi ci conosce bene, ci vede soprattutto in veste di classico operatore tailor made. Grazie alla nostra qualità digitale, chi invece ha storicamente meno a che fare con noi, ci percepisce spesso come una mera piattaforma tecnologica. Ecco, i cataloghi, che torniamo a pubblicare dopo l'ultima edizione del 2016, serviranno anche a veicolare un'immagine completa, a 360 gradi, della nostra proposta: fortemente high-tech nella forma ma allo stesso tempo personalizzata e curata al dettaglio nei contenuti\".\r

\r

","post_title":"Naar sempre più phygital: nuove funzionalità online e il ritorno dei cataloghi in agenzia","post_date":"2024-02-07T12:23:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707308639000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Icelandair Group ha centrato un utile netto di 11 milioni di dollari per l'intero 2023 - rispetto al rosso da 6 milioni di dollari del 2022 - nonostante l'attività vulcanica in Islanda abbia pesato sui risultati degli ultimi tre mesi dell'anno.\r

\r

I ricavi sono saliti del 20% a quota 1,5 miliardi di dollari mentre l'utile operativo del gruppo è stato di 21 milioni di dollari, con ricavi unitari \"da record\" e un aumento del 17% del numero di passeggeri a 4,3 milioni. Il vettore riferisce di una forte domanda in tutti i mercati passeggeri, ma in particolare sui servizi dal Nord America all'Islanda.\r

\r

Nell'ultimo trimestre del 2023, tuttavia, la perdita netta di 38 milioni di dollari e la perdita operativa di 50 milioni di dollari sono state molto più pesanti rispetto all'anno precedente e sono state causate dalle difficoltà create dall'attività vulcanica in Islanda. Questa battuta d'arresto ha fatto seguito a \"uno dei terzi trimestri più forti\" della storia della compagnia, tanto che il bilancio dell'intero anno è stato comunque positivo.\r

\r

Si prevede però che le conseguenze si protrarranno sui risultati del primo trimestre 2024: \"L'attività sismica nel sud-ovest dell'Islanda è iniziata a novembre, con la conseguente copertura mediatica globale; la domanda si è indebolita e, di conseguenza i ricavi\", ha dichiarato il ceo del vettore, Bogi Nils Bogason.\r

\r

In ogni caso il trend della domanda per l'estate è \"buono\", con indicazioni che mostrano come la domanda di viaggi in Islanda stia migliorando dopo le recenti battute d'arresto.","post_title":"Icelandair è tornata a fare profitti nel 2023, a dispetto dell'attività vulcanica in Islanda","post_date":"2024-02-07T11:50:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707306612000]}]}}