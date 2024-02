Piergiulio Donzelli lascia Aci blueteam a fine febbraio A fine febbraio Piergiulio Donzelli lascerà definitivamente Aci blueteam. Lo comunica la stessa società del gruppo Automobile Club Italia, ricordando come il manager abbia guidato Blueteam travel Network gestendo la trattativa che ha portato alla vendita allo stesso gruppo Aci. Da fine aprile 2023, terminata la fase di riorganizzazione e di rilancio, ha poi lasciato l’incarico di direttore generale, per proseguire la propria attività come consulente di direzione. “Ringrazio Piergiulio Donzelli per l’attività svolta in questi anni di proficua collaborazione; anni che hanno portato all’acquisizione da parte del gruppo Aci e al brillante superamento del difficile periodo della pandemia – dichiara Adriano Baso, presidente Aci blueteam –. L’azienda, forte dei risultati ottenuti e della grande soddisfazione espressa dai suoi clienti, prosegue in continuità con lo sviluppo del piano industriale”. Dallo scorso anno, l’incarico di direttore generale è stato affidato a Roberto Bettinelli, già cfo della società, coadiuvato dal cbo Alfredo Pezzani, a cui sono affidate tutte le attività commerciali e operative, nonché il coordinamento del team di direzione delle business unit corporate travel, mice, leisure e travel partners. “Termino la mia lunga collaborazione con Aci blueteam soddisfatto di avere portato a compimento tutti i progetti concordati con il consiglio d’amministrazione – commenta lo stesso Donzelli –. Ringrazio la proprietà per la fiducia e il sostegno, tutti i colleghi che in questi anni mi hanno supportato e grazie ai quali è stato possibile raggiungere risultati insperati. Concludo un percorso di grandissima soddisfazione professionale e personale”. Condividi

Lo comunica la stessa società del gruppo Automobile Club Italia, ricordando come il manager abbia guidato Blueteam travel Network gestendo la trattativa che ha portato alla vendita allo stesso gruppo Aci. Da fine aprile 2023, terminata la fase di riorganizzazione e di rilancio, ha poi lasciato l’incarico di direttore generale, per proseguire la propria attività come consulente di direzione.\r

\r

“Ringrazio Piergiulio Donzelli per l’attività svolta in questi anni di proficua collaborazione; anni che hanno portato all’acquisizione da parte del gruppo Aci e al brillante superamento del difficile periodo della pandemia – dichiara Adriano Baso, presidente Aci blueteam –. L’azienda, forte dei risultati ottenuti e della grande soddisfazione espressa dai suoi clienti, prosegue in continuità con lo sviluppo del piano industriale”.\r

\r

Dallo scorso anno, l’incarico di direttore generale è stato affidato a Roberto Bettinelli, già cfo della società, coadiuvato dal cbo Alfredo Pezzani, a cui sono affidate tutte le attività commerciali e operative, nonché il coordinamento del team di direzione delle business unit corporate travel, mice, leisure e travel partners.\r

\r

“Termino la mia lunga collaborazione con Aci blueteam soddisfatto di avere portato a compimento tutti i progetti concordati con il consiglio d’amministrazione – commenta lo stesso Donzelli –. Ringrazio la proprietà per la fiducia e il sostegno, tutti i colleghi che in questi anni mi hanno supportato e grazie ai quali è stato possibile raggiungere risultati insperati. Concludo un percorso di grandissima soddisfazione professionale e personale”.\r

\r

","post_title":"Piergiulio Donzelli lascia Aci blueteam a fine febbraio","post_date":"2024-02-08T13:24:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707398694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461109","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Con l’apertura della base a Madrid si apre una nuova era per Binter, che quest'anno celebra anche i suoi primi 35 anni di attività»: Borja Bethencourt, international communications del vettore delle Isole Canarie, commenta il debutto dal T2 di Barajas dove, dallo scorso 1° febbraio, sono posizionati cinque aeromobili (quattro operativi e uno di back-up) che servono le rotte «per Gran Canaria e Tenerife, ciascuna con quattro frequenze al giorno».\r

\r

Il debutto con una base nella capitale spagnola e il relativo operativo rappresenta di fatto un’opportunità in più anche per i passeggeri italiani che non possono fruire dei voli diretti di Binter operati da Firenze e Venezia: «Dall'Italia è ora possibile partire dai principali aeroporti, raggiungere Madrid e da qui imbarcarsi su uno dei nostri voli verso le Canarie».\r

\r

Il vettore assicura inoltre «collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago per i passeggeri che partono dall’Italia. Questo servizio è reso possibile grazie all'ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani. Sempre valido il servizio Discover, che consente ai passeggeri di scoprire due isole nello stesso viaggio con un piccolo costo aggiuntivo. Altro prodotto è poi l'AirPass Explorer, che permette invece di effettuare un minimo di tre voli fino a un massimo di otto attraverso l'arcipelago».\r

\r

Dall'isola di Gran Canaria i passeggeri italiani possono anche scegliere di proseguire il loro viaggio verso Dakar «sempre con un unico biglietto partendo da Firenze o Venezia». L'operativo 2024 vede Binter riproporre i «collegamenti annuali da Madeira con Gran Canaria e Tenerife Nord, cui durante l'estate si sommano anche i voli per Tenerife Sud, Lanzarote e Fuerteventura».\r

\r

Le prospettive per l'anno in corso sono «decisamente positive» e puntano ad una ulteriore crescita del traffico passeggeri, complice «l'elevata attrattività della destinazione Canarie e il nuovo posizionamento a Madrid».","post_title":"Binter: «Con il debutto della base a Madrid si apre una nuova era»","post_date":"2024-02-08T12:10:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707394257000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv (gruppo Msc) ha annunciato durante la Bit di Milano una speciale promozione di San Valentino valida dal 14 al 18 febbraio: i viaggiatori potranno godere di sconti fino al 40% sulle prenotazioni per viaggi programmati fino al 30 settembre 2024, escluse le opzioni e le prevendite. La promo si applicherà a diverse linee della compagnia, coprendo una vasta gamma di destinazioni nel Mediterraneo, comprese le rotte italiane verso la Sardegna, la Sicilia, il Marocco, l'Albania e la Tunisia.\r

\r

Interrogato sui risultati dello scorso anno, Matteo Della Valle, chief passengers sales&marketing officer di Gnv si è dichiarato soddisfatto: “La compagnia ha concluso un 2023 sicuramente positivo con un +5% in termini di viaggi last minute rispetto al 2022, nonostante una flessione generale per la questione relativa all’Egitto. Ci stiamo quindi preparando a un 2024 con una domanda in forte crescita, confermando le tratte su Sicilia, Sardegna, Albania, Baleari, Tunisia e Marocco. Il tutto coinvolgendo 26 navi e 31 linee”. E i dati supportano la strategia di Gnv, visto l’aumento del 7% sulle prenotazioni rispetto al 2023, in particolare sulle rotte tra Italia e Medio Oriente.\r

\r

In relazione ai piani futuri Della Valle ha confermato inoltre l'aggiunta di una terza nave sulla rotta Genova-Palermo durante l'alta stagione e “miglioramenti sulle rotte per la Sardegna, in particolare sulla tratta Olbia, Genova e Civitavecchia. Si sta lavorando a migliorie generali anche sulla linea di collegamento alla Tunisia, oltre che aggiornamenti riguardanti i servizi di prenotazione e rinnovo del programma di fidelizzazione My Gnv”. Avendo quindi domandato se ci sia da aspettarsi un allargamento della flotta, il chief passengers sales&marketing officer ha così risposto: “E' in arrivo a novembre direttamente dalla Cina il Polaris, primo di quattro traghetti di ultimissima generazione in grado di ospitare 1.500 passeggeri grazie alle 650 cabine presenti a bordo. Questi nuovi innesti ci consentiranno di allargare la flotta con navi dotate di impianti in grado di ridurre del 30% i consumi durante il tragitto. L’obiettivo è quindi introdurre progressivamente a partire dal 2026 nuovi traghetti a gas naturale con un impatto ambientale migliore del 50%.”\r

\r

Chiedendo se l’aggiunta di nuove navi più green sia da leggere come una risposta alla nuova normativa europea riguardante le emissioni, Della Valla ha confermato: “La nostra scelta ci permette di adeguare l’offerta alla tassa europea sulle emissioni, che sta spingendo noi armatori ad adottare tecnologie sempre più verdi. Questo ha causato malumori nel settore obbligandoci a un aumento generale sui costi delle rotte. A nome del gruppo Msc, posso però annunciare che siamo stati in grado di limitare il rincaro a soli 4 euro in più per tratta”. Il rappresentante Gnv non si è comunque dichiarato soddisfatto del fatto che la norma ponga condizioni stringenti solo in alcune branche industriale. Servirebbe infatti più uniformità in termini di legislazione: “Un esempio è fornito dal settore automobilistico, che al momento inquina il 90% in più del trasporto navale”.\r

\r

Interrogato infine sulla possibilità di altri miglioramenti in termini di servizi a bordo, Della Valle ha prontamente risposto: “L’attenzione da parte nostra non si sta concentrando su una crescita in soli termini di sostenibilità, ma anche di connettività. Tutte le navi della flotta si stanno dotando di antenne collegate al sistema Starlink di Elon Musk, così da garantire una copertura totale nelle aree comuni e nelle cabine. Il servizio sarà disponibile su ciascuna delle nostre unità a partire da quest’estate”.","post_title":"Gnv tra promo San Valentino e questione norme green. Matteo Della Valle a tutto campo","post_date":"2024-02-08T11:39:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707392373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_461077\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Claudio Busca[/caption]\r

Il mondo del turismo continua a cambiare e a rinnovarsi, sulla spinta di numerose complessità geo-politiche, ma anche guidato dalle innovazioni tecnologiche. «Il gruppo Bluvacanze sta crescendo bene, anche nella redditività. Le adv sono contente. - sottolinea Claudio Busca, della direzione retail - Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. I conflitti in corso nell’area mediorientale non riescono a fermare il mercato. - prosegue - Anche se non siamo ancora tornati ai volumi del passato, i numeri sono in crescita rispetto al 2023. Appena la situazione si tranquillizzerà prevediamo di crescere bene». \r

Uno sguardo positivo sostenuto dalla convinzione che «dopo aver vissuto la pandemia, saremo in grado di affrontare ogni difficoltà del settore». Tra le sfide da affrontare nel nuovo anno c’è quella dell’Intelligenza Artificiale, uno degli obiettivi per il 2024 presentati nella convention di Bluvacanze di fine 2023.\r

«Le agenzie stanno prendendo coscienza del nuovo strumento: noi vogliamo aiutarle ad entrare in questo mondo, perché possa favorire le esigenze del punto vendita». Non si ferma l’impegno del gruppo a favore delle oltre 320 adv associate e delle oltre 580 adv affiliate: «La scorsa settimana abbiamo avviato un’Accademy che si terrà tutti i mercoledì fino al mese di maggio. La formazione, oltre al tema della legalità, indaga quello dell’IA: si deve imparare come usarla e sfruttarla al massimo. In tutto il mercato è in corso un’accelerazione ed esiste un grande potenziale da sviluppare. - continua Claudio Busca – Noi abbiamo iniziato ad usare questo nuovo strumento nella quotidianità dei nostri uffici. \r

\r

IA\r

La nostra strategia di crescita è basata sulla comprensione del potenziale dell’IA, che deve aiutarci a sostituire l’agente di viaggio in tutti i passaggi che sono ormai meccanici. Deve esserci di supporto in quella parte di lavoro in cui l’umano non serve. Ad esempio: per fare una prenotazione è sufficiente l’IA, mentre l’umano serve per parlare con il cliente, spiegandogli perché deve acquistare un prodotto o perché deve fare una determinata prenotazione. Al momento le adv stanno cercando di capire come utilizzare l’IA; solo alcune hanno cominciato a fare delle esperienze, a costruire dei testi o a realizzare delle comunicazioni dirette al cliente. Ma siamo solo all’inizio. \r

Uno dei grandi obiettivi di Bluvacanze per il 2024 è quello di accompagnare le adv in quell’universo, scoprendone insieme le coordinate. Il gruppo sta rilasciando tanti sistemi che ne semplificheranno il lavoro». Frattanto Bluvacanze si prepara ad aprire la sua nuova sede Monte Rosa 91 che, conclude Busca, «sarà una bella sorpresa per tutti».","post_title":"Bluvacanze: IA e formazione al centro delle strategie del gruppo","post_date":"2024-02-08T11:20:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707391235000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' confermato per domani 9 febbraio lo sciopero nazionale del settore trasporto aereo, che interesserà nello specifico i lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, per 24 ore, dalle ore 00:01 alle ore 23:59; il personale navigante di condotta Soc. Air Dolomiti per 4 ore, dalle ore 12:30 alle ore 16:30; i lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling aderenti Assohandlers.\r

\r

Sul sito dell'Enac è consultabile l'elenco dei voli garantiti. \r

Ita\r

Ita Airways, da parte sua, spiega che a causa della mobilitazione del «personale delle società del settore Handling di Milano della durata di 24 ore previsti per la giornata di venerdì 9 febbraio 2024 potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli (...) la compagnia si è vista costretta a cancellare 48 voli nazionali, riuscendo a garantire comunque tutti i voli intercontinentali». \r

\r

Come sempre, i passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita per viaggiare domani, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, «potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 13 febbraio 2024, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».","post_title":"Trasporto aereo: i voli garantiti durante lo sciopero di domani, 9 febbraio","post_date":"2024-02-08T09:55:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1707386114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460994","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438388\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Photo credits: Visit Saudi[/caption]\r

\r

L'Arabia Saudita macina risultati positivi e archivia il 2023 con 27 milioni di turisti stranieri. Non solo, il paese ha più che raddoppiato il target per la fine del decennio, portandolo a quota 150 milioni di turisti entro il 2030.\r

\r

L'annuncio è arrivato a meno di cinque anni dalla completa apertura della destinazione al turismo e mentre persistono i timori che la guerra in corso tra Israele e Hamas possa coinvolgere l'intera regione.\r

\r

\"Abbiamo raggiunto 100 milioni di turisti quest'anno, 77 milioni nazionali, 27 milioni dall'estero\" ha dichiarato il ministro del Turismo Ahmed Al Khateeb commentando i risultati del 2023.\r

\r

Le autorità puntano ora a raggiungere i 150 milioni di visitatori entro il 2030, rispetto all'obiettivo precedente di 100 milioni, di cui 70 milioni provenienti dall'estero.\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'Arabia Saudita alza l'asticella: nel mirino 150 milioni di turisti entro il 2030","post_date":"2024-02-08T09:00:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707382843000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono i Nicolaus Club Nozha Beach di Hammamet ed El Fatimi di Mahdia le due new entry tunisine del gruppo di Ostuni, che in questo modo raddoppia la propria presenza nella destinazione nordafricana. Le novità si aggiungono al Nicolaus Club Helios Beach e al Valtur Djerba Golf Resort & Spa, con una pacchettizzazione che prevede un fitto piano voli con collegamenti da Malpensa, Verona, Bergamo, Roma Fiumicino e Bologna per Monastir e Tunisi.\r

\r

Al Nicolaus Club Nozha Beach, precedentemente gestito dalla rinomata catena Vincci, è in corso una vasta ristrutturazione, che riguarda tutta la struttura, il ristorante principale, il mini acquapark, la spa e il centro congressi. Riaprirà i battenti in primavera caratterizzato da tenui colori pastello che andranno a impreziosire l’immagine delle camere, pensate dalla nuova gestione con un occhio di riguardo per il gusto prettamente italiano nella scelta dei materiali, delle cromie e dei dettagli. Con la nuova apertura non mancheranno anche novità quali il ristorante à la carte mediterraneo connotato da un tocco boho style e il beach barbecue El Maro, aperto a pranzo e dislocato tra la piscina e la spiaggia. Il Nicolaus Club El Fatimi segna invece il debutto dell’operatore in una località richiestissima dal mercato italiano. Anche questo resort è in fase di totale ristrutturazione, con ingenti opere sia nelle sistemazioni sia nelle aree comuni, e come l’altra new entry aprirà nella sua inedita veste a fine aprile 2024.\r

\r

“Con grande soddisfazione presentiamo al mercato queste due novità che ci vedono affiancare i nomi più importanti dell’outgoing legato alla Tunisia - sottolinea la product manager Tunisia, Laura Mangialardi -. Volevamo ampliare la programmazione con strutture che garantissero un forte vantaggio competitivo, sia a noi, sia alla distribuzione. E abbiamo centrato l’obiettivo. Concentrandoci sul prodotto, possiamo dire che ci piace pensare il Nicolaus Club Nozha Beach come una struttura completa e raffinata ma al tempo stesso raccolta per avere tutto sotto mano. È una vera chicca, una sorta di bomboniera tunisina, rinnovata con gusto prettamente italiano dopo il ritorno nelle mani del proprietario: una persona giovane e dinamica che ama lo stile del made in Italy e che ha fortemente attualizzato tutta l’impostazione”.\r

\r

\r

\r

“La Tunisia si caratterizza per un unicum che vede stare insieme un mare caraibico, siti di interesse storico e culturale e un’offerta benessere di alto livello arricchita dalle proposte di talassoterapia, il fascino del deserto e una miriade di possibilità legate allo sport, allo shopping, all’esplorazione della natura e alla nightlife - aggiunge il direttore prodotto, Paola Coccarelli -. Debuttando con due strutture, ad Hammamet e in un’area come quella di Mahdia molto amata dagli italiani, andiamo ad ampliare strategicamente e in modo competitivo il nostro raggio di azione proprio in funzione di vivere al meglio la bellezza di una meta, che è quasi un piccolo continente e che già ci vede operare in qualità di primo to a Djerba”.\r

\r

","post_title":"Il gruppo Nicolaus raddoppia in Tunisia: new entry ad Hammamet e a Mahdia","post_date":"2024-02-07T14:45:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707317118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione di Bit Milano 2024, Rovigo Convention & Visitors Bureau ha presentato i nuovi strumenti di marketing, comunicazione e promozione turistica del suo territorio. Si tratta di ulteriori risorse che vanno a implementare un dialogo sempre più diretto con il visitatore, a sottolineare le molte opportunità che offre una stagione tutta da vivere e da scoprire nelle terre fra Adige Po, tra arte, storia, cultura, enogastronomia e natura.\r

\r

Si tratta di ville, palazzi e luoghi sacri che custodiscono piccoli e grandi tesori. «Per accompagnare la scoperta dell’offerta turistica che di anno in anno si arricchisce, il Rovigo Convention & Visitors Bureau, da sempre attivo nella promozione di viaggi leisure & business, ha creato nuovi strumenti e altrettante occasioni per una vacanza in questi luoghi - spiega Cristina Regazzo, responsabile di Rovigo Cvb -. L’intensa attività svolta ha permesso infatti di creare, supportare e avviare ulteriori asset e iniziative, grazie in particolare al sostegno di Camera di commercio Venezia-Rovigo, fondazione Cariparo e Gal Adige, associazione costituita da un partenariato pubblico-privato che si occupa della valorizzazione rurale di 17 comuni del Polesine attraverso fondi comunitari».\r

\r

In rassegna tutti gli strumenti: le prime sei brochure tematiche, cinque video dedicati agli itinerari open-air e un portale web che continuerà il suo sviluppo nel 2024, collegandosi al dms regionale. In più, altri due video: per la promozione delle terre fra Adige-Po come destinazione wedding e come meta meeting & eventi, nell’ambito delle azioni realizzate con la rete regionale Venice region convention bureau betwork. Il tutto, senza tralasciare la versione in inglese dell’app Discover Rovigo, divisa in quattro volumi tematici: Rovigo, piccola ma sorprendente, Delta del Po, la Vita è una giostra, “Saperi e sapori.\r

\r

Nuovi siti culturali apriranno inoltre i battenti nel 2024. In particolare il museo diocesano della cattedrale di Adria-Rovigo il cui vernissage è previsto per settembre, vanterà un susseguirsi di sale caratterizzate da nuclei a tema, con opere provenienti da tutta la diocesi, come quelle della quadreria della pinacoteca del Seminario, argenti e suppellettili, la Madonna della Vita e il polittico di Raccano (opere di Michele da Firenze in terracotta dipinta del ‘400 padano).\r

\r

Tornano poi le grandi mostre di palazzo Roverella a Rovigo. In linea con i successi di Kandinskij e Renoir, il 2024 accende i riflettori su un altro artista francese tra i più rappresentativi della Parigi di fine secolo: Henry Toulouse-Lautrec (dal 23 febbraio al 30 giugno). L'esposizione è promossa dalla fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con il comune di Rovigo e l’accademia dei Concordi.\r

\r

Il 2024 è infine anche anno di celebrazioni importanti, come i 100 dalla morte di Giacomo Matteotti, grande uomo politico polesano, pubblico amministratore, molto attivo e impegnato nell’attività sindacale delle cooperative e nell’attività parlamentare, segretario del partito Socialista Unitario. La mostra Giacomo Matteotti (1885 –1924). Storia di un uomo libero, promossa dal comitato provinciale per le Celebrazioni e sostenuta da fondazione Cariparo, si terrà dal 5 aprile al 7 luglio a palazzo Roncale.\r

\r

","post_title":"Rovigo Cvb: nuovi strumenti per dialogare con il visitatore e scoprire il territorio","post_date":"2024-02-07T13:22:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707312120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Sandals Saint Vincent and The Grenadines la grande novità del gruppo Sri per il 2024. In apertura il prossimo 27 marzo, includerà 301 camere, dodici ristoranti e cinque bar, per un totale di ben 16 differenti concept f&b.\r

\r

Ma l'anno si apre bene anche dal punto di vista dei numeri provenienti del mercato italiano: \"Dopo un 2023 in crescita in doppia cifra percentuale rispetto ai dodici mesi precedenti - spiega il sales manager Southern Europe di Sandals Resorts International, Christian Casagrande -, i primi mesi di quest'anno si sono già aperti molto bene, tanto che nel 2024 contiamo di tornare definitivamente ai livelli pre-Covid. L'aspetto forse più interessante è che le prenotazioni, al momento, riguardano soprattutto il periodo compreso tra febbraio e aprile, mentre l'estate non è ancora del tutto partita. Ciò farebbe presagire una stagione booking piuttosto lunga. Il che è positivo, se pensiamo che l'anno scorso, invece, a seguito di un inizio da record, le vendite si sono poi un po' normalizzate, frenate anche dal costo dei voli e dagli effetti dell'inflazione\".\r

\r

E buone notizie arrivano anche dal fronte dei collegamenti aerei che, secondo Casagrande, soprattutto sulle tratte tra Europa e Usa vedrebbero finalmente un certo calo delle tariffe rispetto ai prezzi del 2022. A livello di prodotto, Sandals, sta puntando in particolare sulla parte esperienziale dell'offerta: \"A Bahamas e Curaçao, per esempio, per alcune tipologie di camere mettiamo oggi a disposizione la formula inclusive island dining: un voucher da 250 dollari che i nostri ospiti possono utilizzare in alcuni ristoranti selezionati della destinazione\".\r

\r

Sono inoltre ripartire già dal 2023 le operazioni di co-marketing in collaborazione con i principali operatori italiani per eventi in presenza, serate e roadshow, nonché webinar formativi dedicati alle adv. Sempre a loro è inoltre riservata la formula Sell & go, che garantisce pernottamenti gratis agli agenti che vendono le strutture Sandals. \"In programma per quest'anno - conclude Casagrande - ci sono infine anche due o tre fam trip ad hoc, riservati agli operatori e agli adv italiani\".","post_title":"Sandals approda a Saint Vincent e punta sull'offerta emozionale. Mercato italiano in netta ripresa","post_date":"2024-02-07T13:11:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707311512000]}]}}