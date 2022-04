Parlano gli operatori presenti al Tove di Milano (10-11 aprile)

Gli operatori presenti Tove che si svolgerà al Meliá Milano il 10 e l’11 aprile parlano dei prodotti e delle destinazioni che presenteranno durante la manifestazione milanese.

Furnel Travel International promuove il turismo incoming in Polonia per gruppi e turisti individuali, partenze garantite, soggiorni weekend tipo City break, Mercatini di Natale, tour e itinerari in regioni selezionate del paese e tour tematici, come trekking e bike tour.

Terme di Zrece – Unitur: Al Tove promuoverà il centro termale, benessere, turismo outdoor, strutture sportive, cicloturismo, trekking…

Giver è al Tove per promuovere il ritorno alla navigazione per tutta l’estate delle Crociere Fluviali e i tour con accompagnatore al Grande Nord, questi ultimi con alcune novità di prodotto per l’estate 2022.

TBO: promuoveremo la piattaforma di Tbo holidays in crescita come fatturato e come staff, con hotel, transfer, escursioni autonoleggio etc con piu’ di 1 milione di hotel con +60mila hotel contrattati direttamente, pagamenti flessibili, assistenza H24 anche in Italiano, con le nostre top destinations come Maldive dove trovi tariffe con trasfer incluso, Dubai Usa Brasile, Francia Grecia e tanta Italia e poi nostro reparto gruppi e richieste offline

Mediterraneo concentrerà la comunicazione su Grecia e Croazia

Alpitour World in confenrenza parlerà di Eden nello specifico. Poi i nostri Key Account sranno a disposizione per promuovere tutti i brand del gruppo (Alpitour – Francorosso – Bravo – Eden – Turisanda -Made – Presstour).

Nicko Cruises crede nella prossima ripresa del mercato e presenta nuovo logo aziendale e pay-off: “time to discover” che sintetizza il concept di crociera sostenibile della compagnia, unito ad una nuova linea grafica dei cataloghi, con le navi World Voyager 5* e Vasco da Gama 4*, dedicati alle crociere oceaniche di scoperta.

