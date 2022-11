Paola Rizzitelli racconta il turismo evolutivo verso un nuovo modello di benessere in vacanza ”Il turismo si sta evolvendo in una direzione utile per questa società e l’ambiente?” Questa la domanda che gli operatori del settore e gli stessi fruitori si stanno ponendo al termine di un biennio di pandemia che ha cambiato i nostri equilibri di vita e anche l’esperienza della vacanza. “Keep wellness, live better”, letteralmente “Mantieni il benessere, vivi meglio”, è la nuova filosofia di viaggio che Paola Rizzitelli, wellness economy strategy consultant e founder del brand Sinergie per il Benessere, propone agli operatori nel testo il Turismo Evoluto ed Evolutivo – Strategie per co-creare benessere collettivo (156 pagine, 14,50 euro), prodotto editoriale curato da Bookness e strumento di divulgazione dei nuovi trend della wellness destination. L’obiettivo è un nuovo turismo che sia educativo, per co-creare, attraverso l’esperienza consapevole, una vacanza che produca benessere, inteso come ”ricerca proattiva di comportamenti e stili di vita, di scelte finalizzate al raggiungimento di una salute olistica”, in una visione multidimensionale a 360 gradi: benessere sociale, spirituale, ambientale, fisico e mentale. Si sposa così il concetto usato dalla wellness economy, ovvero l’economia del benessere, come teorizzato dal Global wellness institute (Gwi). Nel volume, Paola Rizzitelli illustra quindi al lettore e agli stakeholders di settore non solo un ragionamento, ma l’evidenza, nei fatti, della necessità di un turismo che non solo è evoluto, ma anche evolutivo, Già autrice del manuale il Marketing del Benessere – Il cambiamento necessario per una nuova economia, nel testo Paola Rizzitelli rileva come nel tempo il concetto di benessere in vacanza sia cambiato: non più inteso solo come spa e centri termali, propone un’ulteriore evoluzione del turismo del benessere, definito dal Gwi come il “viaggio associato alla ricerca di mantenimento e miglioramento del proprio benessere personale”. E il report The global wellness economy: looking beyond Covid prevede una crescita di tale domanda del 21% entro il 2025. «Siamo a un punto di svolta, il turismo ha raggiunto l’età della maturità. È un doppio impegno fornire strumenti di marketing e branding e sensibilizzare le coscienze verso una concreta nuova forma di economia del benessere attraverso il turismo educativo ed evolutivo – spiega Paola Rizzitelli -. Il grande ruolo del turismo pertanto è anche quello di portare, chi lo vorrà, verso abitudini migliori che potranno creare destini migliori. Il turismo può aprire alla consapevolezza e ad azioni concretamente volte al benessere, giorno dopo giorno. In un futuro non lontano potremo parlare di vacanza anche come esperienza educativa per una vita migliore e come importante strumento di benessere per viaggiatori consapevoli”.

\r

Oramai alla vigilia dei 30 anni di attività, il gruppo Primarete riparte con una serie di iniziative dedicate ai clienti e alle agenzie partner. A cominciare dall'evento Festival della musica in mare, realizzato a bordo di Msc Bellissima e dedicato alle sonorità degli anni '70 e '80. Il tutto arricchito da un cast molto variegato che comprendeva gruppi musicali come i Dik Dik, nonché cantanti quali Mel e un paio di comici di Zelig. \"Nei prossimi mesi altri eventi saranno pubblicizzati con lo scopo di portare clienti nuovi in agenzia - racconta il presidente Ivano Zilio -. Ma ci siamo mossi anche in altri ambiti, trovando terreno fertile nei buoni welfare: chi è possessore di tali buoni può infatti contattare la nostra agenzia più vicina per il proprio viaggio e farsi scontare il buono\".\r

\"Durante la pandemia - prosegue Zilio - abbiamo ridisegnato i nostri obiettivi, abbiamo investito sulla digitalizzazione, grazie anche all'introduzione di un servizio di customer care denominato Call me che spazia dal prodotto al travel insurance con un proprio motore di ricerca. Abbiamo inoltre inserito la legal assistance. Ma la novità più grande riguarda proprio le agenzie e consiste nel fatto che non ci sono più tre contratti di affiliazione ma uno solo dal nome Conosciamoci. Si tratta di un documento realizzato sul modello del gruppo d’acquisto, snello e flessibile che si basa sulle esigenze di un gruppo altamente professionale umano e a misura d’uomo. Soprattutto è una formula pay and use (paga e usa), nel quale la flessibilità non rappresenta una debolezza ma un grande valore aggiunto. E lo dimostra il fatto che c’è un’ottima adesione al nuovo contratto\".\r

\r

","post_title":"Le novità Primarete: eventi ad hoc per attirare clienti e un nuovo contratto unico pay and use per le adv","post_date":"2022-11-04T11:03:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1667559827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433485","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian ha trasportato in ottobre 1,9 milioni di passeggeri, con un load factor dell'86%. Un dato che conferma \"un altro mese forte in termini di traffico - ha sottolineato il ceo della compagnia, Geir Karlsen -. I nostri passeggeri hanno apprezzato particolarmente le rotte verso le destinazioni di vacanza. Per esempio, più di mezzo milione di viaggiatori nordici ha scelto di volare verso il Mediterraneo\". \r

\r

Sempre in ottobre, Norwegian ha operato con una media di 67 aeromobili e il 99,4% dei voli programmati è stato completato. La puntualità, misurata dal numero di voli in partenza entro 15 minuti dall'orario previsto, è stata dell'84,2%.\r

\r

\"Considerato l'attuale contesto macroeconomico, riconosciamo che la domanda rallenterà nella prossima stagione invernale. Grazie a una buona collaborazione con i colleghi e i sindacati e a condizioni di leasing flessibili, Norwegian è ben posizionata per affrontare questo periodo. Inoltre, siamo fiduciosi che la nostra offerta di prodotti si adatti bene alle preferenze dei nostri viaggiatori e che questo contribuirà positivamente a conquistare quote di mercato\".\r

\r

Norwegian sta attualmente reclutando 700 nuovi dipendenti per la stagione estiva 2023, quando opererà un numero maggiore di rotte e frequenze.","post_title":"Norwegian: il traffico leisure spinge i risultati di ottobre con 1,9 milioni di passeggeri","post_date":"2022-11-04T09:32:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667554322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via dall'11 novembre ai Musei di Strada Nuova nel capoluogo ligure una doppia mostra “Genova al tempo di Rubens uno sguardo ad oriente Figure persiane e l’arte safavide”, che sarà visitabile fino a febbraio 2023.\r

\r

Oggetto dell’itinerario espositivo sono una serie di preziose opere persiane di epoca Safavide, databili al XVI e agli inizi del XVII secolo, per la prima volta offerte al pubblico italiano. Gli splendidi tessuti serici e le affascinanti miniature di collezione privata sono accomunati dalla presenza di raffigurazioni di personaggi in costume persiano che si riallacciano ai soggetti rappresentati sui tappeti esposti a Palazzo Rosso. \r

\r

Nei primi anni del Seicento, queste raffinatissime ed esotiche figure hanno colpito l’attenzione anche di Pieter Paul Rubens, come testimoniano alcuni disegni ora conservati presso il British Museum, la cui riproduzione è visibile in mostra, insieme a quella dei numerosi dipinti in cui il grande maestro fiammingo ha inserito costumi, tappeti e tessuti persiani. \r

\r

Nella stessa sede è esposta anche un’opera eccezionale, una miniatura persiana a soggetto biblico (Susanna e i Vecchioni), eseguita da un pittore persiano ispirato proprio da un modello di Rubens, testimonianza di un dialogo interculturale che ha coinvolto profondamente anche gli artisti che lavoravano nell’ambito dell’impero Safavide. \r

\r

Una sezione della mostra è dedicata alla presenza di tappeti, tessuti e altri manufatti persiani nelle dimore nobiliari, attestata dai dipinti dell’epoca e dai documenti d’archivio, mentre la curiosità e l’attenzione della classe dirigente genovese nei confronti dell’Impero Safavide, in competizione con quello Ottomano, è rivelata anche dalle numerose opere a stampa dedicate alla storia e ai costumi persiani provenienti dalle biblioteche delle famiglie aristocratiche.\r

\r

La mostra, insieme all’esposizione “I magnifici tappeti Sanguszko. I tappeti più belli del mondo: un gruppo unico di capolavori dalla Persia del XVI secolo”, aperta nello stesso periodo in Palazzo Rosso, cui si ricollega strettamente, è inserita nel progetto Genova per Rubens. A Network, nato attorno alla mostra Rubens a Genova, curata da Nils Büttner e Anna Orlando (Genova, Palazzo Ducale, 6 ottobre 2022 - 22 gennaio 2023).\r

\r

","post_title":"Liguria: apre i battenti la mostra “Genova al tempo di Rubens”, fino a febbraio 2023","post_date":"2022-11-04T08:59:31+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1667552371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Euskadi Confidential rappresenta l'unicità dei Paesi Baschi, una selezione di esperienze autentiche, emozionanti e stimolanti che oggi vogliamo condividere con i nostri cari amici italiani che hanno la sensibilità e la raffinatezza per apprezzarlo e viverlo appieno”.\r

\r

Isabel Garaña, Console Aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano, introduce così la nuovissima selezione di servizi Premium che caratterizzano il prodotto turistico dei Paesi Baschi: \"Una regione che va dall’estremità occidentale dei Pirenei al mar Cantabrico, fatta di contrasti naturali sorprendenti, con bellissime città come Bilbao, Donostia/San Sebastián o Vitoria-Gasteiz, ristoranti di alto profilo, musei, spiagge, montagne e un paesaggio labirintico ed eccezionale e con persone amichevoli, accoglienti, sagge, che rispettano la tradizione e guardano sempre al futuro\".\r

\r

“Euskadi Confidential” è anche e soprattutto unicità – come sottolinea il direttore di Basquetour, Daniel Solana - osservare il verde e l’azzurro di valli e montagne all’interno e le forme originali delle coste dall’alto con un elicottero; fare un giro in barca a vela lungo la costa di Donostia/San Sebastián per godersi brezza e salsedine ed esplorare territori antichi; viaggiare lungo le strade con auto di lusso e fermarsi in un boutique hotel a riposare e sperimentare la talassoterapia con massaggi e getti d’acqua calda, sorgiva o di mare, per ricaricarsi e ripartire.\r

\r

Fanno parte di “Euskadi Confidential” una flotta di auto di lusso con autista per esperienze d’eccellenza, agenzie locali di viaggi per servizi esclusivi su misura e proposte turistiche che vanno dal golf al museo, dal ristorante stellato alle passeggiate nella natura, dallo sport al benessere. ","post_title":"Spagna: il meglio dell'offerta dei Paesi Baschi nella raccolta “Euskadi Confidential”","post_date":"2022-11-03T11:46:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667475996000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lufthansa e il sindacato Ufo hanno raggiunto un accordo per aumentare gli stipendi di circa 19.000 assistenti di volo. La compagnia aerea tedesca ha spiegato in una nota ufficiale che l'aumento si concretizzerà l'anno prossimo, in due fasi, con 250 euro in più di paga base a partire dal 1° gennaio e il 2,5% in più di paga base a partire dal 1° luglio.\r

\r

Inoltre, per i nuovi assunti il nuovo contratto collettivo di lavoro prevede che lo stipendio iniziale del personale di cabina sarà aumentato di oltre il 17%; anche il personale di cabina con il grado di stipendio più alto otterrà un incremento di circa il 9% della retribuzione mensile di base.\r

\r

La compagnia ha aggiunto che la conclusione del nuovo accordo collettivo sui salari e sulle condizioni di lavoro pone formalmente fine all'intesa di crisi del giugno 2020 in risposta alla pandemia di coronavirus.\r

\r

\"Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con Ufo sugli aumenti salariali e di essere riusciti contemporaneamente a concludere un nuovo contratto collettivo di lavoro - ha sottolineato Michael Niggemann, chief officer Human Resources and Labor Director di Deutsche Lufthansa AG -. Il nostro personale di cabina delle fasce salariali inferiori e medie beneficerà in modo particolare dell'accordo che abbiamo raggiunto. Inoltre, i nuovi modelli di orario di lavoro flessibile offrono prospettive e condizioni di lavoro interessanti, strettamente allineate alle esigenze del nostro personale di cabina.\"\r

\r

","post_title":"Lufthansa: intesa con i sindacati per l'aumento degli stipendi a 19.000 assistenti di volo","post_date":"2022-11-03T09:49:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667468962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Towns of Italy nasce dal rebranding di Florencetown, tour operator pioniere del turismo esperienziale di alta qualità, fondato nel 2006 da Luca Perfetto e Urbano Brini, e oggi allarga il proprio raggio d’azione da Firenze ad altre destinazioni in tutta Italia.\r

\r

La newco estende il modello di creazione di esperienze ormai consolidato di Florencetown, offrendo ai suoi clienti esperienze autentiche per piccoli gruppi e privati, dedicati a un target medio-alto di turisti incoming. Candidandosi a essere un operatore unico che offre esperienze su tutta Italia, da Firenze a Milano, Roma, Venezia fino alla Sicilia, sono già in corso delle trattative per l’acquisizione di operatori locali, specie nel Sud Italia. \r

\r

La filosofia dietro il progetto è quella di Experience Makers. “Noi siamo produttori di esperienze su scala nazionale – sostiene il ceo, Luca Perfetto – e questo ci differenzia da tutti gli altri in un settore fortemente frammentato dove oggi, troppo spesso, c’è tanta improvvisazione e poca professionalità”.\r

\r

Towns of Italy, con Arno Travel (la divisione luxury) ha dato vita nel maggio scorso a To Italy Group insieme e ItalyXP – il cui fondatore, Saverio Castilletti, è ora presidente del gruppo – con l’obiettivo di diventare il primo operatore di livello nazionale nel turismo esperienziale. ","post_title":"Ecco Towns of Italy: \"Produttori di esperienze su scala nazionale\"","post_date":"2022-11-03T08:52:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1667465553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways potenzia, dal prossimo 1° dicembre, il numero delle frequenze del volo giornaliero da Torino a Roma Fiumicino, che passerà dalle attuali 21 a 35 settimanali.\r

Sono perciò due i nuovi voli che ogni giorno si aggiungono e che si sommano ai 3 attualmente in programmazione, per un totale di 5 voli.\r

L’aumento di frequenze permette infatti una maggiore scelta e flessibilità sia per i viaggi di andata e ritorno in giornata, sia di incrementare la connettività a lungo raggio verso destinazioni come New York, Boston, Miami, Los Angeles e ancora San Paolo, Buenos Aires, Tokyo Nuova Delhi e le Maldive. \r

“Si ritorna così all’offerta del periodo pre-pandemico, con un programma di voli che permetterà a Torino e al Piemonte di essere anche molto ben collegati al sempre più ricco network di lungo raggio di Ita Airways” ha commentato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.","post_title":"Ita Airways aumenta i voli quotidiani sulla Torino-Roma Fiumicino, fino a 5 al giorno","post_date":"2022-11-02T10:41:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667385679000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pietro Paolo Rubens è il protagonista dell’inverno genovese, con l’affascinante storia dei suoi rapporti con la città, grazie alla grande mostra di Palazzo Ducale “Rubens a Genova” che celebra i 400 anni dalla pubblicazione del libro “Palazzi di Genova”, che il grande pittore pubblicò nel 1622.\r

Attorno alla mostra, è stato costruito il Rubens Network, un ricco itinerario rubensiano che attraversa tutto il centro storico, i suoi palazzi, i musei, le chiese, fra mostre tematiche di grande interesse e luoghi segnati dalla presenza del fiammingo.\r

\r

Torna la Rolli Experience, il pacchetto di soggiorno e servizi per chi vuole vivere un long weekend immerso nella storia e nell’arte della città, con un programma di emozioni e esperienze nel nome di Rubens. Un weekend tra divulgazione culturale e occasioni uniche: un percorso guidato ai luoghi di Rubens, una visita e una cena esclusiva negli spettacolari Palazzi dei Rolli, l’ingresso alla mostra “Rubens a Genova”, il pernottamento in dimore storiche o strutture selezionate.\r

\r

La Rolli Experience – Rubens Edition si svolge un weekend al mese: 25-27 novembre 2022; 16-18 dicembre 2022; 20-22 gennaio 2023\r

\r

Per chi invece preferisce muoversi in città senza vincoli a un programma preciso, Genova offre una straordinaria promozione, sempre collegata a Rubens: a coloro che soggiorneranno a Genova per almeno 3 notti in una struttura aderente all’offerta, verrà consegnato gratuitamente un’edizione speciale del City Pass “Rubens 72ore”, la card turistica che ti aiuta a scoprire Genova e ti dà accesso ad alcuni dei luoghi simbolo della città. La card comprende 72 ore di gratuità per i mezzi pubblici, la mostra di Palazzo Ducale, alcune delle mostre del Rubens Network ed altri siti ed esperienze di grande fascino immersi nell’arte e nell’architettura genovese.\r

\r

Tutte le info sulle strutture aderenti e sulle modalità per usufruire della promozione sono su www.visitgenoa.it/promo-hotel. L’offerta promozionale è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili e fruibile fino al 22 gennaio 2023.\r

\r

Per chi vuole tuffarsi nel mondo della Genova di Rubens ma non ha molto tempo a disposizione, la soluzione migliore è questo percorso di visita guidata inedito, che segue un itinerario destinato a raccontare la Superba e il suo straordinario legame con Rubens. Attraverso l’artista, le sue opere e la sua sincera ammirazione per i nobili palazzi genovesi, è possibile raccontare la storia della Repubblica di Genova all’apice della sua potenza. Chi sceglie questa visita avrà a disposizione anche un ingresso alla mostra, da visitare in autonomia. Per verificare il calendario delle visite guidate e acquistare il proprio tour: https://www.visitgenoa.it/genova-rubens-e-i-palazzi-dei-rolli-visita-guidata","post_title":"Rolli Experience Rubens Edition, 3 week end per scoprire i fasti della Genova barocca","post_date":"2022-11-02T10:34:21+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1667385261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Slovenia incanta gli agenti di viaggio che hanno partecipato al Travel Vip Day. La tre giorni organizzata dal gruppo Travel in collaborazione con l'Ente Sloveno per il Turismo in Italia e accolta nella splendida tenuta di Lipica ha ottenuto un ottimo riscontro da parte degli operatori locali e degli agenti di viaggio coinvolti.\r

\r

L'evento ha visto gli agenti immersi in un ricco programma di incontri e occasioni di scoperta del territorio circostante, dalle colline del Carso alla destinazione di Lipica, a soli 15 minuti da Trieste. Numerosi gli appuntamenti organizzati, tra degustazioni, visite guidate, passeggiate, tour nelle scuderie e spettacoli, tra cui quello incredibile dei cavalli Lipizzani.\r

\r

[gallery ids=\"433274,433271,433272,433273,433275,433276,433277,433278,433279\"]\r

\r

\"Siamo stati davvero contenti di realizzare un evento in Slovenia dopo tanto tempo - commenta Aljoša Ota, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo in Italia -. Si tratta di una grande opportunità di networking per i nostri espositori dell'industria turistica slovena e i buyer italiani\". Uno degli obiettivi delle strategia di promozione dell'ente, infatti, riguarda la valorizzazione dei prodotti turistici che rispondano con forza alla crescente domanda di turismo outdoor ed esperienziale, con un approccio sempre green e sostenibile.\r

\r

\r

\r

Durante il Travel Vip Day, tante situazioni di incontro e meeting, ma anche la possibilità di vivere esperienze autentiche alla scoperta del Carso, confinante con l'Italia e vicina al nostro paese a livello geografico culturale, enogastronomico.\r

Oltre a essere uno dei principali siti d’interesse del Carso, la tenuta di Lipica è anche tra i più importanti monumenti culturali della nazione, con i suoi 300 ettari e oltre 400 anni di storia alle spalle.\r

\r

\"La tenuta di di Lipica ricopre un ruolo particolarmente importante per il patrimonio di questo territorio – racconta Aaron Uazeua, business development e sales manager Lipica - poiché qui sorge la scuderia originaria di una delle più antiche razze di cavalli nobili, ovvero il Lipizzano, ed è immersa in un contesto naturalistico unico. Gli agenti di viaggio italiani hanno soggiornato nel nuovo Hotel Maestoso che vanta una ricca gamma di opportunità, con un’offerta MICE dedicata e nuovi prodotti tailor made. La tenuta di Lipica, inoltre, Durante l'evento abbiamo presentato i nostri prodotti e le nostre strategie agli operatori italiani, con la speranza di essere riusciti ad aprire nuovi interessanti canali di vendita\".\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"433280,433281,433282,433283,433284,433285,433286,433287,433288,433289,433290,433291\"]\r

\r

","post_title":"Grande successo per la Slovenia del Travel Vip Day","post_date":"2022-11-02T08:30:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1667377846000]}]}}