Crescono del 24% i pagamenti digitali nel turismo italiano L’estate 2024 ha registrato un significativo aumento dei pagamenti digitali nel settore turistico, con una crescita del +24,5%. Tuttavia, solo il 15% di queste transazioni è stato effettuato da turisti stranieri, un calo del 10% rispetto all’anno precedente. Nonostante ciò, i visitatori internazionali spendono più degli italiani, con quasi 1 transazione su 10 pari ad almeno 100 euro, contro il 3,3% degli italiani. Il trend emerge dall’Osservatorio turismo internazionale Cashless 2024. Le carte straniere sono state usate principalmente su taxi (48,7%), in hotel (43%) e nei negozi di souvenir (36,2%), con un’elevata concentrazione di transazioni nelle province di Venezia (41,8%), Siena (38,6%) e La Spezia (34,2%). I turisti statunitensi guidano la classifica con il 13,9% delle transazioni, seguiti da britannici (10,3%) e francesi (10,2%). Nonostante la diminuzione generale dei pagamenti da parte di turisti internazionali, alcune province italiane hanno visto un incremento significativo. Pordenone (+51%), Isernia (+35%) e Belluno (+13%) sono in controtendenza rispetto al calo nazionale. Ancona si distingue come la provincia con la crescita più elevata nel turismo cashless, con un aumento del 76,4%, seguita da Piacenza (+42,1%) e Rovigo (+39,1%). Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate 2024 è stata molto positiva per B&B Hotels, con un tasso di occupazione medio superiore all'85%, grazie al ritorno della clientela internazionale, in particolare dagli Stati Uniti e dall'Asia. La combinazione di pricing competitivo e l'aumento della domanda in città turistiche e località leisure ha consolidato l'estate con un trend positivo. Dall’anno scorso è stato introdotto il servizio di e-concierge pensato per rendere l'esperienza di soggiorno ancora più comoda e piacevole. Grazie a questa innovativa funzionalità digitale, gli ospiti possono accedere a un'ampia gamma di servizi direttamente dal proprio smartphone o computer. Lo strumento offre la possibilità di effettuare check-in online, richiedere informazioni personalizzate sul soggiorno e accedere a suggerimenti locali su ristoranti, attività e luoghi di interesse nelle vicinanze dell'hotel. Ad oggi B&B Hotels conta 75 hotel sul territorio italiano e più di 850 a livello globale. L’obiettivo è consolidare la posizione sul mercato europeo, puntando a crescere ulteriormente in destinazioni chiave sia nel nostro Paese, sia all’estero. Il gruppo si aspetta di mantenere un tasso di occupazione medio annuo superiore all’80% in Italia​. [post_title] => B&B Hotels, estate positiva grazie alla clientela internazionale [post_date] => 2024-09-25T13:30:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727271014000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475325 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ritornano i Travel Open Day di autunno e ritornano con il botto. Infatti oggi allo Starhotel Cristallo Palace di Bergamo sono presenti 28 espositori e più di 60 di agenti di viaggio. Evidentemente la formula continua ad attrarre sia gli operatori che i dettaglianti che ad inizio stagione riprendono i contatti, discutono sulle nuove proposte, fanno piani per il futuro. Cercano di mettere su dei piani di business per una nuova stagione del turismo italiano. [caption id="attachment_475361" align="aligncenter" width="449"] Conferenza Msc Crociere[/caption] Prospettive Una riconferma quindi che già in autunno ha dato un primo risultato di grande rilievo. Del resto le prospettive per i prossimi passi del turismo sono di grande interesse. In questo ambito abbiamo collocato il Travel Open Day di Bergamo che sta ottenendo un successo che supera le aspettative e ci dà fiducia sia nei prossimi Travel Open Day autunnali, ma dà anche un respiro più ampio a tutto il settore. Infine una parola sullo Starhotel Cristallo palace di Bergamo che ci sembra una struttura perfetta per questi eventi sotto tutti i punti di vista. [gallery columns="4" ids="475354,475353,475352,475351,475350,475349,475348,475340,475341,475342,475343,475344,475345,475346,475347,475338,475337,475336,475335,475334,475333,475360"] [post_title] => I Travel Open Day autunnali a Bergamo iniziano con un grande successo [post_date] => 2024-09-25T12:03:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => bergamo [1] => conferenza-msc-crociere [2] => topnews [3] => travel-open-day ) [post_tag_name] => Array ( [0] => bergamo [1] => conferenza msc crociere [2] => Top News [3] => Travel Open Day ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727265783000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475327 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per quattro giorni, da giovedì 26 a domenica 29 settembre, Cagliari e la Sardegna diventano protagoniste del Med Fest: il racconto della tutela del Mediterraneo, della sua biodiversità, della sua cultura e del turismo al centro del mare Nostrum, con la narrazione dell’unicità dei ventiquattro Paesi che si affacciano sullo specchio d’acqua culla della nostra civiltà. Un evento incentrato su turismo, artigianato e territorio, cultura e inclusione, biodiversità e sostenibilità socio-ambientale, che Moby ha scelto di sponsorizzare. Il grande impegno per la sostenibilità del gruppo è infatti declinato anche in due delle navi più grandi e green del Mediterraneo, le Moby Fantasy e Legacy, in servizio 365 giorni all’anno sulla tratta fra Livorno e Olbia. Gli sforzi per la destagionalizzazione turistica saranno inoltre testimoniati dalla presenza del responsabile commerciale della compagnia, Alessandro Onorato, che venerdì 27 alle 12 parlerà della comunicazione digitale come motore dell’evoluzione turistica, con un’attenzione particolare al ruolo storico delle agenzie e dei tour operator, la cui mediazione resta decisiva anche per sfruttare al meglio le nuove tendenze delle prenotazioni che passano attraverso le esperienze personali e le testimonianze di chi è già stato in un luogo e diventa influencer di quella destinazione. Il giorno successivo, invece, sempre Onorato si occuperà della decarbonizzazione nella navigazione con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e alla transizione energetica ed ecologica che contraddistingue ogni opzione di Legacy e Fantasy, fornite di una serie di dotazioni che permettono di abbattere le emissioni. Le due sono infatti tra le altre cose dotate di quattro motori principali e quattro ausiliari, già predisposti alla possibilità di passare dall’alimentazione tradizionale a quella a gas naturale liquefatto (gnl), che è il carburante più pulito per le navi. Ed entrambe hanno anche due scrubber per evitare le emissioni di zolfo nell’ambiente, sia in navigazione, sia quando sono ormeggiate. [post_title] => Moby sponsor del Med Fest: il racconto della tutela del Mediterraneo va in scena a Cagliari [post_date] => 2024-09-25T11:55:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727265329000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475312 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate 2024 ha registrato un significativo aumento dei pagamenti digitali nel settore turistico, con una crescita del +24,5%. Tuttavia, solo il 15% di queste transazioni è stato effettuato da turisti stranieri, un calo del 10% rispetto all’anno precedente. Nonostante ciò, i visitatori internazionali spendono più degli italiani, con quasi 1 transazione su 10 pari ad almeno 100 euro, contro il 3,3% degli italiani. Il trend emerge dall'Osservatorio turismo internazionale Cashless 2024. Le carte straniere sono state usate principalmente su taxi (48,7%), in hotel (43%) e nei negozi di souvenir (36,2%), con un'elevata concentrazione di transazioni nelle province di Venezia (41,8%), Siena (38,6%) e La Spezia (34,2%). I turisti statunitensi guidano la classifica con il 13,9% delle transazioni, seguiti da britannici (10,3%) e francesi (10,2%). Nonostante la diminuzione generale dei pagamenti da parte di turisti internazionali, alcune province italiane hanno visto un incremento significativo. Pordenone (+51%), Isernia (+35%) e Belluno (+13%) sono in controtendenza rispetto al calo nazionale. Ancona si distingue come la provincia con la crescita più elevata nel turismo cashless, con un aumento del 76,4%, seguita da Piacenza (+42,1%) e Rovigo (+39,1%). [post_title] => Crescono del 24% i pagamenti digitali nel turismo italiano [post_date] => 2024-09-25T10:47:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727261263000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la conclusione della raccolta fondi per l’acquisto ed il restauro della Cascina Bassa, la Fondazione Castello di Padernello (BS) si prepara ad una nuova sfida: salvare e ristrutturare l’antica scuderia che sorge vicino al maestoso maniero quattrocentesco. Per raggiungere questo importante traguardo ha avviato una raccolta fondi, una “chiamata collettiva” - “Salviamo la Scuderia” è lo slogan scelto - che ha l’obiettivo non solo di salvaguardare un bene storico ma di realizzare nella scuderia un infopoint per la promozione della Comunità delle Terre Basse Bresciane di un turismo esperienziale, di prossimità, alla scoperta di preziosi tesori molto spesso sconosciuti. Tutti coloro che vorranno partecipare a questo progetto di economia circolare potranno devolvere la somma minima di 100 euro alla Fondazione Castello di Padernello, ricevendo in cambio la possibilità di vivere esperienze uniche, per due persone. I benefattori potranno partecipare ad una visita speciale al Mastio, terminando con una golosa merenda a base di prodotti tipici. Ma anche scoprire gli antichi mestieri del Borgo di Padernello, con un corso a loro dedicato; vivere un percorso di visita nei luoghi delle Terre Basse Bresciane oppure rilassanti passeggiate con gli asinelli. Per una nuova sfida che si apre, un’altra si è conclusa raggiungendo l’obiettivo prefissato: infatti è da poco terminato con successo il progetto di raccolta fondi, avviato negli anni scorsi sempre dalla Fondazione Castello di Padernello, per l’acquisto condiviso ed il recupero di Cascina Bassa, il grande cascinale adiacente al maniero. Grazie alla sensibilità e generosità di tante persone che hanno contribuito, la Cascina è stata quasi completamente restaurata, ospitando botteghe artigiane, sale per l’alta formazione e a breve anche un albergo diffuso. Un lavoro di squadra,grazie ad un progetto pubblico-privato e al coinvolgimento della comunità che prosegue, come accaduto a partire dal 2005 quando la Fondazione ha riportato in vita il Castello, oggi cuore pulsante di turismo, cultura e di iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. [post_title] => Castello di Padernello, prosegue il restauro con la ristrutturazione dell'antica scuderia [post_date] => 2024-09-25T10:29:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727260174000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475268 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un piccolo comune, il più piccolo della Provincia di Reggio Emilia, ma con grandi ambizioni che si fondano sul valore del territorio, inteso come accoglienza ed eccellenze gastronomiche. Vetto, in totale 1.800 abitanti, è all’interno della Riserva MaB Unesco. Siamo nel territorio del Parmigiano Reggiano e nei pressi del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. «Il nostro punto di forza è il territorio – spiega il sindaco Fabio Ruffini – con la sua storia e la sua cultura. Comprende alcuni piccoli Borghi che possono essere recuperati come Alberghi Diffusi per andare incontro ai viaggiatori che desiderano vivere a contatto con storia e tradizioni. Fare parte della Riserva MaB e del Paesaggio Protetto sono importanti riconoscimenti che testimoniano il valore ambientale di Vetto. Oggi i viaggiatori cercano itinerari meno battutati e Vetto può offrire molto. Basti pensare al Sentiero dei Ducati e agli anelli che i ciclisti possono percorrere». Il territorio comprende alcuni hotel e B&B in grado di garantire ottimi servizi a chi sceglie Vetto e la sua montagna. «La nostra offerta deve essere rafforzata – aggiunge il sindaco – I B&B sono in crescita e come Comune puntiamo a recuperare una struttura alberghiera. Il turismo e l’agricoltura sono strettamente collegati al territorio per questo vogliamo valorizzare sia l’accoglienza che le nostre eccellenze gastronomiche, in primis il conosciutissimo Parmigiano Reggiano insieme a tutti gli altri prodotti locali. Siamo convinti che le opportunità siano tantissime, ma è importante non snaturare il territorio. La nostra unicità va difesa e valorizzata». Tra i punti di forza dell’offerta, oltre alla gastronomia, le Feste legate alle tradizioni locali, numerose in estate ma anche in altre stagioni. «I turisti stranieri sono affascinati dalla Storia di Matilde di Canossa – conclude Fabio Ruffini – una figura che noi italiani conosciamo meno ma molto presente nelle Vallate in diversi percorsi che vale la pena scoprire». [post_title] => Vetto (Reggio Emilia), puntare sul turismo senza snaturare il territorio [post_date] => 2024-09-25T10:28:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727260134000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475206 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' una crescita costante quella registrata dalle Bahamas, supportata dal recente lancio di ulteriori voli diretti – in particolare, dagli Stati Uniti verso Nassau e molte altre isole dell’arcipelago - e dagli ingenti investimenti portuali, che ne hanno permesso l’espansione e il miglioramento dei servizi. Tra gennaio e giugno 2024 l'arcipelago ha registrato un incremento del 14% degli arrivi stranieri via aerea e via mare rispetto allo stesso periodo del 2023, che si traduce in oltre 5,7 milioni di visitatori in sei mesi. In questo quadro il mercato Italia si conferma il secondo per importanza nell’Europa Continentale, con l’obiettivo di aumentare i flussi dal nostro Paese del 30% nel 2025. Le attività previste sul mercato italiano nei prossimi mesi “sono svolte in partnership con alcuni tour operator italiani attivi sulla destinazione - sottolinea Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas -. Il 19 novembre è previsto un training a Napoli con Going nell'ambito della Going Academy a bordo della Msc, al quale sono attesi 70 agenti di viaggio; inoltre, partecipiamo al Luxury Event by Ttg, che ci darà l’opportunità di illustrare i nostri prodotti di alta gamma». [post_title] => Bahamas: nel mirino l'aumento del 30% dei flussi italiani per il 2025 [post_date] => 2024-09-25T09:25:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727256350000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 40.000 passeggeri in un solo giorno (il 23 settembre) e 250 movimenti tra arrivi e partenze, Aeroporti di Puglia ha frantumato ogni record di traffico precedente: il dato, che si riferisce agli scali di Bari, Brindisi e Foggia, conferma il trend di crescita della summer 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. «Il traguardo raggiunto - ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia - ci gratifica degli sforzi sostenuti in sede di programmazione della stagione estiva. Un risultato storico reso possibile dall’impegno del nostro personale che, con grande senso di responsabilità ha operato in una stagione estremamente impegnativa sul fronte della gestione complessiva dei voli. Di grande aiuto la vicinanza della Regione Puglia che ha sostenuto ogni nostra iniziativa finalizzata a dare impulso alla crescita del traffico e a favorire il processo sempre più evidente di destagionalizzazione dell’offerta. Tutto ciò ci spinge a proseguire senza indugi nel nostro impegno e ci permette di guardare con fiducia non solo all’imminente stagione invernale, ma anche alla “summer season” del prossimo anno che non ho dubbi riserverà ai nostri aeroporti e alla Puglia nuove grandi soddisfazioni». «I dati comunicati da Aeroporti di Puglia sono un premio per l’impegno che l’intera Giunta, in collaborazione con AdP, ha dedicato alla destagionalizzazione del turismo e a rendere accessibili e attrattivi i nostri aeroporti – ha commentato Debora Ciliento, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia -.Oltre ad aver investito sulle infrastrutture aeroportuali, per renderli sempre più moderni e sicuri, abbiamo potenziato i collegamenti su gomma con le maggiori città pugliesi, le principali mete turistiche e le stazioni ferroviarie. L’Aeroporto di Bari è direttamente raggiungibile con il treno e sono già attivi i cantieri RFI per la realizzazione della stazione di Brindisi Aeroporto e il collegamento diretto ferroviario con la stazione centrale. Oggi è evidente che investire in intermodalità e accessibilità dei territori porta a dei risultati». [post_title] => Aeroporti di Puglia, oltre 40.000 passeggeri in un solo giorno: è il migliore risultato di sempre [post_date] => 2024-09-25T09:15:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727255724000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475202 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua a crescere in Italia il mercato delle case vacanza. Per Geco Vacation Rentals, la nuova sfida che va ad ampliare l’attività di Geco nell’ambito delle strutture extra alberghiere, con le migliori proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti con un’offerta diversificata, la crescita nel 2025 è del 150 per cento. Un risultato che testimonia la crescente fiducia dei proprietari e dei viaggiatori nei servizi offerti da GeCo che continua a distinguersi per l'eccellenza nella cura degli ospiti e nella valorizzazione delle proprietà e del territorio. Geco Vacation Rentals ha ampiato il suo portafoglio di proprietà in nuove località turistiche rispondendo alla domanda crescente di affitti brevi in aree di alto interesse. Oggi, infatti, più di 800 strutture sul territorio nazionale hanno sposato la filosofia di GeCo, 100 delle quali sono ville extra lusso e tenute di pregio. «Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti quest'anno; questo successo è frutto dell'impegno costante del nostro team – conferma Marco Fabbroni ceo Geco Vacation Rentals - e della nostra capacità di adattarci rapidamente ai cambiamenti e alle richieste del mercato. Continueremo ad investire in tecnologie innovative e nella formazione del nostro personale per offrire un servizio sempre migliore e, grazie all’assistenza che garantiamo 365 giorni all’anno con personale interno dedicato sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità, siamo in grado di fornire un servizio personalizzato e arrivare ai potenziali ospiti ovunque essi si trovino. Prodotto, distribuzione e assistenza sono i capisaldi della nostra attività». Attraverso una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali, tutte le strutture nel portfolio di Geco Vacation Rentals vengono distribuite su diversi canali, dal sito web, ad oltre 80 portali online dedicati al mondo delle case vacanze a più di 200 Tour Operator e Agenzie specializzate che collegandosi alla piattaforma possono finalizzare prenotazioni istantanee. L'obiettivo per il 2025è di superare le 1.000 unità estendendo la presenza in alcune città e regioni italiane quali Liguria, zona dei laghi, Veneto con le dolomiti bellunesi, città d’arte, costiera amalfitana, Sardegna, Calabria, Puglia e Sicilia ma anche nelle vicine Francia (Costa Azzurra) e Croazia dove Geco si è recentemente affacciata. «Geco Vacation Rentals – continua Marco Zanella, general manager di Geco – si propone come supporto ai proprietari delle strutture partner gestendo completamente le prenotazioni, dalla richiesta al check-in fino al pagamento e alla gestione degli aspetti amministrativi, avvalendosi di un team di professionisti che sono oggi più che mai alla base del successo dell’azienda». [post_title] => Geco Vacation Rentals, affitti turistici in crescita del 150 per cento [post_date] => 2024-09-25T08:23:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727252622000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "pagamenti digitali nel turismo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":28,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3390,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2024 è stata molto positiva per B&B Hotels, con un tasso di occupazione medio superiore all'85%, grazie al ritorno della clientela internazionale, in particolare dagli Stati Uniti e dall'Asia. La combinazione di pricing competitivo e l'aumento della domanda in città turistiche e località leisure ha consolidato l'estate con un trend positivo.\r

\r

Dall’anno scorso è stato introdotto il servizio di e-concierge pensato per rendere l'esperienza di soggiorno ancora più comoda e piacevole. Grazie a questa innovativa funzionalità digitale, gli ospiti possono accedere a un'ampia gamma di servizi direttamente dal proprio smartphone o computer. Lo strumento offre la possibilità di effettuare check-in online, richiedere informazioni personalizzate sul soggiorno e accedere a suggerimenti locali su ristoranti, attività e luoghi di interesse nelle vicinanze dell'hotel.\r

\r

Ad oggi B&B Hotels conta 75 hotel sul territorio italiano e più di 850 a livello globale. L’obiettivo è consolidare la posizione sul mercato europeo, puntando a crescere ulteriormente in destinazioni chiave sia nel nostro Paese, sia all’estero. Il gruppo si aspetta di mantenere un tasso di occupazione medio annuo superiore all’80% in Italia​.","post_title":"B&B Hotels, estate positiva grazie alla clientela internazionale","post_date":"2024-09-25T13:30:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727271014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475325","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ritornano i Travel Open Day di autunno e ritornano con il botto. Infatti oggi allo Starhotel Cristallo Palace di Bergamo sono presenti 28 espositori e più di 60 di agenti di viaggio. \r

\r

Evidentemente la formula continua ad attrarre sia gli operatori che i dettaglianti che ad inizio stagione riprendono i contatti, discutono sulle nuove proposte, fanno piani per il futuro. Cercano di mettere su dei piani di business per una nuova stagione del turismo italiano.\r

\r

[caption id=\"attachment_475361\" align=\"aligncenter\" width=\"449\"] Conferenza Msc Crociere[/caption]\r

Prospettive\r

Una riconferma quindi che già in autunno ha dato un primo risultato di grande rilievo. Del resto le prospettive per i prossimi passi del turismo sono di grande interesse. In questo ambito abbiamo collocato il Travel Open Day di Bergamo che sta ottenendo un successo che supera le aspettative e ci dà fiducia sia nei prossimi Travel Open Day autunnali, ma dà anche un respiro più ampio a tutto il settore.\r

\r

Infine una parola sullo Starhotel Cristallo palace di Bergamo che ci sembra una struttura perfetta per questi eventi sotto tutti i punti di vista.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"475354,475353,475352,475351,475350,475349,475348,475340,475341,475342,475343,475344,475345,475346,475347,475338,475337,475336,475335,475334,475333,475360\"]\r

\r

","post_title":"I Travel Open Day autunnali a Bergamo iniziano con un grande successo","post_date":"2024-09-25T12:03:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["bergamo","conferenza-msc-crociere","topnews","travel-open-day"],"post_tag_name":["bergamo","conferenza msc crociere","Top News","Travel Open Day"]},"sort":[1727265783000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475327","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per quattro giorni, da giovedì 26 a domenica 29 settembre, Cagliari e la Sardegna diventano protagoniste del Med Fest: il racconto della tutela del Mediterraneo, della sua biodiversità, della sua cultura e del turismo al centro del mare Nostrum, con la narrazione dell’unicità dei ventiquattro Paesi che si affacciano sullo specchio d’acqua culla della nostra civiltà. Un evento incentrato su turismo, artigianato e territorio, cultura e inclusione, biodiversità e sostenibilità socio-ambientale, che Moby ha scelto di sponsorizzare. \r

\r

Il grande impegno per la sostenibilità del gruppo è infatti declinato anche in due delle navi più grandi e green del Mediterraneo, le Moby Fantasy e Legacy, in servizio 365 giorni all’anno sulla tratta fra Livorno e Olbia. Gli sforzi per la destagionalizzazione turistica saranno inoltre testimoniati dalla presenza del responsabile commerciale della compagnia, Alessandro Onorato, che venerdì 27 alle 12 parlerà della comunicazione digitale come motore dell’evoluzione turistica, con un’attenzione particolare al ruolo storico delle agenzie e dei tour operator, la cui mediazione resta decisiva anche per sfruttare al meglio le nuove tendenze delle prenotazioni che passano attraverso le esperienze personali e le testimonianze di chi è già stato in un luogo e diventa influencer di quella destinazione.\r

\r

Il giorno successivo, invece, sempre Onorato si occuperà della decarbonizzazione nella navigazione con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e alla transizione energetica ed ecologica che contraddistingue ogni opzione di Legacy e Fantasy, fornite di una serie di dotazioni che permettono di abbattere le emissioni. Le due sono infatti tra le altre cose dotate di quattro motori principali e quattro ausiliari, già predisposti alla possibilità di passare dall’alimentazione tradizionale a quella a gas naturale liquefatto (gnl), che è il carburante più pulito per le navi. Ed entrambe hanno anche due scrubber per evitare le emissioni di zolfo nell’ambiente, sia in navigazione, sia quando sono ormeggiate.","post_title":"Moby sponsor del Med Fest: il racconto della tutela del Mediterraneo va in scena a Cagliari","post_date":"2024-09-25T11:55:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727265329000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2024 ha registrato un significativo aumento dei pagamenti digitali nel settore turistico, con una crescita del +24,5%. Tuttavia, solo il 15% di queste transazioni è stato effettuato da turisti stranieri, un calo del 10% rispetto all’anno precedente. Nonostante ciò, i visitatori internazionali spendono più degli italiani, con quasi 1 transazione su 10 pari ad almeno 100 euro, contro il 3,3% degli italiani.\r

\r

Il trend emerge dall'Osservatorio turismo internazionale Cashless 2024. Le carte straniere sono state usate principalmente su taxi (48,7%), in hotel (43%) e nei negozi di souvenir (36,2%), con un'elevata concentrazione di transazioni nelle province di Venezia (41,8%), Siena (38,6%) e La Spezia (34,2%). I turisti statunitensi guidano la classifica con il 13,9% delle transazioni, seguiti da britannici (10,3%) e francesi (10,2%).\r

\r

Nonostante la diminuzione generale dei pagamenti da parte di turisti internazionali, alcune province italiane hanno visto un incremento significativo. Pordenone (+51%), Isernia (+35%) e Belluno (+13%) sono in controtendenza rispetto al calo nazionale. Ancona si distingue come la provincia con la crescita più elevata nel turismo cashless, con un aumento del 76,4%, seguita da Piacenza (+42,1%) e Rovigo (+39,1%).","post_title":"Crescono del 24% i pagamenti digitali nel turismo italiano","post_date":"2024-09-25T10:47:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727261263000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la conclusione della raccolta fondi per l’acquisto ed il restauro della Cascina Bassa, la Fondazione Castello di Padernello (BS) si prepara ad una nuova sfida: salvare e ristrutturare l’antica scuderia che sorge vicino al maestoso maniero quattrocentesco.\r

\r

Per raggiungere questo importante traguardo ha avviato una raccolta fondi, una “chiamata collettiva” - “Salviamo la Scuderia” è lo slogan scelto - che ha l’obiettivo non solo di salvaguardare un bene storico ma di realizzare nella scuderia un infopoint per la promozione della Comunità delle Terre Basse Bresciane di un turismo esperienziale, di prossimità, alla scoperta di preziosi tesori molto spesso sconosciuti. \r

\r

Tutti coloro che vorranno partecipare a questo progetto di economia circolare potranno devolvere la somma minima di 100 euro alla Fondazione Castello di Padernello, ricevendo in cambio la possibilità di vivere esperienze uniche, per due persone. I benefattori potranno partecipare ad una visita speciale al Mastio, terminando con una golosa merenda a base di prodotti tipici. Ma anche scoprire gli antichi mestieri del Borgo di Padernello, con un corso a loro dedicato; vivere un percorso di visita nei luoghi delle Terre Basse Bresciane oppure rilassanti passeggiate con gli asinelli. Per una nuova sfida che si apre, un’altra si è conclusa raggiungendo l’obiettivo prefissato: infatti è da poco terminato con successo il progetto di raccolta fondi, avviato negli anni scorsi sempre dalla Fondazione Castello di Padernello, per l’acquisto condiviso ed il recupero di Cascina Bassa, il grande cascinale adiacente al maniero. Grazie alla sensibilità e generosità di tante persone che hanno contribuito, la Cascina è stata quasi completamente restaurata, ospitando botteghe artigiane, sale per l’alta formazione e a breve anche un albergo diffuso. \r

\r

Un lavoro di squadra,grazie ad un progetto pubblico-privato e al coinvolgimento della comunità che prosegue, come accaduto a partire dal 2005 quando la Fondazione ha riportato in vita il Castello, oggi cuore pulsante di turismo, cultura e di iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Castello di Padernello, prosegue il restauro con la ristrutturazione dell'antica scuderia","post_date":"2024-09-25T10:29:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727260174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un piccolo comune, il più piccolo della Provincia di Reggio Emilia, ma con grandi ambizioni che si fondano sul valore del territorio, inteso come accoglienza ed eccellenze gastronomiche.\r

\r

Vetto, in totale 1.800 abitanti, è all’interno della Riserva MaB Unesco. Siamo nel territorio del Parmigiano Reggiano e nei pressi del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.\r

\r

«Il nostro punto di forza è il territorio – spiega il sindaco Fabio Ruffini – con la sua storia e la sua cultura. Comprende alcuni piccoli Borghi che possono essere recuperati come Alberghi Diffusi per andare incontro ai viaggiatori che desiderano vivere a contatto con storia e tradizioni. Fare parte della Riserva MaB e del Paesaggio Protetto sono importanti riconoscimenti che testimoniano il valore ambientale di Vetto. Oggi i viaggiatori cercano itinerari meno battutati e Vetto può offrire molto. Basti pensare al Sentiero dei Ducati e agli anelli che i ciclisti possono percorrere».\r

\r

Il territorio comprende alcuni hotel e B&B in grado di garantire ottimi servizi a chi sceglie Vetto e la sua montagna.\r

\r

«La nostra offerta deve essere rafforzata – aggiunge il sindaco – I B&B sono in crescita e come Comune puntiamo a recuperare una struttura alberghiera. Il turismo e l’agricoltura sono strettamente collegati al territorio per questo vogliamo valorizzare sia l’accoglienza che le nostre eccellenze gastronomiche, in primis il conosciutissimo Parmigiano Reggiano insieme a tutti gli altri prodotti locali. Siamo convinti che le opportunità siano tantissime, ma è importante non snaturare il territorio. La nostra unicità va difesa e valorizzata».\r

\r

Tra i punti di forza dell’offerta, oltre alla gastronomia, le Feste legate alle tradizioni locali, numerose in estate ma anche in altre stagioni.\r

\r

«I turisti stranieri sono affascinati dalla Storia di Matilde di Canossa – conclude Fabio Ruffini – una figura che noi italiani conosciamo meno ma molto presente nelle Vallate in diversi percorsi che vale la pena scoprire».","post_title":"Vetto (Reggio Emilia), puntare sul turismo senza snaturare il territorio","post_date":"2024-09-25T10:28:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727260134000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475206","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una crescita costante quella registrata dalle Bahamas, supportata dal recente lancio di ulteriori voli diretti – in particolare, dagli Stati Uniti verso Nassau e molte altre isole dell’arcipelago - e dagli ingenti investimenti portuali, che ne hanno permesso l’espansione e il miglioramento dei servizi.\r

Tra gennaio e giugno 2024 l'arcipelago ha registrato un incremento del 14% degli arrivi stranieri via aerea e via mare rispetto allo stesso periodo del 2023, che si traduce in oltre 5,7 milioni di visitatori in sei mesi.\r

In questo quadro il mercato Italia si conferma il secondo per importanza nell’Europa Continentale, con l’obiettivo di aumentare i flussi dal nostro Paese del 30% nel 2025.\r

Le attività previste sul mercato italiano nei prossimi mesi “sono svolte in partnership con alcuni tour operator italiani attivi sulla destinazione - sottolinea Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas -. Il 19 novembre è previsto un training a Napoli con Going nell'ambito della Going Academy a bordo della Msc, al quale sono attesi 70 agenti di viaggio; inoltre, partecipiamo al Luxury Event by Ttg, che ci darà l’opportunità di illustrare i nostri prodotti di alta gamma».\r

","post_title":"Bahamas: nel mirino l'aumento del 30% dei flussi italiani per il 2025","post_date":"2024-09-25T09:25:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727256350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 40.000 passeggeri in un solo giorno (il 23 settembre) e 250 movimenti tra arrivi e partenze, Aeroporti di Puglia ha frantumato ogni record di traffico precedente: il dato, che si riferisce agli scali di Bari, Brindisi e Foggia, conferma il trend di crescita della summer 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.\r

\r

«Il traguardo raggiunto - ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia - ci gratifica degli sforzi sostenuti in sede di programmazione della stagione estiva. Un risultato storico reso possibile dall’impegno del nostro personale che, con grande senso di responsabilità ha operato in una stagione estremamente impegnativa sul fronte della gestione complessiva dei voli.\r

\r

Di grande aiuto la vicinanza della Regione Puglia che ha sostenuto ogni nostra iniziativa finalizzata a dare impulso alla crescita del traffico e a favorire il processo sempre più evidente di destagionalizzazione dell’offerta. Tutto ciò ci spinge a proseguire senza indugi nel nostro impegno e ci permette di guardare con fiducia non solo all’imminente stagione invernale, ma anche alla “summer season” del prossimo anno che non ho dubbi riserverà ai nostri aeroporti e alla Puglia nuove grandi soddisfazioni».\r

\r

«I dati comunicati da Aeroporti di Puglia sono un premio per l’impegno che l’intera Giunta, in collaborazione con AdP, ha dedicato alla destagionalizzazione del turismo e a rendere accessibili e attrattivi i nostri aeroporti – ha commentato Debora Ciliento, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia -.Oltre ad aver investito sulle infrastrutture aeroportuali, per renderli sempre più moderni e sicuri, abbiamo potenziato i collegamenti su gomma con le maggiori città pugliesi, le principali mete turistiche e le stazioni ferroviarie. L’Aeroporto di Bari è direttamente raggiungibile con il treno e sono già attivi i cantieri RFI per la realizzazione della stazione di Brindisi Aeroporto e il collegamento diretto ferroviario con la stazione centrale. Oggi è evidente che investire in intermodalità e accessibilità dei territori porta a dei risultati».","post_title":"Aeroporti di Puglia, oltre 40.000 passeggeri in un solo giorno: è il migliore risultato di sempre","post_date":"2024-09-25T09:15:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727255724000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475202","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Continua a crescere in Italia il mercato delle case vacanza.\r

\r

Per Geco Vacation Rentals, la nuova sfida che va ad ampliare l’attività di Geco nell’ambito delle strutture extra alberghiere, con le migliori proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti con un’offerta diversificata, la crescita nel 2025 è del 150 per cento.\r

\r

Un risultato che testimonia la crescente fiducia dei proprietari e dei viaggiatori nei servizi offerti da GeCo che continua a distinguersi per l'eccellenza nella cura degli ospiti e nella valorizzazione delle proprietà e del territorio.\r

\r

Geco Vacation Rentals ha ampiato il suo portafoglio di proprietà in nuove località turistiche rispondendo alla domanda crescente di affitti brevi in aree di alto interesse. Oggi, infatti, più di 800 strutture sul territorio nazionale hanno sposato la filosofia di GeCo, 100 delle quali sono ville extra lusso e tenute di pregio.\r

\r

«Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti quest'anno; questo successo è frutto dell'impegno costante del nostro team – conferma Marco Fabbroni ceo Geco Vacation Rentals - e della nostra capacità di adattarci rapidamente ai cambiamenti e alle richieste del mercato. Continueremo ad investire in tecnologie innovative e nella formazione del nostro personale per offrire un servizio sempre migliore e, grazie all’assistenza che garantiamo 365 giorni all’anno con personale interno dedicato sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità, siamo in grado di fornire un servizio personalizzato e arrivare ai potenziali ospiti ovunque essi si trovino. Prodotto, distribuzione e assistenza sono i capisaldi della nostra attività».\r

\r

Attraverso una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali, tutte le strutture nel portfolio di Geco Vacation Rentals vengono distribuite su diversi canali, dal sito web, ad oltre 80 portali online dedicati al mondo delle case vacanze a più di 200 Tour Operator e Agenzie specializzate che collegandosi alla piattaforma possono finalizzare prenotazioni istantanee.\r

\r

L'obiettivo per il 2025è di superare le 1.000 unità estendendo la presenza in alcune città e regioni italiane quali Liguria, zona dei laghi, Veneto con le dolomiti bellunesi, città d’arte, costiera amalfitana, Sardegna, Calabria, Puglia e Sicilia ma anche nelle vicine Francia (Costa Azzurra) e Croazia dove Geco si è recentemente affacciata.\r

\r

«Geco Vacation Rentals – continua Marco Zanella, general manager di Geco – si propone come supporto ai proprietari delle strutture partner gestendo completamente le prenotazioni, dalla richiesta al check-in fino al pagamento e alla gestione degli aspetti amministrativi, avvalendosi di un team di professionisti che sono oggi più che mai alla base del successo dell’azienda».","post_title":"Geco Vacation Rentals, affitti turistici in crescita del 150 per cento","post_date":"2024-09-25T08:23:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727252622000]}]}}