Osservatorio Expedia: 20 milioni di italiani in viaggio in estate

Un’estate diversa dal solito è ormai giunta al termine. Grazie all’aumento della somministrazione dei vaccini Covid-19, congiuntamente all’attuazione di politiche sanitarie e di sicurezza, gli italiani si sono ritrovati nella condizione di poter viaggiare di nuovo. Più di 20,5 milioni di italiani si sono spostati tra giugno e agosto per viaggi di tre o più giorni.

I nuovi dati di Expedia Group mostrano che le destinazioni estive italiane hanno riscosso grande successo per soggiorni tra luglio e agosto 2021. I dati hanno rivelato un aumento dell’interesse, sia da parte dei viaggiatori nazionali che internazionali, per il centro nord e le destinazioni della costa Adriatica, con il 25% delle ricerche complessive effettuate per Roma, il Lago di Garda, Rimini, Venezia e la Riviera Veneta. La domanda per le strutture ricettive italiane ha visto un’enorme crescita del 140% per lo stesso periodo anno su anno, specialmente a Roma (+365%), Rimini (+225%) e Lago di Garda (+180%).

Quest’anno gli italiani hanno scelto la penisola per i loro viaggi, tanto che le destinazioni più ricercate sono state in ordine: Rimini (+60%), Salento (+30%), Calabria (+60%), Lago di Garda (+80%) e infine la città di Roma con una crescita del 120%. Rispetto al 2020, l’interesse per la Sicilia e la Sardegna è aumentato rispettivamente del 210% e del 185%.

L’Italia è stata a lungo una meta turistica per i viaggiatori di tutto il mondo. Un’analisi approfondita dell’interesse dei viaggiatori di Expedia Group per le strutture ricettive durante l’estate ha mostrato che i primi cinque feeder di mercato a livello internazionale hanno registrato una crescita di interesse a tre cifre, a partire dagli Stati Uniti (+940%), seguiti da Francia (+210%), Danimarca (+580%), Germania (+175%) e Svizzera (+180%).

La maggior parte dei viaggiatori ha optato per soggiorni in media di 5 giorni, il che potrebbe essere stato incoraggiato dallo smartworking che ha permesso alle persone di lavorare sia dal mare che dalla montagna. Molti viaggiatori hanno preferito soggiorni più brevi ma più frequenti per allontanarsi dallo stress settimanale e concedersi la gioia di esplorare ogni volta un luogo diverso.

I dati mostrano che i principali paesi europei hanno costituito quasi il 50% delle ricerche di destinazioni italiane. Quindi, non solo gli italiani ma anche gli europei hanno pensato di viaggiare in Italia quest’estate e tra questi troviamo i francesi (10%), i danesi (10%) e i tedeschi (10%).