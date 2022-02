One People Travel: al via un progetto di formazione per le pmi in collaborazione con Msc

Un prodotto dedicato alla formazione delle pmi, professionisti e ditte individuali, nonché società e partite Iva con la possibilità di dedurre fino al 100% dell’intero importo. E’ la nuova iniziativa One People Travel, realizzata in collaborazione con Msc Crociere e con l’alto patrocinio dell’università La Sapienza di Roma.

“E’ da un po’ che ci pensavamo. Io e i miei collaboratori abbiamo voluto alzare l’asticella e fondere due attività di estrema attualità: formazione e viaggi -. Inizia così lo speech di Sara Sampieri, country manager di Opt per l’Italia -. Tra i miei vari impegni, mi occupo da sempre di formare le nuove leve all’interno dell’università La Sapienza di Roma, una delle più importanti a livello europeo e non solo. Ho quindi deciso di portare l’esperienza della formazione a bordo di Msc, con la quale abbiamo stretto un ottimo rapporto collaborativo, anche all’interno dell’università stessa.”

In cosa consiste l’idea? “Il target sono le miriadi di pmi, professionisti, società, ditte individuali: tutti coloro che hanno una partita Iva che non solo devono ripartire, ma devono essere aiutati nel farlo per evitare errori già commessi nel passato ed essere al passo con i tempi. Sappiamo che non è mai facile, ma portiamo a bordo di Msc una ventata di novità, a partire dalla possibilità di non pagare l’intera cifra. In che modo? A seconda dell’inquadramento delle partite Iva (che preventivamente informeremo, l’importante è registrarsi nel nostro sito e lasciarci i dati necessari) potranno avere una deduzione fiscale fino al 100% dell’intero importo”.

Si parte il 5 di aprile. Con la prima formazione si avrà l’opportunità di accedere al secondo livello, per poi maturare la certificazione sui vari temi al centro dei corsi. Quali? Per esempio come affrontare il fisco, le banche, ma anche come gestire il personale, il proprio brand awareness, fino al team building e alla leadership. Le prenotazioni sono già aperte direttamente dal sito www.onepeopletravels.it/corsi-di-formazione-a-bordo-di-msc