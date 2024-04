Nuova partnership di Civitatis in Italia, che sigla un accordo con il network Si Travel Nuova partnership per Civitatis, che accresce la propria presenza in Italia grazie alla collaborazione con le agenzie del network Si Travel. L’accordo offre alle 81 adv della rete agenziale l’accesso a un vasto assortimento di esperienze selezionate in più di 160 Paesi: dai tour guidati nei musei alle escursioni in barca e ai voli panoramici in elicottero; dalle esperienze culinarie ai servizi di trasporto e agli itinerari di più giorni… Nel gennaio 2024 Si Travel e Travelbuy hanno creato insieme Travel Pro Network, nel quale sono confluite, attualmente solamente commercialmente, tutte le agenzie a marchio Si Travel Network, Pinguino Viaggi e Travelbuy, quest’ultimo lavora con Civitatis già dal 2020. “Sono lieto di annunciare che le 81 agenzie di Si Travel potranno arricchire i viaggi dei loro clienti con più di 90 mila proposte in tutto il mondo – sottolinea l’head of b2b travel agencies di Civitatis, Alex Mazzola -: potranno utilizzare il nostro prodotto sia per organizzare un viaggio tailor made, sia per arricchire un tour organizzato garantendo un tocco di particolarità e unicità a ciascuna proposta”. Condividi

