Noleggiare, Spatola: “Buona ripresa dell’advanced booking. Nel 2024 oltre 10.000 vetture”

Ottimismo per Noleggiare che dopo aver chiuso con risultati soddisfacenti il 2023 soprattutto nel segmento leisure su cui l'azienda continua ad investire. "Anche l'inizio dell'anno sta facendo registrare già buone performance, tenendo conto di un interessante ritorno dell'advanced booking che non si vedeva da qualche tempo – spiega Laura Spatola, head of sales nbt – . A favorire questa crescita è l'espansione del network con 52 agenzie di noleggio e una copertura capillare in Italia, siamo in tutti gli aeroporti e siamo in grado di offrire un servizio completo. Inoltre, sul lato flotta puntiamo molto sull'ibrido, e accompagniamo la transizione dal diesel all'elettrico con partnership importanti. Stiamo implementando sempre di più i servizi chiavi in mano per i clienti: dall'app dedicata, e card per ricaricare e fatturare a fine noleggio e soluzioni per approcciare al meglio a questo nuovo modo di viaggiare garantendo l'autonomia e la sicurezza, e notiamo che il cliente ci sta dando un buon feedback. Investiamo molto nell'elettrico e nei nuovi modelli, arriviamo nel 2024 ad oltre 10.000 vetture con un'età media di meno di 1 anno di vita". Dal punto di vista commerciale resta ferma la collaborazione con i broker, le agenzie e i t.o. sulla parte leisure, "presidiamo il mercato intermediato e partecipiamo a tutte le fiere, – conclude Spatola – al contempo abbiamo avviato il canale diretto e proseguiamo gli investimenti in visibilità, per il corporate ci relazioniamo con le aziende e le società di business travel e stiamo raccogliendo i frutti del nostro impegno". Per Noleggiare è in crescita il mercato leisure e dei privati per l'accesso alle città e ai centri storici, si evidenzia una ripresa del mercato incoming dove spiccano Roma e Malpensa, Venezia, in estate restano salde la Sicilia, Sardegna e Puglia. Espansione importante anche per il settore corporate e aziendale.

E' la fotografia scattata dagli ultimi dati Istat così come stati riportati dal Sole 24 Ore. Le cifre si riferiscono in particolare al numero degli ospiti registrati l'anno scorso negli alberghi, negli alloggi per le vacanze e nei campeggi della Penisola (escludendo quindi le case private per gli affitti brevi, che non rientrano nell'analisi): un flusso che ha superato nel 2023 i 125 milioni di persone, per un incremento del 5,48% rispetto al 2022, ma senza appunto riuscire a raggiungere i livelli pre-Covid del 2019, quando si erano sorpassati i 131 milioni di ospiti.\r

\r

E a mancare all'appello sono stati soprattutto gli italiani (-2.08%), mentre i viaggiatori internazionali sono saliti del 14,7%. Un trend che ha invertito il tradizionale rapporto tra domanda domestica e straniera nelle strutture ricettive italiane, con la seconda che ha superato la prima. Ma che soprattutto è stato in grado di spingere i fatturati, visto che la spesa dei turisti stranieri aveva già superato i livelli del 2019 nei primi nove mesi dell'anno scorso (+24,5% secondo il Centro Studi Convindustria). Che però qualcosa non sia ancora del tutto a posto, lo testimonia il confronto con la solita Spagna. Nel paese iberico, infatti, il dato comparabile sugli arrivi racconta un'altra storia, con gli ospiti registrati nelle strutture ricettive della destinazione mediterranea che a novembre erano già oltre i livelli totali del 2019 di circa 4 milioni di arrivi, per un totale di quasi 139 milioni.","post_title":"Istat, turismo: gli arrivi in Italia non raggiungono ancora i livelli pre-Covid","post_date":"2024-02-14T15:19:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1707923968000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Punto a favore di Ryanair nell'annosa vertenza con le ota: la Corte d'Appello di Milano dà ragione alla low cost e respinge le affermazioni di Lastminute e Viaggiare secondo cui il modello di distribuzione online esclusiva di Ryanair costituisce un abuso di posizione dominante. \r

La Corte, riporta una nota della compagnia irlandese, ha confermato che il modello di distribuzione in esclusiva online di Ryanair era giustificato “in termini di contenimento dei costi operativi ed eliminazione dei costi legati all’intermediazione nella vendita dei biglietti. Ciò ha contribuito all'applicazione di tariffe competitive - che indubbiamente vanno a vantaggio anche dei consumatori - e alla possibilità di avere con essi un canale di comunicazione diretto per ogni eventuale necessità di informazioni e aggiornamenti sui voli. Non è stato accertato alcun danno per gli utenti…”. \r

\"Questa storica sentenza della Corte - ha commentato Dara Brady - ha rafforzato la determinazione di Ryanair nel perseguire giustizia per i nostri clienti e garantire che abbiano accesso alle tariffe più basse, che non subiscano sovrapprezzi da parte delle ota e che abbiano accesso diretto per gestire le loro prenotazioni e ricevere informazioni aggiornate sui voli. \r

Incoraggiamo i nostri clienti a prenotare direttamente con noi. Ryanair si oppone fermamente alle ota che vendono abusivamente i nostri voli e fanno pagare prezzi eccessivi ai consumatori, ma è disposta a trattare con qualsiasi ota che si impegna a non sovraccaricare e ingannare i nostri passeggeri, come dimostrato dai nostri recenti accordi con Love Holidays e Kiwi”.","post_title":"Ryanair versus ota: la Corte d'appello di Milano dà ragione alla low cost","post_date":"2024-02-14T14:11:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707919919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461497","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottimismo per Noleggiare che dopo aver chiuso con risultati soddisfacenti il 2023 soprattutto nel segmento leisure su cui l'azienda continua ad investire. \"Anche l'inizio dell'anno sta facendo registrare già buone performance, tenendo conto di un interessante ritorno dell'advanced booking che non si vedeva da qualche tempo - spiega Laura Spatola, head of sales nbt - . A favorire questa crescita è l'espansione del network con 52 agenzie di noleggio e una copertura capillare in Italia, siamo in tutti gli aeroporti e siamo in grado di offrire un servizio completo. Inoltre, sul lato flotta puntiamo molto sull'ibrido, e accompagniamo la transizione dal diesel all'elettrico con partnership importanti. Stiamo implementando sempre di più i servizi chiavi in mano per i clienti: dall'app dedicata, e card per ricaricare e fatturare a fine noleggio e soluzioni per approcciare al meglio a questo nuovo modo di viaggiare garantendo l'autonomia e la sicurezza, e notiamo che il cliente ci sta dando un buon feedback. Investiamo molto nell'elettrico e nei nuovi modelli, arriviamo nel 2024 ad oltre 10.000 vetture con un'età media di meno di 1 anno di vita\". \r

\r

Dal punto di vista commerciale resta ferma la collaborazione con i broker, le agenzie e i t.o. sulla parte leisure, \"presidiamo il mercato intermediato e partecipiamo a tutte le fiere, - conclude Spatola - al contempo abbiamo avviato il canale diretto e proseguiamo gli investimenti in visibilità, per il corporate ci relazioniamo con le aziende e le società di business travel e stiamo raccogliendo i frutti del nostro impegno\".\r

\r

Per Noleggiare è in crescita il mercato leisure e dei privati per l'accesso alle città e ai centri storici, si evidenzia una ripresa del mercato incoming dove spiccano Roma e Malpensa, Venezia, in estate restano salde la Sicilia, Sardegna e Puglia. Espansione importante anche per il settore corporate e aziendale.\r

","post_title":"Noleggiare, Spatola: \"Buona ripresa dell'advanced booking. Nel 2024 oltre 10.000 vetture\"","post_date":"2024-02-14T13:41:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707918112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461479","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fervono i preparativi per l’inaugurazione della nuova stagione dei giardini di Castel Trauttmansdorff che, come di consueto, è fissata per venerdì 29 marzo 2024.\r

Ogni anno, i giardini di Castel Trauttmansdorff affrontano un tema botanico da trattare attraverso eventi, installazioni, stazioni interattive e visite guidate, dando vita a una mostra temporanea.\r

\r

Negli anni precedenti, per esempio, è stato approfondito l’argomento delle piante profumate ed aromatiche, delle piante carnivore, della biodiversità e del giardino come luogo di benessere. Per la stagione 2024 i riflettori saranno puntati sulle succulente: piante dall’aspetto bizzarro e variegato, con la capacità di immagazzinare l’acqua e di prosperare in luoghi molto aridi.\r

\r

L’esposizione temporanea “Succu…cosa?” intende illustrare proprio l’incredibile diversità e le ingegnose tecniche di sopravvivenza sviluppate da queste piante; inoltre, viene presentata anche un’ampia gamma di piante succulente utili, che producono frutti deliziosi (ananas e papaya), sostanze curative (semprevivo maggiore e aloe), fibre resistenti (agave sisalana) e persino noti liquori (tequila). I cactus, in particolare, sono probabilmente le piante succulente più conosciute, mentre che la vaniglia appartenga a questa categoria è un’informazione già meno nota. Interessante anche sapere che le fibre dell’agave sisalana possono essere impiegate per produrre bustine da tè e persino banconote. Questa e tante altre curiosità saranno a disposizione dei visitatori dei giardini di Castel Trauttmansdorff dal 29 marzo, tutti i giorni dalle 9 alle 19 (orario esteso alle 23 nei venerdì di giugno, luglio e agosto, e ridotto dalla metà di ottobre fino alla chiusura) fino al 15 novembre.\r

\r

","post_title":"Castel Trauttmansdorff: riparte a marzo la stagione tra visite guidate, mostre e stazioni interattive","post_date":"2024-02-14T13:05:18+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1707915918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461472","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Overtourism? Riflessioni per la tutela del patrimonio nazionale e un turismo sostenibile. Il caso del parco delle Cinque Terre”. E' questo il titolo dell'evento organizzato a Roma dallo stesso parco in partnership con la rappresentanza in Italia della Commissione europea e con l’ufficio in Italia del Parlamento europeo: un’occasione di scambio, riflessione e confronto tra istituzioni, decisori politici, operatori e tecnici sul fenomeno dell’overtourism, sempre più impattante nel nostro paese.\r

\r

L'overtourism rappresenta una sfida significativa per moltissime destinazioni del nostro paese. Destinazioni turistiche culturali come Roma, Venezia e Firenze, ma anche aree di interesse naturalistico quali il parco nazionale delle Cinque Terre, si trovano a gestire flussi eccessivi di turisti, con conseguenti problematiche legate a impatti ambientali, abbassamento della qualità dell’esperienza di visita e di vivibilità per le comunità locali.\r

\r

Per controllare il fenomeno, che va di pari passo con la crescita dell'industria turistica, si studiano formule per gestire al meglio le presenze e per regolamentare gli accessi promuovendo l'off-season, implementando misure di programmazione basate sulla prenotabilità delle destinazioni, e sensibilizzando i visitatori sull'importanza del turismo informato e sostenibile.\r

\r

Partendo dall’esperienza maturata, dalle azioni già intraprese e dallo studio sul tema commissionato dall’ente parco, l’evento è stato l’occasione per portare all’attenzione una riflessione corale e di ampio respiro sull’importanza di una gestione coordinata del patrimonio naturale e culturale e la valorizzazione di esperienze più responsabili e attente alle specificità dei luoghi di pregio e meritevoli di protezione.\r

\r

Nell’arco della mattinata sono state prese in esame esperienze diverse, tra cui quella delle città di Firenze, di Venezia e della Federazione italiana parchi e riserve naturali. Un focus particolare si è poi stato dedicato al caso del parco delle Cinque Terre attraverso lo studio dei flussi turistici redatto da Mic Hub e delle soluzioni intraprese per la salvaguardia dei suoi fragili territori verticali, come l’adesione alla Carta europea per il turismo sostenibile, la voluntary review del parco e il suo il piano di adattamento ai cambiamenti climatici.\r

\r

«La nostra esperienza, quella di un parco nazionale amato in tutto il mondo e scelto da milioni di turisti ogni anno, è simile a quella di altre realtà come Firenze e Venezia. Servono momenti e tavoli di confronto a livello nazionale per fare rete e condividere risultati e obiettivi che guardino alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. - afferma la presidente del parco nazionale delle Cinque Terre, Donatella Bianchi -. Partiamo da un chiaro quadro conoscitivo per applicare poi, attivando momenti di confronto e partnership tra istituzioni, operatori e società civile, le soluzioni individuate dagli studi di settore. È necessaria, perciò, una gestione coordinata del patrimonio naturale, sociale e culturale, con particolare attenzione alla protezione dei territori fragili».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Overtourism: dal parco delle Cinque Terre focus su regole e soluzioni innovative","post_date":"2024-02-14T13:02:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707915771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un sistema innovativo concepito, creato e pensato totalmente ex novo, che non poggia su nessuna piattaforma tecnologica preesistente. Dopo la preview dello scorso ottobre, il nuovo progetto di Fouad Hassoun, già protagonista del mercato italiano con Phone&Go nei primi anni 2000, è stato ufficialmente presentato in occasione del Tove 2024 di Milano: Top2Go Holiday Maker è un tour operator tutto digital, basato su un booking engine completamente nuovo: \"Un lavoro che è durato più di due anni, con un importante investimento economico, completamente personalizzato sui nostri obiettivi, nella convinzione di portare sul mercato uno strumento unico nel suo genere\", spiega lo stesso Hassoun.\r

\r

Caratteristica principale di Top2Go è quella di essere un operatore digital ma con tutte le garanzie e le responsabilità di un tour operator tradizionale. \"L'idea è quella di unire i vantaggi di una società offline, con assistenza booking e supporto costante, alla flessibilità e all'immediatezza di un servizio online\".\r

\r

Al momento il to conta su due tipologie di prodotto differenti: i pacchetti vacanze mare che includono 47 destinazioni nel mondo, in via di ulteriore implementazione e aggiornamento, dedicati ai soggiorni balneari in strutture a 4 e 5 stelle posizionate direttamente sulla spiaggia. E poi i tour privati minimo un partecipante, confermabili immediatamente con una scelta di una quarantina di mete. \"Si tratta di un sistema estremamente user-friendly - conclude Hassoun -, che consente di prenotare una vacanza in appena sei click in tempo reale. I nostri pacchetti includono inoltre il volato in tutto il mondo: legacy, low cost ed eventuali compagnie charter. Per i servizi a terra non esiste nessuna banca letti, ma contrattualizziamo uno a uno ogni struttura con accordi in esclusiva e diretti provvisti di un buon rapporto qualità - prezzo, scelti grazie alla nostra esperienza trentennale. Dopo un lunghissimo periodo di rodaggio sia del sistema tecnologico, sia dei processi interni aziendali, siamo finalmente operativi da circa un mese. Vendiamo b2b e b2c con garanzia della parity rate e commissione per le agenzie\".","post_title":"Hassoun: Top2Go è un operatore fully digital ma dall'animo tradizionale","post_date":"2024-02-14T12:51:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1707915110000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461476","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E alla fine è arrivato lo strappo definitivo: Aeroitalia lascerà l'aeroporto delle Marche. La compagnia aerea ha inviato all'Enac la missiva con cui rinuncia al bando per i voli in continuità territoriale (su Milano, Roma e Napoli). Quelli che, successivamente alla diatriba con la regione Marche, Aeroitalia si era inzialmente impegnata a operare fino al termine dello stesso, il prossimo ottobre.\r

\r

Preoccupazione da parte dei sindacati: Filt Cgil Marche sulla futura procedura di urgenza, che dovrebbe aprirsi, per individuare un nuovo soggetto che opererà sulla ct.\r

\r

\"I voli di continuità territoriale sono solo una parte dello sviluppo auspicato dalla giunta Acquaroli. La continuità territoriale è stata concessa perché le Marche sono una regione in transizione e cioè meno sviluppata delle altre, carente di infrastrutture per i collegamenti che ne determinano l’isolamento”. Senza dubbio, “l’incertezza di questi voli non consente un’ organizzazione del lavoro stabile\". Per la Filt Cgil, “occorre andare oltre i voli di continuità e attuare il piano industriale presentato dalla società di gestione dello scalo, che prevede lo sviluppo del cargo e l’intermodalità tra le principali infrastrutture della provincia. Tutte misure che richiedono investimenti pubblici e privati”.\r

\r

La nuova procedura per la manifestazione pubblica di interesse che avvierà Enac dovrebbe protrarsi per almeno 15 giorni.","post_title":"Aeroitalia getta la spugna e rinuncia anche alla continuità territoriale da Ancona","post_date":"2024-02-14T12:36:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707914211000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461469","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il nuovo volo Lot da Milano e Roma verso Tashkent via Varsavia la grande novità dell'anno per la destinazione Uzbekistan. \"Prima i prezzi dei collegamenti aerei verso il paese erano molto alti. Ora, grazie a Lot, sono tornati a essere accettabili - spiega la ceo to capitolino Urartu Travel, Nairi Chirinian -. L'Uzbekistan è una meta di crescente interesse per il mercato italiano, i cui flussi verso il paese centro-asiatico aumentano di anno in anno. E' molto interessante per la sua storia, l'archeologia, le tradizioni, ma soprattutto per l'ospitalità e la generosità del suo popolo. Non solo: nel paese si organizzano pure molti festival tradizionali legati alla danza, all'artigianato e ai prodotti locali, come per esempio quello in calendario dal 20 al 27 maggio, a Bukhara, dove si tiene un celebre festival della Seta e delle spezie, molto amato dagli italiani\".\r

\r

Ma le occasioni per andare in Uzbekistan sono davvero molte: \"Tra le nostre tante proposte - prosegue Nairi Chirinian - segnalerei l'itinerario in programma in occasione della Pasqua cattolica, dal 31 marzo all'11 aprile, per un viaggio di dieci notti e dodici giorni accompagnato da una guida in lingua italiana. Il tour si muove tra la capitale Tashkent, la fiabesca Khiva, nonché i deserti del Kara-Kum e del Kyzyl-Kum. Il programma non manca naturalmente di includere anche le città di Bukhara e Samarcanda e tante altre piccole e grandi sorprese\".","post_title":"Chirinian, Urartu Travel: cresce la domanda per l'Uzbekistan grazie al nuovo volo Lot da Milano e Roma","post_date":"2024-02-14T11:50:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707911412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm ha svelato la livrea dei nuovo Airbus A321neo, il primo di circa una trentina di aeromobili, che debutterà in flotta il prossimo agosto, inizialmente sulle rotte verso Copenaghen, Berlino e Stoccolma.\r

\r

La nuova livrea è caratterizzata da una linea scura che separa i tradizionali colori blu e bianco, marchio di fabbrica del vettore olandese, che scende più in basso, rendendo la calotta nasale completamente blu. In questo modo, in caso di sostituzione d'emergenza, sarà possibile montare una nuova calotta nasale senza interrompere le caratteristiche marcature blu. Un'altra novità è il contorno nero dei finestrini della cabina di pilotaggio, che li fa assomigliare a degli occhiali da sole.\r

\r

I passeggeri potranno godere di un maggiore livello di comfort grazie ai sedili più ampi dell'A321neo, ai tavolini più grandi e agli spaziosi contenitori per i bagagli. Ogni sedile è dotato di un supporto per tablet e di una porta Usb, mentre l'illuminazione multicolore si regola in ogni fase del volo. Anche i membri dell'equipaggio avranno più spazio grazie al corridoio più ampio e alle cappelliere facilmente raggiungibili.\r

\r

«L'arrivo dell'A321neo segna un importante aggiornamento della nostra flotta europea - ha dichiarato Marjan Rintel, ceo di Klm -. È più silenzioso del 50% e genera il 15% in meno di emissioni di carbonio rispetto all'aereo che sostituisce, il che lo rende un passo importante verso un'aviazione più pulita, più silenziosa e più efficiente dal punto di vista dei consumi».","post_title":"Klm alza il sipario sulla livrea del nuovo Airbus A321neo, in flotta dal prossimo agosto","post_date":"2024-02-14T11:37:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707910647000]}]}}