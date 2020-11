MyEduClub: il gruppo Giuseppe Pezzano lancia una piattaforma per rilanciare i viaggi studio

Si chiama MyEduClub la nuova piattaforma del gruppo Giuseppe Pezzano, già fondatore di Platform3000 ed Edu Assistance, e finanziatore di EduItalia, associazione con vent’anni di esperienza nel settore study abroad.

L’obiettivo è quello di rilanciare il comparto dei viaggi studio in Italia in enorme sofferenza per via della pandemia di Covid-19 e che – secondo le recenti stime relative all’anno accademico 2018-2019 – è fatto di quasi 40 mila studenti provenienti dall’America (39.043), mercato di riferimento per MyEduClub. La nuova piattaforma spingerà su servizi virtuali, user friendly e contactless, e garantirà al tempo stesso la presenza sul posto di un team di professionisti, in assistenza agli studenti in accordo con le università e le varie scuole, interlocutrici principali per l’azienda del gruppo Usa.

MyEduClub si distinguerà per essere la prima piattaforma web – dedicata esclusivamente agli studenti – a offrire una gamma di prodotti in esclusiva e personalizzati per i suoi utenti. Online, infatti, ciascun studente, oltre ad avviare la procedura per ottenere il permesso di soggiorno, potrà accedere a varie soluzioni per trascorrere il proprio tempo libero alla ricerca di experience tra biglietteria dedicata per treni, eventi sportivi, tour e food. Il plus? Le tariffe saranno scontate e confezionate ad hoc per il club Edu, con l’opportunità di andare alla scoperta del territorio italiano grazie a un’offerta selezionata.

Inoltre, MyEduClub vanta una speciale partnership con Ergo Assicurazioni, per offrire a chi intraprende un viaggio studio in Italia (in realtà l’azienda opera in tutta Europa) una polizza assicurativa che chiaramente comprende garanzie sul Covid-19. Il gruppo guidato da Giuseppe Pezzano sta lavorando per la costituzione di una nuova associazione negli Usa costituita da imprenditori e altre organizzazioni per promuovere il turismo studentesco verso l’Italia e assistere gli studenti in questo percorso. Per info la mail da contattare è services@myeduclub.org