Museo del Turismo: la sala n° 30 ha aperto i battenti alla VFoundation di Berlino Ha aperto i battenti presso la VFoundation di Berlino la sala nº 30 del Museo del Turismo, che è dedicata al “turismo comunitario”. Una vetrina che racconta la storia del “Community Based Tourism”, che non solo sta cambiando i viaggi in modo sostenibile, ma anche la vita delle comunità ospitanti. La vetrina di VSocial a Berlino presenta prodotti artigianali provenienti da progetti comunitari in America Latina, oltre a testimonianze della storia del lavoro di VSocial, a dimostrazione della crescente importanza di pratiche turistiche alternative e sostenibili come il turismo comunitario. “Come il turismo di comunità, l’iniziativa si concentra sulla comunità e sulla partecipazione – ha dichiarato Marie Witzel della VSocial Foundation -. Poiché l’importanza e quindi la percezione pubblica del “Museo del Turismo” sta crescendo con la partecipazione di un maggior numero di esperti di turismo in tutto il mondo, siamo particolarmente lieti di farne parte con la nostra mostra a Berlino”. Il “Museo de Turismo” nasce come iniziativa senza scopo di lucro in Spagna: non ha una sede centrale, ma presenta storie, ritratti e conquiste del turismo in 92 sale espositive attualmente distribuite in 14 Paesi di quattro continenti. Le sale sono pareti o vetrine installate in agenzie di viaggio, tour operator, hotel, musei o uffici turistici. L’iniziativa mira a far conoscere i pionieri, le realizzazioni, le aziende e le istituzioni che hanno plasmato e cambiato il turismo nel corso della storia.



