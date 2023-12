Museo del Turismo, 21 sale aperte e tante attivià promozionali nel 2023 Il Museo del Turismo, iniziativa senza scopo di lucro che oggi coinvolge cento aziende e istituzioni in tutto il mondo con 400 collaboratori, è in continua crescita con l’apertura di 21 nuove sale nel mondo. L’obiettivo del Museo più grande del mondo è di recuperare la memoria storica del settore turistico attraverso l’esposizione permanente di oggetti (opuscoli, guide di viaggio, manifesti) in spazi espositivi permanenti (che chiamiamo “stanze”) situati in luoghi legati al turismo come alberghi, agenzie di viaggio e attraverso il sito web themuseumoftourism.org e i diversi social network. Le attività di promozione intraprese quest’anno ha riguardato la Convenzione dei tour operator Europamundo 2023 di Lisbona, la Convenzione della European Travel Comission di Tenerife, la Fiera B Travel di Barcellona la Mostra dei manifesti storici della Spagna in collaborazione con Turespaña, visite guidate gratuite al quartiere di Santa Cruz a Siviglia per mostrare l’opera del Marchese de la Vega-Inclán, considerato il pioniere del turismo in Spagna.

Le nuove sedi: Sala 30. V Fondazione sociale, Berlino. Dedicata alla storia del turismo sociale. Sala 61.Hotel Abba. Huesca, Spagna. Dedicata alla storia degli album di viaggio di un secolo fa. Fondi di proprietà di Ernesto Céspedes. Sala 69. PREDIF. Madrid, Spagna. Dedicato alla storia del turismo per persone con disabilità e al PREDIF stesso. Sala 71. Centro di interpretazione del tram della Sierra. Pinos Genil, Granada, Spagna. Dedicato alla storia del tram Granada – Sierra Nevada e alla figura del Duca di Galatino. Sala 77. Museo degli Studenti. Università di Bologna, Italia. Dedicato alla storia dei viaggi degli studenti universitari. Sala 78. Museo dell’Automobile di Salamanca, Spagna. L’intero museo è una sala del Museo del Turismo. Sala 81. Touriseum. Merano, Italia. L’intero Museo del Turismo dell’Alto Adige è una Sala del Museo del Turismo. Sala 83.Ufficio del turismo di Gramado, Brasile. Dedicato alla storia del turismo a Gramado. Sala 84. Hotel Saturnia International, Venezia, Italia. Dedicata alla storia di questo hotel. Sala 89.Università Pharos, Alessandria. Egitto. Dedicata alla storia del turismo in Egitto. Camera 90. Hotel Cetrine, Eforie, Romania. Dedicata alla storia del turismo in Romania. Sala 91. Ufficio del turismo di Almonte, Huelva, Spagna. Dedicato alla storia del turismo nella città. Sala 92.Centro culturale. Municipio di Lebrija, Siviglia, Spagna. Dedicato alla storia del turismo a Lebrija. Sala 96. Museo Rodera-Robles, Segovia, Spagna. Dedicato alla storia del turismo di Segovia. Camera 98. Sede del “Fomento del Turisme de Mallorca”, Palma, Mallorca, Spagna. Dedicata alla storia di questa istituzione. Sala 101. Ufficio del turismo di Águilas, Murcia. Dedicato alla storia del turismo nella città e all’ufficio stesso. Sala 102. Centro didattico Gregorio Fernández. Valladolid, Spagna. Dedicato alla storia del turismo e ai pionieri del settore. Sala 103. Café Dindurra, Gijón, Spagna. Dedicato alla storia del Café stesso. Agenzia di viaggi Aragoneses Turismo, Buenos Aires, Argentina. Dedicata alla figura di Mario Aragoneses. Stanza 106. Sede della European Travel Commission, Bruxelles, Belgio. Dedicata alla storia dell’istituzione stessa. Sala 107. Segreteria del Turismo di La Pampa, Santa Rosa, Argentina. Dedicata alla storia del turismo nella regione di La Pampa.Stanza 108. Aventuras aventuras. Barruelo de Santullán. Dedicata alla storia della famiglia proprietaria dell’azienda e al suo rapporto con il turismo. Sala SKAL Sevilla. Stand di SKAL alla Fiera di aprile di Siviglia (esposto solo durante la Fiera di aprile). In collaborazione con l’Associazione SKAL di Siviglia, dedicato alla storia dei manifesti promozionali della Fiera e di Siviglia. Condividi

