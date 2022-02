A Milano nasce la nuova experience agency Dunia

Più che un’agenzia, un salotto dove immaginazione ed empatia di uniscono per creare nuove esperienze di condivisione e valorizzazione del tempo. E’ l’obiettivo di Dunia: la nuova experience agency milanese di via Aurelio Saffi, creata da un team di professionisti ed esperti del settore di livello internazionale. La nuova realtà, il cui nome in Swahili significa mondo, terra, intende diventare un inedito punto di riferimento per l’organizzazione del viaggio e del tempo libero, di qualsiasi tipo di break ed esperienza che possa trasformare il tempo in una memoria duratura.

“Ogni singola persona ha un modo perfetto di immaginare il proprio tempo, c he solo attraverso la componente umana e l’empatia si può comprendere e realizzare – spiega Alexandro Petrizzi, presidente e ideatore del progetto Dunia, specialista con oltre 20 anni di esperienza nei più alti livelli di travel sales -. Il mio desiderio più grande è che i clienti siano felici di condividere i propri desideri, perché certi che saranno realizzati, diventando parte di loro per sempre. Abbiamo voluto creare un nuovo modello di business, dove ogni singolo processo della creazione del viaggio o esperienza, viene suggerito e costruito grazie all’affidabilità della nostra voce. Non potevamo che scegliere il meglio di ogni destinazione: da una cena in città, un viaggio, a qualsiasi tipo di break abbiamo partner unici, come Four Seasons Hotels & Resorts, Como Hotels & Resorts, Aman, Belmond, ma anche singole realtà con un grande carattere, come il Sikelia, Su Gologone, Borgo Egnazia, il relais Villa Crespi e Laqua Resorts del gruppo Cannavacciuolo e tanti altri”.