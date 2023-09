Masaracchia, Spencer & Carter: turismo in salute; cresce il numero di adv con cui collaboriamo Con l’avvicinarsi della stagione invernale, Spencer & Carter analizza, dal proprio osservatorio privilegiato, l’andamento degli ultimi sei mesi, che può considerarsi molto positivo, nonostante l’estate 2023 si sia presentata, sin dal suo esordio a gennaio, con un forte aumento dei prezzi, non sempre giustificati e in certi casi davvero eccessivi. Tra le destinazioni classiche della stagione calda, si conferma quindi una lieve flessione delle richieste per l’Italia, nonostante nei primi mesi dell’anno sia stata tra i prodotti più venduti. Ottimo, invece, l’andamento del lungo raggio, con gli Stati Uniti come Paese trainante. A seguire l’Europa con l’area mediterranea, specialmente la Grecia in primis e poi l’Egitto. Le difficoltà emerse nel corso della stagione non hanno quindi intaccato la voglia di viaggiare degli italiani, che hanno scelto più che in passato di tutelarsi con un prodotto assicurativo completo. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questo primo semestre – afferma il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia –. Nonostante la lieve flessione di mercato nel mese di luglio, chiuderemo con un +50% rispetto al budget preventivato. Abbiamo registrato, inoltre, un forte ritorno dell’advance booking, con il 45% del prodotto estate venduto tra febbraio e aprile. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie al capillare e grande lavoro della forza vendite per estendere ancora di più la rete delle agenzie di viaggio, che ha permesso un incremento del 60% dei codici aperti rispetto al 2022. Un forte contributo al raggiungimento di questo successo deriva in particolare dalle attività degli area manager responsabili di Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia. Con queste premesse non può che prospettarsi un nuovo semestre davvero incoraggiante”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rafforza la partnership tra il brand Turisanda di casa Alpitour e il noto locale meneghino Blue Note. Oltre alla già annunciata collaborazione in vista di Jazz Around, il tram musicale che il pomeriggio di sabato 9 settembre animerà le strade di Milano, e dopo il successo della prima edizione di New York a ritmo di musica, organizzato lo scorso giugno, in autunno sono in arrivo nuove idee di viaggio dedicate a tutti gli appassionati che potranno percorrere e vivere itinerari esclusivi nelle destinazioni che hanno fatto la storia della musica jazz. Inoltre, la partnership prevede la collaborazione nell’ambito degli spettacoli tematici Celebrate, in programma al locale, durante i quali il tema del viaggio musicale è centrale; verrà, quindi, dedicata grande attenzione alle diverse destinazioni a cui verrà fatto tributo volta per volta. Per tutta la stagione Turisanda avrà poi un corner dedicato all’interno del locale, dove si terranno momenti di approfondimento, con la partecipazione degli artisti jazz: un'occasione anche per scattare foto ricordo delle serate presso il Blue Note Milano, davanti alla sua insegna luminosa e alla riproduzione dello skyline di Milano che si fonde con quello di New York. “Se Turisanda fosse un genere musicale sarebbe certamente il Jazz: raffinato e di classe, regala un profondo senso di libertà, a chi ascolta e a chi suona - racconta la marketing manager Turisanda, Irene Landolfi -. Per festeggiare il centenario Turisanda e onorare la città di Milano, che nel 1924 ha visto nascere questa boutique di viaggi, è stato naturale pensare al Blue Note Milano. Un indirizzo importante nel panorama jazz italiano, e non solo. Siamo davvero entusiasti di questa partnership, con cui daremo anche vita a sfiziose proposte di viaggio a tema musicale nel mondo”. [post_title] => Turisanda ancora insieme al Blue Note di Milano per festeggiare i 100 anni del brand [post_date] => 2023-09-07T14:19:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694096371000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451778 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l’avvicinarsi della stagione invernale, Spencer & Carter analizza, dal proprio osservatorio privilegiato, l’andamento degli ultimi sei mesi, che può considerarsi molto positivo, nonostante l’estate 2023 si sia presentata, sin dal suo esordio a gennaio, con un forte aumento dei prezzi, non sempre giustificati e in certi casi davvero eccessivi. Tra le destinazioni classiche della stagione calda, si conferma quindi una lieve flessione delle richieste per l’Italia, nonostante nei primi mesi dell’anno sia stata tra i prodotti più venduti. Ottimo, invece, l’andamento del lungo raggio, con gli Stati Uniti come Paese trainante. A seguire l’Europa con l’area mediterranea, specialmente la Grecia in primis e poi l’Egitto. Le difficoltà emerse nel corso della stagione non hanno quindi intaccato la voglia di viaggiare degli italiani, che hanno scelto più che in passato di tutelarsi con un prodotto assicurativo completo. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questo primo semestre – afferma il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia –. Nonostante la lieve flessione di mercato nel mese di luglio, chiuderemo con un +50% rispetto al budget preventivato. Abbiamo registrato, inoltre, un forte ritorno dell’advance booking, con il 45% del prodotto estate venduto tra febbraio e aprile. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie al capillare e grande lavoro della forza vendite per estendere ancora di più la rete delle agenzie di viaggio, che ha permesso un incremento del 60% dei codici aperti rispetto al 2022. Un forte contributo al raggiungimento di questo successo deriva in particolare dalle attività degli area manager responsabili di Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia. Con queste premesse non può che prospettarsi un nuovo semestre davvero incoraggiante”. [post_title] => Masaracchia, Spencer & Carter: turismo in salute; cresce il numero di adv con cui collaboriamo [post_date] => 2023-09-07T14:12:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694095948000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451769 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la Sardegna la prima regione a subire i tagli di Ryanair a causa dell'introduzione del decreto da parte del Governo italiano che pone un tetto all'aumento delle tariffe aeree: limite che la low cost definisce «illegale» e che ha portato alla cancellazione di «tre rotte nazionali per Trieste (da Cagliari), Bari e Treviso (entrambe da Alghero) e ridotte le frequenze su altre 7 rotte, compresi 6 collegamenti nazionali essenziali per Roma, Milano (Bergamo e Malpensa), Catania, Napoli e Venezia, oltre a Bruxelles Charleroi». La stagione invernale di Ryanair sulla Sardegna prevede quindi: due Boeing 737 basati e un investimento totale di 200 milioni di dollari a Cagliari – in calo rispetto ai 3 aeromobili presenti quest'estate; 29 rotte e oltre 200 voli settimanali cioè l'8% in meno rispetto alla winter 2022. La low cost stima circa 3,2 milioni di passeggeri quest’anno, in pratica 300.000 in meno rispetto a quanto pianificato prima del decreto. «In qualità di compagnia aerea low cost n. 1 in Europa, Italia e Sardegna, Ryanair chiede al Governo Italiano di ritirare il decreto che impone un tetto massimo ai prezzi - ha dichiarato Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair -. A seguito di questo decreto, Ryanair è stata costretta ad annunciare un operativo invernale '23 ridotto per Cagliari (-6% rispetto a winter '22) e Alghero (-16% rispetto a winter '22). I principi economici di base impongono che l’unica soluzione credibile ed a lungo termine per abbassare le tariffe tra la Sardegna e la Sicilia e l’Italia continentale, sia aumentare il numero di voli offerti. È inspiegabile che il Governo Italiano continui a ignorare questi principi economici fondamentali perseguendo invece politiche illogiche ed illegali che non fanno nulla per aumentare l’offerta di posti tra le Isole e la terraferma. Ryanair chiede al Ministro Urso e al Governo Italiano di abrogare immediatamente questo decreto per evitare ulteriori danni irreparabili alla connettività sarda, dando invece priorità a misure che abbassino i costi di accesso e aumentino l'offerta di posti disponibili per i residenti in Sicilia e Sardegna. Il Governo Italiano ha il potere di trasformare la connettività con le Isole da un giorno all’altro eliminando l’addizionale municipale che aggiunge 6,50 euro al prezzo pagato da ogni uomo, donna e bambino che viaggia dalle Isole alla terraferma. Se l’addizionale municipale venisse abolita, Ryanair avrebbe le risorse e gli aerei per reagire immediatamente e aggiungere fino a 2 milioni di posti in più per la Sardegna e 3 milioni di posti in più per la Sicilia a partire dal 2024». [post_title] => Ryanair a muso duro col Governo italiano: tagliate rotte e frequenze sulla Sardegna [post_date] => 2023-09-07T13:31:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694093472000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_407937" align="alignleft" width="300"] Il Mangia's di Favignana[/caption] Prosegue lo sviluppo del gruppo Mangia's, che ora punta deciso verso lo sbarco in Borsa. L'operazione, per la verità, era nell'aria da un po' ma ora comincia finalmente ad assumere i contorni della concretezza. Ci vorrà ancora qualche anno, tre o quattro, ha spiegato però il cfo della compagnia, Andrea Mangia, a Pambianco Hotellerie: occorre attendere la realizzazione della prima parte del business plan legato alla joint venture con Hip (Blackstone), che permetterà alla società di raggiungere una capitalizzazione di almeno 600-700 milioni. Proprio la presenza della jv, con la conseguente separazione di proprietà e gestione, si sta rivelando secondo Mangia il fattore capace di garantire il successo dello sbarco in Borsa. Il gruppo siciliano ci aveva infatti già pensato in epoca pre-Covid, ma gli advisor consultati per analizzare l'operazione avevano valutato la società nel suo complesso meno delle due attività Opco (gestione) e PropCo (proprietà) prese singolarmente. Si parlava, ricorda Mangia, di dieci volte il margine operativo lordo, contro le 12-15 volte l'ebitda del business immobiliare e fino a 20 volte quello della società di management. La stima complessiva si aggirava allora attorno ai 150 milioni di euro, per una compagnia i cui soli immobili valevano 230 milioni. Gli effetti della joint venture si stanno naturalmente facendo sentire anche sulle performance operative del gruppo. Oltre ad aver garantito già a oggi 100 milioni di euro di investimenti (in crescita rispetto agli 85 milioni inizialmente previsti, ndr), l'operazione sta infatti generando ottimi risultati, tanto che il gruppo pensa di chiudere il 2023 con un giro d'affari pari a 110 milioni di euro, quasi 30 milioni in più rispetto agli 81 del 2022, e con un ebitda più di due volte superiore a quello di un anno fa, a quota 16,5 milioni. A breve infine, entro fine anno o inizio 2024, ha rivelato sempre Mangia, dovrebbe anche arrivare la firma di un accordo di gestione per una più strutture alberghiere. Gli obiettivi dichiarati mirano al momento a proprietà urbane e resort sui laghi di Garda e Como. [post_title] => Mangia: presto in Borsa grazie alla jv con Blackstone e alla separazione Opco-Propco [post_date] => 2023-09-07T13:09:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694092169000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451765 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le commesse torneranno presto, tra il quarto trimestre 2023 e il primo 2024. E' l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a tracciare la rotta della ripresa della cantieristica, dopo la ripartenza prepotente della crocieristica di questo 2023. Il gap tra performance dell'industria dei viaggi in mare e costruzioni era stato recentemente evidenziato da un'analisi del Sole 24 Ore, che aveva sottolineato come, dopo una parziale ripartenza nel 2022, nella prima parte di quest'anno gli ordini totali di navi da crociera a livello globale fossero stati solamente due, di cui uno proprio a Fincantieri. Il periodo di gestazione di una commessa da 1,5 miliardi di euro è di circa 12-14 mesi, ha spiegato però Folgiero a margine della doppia cerimonia Explora Journeys di Sestri Ponente. Non è possibile in altre parole immaginare che, non appena il mercato ricomincia a muoversi, comincino immediatamente a piovere commesse. C'è insomma fiducia in Fincantieri, nella consapevolezza che ogni business ha i propri tempi e cicli da rispettare: dopo gli anni difficili della pandemia, anche sulla cantieristica sta per rispuntare il sole. [post_title] => Folgiero, Fincantieri: la crocieristica va a gonfie vele, gli ordini arriveranno presto [post_date] => 2023-09-07T12:37:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694090222000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451752 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Doppia cerimonia per il gruppo Msc presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. Si sono svolti infatti ieri in contemporanea il varo tecnico (float out) della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III. Le due navi rappresentano la seconda e la terza unità, su un totale di quattro ordini (altre due sono previste da un memorandum d'intesa già firmato dalle parti, ndr). L’investimento complessivo per le quattro navi è pari a circa 2,3 miliardi di euro ed è in grado di generare una ricaduta sull’economia italiana superiore a 10 miliardi insieme a un impatto occupazionale estremamente elevato, dato che la costruzione di ogni singola nave richiede oltre 7 milioni di ore-uomo di lavoro e l’impiego medio di 2.500 persone per oltre due anni. “La duplice cerimonia di oggi rappresenta un importante passo in avanti nella costruzione e nel rafforzamento del nostro brand - ha sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Queste unità, all’avanguardia anche sotto il profilo ambientale, sono tra le migliori ambasciatrici del made in Italy nel mondo e testimoniano sia l’elevata capacità manifatturiera e cantieristica dell’Italia, sia l’impegno del Gruppo Msc nei confronti di un Paese nel quale continuiamo a credere e a investire risorse molto significative”. . Dopo aver toccato per la prima volta l’acqua nella giornata di oggi con il varo tecnico, Explora II verrà completata nei prossimi mesi (undici, ndr) e consegnata nell’estate dell’anno prossimo, trascorrendo le prime stagioni in Mediterraneo alla scoperta delle località più suggestive del mare Nostrum, tra cui alcune destinazioni italiane come Portofino, l’Argentario, Roma, Napoli, Sorrento, Palermo, Siracusa, Trapani, Lipari, Cagliari, Alghero e la costa Smeralda. Anche Explora I, che sta concludendo con successo la stagione inaugurale in Europa e nel corso della stagione invernale navigherà tra i Caraibi e la East e la West Coast degli Stati Uniti, farà ritorno nel Mediterraneo nell’estate del 2024 per portare i propri ospiti alla scoperta di mete come la Puglia, la Sicilia e Venezia. La Explora III, la cui costruzione è iniziata oggi con tradizionale cerimonia del taglio della lamiera, entrerà in servizio nell’estate 2026 e sarà la prima nave della flotta Explora a essere alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), destinato a giocare un ruolo cruciale nel percorso di decarbonizzazione dello shipping a livello globale. Il Gnl è infatti in grado di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di ossido di zolfo (99%) e di ossido di azoto (85%), e svolge inoltre una funzione decisiva nella mitigazione del cambiamento climatico, perché in grado di tagliare le emissioni di gas serra fino al 20% e di aprire la strada all’utilizzo di carburanti sostenibili non fossili come il Gnl bio e sintetico. A gennaio 2024 inizierà quindi la costruzione della Explora IV, alimentata anch’essa a Gnl, che sarà ultimata all’inizio del 2027. Tutte le navi di Explora Journeys sono dotate di alcune tra le più recenti e sofisticate tecnologie ambientali disponibili a livello internazionale, tra cui sistemi avanzati di riduzione catalitica selettiva, la connettività plug-in per l’alimentazione elettrica da terra, in grado di far sostare le navi in porto a emissioni zero, apparati di gestione del rumore subacqueo per proteggere la vita marina e una gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori e ridurre ulteriormente le emissioni. [gallery ids="451758,451759,451760,451761,451762,451763"] [post_title] => A Sestri Ponente protagoniste le Explora II e III. Prosegue la costruzione della flotta lusso griffata Msc [post_date] => 2023-09-07T11:50:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694087454000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451750 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Se il modello che abbiamo in mente troverò una certificazione positiva siamo certi che per l'estate prossima ci sarò un sensibile miglioramento della situazione»: il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, è soddisfatto dell'incontro che si è svolto ieri a Bruxelles con la commissaria ai Trasporti Adina Vălean. «Abbiamo presentato la nostra idea di modello Sardegna per la continuità territoriale attingendo alle 'best practice' esistenti come il modello Corsica o Baleari - ha dichiarato Solinas, ripreso dall'Ansa -. Ora vogliamo ritagliare un modello per la Sardegna che dia risposte chiare ma che sia coerente con la disciplina comunitaria, credo che nel brevissimo termine potremmo presentarci con un modello predefinito». Antonio Moro, assessore ai trasporti della regione Sardegna, ha precisato: «Il modello sardo della continuità territoriale è fatto dagli oneri di servizio pubblico, dagli aiuti diretti ai vettori e dagli aiuti diretti ai passeggeri. Abbiamo infatti ricevuto una disponibilità non solo a rivedere l'architettura complessiva della continuità territoriale ma anche ad andare verso oneri di servizio pubblico più aperti e flessibili così da soddisfare le rinnovate esigenze della Sardegna ed eliminare le criticità che riguardano un numero insufficiente di voli unitamente a una tariffa non residenti lasciata nelle disponibilità nelle politiche di prezzo e di profitto delle compagnie che ha portata a tariffe fuori mercato». [post_title] => Sardegna voli: apertura della Ue alle proposte della Regione [post_date] => 2023-09-07T11:41:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694086893000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451754 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa ripristinerà da giugno 2024 i collegamenti da Venezia a Madrid Barajas. «Con il ripristino di questa rotta, Air Europa si conferma ancora una volta come la compagnia di riferimento per i collegamenti tra l’Europa e le Americhe con l’obiettivo di intensificare ancora di più il traffico dall’Italia, mercato chiave per il nostro vettore spagnolo - commenta Renato Scaffidi, country manager Italia del vettore -. Dopo lo stop forzato dall’emergenza sanitaria, riteniamo che i tempi siano nuovamente maturi per riprendere l’operatività e dal prossimo giugno 2024 riusciremo a garantire ai nostri passeggeri in partenza da Venezia due frequenze giornaliere per raggiungere non solo il nostro hub di Madrid, ma anche per le numerose destinazioni in America e Caraibi presenti nel nostro network tra cui Brasile, Argentina, Cuba, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Perù e tante altre». «Il ritorno del collegamento di Air Europa su Madrid ha una valenza fondamentale per il nostro aeroporto, in quanto garantisce collegamenti dall’hub della capitale spagnola verso le destinazioni americane comprese nel vasto network della compagnia - aggiunge Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Negli ultimi dodici mesi, i flussi di traffico diretti e indiretti tra Venezia e il continente americano sono stati di oltre 1 milione di passeggeri, pari all’11% del traffico complessivo dell’aeroporto”. [post_title] => Air Europa torna a collegare Venezia a Madrid, da giugno 2024 [post_date] => 2023-09-07T11:27:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694086046000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451746 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mese di luglio non ha tradito le promesse positive per il trasporto aereo internazionale che, secondo l'ultimo report Iata, ha compiuto un altro passo avanti ripresa post-Covid per il traffico passeggeri. La crescita è stata del +26,2% in termini di Rpk rispetto al luglio 2022 e, a livello globale, il traffico è ora al 95,6% dei livelli pre-Covid. Il traffico nazionale di luglio è aumentato del 21,5% rispetto allo stesso mese 2022 e ha superato dell'8,3% i risultati del luglio 2019. Gli Rpk di luglio sono i più alti mai registrati, fortemente sostenuti dall'aumento della domanda nel mercato interno cinese. A livello internazionale la crescita è stata del +29,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con tutti i mercati che hanno registrato una forte crescita. Gli Rpk internazionali hanno raggiunto l'88,7% dei livelli di luglio 2019. Il load factor per il settore ha raggiunto l'85,7%, il più alto mensile mai registrato a livello internazionale. «Le persone continuano a viaggiare in numero sempre maggiore e gli aerei sono pieni. È importante notare che le vendite di biglietti indicano che la fiducia dei viaggiatori rimane alta. E ci sono tutte le ragioni per essere ottimisti sul proseguimento della ripresa» ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata. «L'estate dell'emisfero settentrionale sta rispettando le aspettative di una domanda di traffico molto forte. Sebbene l'industria fosse ampiamente preparata ad accogliere un ritorno ai livelli di operatività precedenti alla pandemia, purtroppo non si può dire lo stesso per i nostri fornitori di infrastrutture. Le prestazioni di alcuni dei principali fornitori di servizi di navigazione aerea, ad esempio, sono state profondamente deludenti per molte ragioni, dall'insufficienza del personale al fallimento di Nats nel Regno Unito. Questi problemi devono essere prontamente risolti. Ancora più preoccupanti, tuttavia, sono le decisioni politiche di alcuni governi - tra cui il Messico e i Paesi Bassi - di imporre tagli di capacità nei loro principali hub, che sicuramente distruggeranno posti di lavoro e danneggeranno le economie locali. I numeri continuano a dirci che la gente vuole e ha bisogno di connettività aerea. Ecco perché i governi dovrebbero lavorare con noi per far sì che le persone possano viaggiare in modo sicuro, sostenibile ed efficiente». [post_title] => Traffico passeggeri ancora in crescita a luglio e la domanda resta elevata. I numeri Iata [post_date] => 2023-09-07T10:49:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694083793000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "masaracchia spencer cresce il numero di adv con cui collaboriamo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":44,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5429,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza la partnership tra il brand Turisanda di casa Alpitour e il noto locale meneghino Blue Note. Oltre alla già annunciata collaborazione in vista di Jazz Around, il tram musicale che il pomeriggio di sabato 9 settembre animerà le strade di Milano, e dopo il successo della prima edizione di New York a ritmo di musica, organizzato lo scorso giugno, in autunno sono in arrivo nuove idee di viaggio dedicate a tutti gli appassionati che potranno percorrere e vivere itinerari esclusivi nelle destinazioni che hanno fatto la storia della musica jazz.\r

\r

Inoltre, la partnership prevede la collaborazione nell’ambito degli spettacoli tematici Celebrate, in programma al locale, durante i quali il tema del viaggio musicale è centrale; verrà, quindi, dedicata grande attenzione alle diverse destinazioni a cui verrà fatto tributo volta per volta. Per tutta la stagione Turisanda avrà poi un corner dedicato all’interno del locale, dove si terranno momenti di approfondimento, con la partecipazione degli artisti jazz: un'occasione anche per scattare foto ricordo delle serate presso il Blue Note Milano, davanti alla sua insegna luminosa e alla riproduzione dello skyline di Milano che si fonde con quello di New York.\r

\r

“Se Turisanda fosse un genere musicale sarebbe certamente il Jazz: raffinato e di classe, regala un profondo senso di libertà, a chi ascolta e a chi suona - racconta la marketing manager Turisanda, Irene Landolfi -. Per festeggiare il centenario Turisanda e onorare la città di Milano, che nel 1924 ha visto nascere questa boutique di viaggi, è stato naturale pensare al Blue Note Milano. Un indirizzo importante nel panorama jazz italiano, e non solo. Siamo davvero entusiasti di questa partnership, con cui daremo anche vita a sfiziose proposte di viaggio a tema musicale nel mondo”.","post_title":"Turisanda ancora insieme al Blue Note di Milano per festeggiare i 100 anni del brand","post_date":"2023-09-07T14:19:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694096371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451778","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’avvicinarsi della stagione invernale, Spencer & Carter analizza, dal proprio osservatorio privilegiato, l’andamento degli ultimi sei mesi, che può considerarsi molto positivo, nonostante l’estate 2023 si sia presentata, sin dal suo esordio a gennaio, con un forte aumento dei prezzi, non sempre giustificati e in certi casi davvero eccessivi. Tra le destinazioni classiche della stagione calda, si conferma quindi una lieve flessione delle richieste per l’Italia, nonostante nei primi mesi dell’anno sia stata tra i prodotti più venduti. Ottimo, invece, l’andamento del lungo raggio, con gli Stati Uniti come Paese trainante. A seguire l’Europa con l’area mediterranea, specialmente la Grecia in primis e poi l’Egitto.\r

\r

Le difficoltà emerse nel corso della stagione non hanno quindi intaccato la voglia di viaggiare degli italiani, che hanno scelto più che in passato di tutelarsi con un prodotto assicurativo completo. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questo primo semestre – afferma il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia –. Nonostante la lieve flessione di mercato nel mese di luglio, chiuderemo con un +50% rispetto al budget preventivato. Abbiamo registrato, inoltre, un forte ritorno dell’advance booking, con il 45% del prodotto estate venduto tra febbraio e aprile. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie al capillare e grande lavoro della forza vendite per estendere ancora di più la rete delle agenzie di viaggio, che ha permesso un incremento del 60% dei codici aperti rispetto al 2022. Un forte contributo al raggiungimento di questo successo deriva in particolare dalle attività degli area manager responsabili di Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia. Con queste premesse non può che prospettarsi un nuovo semestre davvero incoraggiante”.","post_title":"Masaracchia, Spencer & Carter: turismo in salute; cresce il numero di adv con cui collaboriamo","post_date":"2023-09-07T14:12:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1694095948000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451769","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la Sardegna la prima regione a subire i tagli di Ryanair a causa dell'introduzione del decreto da parte del Governo italiano che pone un tetto all'aumento delle tariffe aeree: limite che la low cost definisce «illegale» e che ha portato alla cancellazione di «tre rotte nazionali per Trieste (da Cagliari), Bari e Treviso (entrambe da Alghero) e ridotte le frequenze su altre 7 rotte, compresi 6 collegamenti nazionali essenziali per Roma, Milano (Bergamo e Malpensa), Catania, Napoli e Venezia, oltre a Bruxelles Charleroi».\r

\r

La stagione invernale di Ryanair sulla Sardegna prevede quindi: due Boeing 737 basati e un investimento totale di 200 milioni di dollari a Cagliari – in calo rispetto ai 3 aeromobili presenti quest'estate; 29 rotte e oltre 200 voli settimanali cioè l'8% in meno rispetto alla winter 2022. La low cost stima circa 3,2 milioni di passeggeri quest’anno, in pratica 300.000 in meno rispetto a quanto pianificato prima del decreto.\r

«In qualità di compagnia aerea low cost n. 1 in Europa, Italia e Sardegna, Ryanair chiede al Governo Italiano di ritirare il decreto che impone un tetto massimo ai prezzi - ha dichiarato Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair -. A seguito di questo decreto, Ryanair è stata costretta ad annunciare un operativo invernale '23 ridotto per Cagliari (-6% rispetto a winter '22) e Alghero (-16% rispetto a winter '22). \r

I principi economici di base impongono che l’unica soluzione credibile ed a lungo termine per abbassare le tariffe tra la Sardegna e la Sicilia e l’Italia continentale, sia aumentare il numero di voli offerti. È inspiegabile che il Governo Italiano continui a ignorare questi principi economici fondamentali perseguendo invece politiche illogiche ed illegali che non fanno nulla per aumentare l’offerta di posti tra le Isole e la terraferma. \r

Ryanair chiede al Ministro Urso e al Governo Italiano di abrogare immediatamente questo decreto per evitare ulteriori danni irreparabili alla connettività sarda, dando invece priorità a misure che abbassino i costi di accesso e aumentino l'offerta di posti disponibili per i residenti in Sicilia e Sardegna. Il Governo Italiano ha il potere di trasformare la connettività con le Isole da un giorno all’altro eliminando l’addizionale municipale che aggiunge 6,50 euro al prezzo pagato da ogni uomo, donna e bambino che viaggia dalle Isole alla terraferma. Se l’addizionale municipale venisse abolita, Ryanair avrebbe le risorse e gli aerei per reagire immediatamente e aggiungere fino a 2 milioni di posti in più per la Sardegna e 3 milioni di posti in più per la Sicilia a partire dal 2024».","post_title":"Ryanair a muso duro col Governo italiano: tagliate rotte e frequenze sulla Sardegna","post_date":"2023-09-07T13:31:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694093472000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_407937\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Mangia's di Favignana[/caption]\r

\r

Prosegue lo sviluppo del gruppo Mangia's, che ora punta deciso verso lo sbarco in Borsa. L'operazione, per la verità, era nell'aria da un po' ma ora comincia finalmente ad assumere i contorni della concretezza. Ci vorrà ancora qualche anno, tre o quattro, ha spiegato però il cfo della compagnia, Andrea Mangia, a Pambianco Hotellerie: occorre attendere la realizzazione della prima parte del business plan legato alla joint venture con Hip (Blackstone), che permetterà alla società di raggiungere una capitalizzazione di almeno 600-700 milioni.\r

\r

Proprio la presenza della jv, con la conseguente separazione di proprietà e gestione, si sta rivelando secondo Mangia il fattore capace di garantire il successo dello sbarco in Borsa. Il gruppo siciliano ci aveva infatti già pensato in epoca pre-Covid, ma gli advisor consultati per analizzare l'operazione avevano valutato la società nel suo complesso meno delle due attività Opco (gestione) e PropCo (proprietà) prese singolarmente. Si parlava, ricorda Mangia, di dieci volte il margine operativo lordo, contro le 12-15 volte l'ebitda del business immobiliare e fino a 20 volte quello della società di management. La stima complessiva si aggirava allora attorno ai 150 milioni di euro, per una compagnia i cui soli immobili valevano 230 milioni.\r

\r

Gli effetti della joint venture si stanno naturalmente facendo sentire anche sulle performance operative del gruppo. Oltre ad aver garantito già a oggi 100 milioni di euro di investimenti (in crescita rispetto agli 85 milioni inizialmente previsti, ndr), l'operazione sta infatti generando ottimi risultati, tanto che il gruppo pensa di chiudere il 2023 con un giro d'affari pari a 110 milioni di euro, quasi 30 milioni in più rispetto agli 81 del 2022, e con un ebitda più di due volte superiore a quello di un anno fa, a quota 16,5 milioni. \r

\r

A breve infine, entro fine anno o inizio 2024, ha rivelato sempre Mangia, dovrebbe anche arrivare la firma di un accordo di gestione per una più strutture alberghiere. Gli obiettivi dichiarati mirano al momento a proprietà urbane e resort sui laghi di Garda e Como.","post_title":"Mangia: presto in Borsa grazie alla jv con Blackstone e alla separazione Opco-Propco","post_date":"2023-09-07T13:09:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694092169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le commesse torneranno presto, tra il quarto trimestre 2023 e il primo 2024. E' l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a tracciare la rotta della ripresa della cantieristica, dopo la ripartenza prepotente della crocieristica di questo 2023. Il gap tra performance dell'industria dei viaggi in mare e costruzioni era stato recentemente evidenziato da un'analisi del Sole 24 Ore, che aveva sottolineato come, dopo una parziale ripartenza nel 2022, nella prima parte di quest'anno gli ordini totali di navi da crociera a livello globale fossero stati solamente due, di cui uno proprio a Fincantieri.\r

\r

Il periodo di gestazione di una commessa da 1,5 miliardi di euro è di circa 12-14 mesi, ha spiegato però Folgiero a margine della doppia cerimonia Explora Journeys di Sestri Ponente. Non è possibile in altre parole immaginare che, non appena il mercato ricomincia a muoversi, comincino immediatamente a piovere commesse. C'è insomma fiducia in Fincantieri, nella consapevolezza che ogni business ha i propri tempi e cicli da rispettare: dopo gli anni difficili della pandemia, anche sulla cantieristica sta per rispuntare il sole.","post_title":"Folgiero, Fincantieri: la crocieristica va a gonfie vele, gli ordini arriveranno presto","post_date":"2023-09-07T12:37:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694090222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppia cerimonia per il gruppo Msc presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. Si sono svolti infatti ieri in contemporanea il varo tecnico (float out) della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III. Le due navi rappresentano la seconda e la terza unità, su un totale di quattro ordini (altre due sono previste da un memorandum d'intesa già firmato dalle parti, ndr). L’investimento complessivo per le quattro navi è pari a circa 2,3 miliardi di euro ed è in grado di generare una ricaduta sull’economia italiana superiore a 10 miliardi insieme a un impatto occupazionale estremamente elevato, dato che la costruzione di ogni singola nave richiede oltre 7 milioni di ore-uomo di lavoro e l’impiego medio di 2.500 persone per oltre due anni.\r

\r

“La duplice cerimonia di oggi rappresenta un importante passo in avanti nella costruzione e nel rafforzamento del nostro brand - ha sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Queste unità, all’avanguardia anche sotto il profilo ambientale, sono tra le migliori ambasciatrici del made in Italy nel mondo e testimoniano sia l’elevata capacità manifatturiera e cantieristica dell’Italia, sia l’impegno del Gruppo Msc nei confronti di un Paese nel quale continuiamo a credere e a investire risorse molto significative”. .\r

\r

Dopo aver toccato per la prima volta l’acqua nella giornata di oggi con il varo tecnico, Explora II verrà completata nei prossimi mesi (undici, ndr) e consegnata nell’estate dell’anno prossimo, trascorrendo le prime stagioni in Mediterraneo alla scoperta delle località più suggestive del mare Nostrum, tra cui alcune destinazioni italiane come Portofino, l’Argentario, Roma, Napoli, Sorrento, Palermo, Siracusa, Trapani, Lipari, Cagliari, Alghero e la costa Smeralda. Anche Explora I, che sta concludendo con successo la stagione inaugurale in Europa e nel corso della stagione invernale navigherà tra i Caraibi e la East e la West Coast degli Stati Uniti, farà ritorno nel Mediterraneo nell’estate del 2024 per portare i propri ospiti alla scoperta di mete come la Puglia, la Sicilia e Venezia.\r

\r

La Explora III, la cui costruzione è iniziata oggi con tradizionale cerimonia del taglio della lamiera, entrerà in servizio nell’estate 2026 e sarà la prima nave della flotta Explora a essere alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), destinato a giocare un ruolo cruciale nel percorso di decarbonizzazione dello shipping a livello globale. Il Gnl è infatti in grado di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di ossido di zolfo (99%) e di ossido di azoto (85%), e svolge inoltre una funzione decisiva nella mitigazione del cambiamento climatico, perché in grado di tagliare le emissioni di gas serra fino al 20% e di aprire la strada all’utilizzo di carburanti sostenibili non fossili come il Gnl bio e sintetico.\r

\r

A gennaio 2024 inizierà quindi la costruzione della Explora IV, alimentata anch’essa a Gnl, che sarà ultimata all’inizio del 2027. Tutte le navi di Explora Journeys sono dotate di alcune tra le più recenti e sofisticate tecnologie ambientali disponibili a livello internazionale, tra cui sistemi avanzati di riduzione catalitica selettiva, la connettività plug-in per l’alimentazione elettrica da terra, in grado di far sostare le navi in porto a emissioni zero, apparati di gestione del rumore subacqueo per proteggere la vita marina e una gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori e ridurre ulteriormente le emissioni.\r

\r

[gallery ids=\"451758,451759,451760,451761,451762,451763\"]","post_title":"A Sestri Ponente protagoniste le Explora II e III. Prosegue la costruzione della flotta lusso griffata Msc","post_date":"2023-09-07T11:50:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694087454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Se il modello che abbiamo in mente troverò una certificazione positiva siamo certi che per l'estate prossima ci sarò un sensibile miglioramento della situazione»: il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, è soddisfatto dell'incontro che si è svolto ieri a Bruxelles con la commissaria ai Trasporti Adina Vălean. \r

\r

«Abbiamo presentato la nostra idea di modello Sardegna per la continuità territoriale attingendo alle 'best practice' esistenti come il modello Corsica o Baleari - ha dichiarato Solinas, ripreso dall'Ansa -. Ora vogliamo ritagliare un modello per la Sardegna che dia risposte chiare ma che sia coerente con la disciplina comunitaria, credo che nel brevissimo termine potremmo presentarci con un modello predefinito».\r

\r

Antonio Moro, assessore ai trasporti della regione Sardegna, ha precisato: «Il modello sardo della continuità territoriale è fatto dagli oneri di servizio pubblico, dagli aiuti diretti ai vettori e dagli aiuti diretti ai passeggeri. Abbiamo infatti ricevuto una disponibilità non solo a rivedere l'architettura complessiva della continuità territoriale ma anche ad andare verso oneri di servizio pubblico più aperti e flessibili così da soddisfare le rinnovate esigenze della Sardegna ed eliminare le criticità che riguardano un numero insufficiente di voli unitamente a una tariffa non residenti lasciata nelle disponibilità nelle politiche di prezzo e di profitto delle compagnie che ha portata a tariffe fuori mercato».","post_title":"Sardegna voli: apertura della Ue alle proposte della Regione","post_date":"2023-09-07T11:41:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694086893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa ripristinerà da giugno 2024 i collegamenti da Venezia a Madrid Barajas. «Con il ripristino di questa rotta, Air Europa si conferma ancora una volta come la compagnia di riferimento per i collegamenti tra l’Europa e le Americhe con l’obiettivo di intensificare ancora di più il traffico dall’Italia, mercato chiave per il nostro vettore spagnolo - commenta Renato Scaffidi, country manager Italia del vettore -. Dopo lo stop forzato dall’emergenza sanitaria, riteniamo che i tempi siano nuovamente maturi per riprendere l’operatività e dal prossimo giugno 2024 riusciremo a garantire ai nostri passeggeri in partenza da Venezia due frequenze giornaliere per raggiungere non solo il nostro hub di Madrid, ma anche per le numerose destinazioni in America e Caraibi presenti nel nostro network tra cui Brasile, Argentina, Cuba, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Perù e tante altre».\r

\r

«Il ritorno del collegamento di Air Europa su Madrid ha una valenza fondamentale per il nostro aeroporto, in quanto garantisce collegamenti dall’hub della capitale spagnola verso le destinazioni americane comprese nel vasto network della compagnia - aggiunge Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Negli ultimi dodici mesi, i flussi di traffico diretti e indiretti tra Venezia e il continente americano sono stati di oltre 1 milione di passeggeri, pari all’11% del traffico complessivo dell’aeroporto”.\r

\r

","post_title":"Air Europa torna a collegare Venezia a Madrid, da giugno 2024","post_date":"2023-09-07T11:27:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694086046000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451746","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mese di luglio non ha tradito le promesse positive per il trasporto aereo internazionale che, secondo l'ultimo report Iata, ha compiuto un altro passo avanti ripresa post-Covid per il traffico passeggeri.\r

\r

La crescita è stata del +26,2% in termini di Rpk rispetto al luglio 2022 e, a livello globale, il traffico è ora al 95,6% dei livelli pre-Covid.\r

\r

Il traffico nazionale di luglio è aumentato del 21,5% rispetto allo stesso mese 2022 e ha superato dell'8,3% i risultati del luglio 2019. Gli Rpk di luglio sono i più alti mai registrati, fortemente sostenuti dall'aumento della domanda nel mercato interno cinese.\r

\r

A livello internazionale la crescita è stata del +29,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con tutti i mercati che hanno registrato una forte crescita. Gli Rpk internazionali hanno raggiunto l'88,7% dei livelli di luglio 2019. Il load factor per il settore ha raggiunto l'85,7%, il più alto mensile mai registrato a livello internazionale.\r

\r

«Le persone continuano a viaggiare in numero sempre maggiore e gli aerei sono pieni. È importante notare che le vendite di biglietti indicano che la fiducia dei viaggiatori rimane alta. E ci sono tutte le ragioni per essere ottimisti sul proseguimento della ripresa» ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata.\r

\r

«L'estate dell'emisfero settentrionale sta rispettando le aspettative di una domanda di traffico molto forte. Sebbene l'industria fosse ampiamente preparata ad accogliere un ritorno ai livelli di operatività precedenti alla pandemia, purtroppo non si può dire lo stesso per i nostri fornitori di infrastrutture. Le prestazioni di alcuni dei principali fornitori di servizi di navigazione aerea, ad esempio, sono state profondamente deludenti per molte ragioni, dall'insufficienza del personale al fallimento di Nats nel Regno Unito. Questi problemi devono essere prontamente risolti. Ancora più preoccupanti, tuttavia, sono le decisioni politiche di alcuni governi - tra cui il Messico e i Paesi Bassi - di imporre tagli di capacità nei loro principali hub, che sicuramente distruggeranno posti di lavoro e danneggeranno le economie locali. I numeri continuano a dirci che la gente vuole e ha bisogno di connettività aerea. Ecco perché i governi dovrebbero lavorare con noi per far sì che le persone possano viaggiare in modo sicuro, sostenibile ed efficiente».","post_title":"Traffico passeggeri ancora in crescita a luglio e la domanda resta elevata. I numeri Iata","post_date":"2023-09-07T10:49:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694083793000]}]}}