Mario Vercesi alla guida del prodotto di Gattinoni Travel La divisione travel del Gruppo Gattinoni, che raggruppa le 5 linee di prodotto – dynamic, selected, experience, tour e prodotti tour operator – commercializzate e promosse attraverso le agenzie e la piattaforma tecnologica B2B2C del Gruppo, nel 2022 ha realizzato un importante sviluppo e ottime performance di vendita confermate anche nel primo semestre di quest’anno. Nel 2022 la divisione ha realizzato un fatturato pari a 48 milioni di euro; la stima per il 2023 prevede 75 milioni di euro, mentre l’obiettivo a fine piano triennale nel 2025 è di superare i 100 milioni di euro. Questi importanti obiettivi di crescita, unitamente allo sviluppo dei prodotti volti a soddisfare molteplici esigenze di viaggio e anticipare i futuri trend del settore, impattano nel team di lavoro e nell’architettura della piattaforma tecnologica di Gattinoni. Con l’esigenza di razionalizzare e implementare un nuovo asset della divisione, Mario Vercesi è stato designato alla regia. Per supportare gli obiettivi di duplice crescita del prodotto, quantitativa per dimensioni e varietà di offerta, la componente tecnologica è imprescindibile, ed è una delle competenze di Mario Vercesi, consulente del Gruppo Gattinoni da un decennio. Vercesi, infatti, ha unito allo storico expertise del prodotto – 28 anni di carriera – l’analisi della distribuzione e lo studio su come rispondere con efficienza alle sue esigenze. Tutto ciò è sfociato, grazie al lavoro e contributo di un preparato team di lavoro trasversale, alla creazione delle piattaforme tecnologiche B2B e B2B2C per le agenzie oltre al sito e-commerce gattinonitravel.it , nel tempo costantemente implementate per fornire alle agenzie partner strumenti performanti per competere sul mercato. Commenta Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group: “Dopo la pandemia sono cambiate molte dinamiche nel mercato e siamo convinti che questo processo continuerà. Uno degli effetti è che il pubblico più giovane si è avvicinato alle agenzie di viaggio, interessato a forme di turismo organizzato ma con approcci e modalità nuove, smart e digitali. Stiamo dotando le nostre agenzie degli strumenti più adatti a interpretare questa tendenza, dal punto di vista del prodotto e della tecnologia. Mario Vercesi, consulente da un decennio del Gruppo Gattinoni, ha un’esperienza storica, skill e professionalità ampiamente riconosciute internamente e da tutto il mercato nel campo del prodotto tradizionale e parallelamente ha acquisito preziose competenze tecnologiche grazie all’implementazione e sviluppo della piattaforma del Gruppo, requisiti fondamentale per condurre e gestire un orientamento all’innovazione e al cambiamento della divisione. Riteniamo sia la persona giusta per coordinare investimenti e sforzi volti agli obiettivi di crescita qualitativa e quantitativa.”. Mario Vercesi ha tradotto le aspettative della rete agenziale e le risposte alle esigenze di un cliente variegato in una piattaforma articolata e composita. I bisogni del mercato e di tutta la filiera sono in continua evoluzione, di conseguenza la struttura tecnologica deve essere allineata nei confronti di tutte le tipologie di prodotto, con requisiti di qualità e fruibilità. Vercesi si appresta a guidare la divisione Travel, che si prefigge di arrivare a 100 milioni di euro nel 2025; nel 2022 la composizione dei 48 milioni di fatturato è stata ripartita fra il 50% di prodotto Dynamic, il 25% di Travel Experience e il 25% fra Selected e Tour Operator. La crescita vuole essere in ognuna di queste tipologie di prodotto, con una squadra di una quarantina di collaboratori specializzati. “Sono entusiasta di essere alla regia di un progetto che coniuga le sfaccettature del turismo organizzato con la tecnologia – commenta Mario Vercesi, direttore prodotto Gattinoni Travel: . Dal viaggio su misura ai servizi accessibili on line intuitivamente, ci siamo ispirati alle richieste pervenute dalle agenzie in questi anni di collaborazione. Stiamo portando avanti un progetto B2B2C e B2B complesso, un percorso ambizioso che spazia dalla tecnologia alle risorse umane, intese come professionalità ed esperienza insostituibili. Stiamo dotando le agenzie di una gamma di prodotto difficilmente acquistabile on line da parte della filiera, così che la ricchezza e la qualità dell’offerta sia un reale punto di forza per il network.”. Vercesi sarà alla regia di un team di top manager: Alberto Alberi per travel experience, Sabrina Nadaletti per tour operator, Gianni Galli per selected, Maddalena Fumagalli per dynamic e Laura Fantechi per i prodotti tour. Cui si aggiungono due figure trasversali, Giuliano Mastriforti per il reparto customer/concierge, creato per assistere al meglio agenzie e cliente finale, e Stefania Guzzi, che si occupa del team caricamento prodotto nella piattaforma. Condividi

