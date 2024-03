Maggiore lancia una nuova piattaforma web dedicata a to e travel designer Una piattaforma web, a conferma immediata, con prodotti full inclusive a chilometraggio illimitato, che eliminano la responsabilità del cliente finale in caso di danno o furto, offrendo anche tariffe nette chiare e competitive, nonché garantendo la cancellazione al 100% senza penali. E’ il nuovo strumento che Maggiore, brand di rent-a-car parte di Avis Budget Group, mette a disposizione di tour operator e travel designer, L’account manager e il support team di prenotazione rimangono naturalmente sempre a disposizione degli operatori, per consigliarli sulle modalità di pagamento più indicate (anche con prepagamento con carta di credito del tour operator) e fornire loro un’assistenza costante. Il cliente finale potrà poi arricchire il suo noleggio con servizi extra pagabili al momento del ritiro del veicolo con carta di credito o anche carta di debito (non prepagata). Il brand mette a disposizione una flotta di 16 gruppi auto, che vanno dalla city car ai pulmini fino a nove posti per gruppi di famiglie e amici, ma anche auto elettriche e ibride. Inoltre, tour operator, travel designer e gli altri specialisti di settore che decideranno di scegliere Maggiore come loro partner per il noleggio potranno contare sulla presenza capillare di oltre 200 uffici di noleggio distribuiti in tutto il territorio italiano tra aeroporti, stazioni ferroviarie e principali città. Condividi

