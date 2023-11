Luongo (Ixpira):«Aumentiamo il patrimonio e lavoriamo con l’Intelligenza artificiale» Incontriamo al Wtm di Londra il ceo di Ixpira Guy Luongo, ed è l’occasione giusta per parlare un po’ di previsioni di intelligenza artificiale, di prospettive. «Posso affermare che nel turismo c’è grande fermento. Per fare un quadro della situazione si può dire che grandi gruppi industriali assorbono realtà più piccole e si stanno creando in Italia grosse concentrazioni. È il caso Msc con Italo, adesso andremo a vedere anche Alpitour. Questo si osserva in Italia ma anche in Europa. Sul nostro mercato, delle piattaforme online, c’è un assorbimento di piattaforme di seconda e terza linea da parte delle grande che puntano ad avere una posizione magari non di monopolio, ma di dominanza. Una sorta di tre o quattro grandi poli online che gestiscono tutto. Il futuro quindi si riassume nella capacità di stare sul mercato rispetto a queste grosse realtà. Con l’interrogativo grosso sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale, che potrebbe essere usata per saltare l’intermediazione». Come si inserisce Ixpira in questa specie di complesso Risiko? «Ixpira continua a fare quello che sa fare bene, cioè distribuire la piattaforma per le prenotazioni alberghiere, cercando di ampliare il proprio patrimonio. In altre parole distribuiamo tanto prodotto di terzi ma continuiamo a fare la contrattazione diretta di alberghi in Italia. Adesso abbiamo lanciato una campagna per fare contrattazione alberghi anche in Albania e a Malta. Insomma cerchiamo di resistere a questa ondata con questo tipo di strategia, cioè aumentando il patrimonio. In ultimo stiamo lavorando per utilizzare l’intelligenza artificiale, ma non per sostituire la mano d’opera ma per rendere migliore il lavoro che fanno». Condividi

